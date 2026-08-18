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Elpérdida de competitividadcomo la demanda de los países del Golfo se debilita. El informe del 18 de agosto de 2026 pone de relieve un problema más profundo que la única disminución de las exportaciones: las empresas siguen produciendo energías costosas, infraestructuras degradadas y, sobre todo, un sistema bancario que ya no cumple normalmente su función de financiar la economía. Seis años después del comienzo de la crisis financiera, los bancos permanecen en el centro del problema. La falta de crédito, el peso de las pérdidas acumuladas y la demora en la reestructuración privan a los productores de los medios necesarios para invertir, modernizar su equipo y financiar sus exportaciones. Así pues, la disminución de la demanda en el Golfo llega en un momento en que el aparato productivo libanés sigue siendo particularmente frágil.

Los productos libaneses pierden terreno

El deterioro de la competitividad es una de las principales señales económicas del 18 de agosto. La producción libanesa enfrenta más dificultades para mantener sus mercados externos, mientras que la demanda de los mercados del Golfo está disminuyendo. This development directly affects companies that had built a significant portion of their activity on exports to Arab countries.

El problema no es sólo una gota única de órdenes. A Lebanese company must now absorb high production costs while facing competitions who often benefit from more regular access to electricity, financing and logistical infrastructure. Cuando la demanda disminuye, estas desventajas se vuelven más difíciles de compensar por los volúmenes de exportación o los márgenes comerciales.

Las consecuencias se extendieron entonces a la economía nacional. Una empresa exportadora compra materias primas, emplea empleados, trabaja con transportistas y proporciona proveedores. La disminución de las ventas extranjeras reduce así la actividad de varios vínculos en la cadena de producción.

Esta situación también debilita la ambición demostrada desde la crisis de 2019 para reequilibrar el modelo económico libanés. Tras décadas de fuerte dependencia de los servicios, las transferencias de capital externo y diáspora, el desarrollo de la producción local se presenta regularmente como condición para una recuperación más sostenible. La actual pérdida de competitividad está en la dirección opuesta.

El Golfo sigue siendo un mercado clave para el Líbano

La disminución de la demanda de los países del Golfo es particularmente importante debido a la posición histórica de estos mercados en el comercio libanés. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y otras economías de la región tienen un alto poder adquisitivo y son mercados naturales para varias categorías de productos libaneses.

Agri-food industries are directly concerned, as are certain agricultural products, beverages, manufactured products and various value-added products. La proximidad geográfica, los vínculos humanos entre el Líbano y el Golfo y la presencia de una gran diáspora libanesa han facilitado durante mucho tiempo esos intercambios.

Sin embargo, esta dependencia es una vulnerabilidad cuando la demanda disminuye o cuando las relaciones políticas se deterioran. Las empresas deben encontrar rápidamente otros mercados, que requieren inversión comercial, certificación, logística adecuada y a menudo financiación adicional.

Precisamente en este último punto, el sistema libanés sigue siendo deficiente. Una empresa que se enfrenta a una disminución de las oportunidades de mercado normalmente debe poder pedir prestado para modernizar su producción, mejorar la productividad o financiar su desarrollo en un nuevo mercado. El funcionamiento actual del sector bancario hace que este ajuste sea mucho más difícil.

Los bancos ya no financian normalmente la producción

Elpérdida de competitividadpor lo tanto, no puede separarse de la crisis bancaria. Antes de 2019, el sistema financiero tenía un lugar desproporcionado en la economía libanesa. Los bancos atraían depósitos a altas tasas y financiaban masivamente al Estado y al Banco del Líbano. Cuando este modelo colapsó, las pérdidas se pasaron a toda la economía.

Las restricciones a los solicitantes eran la manifestación más visible de la crisis. Pero para las empresas, otra consecuencia fue decisiva: la contracción del crédito. El sistema bancario ha dejado de desempeñar su papel como intermediario entre el ahorro y la inversión productiva.

Esta perturbación altera profundamente las condiciones operativas de una empresa. El crédito bancario se utiliza normalmente para financiar acciones, comprar maquinaria, cubrir una brecha entre un pedido y su pago o preparar una exportación. Sin estos instrumentos, los productores deben utilizar su propia liquidez o buscar financiación alternativa.

Las grandes empresas a veces pueden recaudar capital en el extranjero o depender de sus accionistas. Las pequeñas y medianas empresas tienen muchas menos oportunidades. Esta diferencia aumenta las desigualdades entre los productores y puede llevar a las empresas más frágiles a reducir su actividad o a abandonar la inversión.

Seis años de crisis han reducido profundamente el crédito

El colapso bancario comenzó en 2019 dejó una huella duradera en la economía real. Los bancos han reducido sus balances, se han reembolsado o reestructurado préstamos antiguos y los nuevos préstamos han permanecido muy por debajo de los niveles de precrisis.

Al mismo tiempo, el funcionamiento diario de la economía se ha desplazado a pagos en efectivo y al uso directo del dólar. Esta dolarización de facto ha permitido que algunos comercios reanuden, pero no reemplaza un sistema financiero capaz de convertir los depósitos en inversiones.

Una economía puede trabajar con transacciones en efectivo. Puede ser mucho más difícil desarrollarse sosteniblemente sin crédito. La inversión industrial requiere varios años de horizontes. Una empresa generalmente no financia una nueva línea de producción, almacén o modernización tecnológica únicamente con sus ingresos actuales.

Esta debilidad en la financiación se convierte en desventaja de la competitividad. Los competidores extranjeros pueden pedir prestados para aumentar la productividad mientras que los productores libaneses suelen tener que autofinanciar sus inversiones. Incluso cuando un producto libanés conserva una buena reputación, su fabricante puede perder terreno sin poder reducir sus costos o aumentar su capacidad.

La reestructuración bancaria sigue siendo una condición para la recuperación

Por lo tanto, la reestructuración de los bancos no se limita a los depositantes y accionistas. También determina la capacidad del Líbano para reconstruir una economía productiva. Hasta que se reconozcan y distribuyan las pérdidas del sector financiero mediante un mecanismo creíble, el regreso a la banca normal seguirá siendo difícil.

Desde el comienzo de la crisis, la cuestión central ha sido la distribución de las pérdidas entre el Estado, el Banco del Líbano, los bancos, sus accionistas y depositantes. Esta cuestión atrasó varias reformas y complicadas negociaciones con las instituciones financieras internacionales.

Las apuestas son considerables. La reestructuración errónea puede dejar que los bancos no puedan financiar la economía. Por otro lado, la reestructuración creíble debe identificar instituciones viables, recapitalizar aquellas que pueden ser recapitalizadas y tratar las pérdidas de otros de manera transparente.

Para los productores, el resultado cuenta más que la arquitectura legal. Necesitan bancos capaces de conceder préstamos en términos compatibles con sus inversiones y ciclos comerciales. Sin esta función, la recuperación sigue dependiendo de la liquidez de cada empresa.

La electricidad aumenta cada producto fabricado en Líbano

Sin embargo, el sistema bancario es sólo parte del problema. El costo de la energía sigue siendo uno de los principales obstáculos estructurales de la producción libanesa. Las empresas todavía no tienen un suministro público de electricidad que sea suficientemente estable para operar en condiciones comparables a las de muchos competidores extranjeros.

Por lo tanto, deben complementar la electricidad pública con generadores privados o con sus propias instalaciones. Algunos han invertido en energía solar para reducir su dependencia del combustible, pero estos equipos mismos requieren capital inicial significativo. Una vez más, la falta de financiación bancaria limita la capacidad de las pequeñas empresas para hacer estas inversiones.

El costo energético afecta directamente al precio final. Una planta que paga más para alimentar su maquinaria, enfriar sus instalaciones o almacenar alimentos debe incorporar este gasto en sus precios o reducir su margen.

Para una empresa orientada a la exportación, la dificultad es inmediata. El consumidor extranjero compara el producto libanés con los productos producidos en países donde la electricidad industrial es más estable y donde los productores tienen financiación más barata.

Infraestructura añade segundo impedimento

Las empresas también tienen las consecuencias del deterioro de la infraestructura pública. Roads, electricity networks, telecommunications and logistics equipment directly determine the cost of transporting goods.

Estas dificultades son particularmente importantes para los exportadores agrícolas y de alimentos. Los tiempos de transporte, el mantenimiento de la cadena fría y la velocidad de los procedimientos aduaneros pueden determinar si un cargamento llega a su mercado en condiciones comerciales aceptables.

Cada coste adicional reduce el margen del productor. Las empresas pueden tratar de pasar a sus precios, pero corren el riesgo de perder clientes. También pueden absorber, a precios de menor rentabilidad y, por consiguiente, una mayor capacidad de inversión reducida.

La competitividad se convierte así en el resultado de una acumulación. Ninguna de estas desventajas es necesariamente suficiente para hacer un producto sin vender. Pero la combinación de energía costosa, infraestructura deficiente, crédito escaso y menos demanda externa dinámica en última instancia pesa mucho sobre las empresas.

La dolarización no solucionó el problema

La relativa estabilización del uso del dólar en las transacciones ha permitido a una parte del sector privado recuperar la visibilidad sobre sus precios. Después del colapso de la libra libanesa, muchas empresas adoptaron aranceles directamente denominados en dólares para limitar el impacto de las fluctuaciones monetarias.

Esta adaptación redujo parte de la incertidumbre pero no restableció la competitividad. Una empresa puede saber exactamente sus costos en dólares mientras que ser demasiado caro para competir con.

La dolarización es también un problema financiero. Las empresas necesitan ingresos o liquidez de divisas para pagar ciertas materias primas y equipos importados. Los exportadores tienen una ventaja al cobrar directamente de monedas extranjeras, pero la disminución de la demanda externa reduce precisamente esta fuente de liquidez.

Por lo tanto, la desaceleración de las órdenes en el Golfo tiene un efecto adicional: no sólo reduce la facturación, sino que también reduce la entrada de divisas a las empresas interesadas.

Empleo productivo amenazado directamente

En última instancia, el deterioro de la competitividad puede pasar al mercado laboral. Cada vez que una empresa pierde pedidos, generalmente comienza por reducir gastos, aplazar inversiones o limitar el reclutamiento. Si la desaceleración continúa, los empleos existentes pueden verse afectados.

Este riesgo es particularmente importante en un país que ya ha experimentado una alta emigración de trabajadores cualificados desde 2019. Las empresas necesitan ingenieros, técnicos, vendedores y personal especializado para mantener la producción que cumple con las normas internacionales del mercado.

La pérdida de estas habilidades crea un círculo difícil de revertir. Una empresa menos competitiva reduce la inversión y el reclutamiento. Los trabajadores más cualificados buscan oportunidades en el extranjero. La compañía entonces tiene menos habilidades para modernizar su producción y conquistar nuevos mercados.

La cuestión de las exportaciones supera hasta ahora el equilibrio comercial. Afecta directamente a la capacidad del Líbano para mantener el empleo productivo y mantener las habilidades necesarias para una recuperación sostenible.

Producir más requiere un cambio en el modelo

Desde el colapso financiero, ha habido amplio consenso sobre la necesidad de reequilibrar el modelo económico libanés. La crisis ha mostrado los límites de una economía que depende demasiado de las entradas de capital, bienes raíces, servicios financieros y transferencias del extranjero.

Fortalecer la industria, la agricultura y las exportaciones generaría teóricamente más ingresos externos mediante la producción. Pero la observación del 18 de agosto muestra que este objetivo no puede basarse únicamente en empresarios.

Un productor puede mejorar su organización y buscar nuevos clientes. No puede reconstruir la red eléctrica, reestructurar bancos o reformar la infraestructura pública sola. Por lo tanto, la competitividad depende también de decisiones colectivas e institucionales.

Es a este nivel que el papel del Estado vuelve a ser central. Debe crear un entorno que permita a las empresas viables invertir y producir a un costo razonable, en lugar de compensar individualmente las fallas de servicio público.

Los bancos se convierten en una prueba de la capacidad de reforma

El registro bancario es un indicador decisivo en este contexto. Seis años después del inicio de la crisis, la incapacidad de encontrar un sistema de crédito normal sigue afectando la inversión. El problema ya no se puede ver como un mero legado del shock financiero de 2019.

Una reestructuración creíble debe restaurar gradualmente la confianza, pero también restaurar la función económica fundamental de los bancos. Su función no es sólo recibir depósitos o realizar pagos. Deben seleccionar y financiar proyectos productivos.

Sin esta transformación, las empresas libanesas seguirán operando con una desventaja estructural. Los productores mejor capitalizados podrán sobrevivir con sus propios recursos. Otros seguirán privados de la financiación necesaria para crecer, exportar o modernizar su equipo.

La disminución de la demanda del Golfo hace que esta debilidad sea más visible. Cuando los mercados eran dinámicos, algunas empresas podían compensar sus altos costos por ventas. Con menos demanda, cada impedimento interno pesa más.

El retiro del Golfo suena como una advertencia

Por consiguiente, la evolución notificada el 18 de agosto es una advertencia para la economía libanesa. El país no puede asumir que sus mercados tradicionales absorberán de manera sostenible su producción, independientemente de su precio y condiciones de fabricación.

Los productores deben poder mantener la calidad y la identidad que distinguen ciertos bienes libaneses, reduciendo al mismo tiempo sus costos y diversificando sus mercados. Esta transformación requiere inversión, financiación, pero también mejora la energía y la logística.

La disminución de la demanda del Golfo revela así las debilidades acumuladas desde la crisis. Llega en un momento en que el sector bancario todavía no ha recuperado su papel financiero, donde la electricidad sigue siendo costosa y donde la infraestructura sigue imponiendo cargas adicionales a las empresas.

Por consiguiente, al 18 de agosto de 2026, la cuestión inmediata ya no es si las exportaciones libanesas pueden recuperar sus volúmenes anteriores. Se trata de determinar si las reformas bancarias, energéticas e institucionales avanzarán lo antes posible para que los productores puedan recuperar los mercados perdidos. Sin un retorno al crédito y sin reducir los costos estructurales, es probable que la disminución de la demanda del Golfo se convierta en un indicador duradero de una pérdida más profunda de competitividad.