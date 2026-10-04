Zonas económicas especiales: el Líbano intenta atraer inversiones fuera del modelo tradicional

El Líbano establece un Consejo Superior de Zonas Económicas Especiales e Industrias Tecnológicas para tratar de atraer nuevas inversiones. El gobierno se centra en la innovación y en actividades de alto valor añadido, pero todavía tendrá que definir áreas, sus beneficios y sobre todo garantizar la energía, la financiación, la conectividad y la estabilidad regulatoria para los inversores.

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El Consejo de Ministros aprobó el establecimiento de un Consejo Superior de Zonas Económicas Especiales e Industrias Tecnológicas, una decisión que seguía siendo relativamente tranquila tras los debates sobre el presupuesto, el combustible y las medidas sociales de 2027. Sin embargo, esta iniciativa aborda una cuestión mucho más amplia: ¿puede el Líbano crear espacios económicos que puedan atraer inversiones tecnológicas mientras el país sigue enfrentando una crisis bancaria, altos costos de energía y frágil infraestructura? El objetivo declarado allana el camino para un modelo en el que ciertas áreas se beneficiarían de una administración y un entorno específicamente diseñado para acoger actividades económicas y tecnológicas.

La decisión del gobierno no significa que estas áreas ya estén creadas físicamente o que los inversores se hayan comprometido. Las fuentes del 2 de octubre de 2026 confirman la aprobación de la creación propuesta del Consejo Superior, pero no proporcionan una lista definitiva de las áreas afectadas, los detalles de las ventajas fiscales o las cantidades de inversión esperadas. Tampoco proporcionan un calendario completo de despliegue. Por lo tanto, la ambición institucional debe distinguirse de su realización. En esta etapa, el gobierno está creando ante todo una herramienta para organizar una política que luego tendrá que traducirse en proyectos concretos.

Un Consejo Superior para agrupar políticas previamente dispersas

La creación de un Consejo Superior de Zonas Económicas Especiales e Industrias Tecnológicas refleja el deseo de darle a este dossier una estructura central. El principio de una zona económica especial se basa generalmente en la creación de un entorno administrativo particular para facilitar la inversión. Sin embargo, la información disponible todavía no detalla precisamente el régimen que se aplicará en el Líbano. Por lo tanto, sería prematuro anunciar exenciones fiscales, procedimientos aduaneros especiales o ventajas reglamentarias cuyos términos no se establecen en las fuentes.

El interés del nuevo Consejo radica primero en la coordinación. Las inversiones industriales y tecnológicas dependen de varias administraciones. La tierra, los permisos, la energía, las telecomunicaciones, el transporte, las aduanas y la tributación pueden ser responsabilidad de diferentes instituciones. Un inversionista que se enfrenta a una sucesión de procedimientos e interlocutores puede abandonar un proyecto incluso antes de que se inicie. Una autoridad superior puede reducir teóricamente esta fragmentación si tiene competencias claramente definidas.

Pero la creación de un nuevo cuerpo implica también un riesgo inverso. Si sus competencias coinciden con las de los ministerios, municipios y organismos existentes, el país puede añadir una nueva capa administrativa en lugar de simplificar los procedimientos. Por consiguiente, la eficacia del Consejo dependerá menos de su título que de la forma en que se definirán sus facultades. Será necesario saber si realmente puede acelerar las decisiones o si se convierte esencialmente en un órgano coordinador sin capacidad de ejecución.

This issue is particularly important in a country where investment is already suffering from institutional uncertainty. Para ser creíble, una zona económica especial debe ofrecer más que una nueva estructura pública. Debe permitir que una empresa sepa exactamente a qué reglas estará sujeto, cuánto tiempo tomará instalarlo y qué administraciones pueden intervenir.

La elección de las industrias tecnológicas marca un intento de cambiar el modelo

La asociación explícita de « industrias tecnológicas » con zonas económicas especiales es el aspecto más interesante de la decisión. El Líbano no parece querer restringir las instalaciones a almacenes tradicionales, actividades comerciales o industrias. El objetivo anunciado incluye actividades con un componente tecnológico más fuerte.

Esta es una búsqueda de sectores capaces de producir más valor sin depender exclusivamente del tamaño del mercado interno. Una actividad tecnológica puede proporcionar servicios o productos en el extranjero al tiempo que conserva parte de sus equipos en el Líbano. También puede aprovechar las habilidades humanas disponibles en el país y su diáspora económica.

Pero el término « industrias tecnológicas » sigue siendo amplio. Los documentos disponibles no proporcionan una lista oficial de esferas prioritarias. Por lo tanto, sería arriesgado afirmar que el gobierno ya está apuntando a la inteligencia artificial, semiconductores, tecnologías financieras u otros sectores específicos. La definición operacional tendrá que aparecer en los próximos pasos.

Esta elección también tendrá que tener en cuenta la competencia regional. Varios países del Oriente Medio están invirtiendo en gran medida en tecnologías, infraestructura digital y alojamiento de empresas internacionales. El Líbano no tiene la misma capacidad financiera. Por lo tanto, tendrá que construir una propuesta diferente basada en sus recursos humanos, ubicación, costos y flexibilidad de su entorno empresarial.

Sin electricidad confiable, la ambición tecnológica seguirá siendo teórica

La primera contradicción aparece inmediatamente: ¿cómo podemos desarrollar industrias tecnológicas en un país donde el suministro de electricidad sigue siendo uno de los principales problemas estructurales? Las empresas digitales necesitan un poder estable, telecomunicaciones fiables y una conexión permanente. Algunas actividades también requieren instalaciones técnicas cuyas interrupciones pueden causar pérdidas significativas.

La decisión del gobierno sobre zonas especiales llega en un momento en que el ejecutivo está tratando de reactivar varios proyectos energéticos. El Consejo de Ministros aprobó el principio de una infraestructura de gas natural licuado en Deir Ammar. Los debates regionales también se refieren a interconexiones eléctricas. Estos casos pueden ser complementarios si las zonas económicas futuras tienen acceso prioritario a una infraestructura fiable.

Pero las fuentes no sugieren que ese mecanismo ya esté previsto. Todavía no hay indicios de que las zonas se beneficien de un régimen específico de electricidad o energía. Sin embargo, el problema debe resolverse. Una ventaja fiscal pierde gran parte de su interés si una empresa en sí tiene que financiar una producción de electricidad costosa para garantizar su negocio.

Lo mismo se aplica a las telecomunicaciones. Las industrias tecnológicas dependen de la calidad de las redes digitales. Por consiguiente, la estrategia tendrá que ir acompañada de inversiones en infraestructura y no de cambios reglamentarios.

Trípoli podría encontrar un lugar en este nuevo mapa económico

La creación del Consejo también tiene lugar a medida que varios proyectos restablecen la importancia económica potencial para el norte del país. Trípoli está en el centro de discusiones sobre el ferrocarril hacia Siria, la infraestructura energética y la posibilidad de fortalecer el papel de su puerto. Esta convergencia puede crear un entorno propicio para ciertas actividades industriales y logísticas.

Sin embargo, las fuentes disponibles no indican que Trípoli ya se haya designado oficialmente como una de las esferas futuras del nuevo Consejo. Por lo tanto, es importante evitar convertir una oportunidad económica en una decisión gubernamental adquirida. Pero la ciudad tiene muchas ventajas que hacen relevante esta hipótesis: un puerto, proximidad a la frontera siria, infraestructura existente y potencial para conectarse a los corredores regionales.

Una zona económica asociada a un puerto y una red ferroviaria tendría una lógica diferente de un centro tecnológico basado en Beirut. Podría acoger actividades de procesamiento, logística o producción para la exportación. Así pues, la especialización de las zonas podría ser más eficaz que un modelo uniforme aplicado en todo el país.

El mismo razonamiento puede aplicarse a otras regiones. El Líbano tiene realidades económicas muy diferentes entre Beirut, el Norte, Bekaa y el Sur. Una estrategia creíble debe identificar los beneficios de cada territorio en lugar de multiplicar áreas con la misma vocación.

Siria puede transformar el valor económico del norte del Líbano

Otra variable es la reapertura gradual de la economía siria. El Líbano puede volver a convertirse en una puerta de entrada a un mercado cercano bajo reconstrucción. Los proyectos ferroviarios estudiados entre Trípoli y Siria ya muestran que algunos funcionarios buscan beneficiarse de esta nueva configuración.

Para las empresas ubicadas en el norte del Líbano, el acceso a Siria podría representar un mercado adicional. A más largo plazo, las conexiones con Jordania, el Iraq y Turquía también podrían cambiar la geografía empresarial. Una zona económica especial situada en un corredor de transporte tendría entonces una ventaja que no se puede lograr simplemente reduciendo los impuestos.

Sin embargo, esta perspectiva sigue dependiendo de la estabilidad regional. La infraestructura terrestre no puede ser eficaz en función de los costos si las fronteras se cierran periódicamente o las carreteras están expuestas a crisis de seguridad. Por consiguiente, la estrategia libanesa tendrá que evaluar tanto los riesgos como las oportunidades.

El desarrollo de las zonas económicas no puede basarse en el supuesto de que la normalización regional es irreversible. Los inversores buscarán garantías para continuar sus actividades incluso en caso de nuevas tensiones.

La banca sigue siendo un obstáculo importante para los inversores

El segundo problema importante es financiero. Una empresa puede beneficiarse de un entorno administrativo favorable y tener electricidad, pero todavía necesita poder abrir cuentas, transferir dinero, financiar sus inversiones y repatriar sus ganancias. El Líbano aún no ha concluido la reestructuración de su sistema bancario.

La crisis abierta desde 2019 ha dañado profundamente la confianza. El Gobierno está trabajando actualmente en la reestructuración institucional y en la lucha contra la brecha financiera. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional siguen vinculadas a esas reformas.

Esta situación crea una paradoja. El Líbano busca atraer nuevo capital antes de que haya resuelto completamente el destino de los antiguos depósitos. Los inversores internacionales abordarán necesariamente esta cuestión. Desean saber si se protegen los nuevos fondos depositados en el país, qué normas se aplican a las transferencias y qué jurisdicción garantiza los contratos.

Las zonas económicas especiales podrían beneficiarse de un marco financiero adecuado. Pero ninguna disposición específica de esta naturaleza aparece en los elementos disponibles. Por lo tanto, sería prematuro anunciarlo. Sin embargo, el gobierno tendrá que resolver esta cuestión si quiere convencer a las empresas extranjeras de que inviertan capital en el país de manera sostenible.

Una zona especial no puede convertirse en un territorio más allá de las normas

El principio mismo de un régimen económico particular puede suscitar preocupación. Para atraer inversores, el Estado puede estar tentado a conceder muchas exenciones y reducir ciertos procedimientos. Pero la simplificación administrativa no debe transformarse en una falta de control.

Las normas ambientales, sociales y financieras siguen siendo esenciales. Una zona económica diseñada para evitar las administraciones en lugar de hacerlos más eficaces podría crear desigualdades entre las empresas y fomentar el comportamiento oportunista. También podría convertirse en un medio de obtener beneficios fiscales sin producir las inversiones o trabajos anunciados.

Por lo tanto, la transparencia debe ser central. Los criterios de acceso a las zonas, los beneficios concedidos y las obligaciones impuestas a las empresas deben ser suficientemente claros para evitar un trato discrecional. Los resultados también deben ser mensurables: inversiones realizadas, empleos creados, exportaciones y valor añadido.

Este requisito es tanto más importante como el Líbano busca restablecer su credibilidad a las instituciones internacionales. Las nuevas esferas se juzgarán tanto en su gobernanza como en su capacidad de atraer empresas.

El peligro de la competencia fiscal sin inversión real

Los beneficios fiscales se utilizan a menudo para hacer atractivas las zonas económicas. Pero la baja tributación no es suficiente para activar la inversión. Una empresa también compara la estabilidad política, la infraestructura, los costos energéticos, la calidad del trabajo y la seguridad jurídica.

Si el Líbano reduce significativamente sus ingresos fiscales sin obtener a cambio de nuevas actividades, la transacción puede ser costosa para el Estado. Por lo tanto, es necesario evitar una lógica en la que las zonas simplemente muevan a las empresas ya presentes en el país hacia un régimen más ventajoso.

El objetivo real debe ser una inversión adicional. Una empresa que en cualquier caso ha estado activa en el Líbano no debe ser el principal beneficiario de un mecanismo diseñado para atraer nuevo capital.

Las fuentes del 2 de octubre no dan el sistema tributario previsto. Por lo tanto, el riesgo sigue siendo teórico en esta etapa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta cuando se definen las reglas precisas.

El empleo será la principal prueba política del proyecto

Para la población, el éxito de las zonas económicas no se medirá por el número de empresas registradas sino por los empleos creados. La crisis ha impulsado a muchos jóvenes cualificados a buscar oportunidades en el extranjero. Una política tecnológica creíble puede ayudar a conservar algunas de estas habilidades o crear oportunidades para el retorno.

Pero la calidad de los trabajos contará tanto como su número. Un área especializada en actividades de bajo valor no cumpliría la misma ambición que un polo capaz de acoger ingenieros, investigadores y empresas exportadoras.

Por consiguiente, el vínculo con las universidades y la formación profesional será importante. Las empresas deben poder reclutar las habilidades que necesitan. Las instituciones educativas, por su parte, necesitan saber qué sectores están desarrollando para adaptar parte de la capacitación.

En las fuentes no se presenta ningún plan de estudios detallado que vincule al nuevo Consejo con las universidades. Sin embargo, esta dimensión será uno de los criterios para determinar si el proyecto es una verdadera política industrial o un simple mecanismo administrativo.

El estado debe elegir algunas ventajas que realmente puede garantizar

El Líbano probablemente no podrá competir con las mayores economías regionales por la cantidad de subvenciones públicas. Por lo tanto, debe identificar los beneficios que puede proporcionar de manera creíble. Su posición geográfica, su población calificada, sus vínculos con la diáspora y su proximidad a varios mercados pueden ser una base.

La velocidad administrativa puede convertirse en otra ventaja si está garantizada. Para una empresa, saber que una licencia será procesada según un calendario predecible puede a veces contar más que una exención compleja. También son esenciales la seguridad jurídica de los contratos y la capacidad de transferir capital.

El nuevo Consejo Supremo puede desempeñar un papel si se convierte en el lugar donde se organizan estas garantías. Pero debe evitar prometer lo que otras administraciones no pueden proporcionar. Una zona económica no puede garantizar la electricidad estable si el sector energético no sigue. No puede prometer transacciones financieras normales si la reestructuración bancaria sigue siendo incompleta.

Por consiguiente, el proyecto exige que el Gobierno coordine varias reformas que anteriormente se habían tratado por separado.

La transición del decreto a la inversión será la prueba real

La aprobación del Consejo Superior constituye un primer paso institucional. Afirma que el gobierno quiere que las zonas económicas y las industrias tecnológicas se centren en su política. Pero los restos esenciales a construir. Deben definirse las áreas afectadas, las facultades de la nueva institución, el régimen empresarial y la infraestructura necesaria.

Entonces los inversores tendrán que estar convencidos. Este paso será mucho más difícil que crear una estructura administrativa. Las empresas compararán el Líbano con otros destinos y exigirán garantías concretas. La reputación histórica del país como centro de servicio no bastará.

Sin embargo, el proyecto viene en un momento en que varias transformaciones pueden crear una ventana de oportunidad. Siria está entrando en una fase de reconstrucción. Se discuten corredores regionales. Trípoli podría recuperar una función logística. El gobierno busca mejorar el suministro de energía. Es necesario reestructurar el sector bancario.

Si estos sitios avanzan juntos, las zonas económicas especiales pueden convertirse en una herramienta de reposición. Si se mantienen separados, el nuevo Consejo corre el riesgo de tener un marco institucional sin un entorno económico que pueda hacerlo atractivo.

Por lo tanto, la decisión del 1o de octubre de 2026 abre una pregunta más de lo que hace. Líbano quiere atraer industrias tecnológicas y desarrollar espacios económicos especializados. Ahora debe demostrar que puede proporcionarles lo que realmente quieren: energía, financiación, conectividad, estabilidad regulatoria y acceso al mercado. Sin estos elementos, un área especial seguirá siendo una línea en un decreto. Con ellos, podría convertirse en uno de los instrumentos de un modelo económico menos dependiente de los mecanismos que precedían a la crisis.

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