¿Puede el Líbano volver a ser una puerta de energía?

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La crisis en el Estrecho de Ormuz pone sobre la mesa una función que el Líbano había perdido durante varias décadas: servir como una salida mediterránea para el petróleo del Oriente Medio. El Iraq está tratando de diversificar sus rutas de exportación, mientras que Beirut está preparando su infraestructura para albergar, almacenar y posiblemente reexportar productos petroleros iraquíes. Trípoli tiene una geografía e instalaciones favorables heredadas del antiguo pasillo Kirkuk-Mediterranean. Pero transformar esta oportunidad de crisis en una función energética sostenible requiere una inversión considerable, volúmenes regulares y sobre todo un corredor seguro en Siria.

La pregunta habría parecido en gran parte teórica hace unos meses. Es mucho menos así ya que las perturbaciones del Estrecho de Ormuz han mostrado a Iraq el costo de su dependencia de las terminales del Golfo. Bagdad está buscando varias formas de transportar su petróleo al Mediterráneo. El Líbano quiere aprovechar este movimiento para colocar a Trípoli en un mapa energético cuyo país ha desaparecido gradualmente desde la segunda mitad del siglo XX.

El gobierno de Nawaf Salam ha comenzado a preparar esta posibilidad. El 10 de agosto, una reunión reunió a los ministerios y administraciones interesados en un posible tránsito petrolífero iraquí por territorio libanés. Al principio, no se trata de resucitar el viejo oleoducto. El escenario se basa en el transporte terrestre, el almacenamiento y la reexportación.

Este primer paso parece modesto en comparación con los principales proyectos de oleoductos estudiados entre Irak y Siria. Sin embargo, plantea una cuestión estratégica:¿Puede el Líbano aprovechar la crisis de Ormuz para convertirse de nuevo en un portal energético hacia el Mediterráneo oriental?

Ormuz restaura valor a los mercados mediterráneos

El interés iraquí explica el regreso del caso. Las exportaciones de petróleo son la principal fuente de ingresos gubernamentales de Iraq y una parte considerable del petróleo crudo normalmente deja el país con sus instalaciones del sur. Esta organización hace que Bagdad sea particularmente vulnerable a los disturbios en el Golfo y el Estrecho de Ormuz.

La crisis de 2026 convirtió esta vulnerabilidad teórica en un problema inmediato. Según las cifras notificadas a finales de julio, las exportaciones iraquíes cayeron de 4,2 millones de barriles diarios en febrero a 1,5 millones de barriles diarios en mayo, a la altura de las perturbaciones relacionadas con el conflicto con Irán.

Para Bagdad, la diversificación vial ya no es sólo una cuestión de optimización comercial. Se convierte en un seguro contra la interrupción de una escapada de la que depende gran parte de los ingresos del estado.

El Mediterráneo es la salida natural al oeste. El petróleo transportado directamente a la costa siria, turca o libanesa puede llegar a mercados internacionales sin cruzar Ormuz. However, the question is not to replace the southern Iraqi terminals entirely. La capacidad necesaria sería considerable. Más bien, se trata de tener varios corredores capaces de mantener una parte de las exportaciones cuando un camino se vuelve vulnerable.

Es precisamente este cambio de lógica que crea una oportunidad para el Líbano.

Trípoli tiene geografía, pero aún no moderna herramienta

El principal activo libanés está en Trípoli. La ciudad se encuentra en el Mediterráneo, cerca de Siria y en la antigua carretera energética que une los campos petrolíferos iraquíes a la costa de Levantin.

Esta función no es nueva. Iraq Petroleum Company usó para transportar el crudo Kirkuk a través de una red de tuberías a través de Siria. Una rama estaba en Trípoli, donde el petróleo podía ser exportado o refinado.

Las instalaciones todavía existen en parte. El sitio petrolero de Trípoli incluye una terminal y la antigua refinería. Los datos de Oil Branch indican que el terminal había sido diseñado históricamente para recibir petróleo crudo a través de tres tubos de 12, 16 y 30-32 pulgadas. Su capacidad máxima de bombeo había alcanzado 900.000 barriles diarios en papel.

Esta cifra no debe interpretarse como una capacidad disponible hoy.

La infraestructura ha estado envejeciendo, varias instalaciones requieren trabajo y la antigua red que une el Iraq al Líbano no puede considerarse operacional. La refinería misma se ha cerrado desde 1992. Algunos tanques en instalaciones de Trípoli también se enumeran como fuera de servicio.

Por lo tanto, la verdadera ventaja del Líbano es menos de tener una infraestructura inmediata capaz de recibir cientos de miles de barriles que de tener unasitio de energía existente, a right-of-way, embalses, instalaciones portuarias y memoria industrial que pueden reducir el costo de actualización de un proyecto totalmente construido a partir de cero.

El corredor iraquí podría poner a Trípoli en el mapa

El proyecto más ambicioso está surgiendo actualmente entre Irak y Siria. Bagdad está estudiando la construcción de un nuevo oleoducto que vincule sus zonas de producción al Mediterráneo por territorio sirio.

La vieja línea Kirkuk-Banias está demasiado dañada y demasiado vieja para ser la solución principal. Por lo tanto, los estudios actuales se centran en una nueva infraestructura. El proyecto propuesto utilizaría Haditha como punto de conexión entre los campos del Iraq septentrional y meridional antes de continuar hacia el puerto sirio de Banias.

Las estimaciones disponibles proporcionan la medida del proyecto. La capacidad estudiada podría alcanzar2 millones de barriles al día. Su construcción tardaría unos cuatro años y representaría al menos15.000 millones de dólaresinversión. Se están realizando estudios técnicos y financieros, pero todavía no hay un calendario definitivo para la construcción del corredor que se considere adquirido.

Para el Líbano, el riesgo es obvio. Si la nueva red iraquí se detiene en Banias, Siria concentrará la mayor parte de la función de tránsito y exportación del Mediterráneo. Trípoli se mantendrá alejado del pasillo principal.

Por lo tanto, Beirut busca posicionarse antes de que finalmente se detenga esta arquitectura.

El petróleo iraquí podría llegar por carretera

La estrategia libanesa es pragmática: empezar incluso antes de que exista un oleoducto.

The Government meeting on 10 August focused on roads, border crossings, customs, storage facilities and security conditions for transit. Por lo tanto, el plan previsto en una primera fase se basa en buques cisterna procedentes del Iraq en toda Siria.

El Líbano se convertiría en un proveedor de logística. El petróleo o los productos derivados del petróleo no estarían destinados necesariamente al mercado libanés. Pueden entrar en el país, almacenarse en las instalaciones disponibles y luego reexportarse del Mediterráneo.

Así pues, el modelo económico cambiaría en relación con el acuerdo energético ya concertado entre Beirut y Bagdad. Desde 2021, el Líbano ha recibido combustible iraquí para apoyar su producción de electricidad. En el nuevo esquema, también buscaría venderservicios de tránsito, almacenamiento, manipulación y reexportación.

Todavía no se pueden obtener ingresos específicos. El Gobierno no ha anunciado los volúmenes que podrían transitarse, los aranceles que se aplicarían o la fecha de los primeros envíos. Sin estos tres datos, sería prematuro atribuir un valor financiero específico al proyecto.

El transporte por carretera también tiene un límite físico obvio. Los convoyes de camiones pueden iniciar un pasillo y probar procedimientos aduaneros. No pueden sustituir económicamente un oleoducto capaz de transportar varios cientos de miles de barriles por día.

Tripoli refinería plantea otra ecuación

El proyecto podría ir más allá si el Líbano recuperó la capacidad de refinación. La refinería Trípoli fue construida en 1940 para procesar el petróleo de Kirkuk. Su capacidad histórica oficialmente declarada21.000 barriles por día.

However, she has been arrested for more than thirty years.

En estudios anteriores sobre el sector de la energía libanesa ya se habían planteado dudas sobre la rentabilidad de una simple rehabilitación de la instalación, en particular debido a su pequeña capacidad frente a las refinerías modernas de la región. Por lo tanto, devolver el sitio al servicio no significa necesariamente restaurar las unidades existentes al mismo nivel.

Las conversaciones actuales con el Iraq también se centran en varias opciones. El Ministro de Energía, Joe Saddi, dijo a finales de julio que la posibilidad de construir una refinería era uno de los temas que debía estudiar el equipo técnico libanés-Iraquí. Esto todavía no es una decisión de inversión.

Las proyecciones de empleo e ingresos deben tratarse con la misma cautela. Una actividad de refinación crearía requisitos para el funcionamiento, mantenimiento, seguridad, transporte y servicios industriales. Un terminal más activo también generaría ingresos de manejo y aumentaría la actividad portuaria. Sin embargo, todavía no se ha acordado ningún número oficial de puestos de trabajo o de ingresos anuales garantizados.

En esta etapa, por lo tanto, el escenario más accesible sigue siendo el de la terminal y el almacenamiento, no el de una refinería totalmente restaurada.

Siria sigue siendo el vínculo indispensable

La geografía que da al Líbano su ventaja es también su principal debilidad. No hay frontera entre el Iraq y el Líbano. Cualquier ruta terrestre razonable debe cruzar Siria.

Por lo tanto, un corredor energético para Trípoli requiere tres acuerdos políticos, no dos.

Los procedimientos aduaneros deben ser compatibles. Los camiones deben poder cruzar fronteras sin demora indebida. Debe garantizarse la seguridad de los ejes. Para un oleoducto, las limitaciones son aún mayores: derechos de paso, protección de plantas, estaciones de bombeo, mantenimiento e intercambio de ingresos deben ser negociados durante varias décadas.

La evolución política de Siria abre oportunidades que antes no existían bajo las mismas condiciones. Bagdad y Damasco discuten un nuevo corredor directamente. Al mismo tiempo, Beirut y Damasco reanudaron sus trabajos sobre varias cuestiones económicas y fronterizas.

Pero la inestabilidad siria sigue siendo un factor de riesgo importante. Un oleoducto es una infraestructura fija, costosa y vulnerable. Cruza cientos de kilómetros y no puede cambiar su ruta cuando una región se vuelve peligrosa.

Por consiguiente, la rentabilidad del corredor dependerá tanto de la estabilidad política siria como del precio del petróleo o del costo de las instalaciones libanesas.

El riesgo militar no desaparece al salir de Ormuz

Contouring Ormuz reduce un riesgo, no suprime el riesgo geopolítico.

El Mediterráneo oriental sigue expuesto a tensiones regionales. Siria sigue experimentando episodios de inestabilidad y huelgas israelíes. El Líbano sigue enfrentando operaciones israelíes en el sur y la incertidumbre que rodea el asentamiento de seguridad con Israel.

Para un inversor, esta situación se traduce directamente en costos. Debe garantizarse la infraestructura energética. Los cargamentos deben poder circular. Los operadores deben estar seguros de que los terminales seguirán siendo accesibles y los contratos se ejecutarán durante varios años.

Por lo tanto, la comparación con Ormuz debe seguir siendo económica. Si el costo del riesgo marítimo en el Golfo se vuelve duraderamente más alto que el costo de un corredor terrestre que cruza Iraq y Siria, la ruta mediterránea se está volviendo más atractiva. Si Ormuz recupera rápidamente el funcionamiento normal mientras el Levant permanece inestable, la ventaja puede desaparecer.

Los volúmenes ordinarios son esenciales

La prueba real será volúmenes.

La rehabilitación de carreteras, la mejora de los depósitos, la mejora de las instalaciones portuarias o la construcción de una industria de oleoductos representa importantes inversiones. No se pueden amortizar con algunos envíos ocasionales enviados durante una crisis.

Por lo tanto, el Líbano debe obtener más que una posibilidad de tránsito desde Bagdad. Requiere compromisos que sean suficientemente regulares para justificar los gastos necesarios.

Esta condición explica la importancia del equipo técnico conjunto anunciado entre los dos países. En particular, debe examinar la viabilidad de las diversas opciones e identificar los volúmenes que puedan pasar por el Líbano.

La competencia también será crucial. El Iraq no confía en una sola solución. Al mismo tiempo, desarrolla o estudia varios puntos, incluyendo Turquía y Siria. Cada carretera tendrá que compararse según el costo del transporte, la capacidad disponible, los cargos de tránsito y los riesgos políticos.

Trípoli tiene un argumento: ofrecer a Bagdad una segunda salida mediterránea y evitar una dependencia exclusiva de una única terminal costera. Pero esta diversificación debe tener un precio aceptable.

Trípoli puede comenzar demostrando su utilidad

Por consiguiente, la estrategia menos arriesgada para el Líbano es avanzar en etapas. El transporte por carretera probaría el corredor sin esperar varios años de construcción. Los primeros envíos demostrarían si los cruces fronterizos funcionan, si las instalaciones de almacenamiento cumplen las normas y si la reexportación del norte del Líbano es comercialmente competitiva.

Esta fase también tendría valor político.

Si Trípoli se vuelve útil para el comercio iraquí, el Líbano tendrá un argumento mucho más fuerte para exigir que la futura infraestructura permanente no se detenga en la costa siria. Una rama a Trípoli podría entonces ser estudiada como parte del gran corredor de Irak-Siria.

Por otra parte, si el país no logra devolver sus instalaciones a las normas o al tránsito liso, Bagdad tendrá pocas razones económicas para añadir un desvío libanés a sus instalaciones mediterráneas.

Por lo tanto, la ventana abierta por Ormuz es una oportunidad y una prueba.

Infraestructura estratégica o proyecto de crisis simple?

Ahora están surgiendo dos escenarios.

En la primera, la crisis de Ormuz produce una solución temporal. Unos pocos cargamentos iraquíes viajan por Siria y el Líbano, Trípoli proporciona almacenamiento y reexportación, y luego los flujos disminuyen a medida que la navegación del Golfo se normaliza. El Líbano entonces ganará una actividad sin recuperar una función de energía estructural.

En el segundo escenario, Bagdad considera que la crisis ha demostrado una vulnerabilidad duradera. Iraq mantiene su política de diversificación incluso después de la normalización de Ormuz, invierte en corredores mediterráneos y garantiza volúmenes a lo largo de varios años. Trípoli puede entonces reclamar un lugar en esta nueva arquitectura, siempre que haya modernizado sus instalaciones y negociado su conexión.

La diferencia entre los dos escenarios no dependerá de la historia del petróleo de Trípoli. Dependerá de decisiones mucho más concretas: volúmenes iraquíes garantizados, costos de tránsito, estado de depósitos, inversiones realizadas, acuerdos con Siria y posible construcción de una rama permanente al norte del Líbano.

Los próximos pasos ya probarán esta ambición. La llegada anunciada de expertos iraquíes, la evaluación de la capacidad de almacenamiento y, sobre todo, la fijación de los primeros volúmenes demostrará si Trípoli se está convirtiendo realmente en una salida de energía mediterránea de nuevo o si la crisis de Ormuz sólo ha reabierto temporalmente un viejo expediente libanés.