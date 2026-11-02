Dedollarization: how to reconnect with the Lebanese book?

¿Qué condiciones haría la libra libanesa atractiva de nuevo para los ahorros? Un estudio de doce economías emergentes arroja luz sobre las fuentes de dedolarización. Subraya el papel de las inversiones monetarias locales, la estabilidad y la credibilidad de las instituciones. Las limitaciones administrativas pueden acompañar este movimiento, pero no sustituir la confianza. Para el Líbano, estos resultados abren vías de reflexión sin anunciar un próximo retorno al libro o garantizar una trayectoria idéntica.

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La desdolencia depende primero de la confianza dada a la moneda nacional. Un estudio presentado por Al Joumhouria, en su edición del 2 de noviembre de 2026, compara las trayectorias de doce economías emergentes. Examina sus depósitos bancarios entre 1980 y 2023. Su punto central se refiere a los medios empleados: desarrollar inversiones fiables en moneda local parece más sostenible que obligar a los ahorradores.

Para el Líbano, esta distinción plantea una cuestión concreta. ¿Cómo hacer el libro atractivo de nuevo para el ahorro y la financiación? El archivo no propone una fecha de retorno a la moneda nacional o una medida inmediata. Describe las condiciones económicas e institucionales para reducir la dependencia de las monedas. Estas condiciones van mucho más allá de una decisión administrativa.

Dedolización en 12 economías

El trabajo se centra en la dolarización de los depósitos. Este indicador proporciona información sobre el lugar de las monedas en el sistema bancario. También ayuda a observar la capacidad de una moneda nacional para mantener una función de ahorro. Sin embargo, no describe en sí mismo todos los usos del dólar en una economía.

De los 12 países estudiados, los autores mencionan Perú, Polonia y Kazajstán. Su interés en el debate libanés radica en los mecanismos comparativos, no en un pronóstico directamente transponible.

El expediente está firmado por Salim Shahine, Vicegobernador del Banco del Líbano, y Siham Rizkallah, de la Universidad de San José. Jean-François Ponsot, Universidad de Grenoble, y un doctorado de la Universidad de San José también participan en el trabajo. El periódico se refiere a un estudio publicado en 2026 en una revista científica de economía y finanzas internacionales.

El período elegido abarca más de cuatro décadas. Permite rastrear la dolarización en diferentes contextos económicos. Los autores distinguen entre medidas basadas en el mercado y intervenciones administrativas directas. También examinan la función de los programas apoyados por el Fondo Monetario Internacional.

Proponer una solución de ahorro creíble

Los cambios de inflación y tipos de cambio son factores importantes para elegir una moneda. Sin embargo, según el estudio presentado por Al Joumhouria, no explican la persistencia de la dolarización sola. La profundidad del sistema financiero también está implicada. Un ahorrador debe ser capaz de encontrar instrumentos locales que se consideran fiables, accesibles y adaptados a sus necesidades.

Así pues, el desarrollo de un mercado de bonos en moneda nacional es fundamental para los resultados presentados. Diversos valores, rendimientos más predecibles y un mercado suficientemente líquido ofrecen oportunidades de inversión. El uso de la moneda local puede entonces progresar gracias a una atractiva oferta financiera. Es menos basado en la prohibición de mantener monedas.

La liquidez y la transparencia del mercado son tan importantes como la existencia formal de valores. El estudio también destaca los productos ofrecidos por los bancos. Los hogares y empresas deben tener ahorros y soluciones de financiación en moneda nacional. Sin esta oferta, una política de des-dolización sigue sin uno de sus principales partidarios.

Los autores señalan una relación más regular entre estos mecanismos de mercado y la disminución de la dolarización. Los comparan con las restricciones administrativas, cuyos efectos varían más. El resultado no significa que cualquier colocación local se vuelva segura por definición. Destaca la necesidad de crear condiciones creíbles para su uso.

Las restricciones pueden actuar sin suficiente

El estudio no rechaza todas las medidas administrativas. Algunos tienen una asociación con una disminución de la dolarización. Los autores citan en particular el aumento de las reservas mínimas en préstamos en divisas. También mencionan la obligación de utilizar la moneda nacional en las transacciones nacionales.

Estos efectos aparecen más claramente en los horizontes largos. Las instituciones financieras y los depositantes pueden necesitar tiempo para adaptar sus prácticas. Por lo tanto, sería incorrecto reducir las conclusiones a una oposición absoluta entre una regulación eficiente e innecesaria. La naturaleza de los instrumentos, su consistencia y duración cuentan.

Sin embargo, cambiar temporalmente la distribución de los depósitos no demuestra un cambio duradero en las preferencias. Una limitación puede mover los usos sin restaurar la confianza. Los autores recomiendan distinguir estas dos situaciones. Su criterio es la fuerza del retorno a la moneda nacional, en lugar de una disminución única de los depósitos de divisas.

Para el debate libanés, esta distinción limita el alcance de una respuesta basada únicamente en obligaciones jurídicas. Una regla puede gobernar un pago o transacción bancaria. No es suficiente para garantizar la preservación de los ahorros. Por lo tanto, el razonamiento del estudio conduce a un examen simultáneo de instituciones, productos financieros y estabilidad económica.

Qué programas del FMI cambian en el análisis

Los investigadores informan de una fuerte asociación entre los programas del FMI y la reducción de la dolarización de los depósitos. Esta asociación parece más fuerte para los programas adoptados después de una crisis. Es menos marcada para esas precrisis.

Esta asociación no significa que un programa produzca automáticamente el mismo resultado en cada país. Las conclusiones se refieren a un conjunto de políticas y cambios institucionales.

Por lo tanto, el papel del FMI no se limita a la provisión de financiación. Los programas están acompañados de reformas económicas y financieras. Su capacidad de apoyo a la estabilidad depende en particular de las políticas públicas y de las instituciones encargadas de aplicarlas. La confianza en estas instituciones, a su vez, influye en las decisiones de los depositantes.

Los autores subrayan la corrección de desequilibrios que debilitan la demanda de moneda nacional. También conservan la credibilidad de las políticas monetarias y fiscales. Por último, subrayan la capacidad de las autoridades para cumplir sus compromisos. Estas condiciones dan contenido concreto a la noción de confianza, a menudo invocada sin precisión.

La credibilidad se acumula con el tiempo

El dossier vincula explícitamente la de-dolización a la credibilidad de las instituciones monetarias y la independencia de sus decisiones. Una moneda nacional no vuelve a sus funciones sólo modificando los textos. Las autoridades deben construir un balance de estabilidad y cumplimiento. Los inversores deben poder ver la protección del poder adquisitivo de sus fondos.

Esto requiere coherencia entre las políticas fiscales y monetarias. También requiere más previsibilidad. Aunque las reglas y directrices siguen siendo difíciles de anticipar, los instrumentos locales luchan por inspirar confianza. Por consiguiente, los autores asocian la estabilidad con la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones.

La cuestión no se limita a la elección individual entre dos monedas. La dolarización sostenible también puede limitar la eficacia de la política monetaria. Según el análisis publicado, se convierte en un obstáculo estructural para la acción de las autoridades. Tratar sólo sus manifestaciones puede dejar intactas las causas que la mantienen.

Para el Líbano, las condiciones en lugar de un calendario

Las propuestas de Al Joumhouria definen varios proyectos relacionados. La primera se refiere a una estrategia económica y financiera general. La segunda se refiere a los mercados locales capaces de ofrecer inversiones y financiación. Las medidas de supervisión se complementan entre sí, con objetivos específicos y coherencia con otras políticas.

El dossier también recomienda que los resultados sean juzgados en su duración. Una disminución temporal de la parte de los depósitos de divisas no es suficiente. Es necesario examinar si la moneda nacional realmente está regresando a sus funciones. También debe verificarse si los hogares y las empresas lo eligen por razones económicas sostenibles.

Aplicado en el Líbano, este marco abre un examen de las garantías de ahorro, los instrumentos disponibles y los compromisos institucionales. No permite anunciar un próximo regreso al libro. Los resultados deben ser observables por los depositantes: inversiones fiables, financiación accesible y protección de sus ahorros.

Fuentes

Al Joumhouria, 2 de noviembre de 2026, páginas 6 a 7.

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