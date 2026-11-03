Acción de Palestina: voces judías divididas antes de la llamada

En vísperas de la audiencia, los días 4 y 5 de noviembre, las organizaciones judías defienden posiciones opuestas sobre la Acción de Palestina. Algunos piden levantar la prohibición, otros piden seguridad comunitaria. Las presentaciones ante el Tribunal Supremo establecen este desacuerdo legal, sin perjuicio de la decisión de los jueces británicos.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Está previsto que el Tribunal Supremo británico revise la prohibición de la acción de Palestina los días 4 y 5 de noviembre. En vísperas de esta audiencia, las organizaciones judías defienden posiciones opuestas. Algunos piden que se levante la prohibición, en nombre de las libertades públicas. Otros creen que es necesario para la seguridad de las instituciones judías.

Palestina Action: a collective appeal against prohibition

Una declaración emitida el 31 de octubre por la Voz Judía para la Liberación defiende el levantamiento de la prohibición. Rechaza la idea de que todos los judíos británicos se sentirían amenazados por la Acción de Palestina. Los signatarios defienden su oposición a la política israelí y su apoyo a los derechos palestinos. Afirman que estas posiciones también forman parte del debate público judío.

Rechazan las acusaciones de antisemitismo dirigidas a los objetivos del grupo. Según ellos, las empresas y sus socios fueron blanco de sus supuestos vínculos con el suministro de armas a Israel. Rechazan un blanco ligado a la identidad judía de los propietarios. Este es su argumento, desafiado por otras organizaciones.

Defender Nuestros Juries, que lucharon contra la prohibición, anunciaron el 1 de noviembre más de 260 firmantes y 12 organizaciones de apoyo. La página original tenía 223 firmas en la mañana del 31 de octubre. Estos cargos corresponden a dos etapas de movilización, no a una encuesta judía británica.

Seguridad comunitaria en el corazón de la intervención JLC y CST

Por el contrario, el Consejo de Liderazgo Judío y el Fondo de Seguridad Comunitaria apoyan la prohibición continua. The Supreme Court allowed them to intervene jointly in the proceedings. Su comunicación escrita se hizo pública el 2 de noviembre. Destacó las consecuencias de las acciones del grupo para organizaciones y negocios judíos.

Ambas instituciones sostienen que los objetivos de la Acción de Palestina se han ampliado. Citan a propietarios, aseguradores, bancos y organizaciones comunitarias, más allá de los fabricantes de armas. They claim that the prohibition has provided a security benefit and ask the judges to take this into account.

También destacan los derechos de las personas a llevar a cabo su vida privada, religiosa y cultural sin intimidación. En esas declaraciones se expone la posición de los intervinientes ante la Corte. No prejuzgan el juicio futuro.

Huda Ammori también impugna estos cargos en una comunicación suplementaria de fecha 19 de octubre y publicada en el sitio web de la Corte el 2 de noviembre. Sus abogados rechazan la idea de discriminación contra los judíos. Culpan al JLC y al CST por querer ampliar los motivos de la prohibición. They also contest factual statements which, in their view, the applicant was unable to answer by evidence.

El bloque judío defiende otra lectura de las libertades

El Bloc judío también interviene en el caso. Esta coalición de organizaciones judías comprometidas con los derechos palestinos culpa al razonamiento de la prohibición de descuidar a sus propios miembros.

Su memoria señala que algunos judíos británicos no se consideran amenazados por la Acción de Palestina. Por el contrario, se sienten afectados por las restricciones impuestas a su apoyo. Pide que su libertad de expresión y de reunión se incluya en la evaluación de la proporcionalidad.

Por consiguiente, el desacuerdo se refiere también a aquellos cuyos derechos deben examinarse. Las intervenciones presentadas muestran varias posiciones judías en el mismo procedimiento. Ninguno puede ser descrito como el de todos los judíos en el país.

Una audiencia centrada en la proporcionalidad

The ban came into force on 5 July 2025 under the Terrorism Act 2000. Huda Ammori, cofundadora de la Acción de Palestina, lo desafió. El Tribunal de División falló en febrero de 2026. The Court of Appeal then upheld the decision of the Ministry of the Interior in June.

The Supreme Court limited the use of articles 10 and 11 of the European Convention on Human Rights. Se trata de la libertad de expresión y de reunión. No aceptó la otra petición relativa a la aplicación de la política interna del departamento.

El grupo sigue prohibido a la espera del resultado de las actuaciones judiciales. Las audiencias del 4 y 5 de noviembre no son una fecha anunciada de juicio. La reunión del 5 de noviembre se celebrará sin un público ni una difusión, señala la Corte.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews