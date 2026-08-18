Trump afirma Ormuz Strait para los Estados Unidos

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Donald Trump publicó el martes 18 de agosto de 2026 en Verdad Social un mapa presentando elormuz Strait como un « nuevo Territorio Americano », un nuevo paso en la escalada verbal iniciada por el Presidente de los Estados Unidos en torno a este estratégico cruce marítimo entre Irán y Omán. La publicación no está acompañada de ningún acto jurídico que pueda alterar la soberanía sobre el Estrecho. Sin embargo, intervino después de varias declaraciones en las que Donald Trump afirmó que Washington ahora controlaba el paso a través de su dispositivo militar y tenía la intención abierta de declararlo territorio americano. Teherán rechazó inmediatamente esta reclamación. Más allá de su dimensión provocativa, la imagen toca uno de los puntos más sensibles del conflicto entre Estados Unidos e Irán: el control de una ruta marítima esencial para las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

Trump lanza mapa del estrecho de Ormuz americano

La imagen publicada el 18 de agosto en la cuenta social de la verdad de Donald Trump es explícita. Un mapa muestra el Estrecho de Ormuz, entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, rodeado de un círculo. Las palabras « NEW U.S. Territory » o « nuevo territorio americano » aparecen en grandes letras arriba. La zona representada está en contacto con las costas iraní y omaní, mientras que el mapa también incluye parte del entorno marítimo de los Emiratos Árabes Unidos.

Donald Trump no acompañó esta publicación con ninguna explicación detallada. No anunció tratados, procedimientos legislativos o acuerdos con estados ribereños que pudieran proporcionar una base legal para una adquisición territorial estadounidense. Por consiguiente, la publicación debe distinguirse de una modificación efectiva de las fronteras o de la soberanía marítima.

Sin embargo, no es una iniciativa aislada. Durante varios días, el Presidente de Estados Unidos ha estado preparando públicamente esta idea. On 14 August, during a trip to New York, he stated that, after completion the confront with Iran, he could soon declare the United States strait territory.

El lunes 17 de agosto, cuando fue interrogado nuevamente en la Oficina Oval, Donald Trump reforzó su punto. Había descrito esta perspectiva como una idea excelente y afirmó que Estados Unidos controlaba el Estrecho a través del bloqueo naval. El mapa publicado al día siguiente transforma una serie de declaraciones orales en un mensaje político visual dirigido directamente a Irán y los Estados del Golfo.

A claim without immediate legal effect

Presentarestrecho de Ormuz como territorio americanono es suficiente para cambiar su condición de derecho internacional. El cruce de mar se encuentra entre Irán en el norte y Omán en el sur. Los dos Estados tienen mares territoriales en esa esfera y ejercen los derechos atribuidos a su soberanía marítima dentro de los límites previstos por el derecho internacional.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dispone que un Estado ribereño puede disponer de un mar territorial de hasta 12 millas náuticas. También abarca los estrechos utilizados para la navegación internacional y prevé un régimen de tránsito para buques y aeronaves.

Omán declaró un mar territorial de 12 millas náuticas. La legislación iraní también reclama un mar territorial de 12 millas en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Mar de Omán. El Irán y Omán también han concertado acuerdos de delimitación marítima.

Una presencia naval estadounidense, incluso grande, no transfiere automáticamente la soberanía. El control militar temporal de una vía fluvial y la adquisición legal de un territorio son dos conceptos distintos. Ninguna prueba publicada el 18 de agosto establece que Omán o Irán habrían acordado asignar a los derechos territoriales de los Estados Unidos en el Estrecho.

Teherán promete responder a la « pretensión » americana

La reacción iraní pronto siguió. El viceministro iraní Kazem Gharibadi respondió el 18 de agosto a la publicación de Donald Trump rechazando su reclamo. Advirtió que las afirmaciones del Presidente de los Estados Unidos se corregirían o se enfrentarían a una respuesta iraní.

El funcionario iraní también señaló que el mapa distribuido por Donald Trump utilizaba el nombre « Cerco Pérsico », o Golfo Pérsico. Teherán concede particular importancia política a este nombre y se opone regularmente a denominaciones alternativas utilizadas en ciertos países árabes o en Washington.

Esta reacción ocurre después de varios días de intercambios particularmente tensos. Funcionarios iraníes argumentan que la decisión de abrir o cerrar el Estrecho es responsabilidad de Irán, mientras que Washington afirma poder garantizar la navegación a través de su presencia militar.

El conflicto va más allá del vocabulario de Donald Trump. Detrás del mapa hay una confrontación sobre la capacidad de Irán de interrumpir la navegación y la de Estados Unidos para garantizar el paso de barcos a pesar de la oposición de Teherán.

El estrecho de Ormuz, la arteria energética global

La importancia del Estrecho explica el alcance internacional de este enfrentamiento. Esta estrecha escapada conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Es uno de los principales puntos de paso para la energía global.

Según la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos derivados del petróleo pasaron por Ormuz en 2024, lo que equivale a alrededor del 20% del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo. El pasaje también representó más de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo marítimo.

El gas también está involucrado. Alrededor de la quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado transitaba por el Estrecho en 2024, principalmente debido a las exportaciones de Qatar.

Sin embargo, los datos de 2026 muestran el impacto del conflicto en estas corrientes. En el primer trimestre, el volumen de petróleo y productos derivados del petróleo que pasaban por Ormuz había disminuido a unos 14,6 millones de barriles diarios, en comparación con más de 20 millones de barriles diarios en trimestres anteriores.

Por lo tanto, una perturbación duradera es mucho más importante que Irán y Estados Unidos. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Iraq y especialmente Qatar dependen de diferentes grados de este camino para sus exportaciones de energía.

Los propios Estados Unidos dependen menos directamente de Ormuz

Una de las paradojas de la confrontación es que la economía estadounidense hoy depende menos directamente del petróleo del Golfo que de muchas economías asiáticas. Los Estados Unidos importaron alrededor de 490.000 barriles de petróleo crudo al día de los países del Golfo en 2025. Esto representó alrededor del 8% de sus importaciones de petróleo crudo estadounidenses.

Por lo tanto, la cuestión estadounidense supera con creces la oferta nacional. Washington busca asegurar un camino en el que dependen los mercados mundiales, sus aliados del Golfo y varias economías importantes de importancia energética.

Un cierre prolongado o una perturbación puede dar lugar a un aumento de los precios mundiales. Aunque Estados Unidos produce una gran cantidad de petróleo, los consumidores estadounidenses siguen expuestos a variaciones en un mercado ampliamente globalizado.

La afirmación de Donald Trump afecta directamente a la seguridad energética internacional. La mera perspectiva de una nueva confrontación alrededor del estrecho puede influir en las expectativas del mercado, el costo de las primas de envío y seguros de buques.

Un enfrentamiento militar que se ha convertido en central durante meses

La publicación del 18 de agosto viene en el contexto del conflicto que ha estado entre Washington y Teherán durante casi seis meses. El Estrecho de Ormuz se ha convertido gradualmente en una de las principales cuestiones estratégicas.

Donald Trump ya había multiplicado las declaraciones sobre el control de esta escapada. En particular, se refirió a la posibilidad de que los Estados Unidos conservaran el Estrecho y afirmó que el sistema naval de los Estados Unidos permitía a Washington controlar su acceso.

Teherán defiende una lectura opuesta. Los funcionarios iraníes han condicionado la normalización completa de la navegación en el cumplimiento de los compromisos que asignan a los Estados Unidos en virtud de los acuerdos negociados entre ambos países.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también ha incautado la seguridad de la navegación. En el contexto de las tensiones de 2026, reafirmó el derecho de tránsito de buques y aeronaves por el Estrecho de conformidad con el derecho internacional.

Esta dimensión es esencial: el principio defendido a nivel internacional es el de la libertad de navegación en un estrecho internacional, no el de su apropiación por un poder externo.

Omán directamente afectado por el mapa de Trump

La geografía también hace que la declaración americana sea especialmente sensible para Omán. La Sultanía es el estado costero de la costa sur del Estrecho. Algunas de las aguas cruzadas por las rutas de navegación están bajo el régimen aplicable a las aguas territoriales de Omán.

Por lo tanto, cualquier reclamación de tierras de los Estados Unidos no sólo afectaría a Irán. También afectaría a los derechos soberanos de Omán, socio de Washington y mediador regional tradicional.

Esto hace que la retórica presidencial sea delicada para la diplomacia americana. Los Estados Unidos tal vez deseen garantizar militarmente la libertad de navegación sin reclamar legalmente las aguas territoriales de un Estado asociado.

El mapa publicado por Donald Trump no especifica los límites exactos de lo que presenta como el nuevo territorio americano. Por lo tanto, no determina si sólo reclama un área marítima de paso o una parte más amplia del estrecho. La falta de precisión refuerza su carácter político y no jurídico.

Una imagen que prolonga la diplomacia mediante provocación

Donald Trump utiliza regularmente sus redes sociales para anunciar, probar o amplificar posiciones diplomáticas. En el caso de Ormuz, la publicación viene después de varias declaraciones suficientemente explícitas para excluir la hipótesis de una imagen completamente desconectada de su discurso político.

No obstante, no deja claro que los Estados Unidos hayan anexado legalmente el Estrecho. Al 18 de agosto, ningún procedimiento reconocido ha transformado a Ormuz en territorio americano y no se ha establecido ningún cambio de soberanía.

Por lo tanto, la situación actual radica precisamente en este contraste. El Presidente de los Estados Unidos hace pública una reclamación de tierras en una de las rutas de transporte marítimo más estratégicas del mundo, mientras que su condición internacional y los derechos de los Estados ribereños no se ven afectados por esta publicación.

La respuesta iraní muestra que Teherán, sin embargo, toma el mensaje lo suficientemente serio como para responder oficialmente. El riesgo es que la batalla simbólica alrededor del mapa se superponga con la confrontación militar y las negociaciones sobre la navegación.

A partir del 18 de agosto de 2026, el Estrecho de Ormuz no se convirtió en territorio americano únicamente por la publicación de Donald Trump. Pero el Presidente ha dado un nuevo paso en su retórica presentando esta afirmación no como una posibilidad futura, sino como un mapa que muestra directamente las palabras « nuevo territorio americano ». La siguiente indicación clave será si Washington transforma esta comunicación presidencial en una afirmación diplomática formal o si la Casa Blanca la mantiene en el registro de la presión política.