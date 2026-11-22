El club de Shogun ganó la clasificación general de la Copa Abierta Brasileña jiu-jitsu Líbano, celebrada el sábado 21 de noviembre en la ciudad deportiva Camille-Chamoun en Beirut. Con 333 puntos, está por delante del Sistema de Combate (143 puntos) y Knock Out (64), según Jalal Beainou.
203 participantes en la Copa Abierta del Líbano
El concurso se celebró en el festival BFL X Pro.Sec, bajo la supervisión de la Federación Libanesa de Jiu-jitsu. Según el comunicado de prensa, 203 participantes de diferentes grupos de edad procedieron del Líbano, Brasil, Iraq, Siria, Palestina y Yemen.
El presidente de la Federación, Ali Hamadé, su secretario general, Johnny Chalhoub, y el presidente de BFL, Serge Saad, participaron en la ceremonia de premios. La clasificación reportada es la de clubes, no la clasificación individual de categorías.
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