Shogun Club ganó la Copa Abierta Brasileña jiu-jitsu Líbano con 333 puntos. Combat System y Knock Out completan el podio. El sábado, el concurso para el festival BFL X Pro.Sec en el Cité sportif Camille-Chamoun en Beirut reunió a 203 participantes según el comunicado de prensa.

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El club de Shogun ganó la clasificación general de la Copa Abierta Brasileña jiu-jitsu Líbano, celebrada el sábado 21 de noviembre en la ciudad deportiva Camille-Chamoun en Beirut. Con 333 puntos, está por delante del Sistema de Combate (143 puntos) y Knock Out (64), según Jalal Beainou.

203 participantes en la Copa Abierta del Líbano

El concurso se celebró en el festival BFL X Pro.Sec, bajo la supervisión de la Federación Libanesa de Jiu-jitsu. Según el comunicado de prensa, 203 participantes de diferentes grupos de edad procedieron del Líbano, Brasil, Iraq, Siria, Palestina y Yemen.

El presidente de la Federación, Ali Hamadé, su secretario general, Johnny Chalhoub, y el presidente de BFL, Serge Saad, participaron en la ceremonia de premios. La clasificación reportada es la de clubes, no la clasificación individual de categorías.

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