67 líderes emiratos esperados en Beirut

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La llegada anunciada a Beirut los días 26 y 27 de agosto de una delegación económica del Emirato, dirigida por el Ministro de Comercio Exterior Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, es otra prueba de normalización entre el Líbano y los países del Golfo. El grupo debe incluir a 67 líderes económicos y empresariales. Por su magnitud, la visita envía una señal política y comercial inusual después de varios años de prudencia. Pero aún no significa que 67 inversores se estén preparando para invertir capital en el Líbano.

El desafío es precisamente distinguir lo que es signo de confianza, lo que es una perspectiva comercial y lo que se puede contar, después de las reuniones, como una inversión real. Para una economía libanesa aún marcada por la crisis bancaria, la destrucción relacionada con la guerra y la incertidumbre en materia de seguridad en el Sur, la diferencia es esencial. Una delegación puede reabrir puertas. Sólo proyectos financiados, nuevas empresas y nuevos empleos permitirán hablar de un verdadero retorno del capital del Golfo.

Una delegación inusual por su tamaño

La misión anunciada los días 26 y 27 de agosto estará dirigida por Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos, responsable de desarrollar el comercio no petrolero y las asociaciones económicas internacionales. La presencia anunciada de 67 líderes económicos y empresariales da a la visita una dimensión que va más allá de la de un cambio de protocolo.

Para el sector privado libanés, el número es un indicador de interés. Una delegación de este tamaño permite aumentar las reuniones sectoriales, los contactos entre las empresas y el examen de oportunidades que no habrían alcanzado necesariamente el nivel de gobierno. También crea un efecto de señal con otros inversores árabes que observan la evolución del riesgo libanés antes de decidir regresar.

Sin embargo, no es necesario confundir la presencia con el compromiso financiero. No hay pruebas de que los 67 participantes prepararon cada uno un proyecto de inversión. Su llegada refleja un interés organizado en el mercado libanés. Aún no mide las cantidades que se pueden movilizar o los sectores que en realidad se beneficiarán del nuevo capital.

Mohammad Choucair quiere encender la señal

Mohammad Choucair, Presidente de las organizaciones económicas libanesas, presenta esta visita como un paso importante hacia la reactivación de las relaciones económicas entre el Líbano y los Emiratos Árabes Unidos. Su objetivo es poner de nuevo a las empresas libanesas en los circuitos comerciales del Golfo y convencer a los grupos emiratos de que el país pueda ofrecer oportunidades a pesar de los persistentes riesgos.

El enfoque forma parte de un acercamiento político iniciado al más alto nivel. Joseph Aoun y el Presidente Emirati Mohammed bin Zayed Al Nahyan han aumentado los contactos desde que el Presidente libanés asumió el cargo. Abu Dhabi también reafirmó su apoyo a la seguridad, la estabilidad y la soberanía del Líbano. El levantamiento de las restricciones al movimiento de nacionales emiratos al Líbano fue otra señal de relajación.

Este acercamiento político crea un entorno más favorable para el negocio, pero no garantiza ninguna inversión. Empresas privadas, fondos y grupos familiares en el Golfo evalúan sus proyectos según criterios de rendimiento, seguridad jurídica, estabilidad monetaria y riesgo político. La relación entre Jefes de Estado puede facilitar el acceso a los mercados y mejorar la confianza. No sustituye una decisión de inversión ni las condiciones económicas que lo hacen posible.

Por qué el capital del Golfo sigue siendo decisivo

El posible retorno del capital emirato sería mayor que las sumas invertidas. Los Emiratos han ocupado históricamente un lugar importante entre los inversores árabes en el Líbano. Según datos publicados por la Embajada de Emirati en Beirut, la inversión directa de Emirati ascendió a 7.800 millones de dólares entre 2003 y 2016, casi dos tercios del valor de los proyectos árabes identificados durante este período.

Este pasado explica la atención prestada a la delegación de agosto. Durante mucho tiempo, el capital del Golfo ha alimentado bienes raíces, turismo, servicios, negocios y diversos proyectos de infraestructura en el Líbano. Estos sectores pueden ser de nuevo de interés para los inversores, pero no se debe asignar ningún proyecto específico a la delegación antes de un anuncio oficial.

El regreso de un reconocido inversor Emirati también puede tener un efecto de conducción. En una economía donde la percepción del riesgo sigue siendo alta, la primera decisión a veces cuenta tanto como su cantidad. Puede convencer a otras empresas de que un mercado vuelva a ser accesible, que las relaciones bancarias están mejorando o que las autoridades tienen suficiente voluntad política para proteger la inversión.

Lo contrario también es cierto. Si la visita se limita a las reuniones y declaraciones generales, seguirá siendo una señal de reapertura sin cambios mensurables en las corrientes de capital.

La seguridad sigue siendo el primer filtro

Lo principal desconocido sigue siendo la situación de seguridad. Joseph Aoun ha vinculado regularmente la recuperación económica a la restauración de la estabilidad y el fortalecimiento de la autoridad estatal. Esta relación es particularmente directa para los inversores del Golfo, muchos de los cuales disminuyeron su exposición al Líbano cuando aumentaron el riesgo político y militar.

Por lo tanto, la situación en el Sur sigue siendo decisiva. Las operaciones de Israel, las zonas aún en disputa, la cuestión del despliegue del ejército libanés y el riesgo de mayor escalada están directamente implicados en el cálculo de un inversor. Un proyecto inmobiliario, turístico o logístico inmoviliza capital durante varios años. Su rentabilidad depende de la continuidad del transporte, el seguro, la banca y la capacidad de los clientes extranjeros o socios para viajar al país.

El reciente regreso de los viajeros de Emirati es un indicador positivo pero reversible. Los Emiratos ya habían suspendido el movimiento de sus nacionales hacia el Líbano en el pasado cuando la situación regional se deterioraba. Para los inversores, la capacidad del país para mantener la estabilidad durante varios meses será más que una mejora ad hoc.

Por eso el Sur y el expediente de inversión no pueden separarse. Un ajuste duradero reduciría el costo del riesgo. Un nuevo enfrentamiento elevaría inmediatamente las primas de seguros, retrasaría los proyectos y podría cuestionar las decisiones adoptadas durante la fase de normalización.

La crisis financiera sigue siendo el otro obstáculo importante

Incluso con una mejora de la seguridad, el Líbano mantiene un problema estructural: su sistema financiero todavía no ha superado plenamente la crisis que comenzó en 2019. Los inversores deben poder transferir fondos, repatriar ganancias, obtener financiación y tener un marco legal predecible. Por lo tanto, la confianza depende no sólo del nivel de violencia o de la situación en la frontera.

Las reformas siguen siendo el centro de la cuestión. El 19 de agosto, Joseph Aoun recibió a Jihad Azour, director del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del Fondo Monetario Internacional. The Presidency reported that both men had examined the economic and financial situation in Lebanon and the region and recent developments.

Esta reunión no significa que se haya concluido un nuevo programa con el FMI. Recuerda, sin embargo, que la normalización financiera del Líbano sigue vinculada a las reformas sustantivas, la reestructuración del sector bancario, la consolidación de las finanzas públicas y el restablecimiento de instituciones que pueden inspirar la confianza de los inversores.

Para el capital del Golfo, estas reformas son un filtro tan importante como la seguridad. Los inversores pueden aceptar un riesgo comercial. Son mucho más renuentes cuando no saben claramente cómo se ejecutarán los contratos, cómo se resolverán las controversias o cómo fluirá el capital.

El regreso del Golfo ya se mide de forma diferente

La visita del Emirato tuvo lugar a medida que se acumularon varias señales de acercamiento. El diálogo entre Joseph Aoun y Mohammed ben Zayed se ha intensificado. Se han aliviado las restricciones de viaje. Beirut está tratando abiertamente de atraer nuevamente al capital emirato y está trabajando para establecer mecanismos que faciliten las relaciones entre ambos países.

El Embajador del Líbano ante los Emiratos, Tarek Mneimneh, ya indicó en julio que los inversores emiratos estaban mostrando interés en el Líbano, reconociendo al mismo tiempo que las reformas y mejores garantías de seguridad seguían siendo indispensables. Un Consejo Empresarial Líbano-Emiratos fue también para ayudar a estructurar contactos privados.

Estos elementos permiten hablar de una normalización gradual de las relaciones económicas. Aún no permiten hablar de un ciclo de inversión comparable a los años en que el capital del Golfo ocupó un lugar central en los servicios inmobiliarios, turísticos y libaneses.

La diferencia será visible dentro de los meses de la visita. Si los contactos de agosto conducen a decisiones concretas, el desplazamiento puede considerarse como el comienzo de una nueva fase. De lo contrario, seguirá siendo una etapa diplomática importante pero sin una transformación inmediata de la economía real.

Después del 27 de agosto, ¿qué resultados se deben ver?

El primer indicador será el posible anuncio de proyectos identificados. Un inversor que especifica un sector, un horario, un socio local y una cantidad comprometida produce información económica verificable. Una declaración general de interés en el Líbano no tiene el mismo alcance.

El segundo será la firma de memorandos de entendimiento. Estas no son todavía una inversión, pero nos permiten saber si las discusiones se están moviendo hacia proyectos estructurados. Su contenido será esencial: algunos protocolos siguen siendo exploratorios, mientras que otros ya establecen las condiciones para financiar o iniciar un negocio.

Entonces será necesario supervisar las inversiones cuantificadas, las creaciones de empresas o las extensiones, las asociaciones entre grupos libaneses y emiratos y las transferencias de capital reales. Por último, el empleo será el criterio más concreto. Una recuperación duradera se mide no sólo por el número de delegaciones recibidas en Beirut, sino también por la capacidad de esas relaciones para crear actividades y lugares de trabajo.

Por consiguiente, la visita del 26 y el 27 de agosto tiene valor político incluso antes de su apertura. Después de varios años de distancia y prudencia, 67 líderes económicos emiratos deben llegar al mercado libanés bajo la dirección de un ministro responsable del comercio exterior. Esta es una señal que el sector privado libanés estaba esperando.

Pero la prueba empezará después de que se vayan. La normalización con el Golfo puede considerarse económica una vez que las reuniones hayan producido proyectos, proyectos de financiación y financiación de empresas y empleos en el Líbano.