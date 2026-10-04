Historias de personas de edad en el Líbano: Salud y apoyo psicológico como prioridad humanitaria urgente

A medida que las personas envejecen, su salud, sus necesidades sociales y psicológicas a menudo se vuelven más complejas, especialmente en contextos marcados por la pobreza, los conflictos y los desastres naturales. En el Líbano, el número cada vez mayor de personas de edad pone de relieve la necesidad de una mayor atención de la salud, protección y apoyo social, especialmente porque muchas personas enfrentan circunstancias económicas difíciles y un acceso limitado a servicios esenciales. Según […]

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A medida que las personas envejecen, su salud, sus necesidades sociales y psicológicas a menudo se vuelven más complejas, especialmente en contextos marcados por la pobreza, los conflictos y los desastres naturales. En el Líbano, el número cada vez mayor de personas de edad pone de relieve la necesidad de una mayor atención de la salud, protección y apoyo social, especialmente porque muchas personas enfrentan circunstancias económicas difíciles y un acceso limitado a servicios esenciales.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), aproximadamente765.000 personas mayores de 60 años viven en el Líbano, representando alrededor11.2% de la población total del país. Se prevé que esta cifra alcanzará1,7 millones, o 27,1% de la población, en 2025.

La dificultad económica también es una preocupación importante. Alrededorel 15,4% de las mujeres mayores y el 13% de los hombres mayores viven con ingresos inferiores a la mitad del promedio nacional, mientras que la pobreza afecta aproximadamente33.7% de las mujeres de edad y 35,8% de los hombres de edad.

La creciente salud, los desafíos psicológicos y sociales

Las personas mayores se enfrentan a una serie de problemas de salud que pueden afectar significativamente sus vidas diarias, como el deterioro de la audición y la visión, los problemas conjuntos y la movilidad reducida, así como un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas.

Estos desafíos suelen ir acompañados de dificultades psicológicas y sociales. La pérdida de un cónyuge, los niños que viven lejos, la soledad y el aislamiento social pueden afectar el bienestar emocional de una persona mayor y aumentar la necesidad de compañerismo, apoyo psicológico y compromiso social continuado.

Los limitados recursos financieros pueden restringir aún más el acceso a la atención de la salud, los medicamentos y otros servicios esenciales, dejando a algunas personas de edad particularmente vulnerables.

Healthcare and Psychological Support as Humanitarian Priorities

En los países afectados por la pobreza, los conflictos armados o los desastres naturales, la asistencia humanitaria suele dirigirse a las necesidades más urgentes. Sin embargo, las necesidades específicas de las personas de edad también deben integrarse en las respuestas humanitarias y los programas de desarrollo comunitario.

Vicki Roob, Director de Programas Nacionales e Internacionales de la VIDA, dijo que según el UNFPA, las personas de 60 años y más representan aproximadamente8% de la población mundial. En el mundo árabe, se espera que el número de personas de edad aumente de alrededor27 millones en 2015 a 50 millones en 2030 y más de 80 millones en 2045.

Señaló que en algunos países árabes, la proporción de personas de edad podía superar la proporción de niños menores de 15 años a mediados del siglo, incluido el Líbano y algunos países de las regiones del Golfo y el Magreb.

Roob explicó que, más que34 años de trabajo humanitario en 60 países, Life for Relief and Development (LIFE) ha tratado de incluir a las personas de edad entre las que se benefician de su respuesta humanitaria. Su apoyo abarca la asistencia de emergencia, la asistencia a los refugiados y las comunidades desplazadas, las iniciativas de desarrollo sostenible, la atención de la salud, el acceso al agua potable, la ayuda estacional, el apoyo a la familia, los programas de patrocinio y la educación.

Personas mayores en los campamentos de desplazamiento: Necesidades que no pueden esperar

Mohammad Al-Sharif, Director de la oficina de LIFE en el Líbano, explicó que la organización apoya a las personas mayores que viven en hogares de guarda independientemente de su origen religioso.

El apoyo incluye pasar tiempo con personas mayores, involucrarlas en conversaciones y escuchar sus historias, al tiempo que proporciona comidas saludables y regalos simbólicos y evalúa sus necesidades individuales.

La organización también busca ayudar a las personas de edad a mantener contacto con sus familias a través de talleres tecnológicos, al tiempo que fomenta actividades educativas y recreativas que les permitan seguir participando socialmente y beneficiarse de su experiencia y conocimientos.

El apoyo a la atención de salud incluye la prestación de medicamentos, la realización de exámenes médicos periódicos, la continuidad del tratamiento y, cuando sea necesario, la prestación de servicios de enfermería y equipos médicos móviles.

Otras formas de asistencia incluyen alimentos, ropa, mantas y apoyo financiero, en particular para las personas de edad que se ocupan de los niños huérfanos.

Apoyo psicológico: abordando la soledad y la aislamiento

El apoyo psicológico es otro componente importante de la asistencia a las personas de edad. Las sesiones de escucha, las actividades sociales y las oportunidades de participación comunitaria pueden ayudar a reducir los sentimientos de soledad y aislamiento.

Algunas personas de edad también pueden dudar en pedir asistencia debido a un fuerte sentido de dignidad y autosuficiencia. Esto puede ser particularmente cierto entre los que viven con discapacidades o enfermedades crónicas, haciendo que la extensión proactiva y el seguimiento regular sean especialmente importantes.

La guerra aumenta la carga en personas mayores

Las guerras y el desplazamiento pueden ejercer presión adicional sobre las personas de edad. Algunos pierden a sus hijos, fuentes de ingresos o hogares, mientras que otros de repente se encuentran responsables de nietos u otros niños en sus familias.

Durante los períodos de conflicto y desplazamiento, los equipos de LIFE han proporcionado alimentos, asistencia médica y suministros estacionales a las familias desplazadas, muchas de las cuales incluyen a las personas de edad que viven con enfermedades crónicas o a quienes han perdido a sus hijos.

Historias humanas revelan las necesidades de las personas mayores

Las experiencias de las personas de edad afectadas por los conflictos, los desplazamientos y las difíciles condiciones de vida ilustran la importancia del apoyo humanitario para restablecer no sólo las necesidades básicas, sino también la dignidad y el sentido de la seguridad.

Simon, 65, del Líbano, describió cómo recibir asistencia con sus necesidades personales le ayudó a preservar su dignidad. Los suministros médicos le hicieron más fácil manejar su condición sin sentirse avergonzado o dependiente de otros.

Abu Nasser, 71, perdió a su hijo y esposa durante la guerra y se hizo responsable de seis hijos. Las cestas de alimentos, los suministros de higiene y el acceso al agua limpia ayudaron a aliviar sus temores por la seguridad de sus nietos cuando tuvieron que abandonar el refugio. La disponibilidad de inodoros dentro del campamento también hizo la vida diaria más fácil para él y su esposa.

Fatima, 73, describió el miedo y la impotencia que experimentó después de su hogar fue destruido. Ella encontró difícil moverse o incluso hablar. VIDA le proporcionó refugio y asistencia médica, ayudándola a recuperar un mayor sentido de seguridad.

Después de los desastres, las personas mayores necesitan seguridad y cuidado

Aisha, 67, se encontró viviendo al aire libre después de la guerra, expuesto al miedo y al frío. Following her displacement, LIFE continued to monitor her situation and provided shelter, medication, clothing, food baskets and ongoing assistance.

Iman, 59, fue desplazado con su hija embarazada y nietos debido a la guerra. The circumstances of displacement were extremely difficult. Como lo describió:“Sólo necesitaba refugio seguro y medicina”

En Jordania,Abu Mahmoud, 54, recientemente se había mudado a un hogar para personas mayores. El silencio y el aislamiento eran especialmente difíciles para él. Conversaciones con voluntarios, que le escucharon sin interrupción, ayudaron a aliviar su sentido de soledad y le dieron la oportunidad de reconectarse socialmente.

Amjad, 71, encontró una nueva razón para sentirse esperanzados después de que LIFE rehabilitara la escuela a la que asistieron sus nietos, permitiendo a los niños volver a sus aulas y continuar su educación.

Proteger a las personas mayores Es una responsabilidad humanitaria compartida

Las necesidades de las personas de edad se extienden mucho más allá de la medicina y la alimentación. Incluyen seguridad, dignidad, conexión social, apoyo psicológico y acceso a servicios básicos.

A medida que el número de personas de edad sigue aumentando en el Líbano, el mundo árabe y a nivel mundial, sus necesidades deben incorporarse en estrategias sanitarias, planes de respuesta a desastres y programas de protección social, en particular en las comunidades afectadas por la pobreza, el desplazamiento, la enfermedad y la pérdida.

La protección de la dignidad de las personas de edad no se limita a proporcionar asistencia material. También significa ofrecer cuidados que les permitan sentirse seguros, mantener la mayor independencia posible y seguir siendo miembros valiosos de sus familias y comunidades.

Para aquellos que pasaron décadas construyendo familias y comunidades, asegurar que reciban atención, respeto y apoyo es también una forma de reconocer la contribución que han hecho durante toda su vida.

Para más información:

https://lifeusa.org/#social-media

Tasneem Elridi

Independent Journalist