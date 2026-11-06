Estaciones de agua: la corriente restablecida en 36 horas

El establecimiento de las aguas de Beirut y el Monte Líbano anuncia la restauración de la corriente en las estaciones pertinentes del Chouf en Jbeil en 36 horas. En su comunicado de prensa de 5 de noviembre, atribuyó esta reactivación a la coordinación directa con Electricidad del Líbano y negó toda presión política. El anuncio especifica el alcance geográfico de las reconexiones, pero no detalla las estaciones afectadas, las condiciones financieras acordadas, o el estado de la distribución de agua a cada suscriptor.

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El establecimiento de las aguas de Beirut y el Monte Líbano establece que obtuvo la restauración de la corriente en las estaciones pertinentes del Chouf en Jbeil en 36 horas. En un comunicado de prensa publicado el jueves 5 de noviembre, la organización explicó que había resuelto el problema directamente con Electricidad del Líbano (EDL). Él niega que este avivamiento sea el resultado de la presión política.

La aclaración viene después de la liberación de un artículo que presenta el episodio como un paso atrás del Ministro de Energía y Agua, Joe Saddi, contra Walid Joumblatt. La institución rechaza esta lectura y describe un tratamiento administrativo entre ambas instituciones.

Estaciones de agua afectadas del Chouf en Jbeil

Según la agencia, el corte de energía había afectado a todas las regiones entre Chouf y Jbeil, sin excepción. Aseguró que la medida era general y formal. No habría tenido en cuenta ningún criterio regional, religioso o partidista.

A continuación, el establecimiento anuncia la reconexión de todas las áreas afectadas dentro de las 36 horas. Sin embargo, el comunicado de prensa no proporciona una lista de estaciones ni horas específicas de cierre y recuperación.

Este anuncio se refiere al suministro eléctrico de las instalaciones. No proporciona un balance de distribución de agua en cada localidad. Por lo tanto, no conduce a la conclusión de que todos los suscriptores encontraron su alimentación habitual al mismo tiempo.

Aclaración en el archivo atrasado

La disputa forma parte de la campaña lanzada por EDL el 2 de noviembre contra organismos públicos que no han pagado sus cuentas. The cuts raised concerns for electricity- dependent services, including water and telecommunications.

El 4 de noviembre, el director del establecimiento de agua, Rabih Khalifé, ya había asegurado que se estaba resolviendo el problema de los pozos Iqlim el-Kharroub. Esta declaración siguió un intercambio con el MP Bilal Abdallah. El comunicado del jueves ahora especifica un alcance más amplio, desde Chouf a Jbeil, así como un plazo para la reconexión.

La organización no publica ninguna cantidad pagada a EDL, calendario y estado de los atrasos. Por consiguiente, el restablecimiento de la corriente anunciada no permite establecer las condiciones financieras del acuerdo entre ambas instituciones.

Chabrouh Dam, Faraya, 1 de octubre de 2017. Ilustración de archivos, no relacionados con las estaciones afectadas. Foto: FOSS-the-world / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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