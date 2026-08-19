Líbano: Cinco bloqueos en la economía real · Voces globales

- Advertisement -

27

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La recuperación bancaria y mejores indicadores financieros pueden crear condiciones para una recuperación en el Líbano. No pueden producirlo solo. Una empresa que recupera el acceso al crédito pero siempre paga por electricidad costosa, soporta fallas de infraestructura, luchas por la exportación y riesgos que pierden a sus clientes en cada crisis de seguridad sigue enfrentando los mismos obstáculos estructurales. Cinco bloqueos determinan así la transición de la estabilización financiera a una recuperación real en la economía real: financiación, energía, infraestructura, mercados y estabilidad. El reciente aumento de los bonos soberanos demuestra precisamente por qué la anticipación de los mercados debe distinguirse de la mejora que realmente sienten los hogares y las empresas.

Un bono libanés puede ganar varios cientos en unos días. Una fábrica, hotel o granja no cambia esto rápidamente.

Esta diferencia en la temporalidad es el centro del problema económico libanés en 2026. Los inversores financieros pueden comprar una seguridad hoy porque anticipan la reestructuración de la deuda, la reforma bancaria o un acuerdo político cuyos efectos no serán visibles hasta más adelante. La economía real, por otro lado, no funciona en una anticipación. Para producir más, una empresa debe poder pedir prestado, obtener electricidad a un costo predecible, tener agua e infraestructura, acceder a los clientes y tener suficiente confianza en la estabilidad para invertir.

El Líbano ya ha comenzado a encontrar algunos indicadores positivos. La economía creció un 3,5% en 2025 después de años de contracción. Esta mejora incluía la estabilización macroeconómica, la recuperación del turismo y los efectos iniciales de las reformas. Todavía era frágil. El crecimiento de 2025 también había sido inferior al 4,7% previsto originalmente, debido principalmente a una temporada turística inferior a la esperada, a una inversión débil y a una reconstrucción tardía.

El reto ahora es transformar el progreso financiero en capacidad productiva.

Primer bloqueo: sin crédito, una economía invierte con sus ahorros

La reforma bancaria se presenta a menudo desde la perspectiva de los depositantes y la distribución de las pérdidas acumuladas desde 2019. Esta dimensión es fundamental, pero es sólo parte del problema.

Un banco no solo se utiliza para guardar depósitos. Normalmente convierte parte de los ahorros disponibles en crédito para hogares y empresas.

Esta función fue profundamente dañada por la crisis.

Cuando una PYME quiere comprar una máquina, un agricultor quiere modernizar su operación, un hotel quiere renovar sus habitaciones o un hogar quiere financiar la vivienda, la inversión se hace mucho más difícil sin crédito bancario. Los actores liquidados pueden financiar sus propios proyectos. Otros reducen, retrasan o abandonan.

Esto crea una economía de dos velocidades. Las empresas con ingresos en dólares frescos, capital familiar o financiación del extranjero pueden seguir invirtiendo. Las empresas de crédito locales tienen un margen mucho menor.

Por consiguiente, la reforma bancaria tiene un objetivo que va mucho más allá de la resolución del pasado:debe recrear un sistema capaz de financiar el futuro.

La reestructuración exitosa debería permitir que los bancos viables tengan suficientes balances para reanudar gradualmente sus actividades de crédito. También debe restaurar la confianza de los solicitantes. Sin depósitos suficientemente estables, los bancos no pueden reconstruir de manera sostenible su capacidad de préstamo.

Pero la devolución de crédito tampoco será suficiente.

Un banco puede tener liquidez y negarse a financiar un negocio si sigue siendo demasiado vulnerable. El costo de la energía, la seguridad, la incertidumbre, las oportunidades de mercado débiles y el estado de infraestructura influyen directamente en la evaluación del riesgo.

Por lo tanto, la reforma bancaria es la primera cerradura, no la solución completa.

Segunda cerradura: la electricidad sigue siendo un costo de producción

El segundo obstáculo surge cuando una empresa libanesa gira en una máquina, refrigerador, aire acondicionado o computadora.

El problema eléctrico ya no se limita al número de horas proporcionadas por Electricidad en el Líbano. Él reside enadición de las diversas fuentes necesarias para obtener servicio continuo.

Las empresas y los hogares pagan electricidad pública cuando está disponible. Luego deben complementar esta energía con generadores privados, instalaciones solares, baterías o sus propios generadores.

Estas soluciones permitieron al país operar a pesar del deterioro de la red. También transfirieron parte del costo del sistema eléctrico directamente a los usuarios.

El Banco Mundial todavía estimaba recientemente que los alimentos públicos eran de seis a ocho horas diarias, según un sistema rotatorio. Esta insuficiencia obliga a los usuarios a financiar una segunda infraestructura energética en paralelo con la primera.

Para una empresa, la consecuencia es directamente mensurable en el precio del coste.

Una panadería debe enfriar y producir. Una fábrica tiene que ejecutar sus máquinas. Un hotel debe proporcionar iluminación, agua caliente y aire acondicionado. Un restaurante debe mantener su cadena fría. Un comercio debe alimentar su equipo. Cuando cada uno tiene que producir parte de su propia electricidad, el costo energético se convierte en un impedimento de competitividad.

Solar ha reducido esta dependencia para algunas empresas y hogares. Pero requiere una inversión inicial significativa. Pero el primer bloqueo reaparece inmediatamente:sin un sistema bancario funcional, la persona que no tiene el capital necesario no puede financiar fácilmente su instalación energética.

El problema bancario y el problema eléctrico se refuerzan mutuamente.

La mejora sostenible requiere restaurar una producción pública más fiable, reducir los costos de generación y seguir integrando las energías renovables en la red. Las estimaciones disponibles muestran que una transición a la capacidad solar a gran escala puede reducir el costo de la producción de dependencia de los combustibles líquidos importados.

Para la economía real, la medida pertinente será simple: no sólo cuántas horas proporciona la electricidad en el Líbano, sinocuánto cuesta realmente un kilovatio continuo hora a una empresa una vez que todas sus fuentes son agregadas.

Tercer bloqueo: la infraestructura genera costos invisibles

La electricidad es el mal funcionamiento más visible. No es la única.

El agua, el saneamiento, las carreteras, las telecomunicaciones y los servicios municipales también influyen en los costos de producción. Cuando un servicio público no funciona, su gasto no desaparece. A menudo se transfiere al hogar o a la empresa.

El sector del agua ofrece un ejemplo particularmente claro.

La insuficiencia de alimentos públicos conduce a hogares y establecimientos para comprar agua de proveedores privados. Las empresas deben tener tanques, bombas o sus propias soluciones de almacenamiento. Cada acuerdo representa una inversión y un costo operativo que sería menos importante con un servicio colectivo fiable.

El tratamiento de aguas residuales produce otro tipo de coste.

Una planta de tratamiento de aguas residuales que funciona mal no envía inmediatamente una factura adicional a una empresa. Pero la contaminación resultante degrada los recursos hídricos, las zonas agrícolas y la costa. Con el tiempo genera gastos de salud, medio ambiente y turismo.

Las propias instalaciones de procesamiento dependen de la electricidad. Los cortes pueden interrumpir las bombas y el funcionamiento de la estación, ilustrando de nuevo la interdependencia de las diversas cerraduras.

El Banco Mundial ha determinado que la rehabilitación de las estaciones existentes y la terminación de las instalaciones y redes sin terminar son prioridades para reducir la contaminación del agua.

Además de estos viejos problemas, se ha añadido la destrucción causada por el conflicto.

Se evaluaron las necesidades de reconstrucción y rehabilitación después de los daños sufridos entre octubre de 2023 y diciembre de 20241.000 millones de dólaresDe este total, alrededor de 1.000 millones estaban en infraestructura pública en energía, transporte, agua, saneamiento y servicios municipales.

Por consiguiente, la reconstrucción de esas instalaciones no es un gasto separado de la política económica.

Una carretera reparada reduce los tiempos de transporte y los costos. El suministro fiable de agua reduce el uso de proveedores privados. Una planta de tratamiento de aguas residuales funcionales protege la agricultura, la salud y el turismo. Una red eléctrica estable reduce la necesidad de generadores.

La infraestructura actúa así en la productividad sin aparecer siempre directamente en el balance de una empresa.

Cuarto bloqueo: la producción no es suficiente, usted tiene que vender

El cuarto obstáculo se refiere a las oportunidades.

En un país cuyo mercado interno se ha debilitado profundamente desde 2019, el crecimiento de las empresas productivas depende más de su capacidad para encontrar clientes en el extranjero.

El sector del vino es un buen laboratorio para este problema.

El Líbano produce vinos capaces de posicionarse en mercados internacionales exigentes. Los campos han desarrollado marcas, redes de distribución y una reputación que excede mucho el tamaño del mercado libanés.

Sin embargo, este éxito no elimina las limitaciones logísticas.

La exportación implica el transporte de botellas a mercados extranjeros, la absorción de los costos de flete, el cumplimiento de las normas sanitarias y comerciales, el tener distribuidores y el mantenimiento de una producción suficientemente regular.

Cuando la demanda interna se debilita, el acceso a los mercados externos deja de ser sólo una oportunidad. Se convierte en una condición de crecimiento.

La misma lógica se aplica a la agricultura y parte de la industria agroalimentaria. Un productor libanés puede ser competitivo en calidad y perder su ventaja sobre logística.

Los pasajes terrestres son de particular importancia aquí. Siria es el camino natural hacia Jordania, Irak y los mercados del Golfo. Por consiguiente, las operaciones fronterizas, la seguridad vial y los gastos de tránsito influyen directamente en la capacidad de exportación libanesa.

Al mismo tiempo, los puertos y aeropuertos desempeñan un papel central en los productos con mayor valor añadido.

Por consiguiente, debe medirse una recuperación real en las exportaciones de bienes y servicios, no sólo en el consumo interno.

El Líbano tiene una gran diáspora y productos con una fuerte identidad. Pero una economía productiva no puede vivir a largo plazo sin la ventaja de su diáspora. Debe ser capaz de vender más allá de las redes comunitarias tradicionales y ganar nuevos mercados.

Quinto bloqueo: la estabilidad sigue siendo una variable económica

Ninguno de los primeros cuatro obstáculos es completamente independiente del quinto: seguridad.

El turismo ofrece la demostración más inmediata.

Un banco puede ser reestructurado, una empresa puede tener electricidad y un hotel puede haber renovado sus habitaciones. Si las aerolíneas suspenden sus vuelos y los gobiernos extranjeros aconsejan contra los viajes al Líbano, la temporada turística puede desaparecer en pocos días.

La economía libanesa sigue siendo particularmente vulnerable a este fenómeno porque el turismo genera ingresos en una cadena muy amplia.

Un visitante paga un billete de avión, hotel o alquiler. Se pasa en restaurantes, tiendas, transporte y ocio. Los libaneses de la diáspora también inyectan moneda en la economía durante su estadía.

Una mala temporada no afecta sólo a hoteles.

El crecimiento de 2025 ya ha ilustrado esta dependencia. El PIB real creció un 3,5%, pero menos de lo esperado inicialmente. Los factores que contribuyeron a esta brecha incluían una temporada de turismo más baja que la prevista, una inversión baja y una incertidumbre constante.

Los nuevos episodios de conflicto recuerdan la fragilidad de este motor. La perturbación del aire y la incertidumbre pueden interrumpir de repente una actividad que tomó varios meses para reconstruir.

La inversión reacciona de manera similar, pero más lentamente.

Un turista puede cancelar su viaje por una semana de tensión. Un industrial que tiene que inmovilizar millones de dólares durante diez años se pregunta si las tensiones volverán cada año.

Por lo tanto, la estabilidad no es sólo una condición para el turismo. Determina la tasa de riesgo aplicada a casi todas las inversiones productivas.

Los bonos pueden aumentar antes de que la economía reinicia

Es aquí donde la señal enviada por las obligaciones soberanas libanesas debe interpretarse con cautela.

A principios de agosto de 2026, los eurobonos libaneses registraron un fuerte aumento. Después de cambiar22 centavos por dólar de valor faciala finales de julio, llegaron28 centavosen las semanas siguientes.

El movimiento se atribuyó en particular al regreso de compradores extranjeros después del avance parlamentario del proyecto de reestructuración bancaria.

Este aumento es información importante. Significa que algunos inversores creen que ha aumentado la probabilidad de resolver la crisis financiera o de mejorar el valor de la recuperación de la deuda.

Pero..28 centavos por un dólar de deuda no significa que una empresa libanesa venda un 27% adicional, que los hogares han recuperado sus depósitos o que los bancos han reanudado la financiación masiva de la economía.

Los mercados de bonos compran probabilidades futuras.

Un inversionista puede comprar un bono del 28 % si piensa que un acuerdo futuro hará posible recuperar más. No hace falta esperar a que la electricidad funcione, las exportaciones a crecer o el turismo vuelvan a su nivel anterior.

Es precisamente por ello que la mejora financiera puede preceder en gran medida a la mejora económica.

Puede incluso, por un tiempo, coexistir con una economía real en dificultad.

El riesgo de una recuperación de dos velocidades

Por lo tanto, el escenario que hay que evitar es el de un Líbano cuyos indicadores financieros mejoran mientras las condiciones de producción siguen siendo casi inalterables.

Los bonos subirían. Las negociaciones de deuda progresarían. Los bancos serían reestructurados. La estabilidad monetaria podría continuar. El capital eventualmente empezaría a regresar.

Mientras tanto, una PYME seguiría financiando su propia electricidad. Un agricultor sufragaría los gastos de agua y transporte. Un industrial dudaría en comprar una nueva máquina por falta de crédito asequible. Un exportador seguirá dependiendo de carreteras y fronteras inciertas. Un hotel podría perder sus reservas en la primera alerta de seguridad.

Tal economía sería financieramente menos enferma sin ser verdaderamente productiva.

El reto en los próximos meses es precisamente mover la mejora de arriba a abajo: desde el balance estatal a los bancos, luego de bancos a empresas y hogares.

La reconstrucción puede acelerar esta transmisión. Las necesidades estimadas en 11.000 millones de dólares incluyen gastos que podrían generar directamente actividad en la construcción, el transporte, los servicios y la industria. Pero su financiación debe ir acompañada de inversiones que puedan aumentar de forma sostenible la productividad.

Es necesario reconstruir la infraestructura destruida. Reconstruirlo sin corregir las deficiencias que existían antes del conflicto sería restaurar el viejo modelo.

Cinco indicadores para determinar si la recuperación se vuelve real

Por consiguiente, la próxima fase económica libanesa no puede evaluarse con una sola cifra.

El PIB dirá si la actividad total está aumentando, pero no necesariamente por qué. El precio de los bonos indicará lo que anticipan los inversores, pero no lo que experimenta una PYME. La estabilidad de la libra dará información esencial sobre la moneda, pero no medirá la productividad.

Para determinar si la recuperación es verdaderamente económica, cinco indicadores tendrán que evolucionar simultáneamente:

financiación bancaria , con el medible retorno de crédito a los hogares y especialmente a las empresas productivas;

, con el medible retorno de crédito a los hogares y especialmente a las empresas productivas; costo real de la energía , calculada agregando juntos Electricidad del Líbano y las soluciones privadas necesarias para tener alimentación continua;

, calculada agregando juntos Electricidad del Líbano y las soluciones privadas necesarias para tener alimentación continua; inversión productiva , en maquinaria, negocio, agricultura, industria e infraestructura en lugar de en activos financieros solamente ;

, en maquinaria, negocio, agricultura, industria e infraestructura en lugar de en activos financieros solamente ; exportaciones , que medirá la capacidad de los productores libaneses para recuperar o conquistar mercados externos;

, que medirá la capacidad de los productores libaneses para recuperar o conquistar mercados externos; turismo, incluyendo llegadas, noches, vuelos y gastos, que proporcionarán un indicador inmediato de confianza en la estabilidad del país.

El aumento de Eurobonds muestra que algunos inversores ya están empezando a mirar más allá de la crisis actual. Para que esto se convierta en una verdadera recuperación, el crédito tendrá que volver a las empresas, el costo de la electricidad caerá, la inversión productiva aumentará, las exportaciones crecerán y los turistas continuarán llegando cuando comience la próxima temporada.