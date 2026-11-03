Agricultores estadounidenses: ayuda contra costes diésel

La ayuda agrícola estadounidense de 8.000 millones de dólares podría compensar gran parte del recargo de combustible, según el Kansas City Fed. Sin embargo, los pagos dependerán de la escala por cultura. El gasto sigue siendo desigual entre las granjas, mientras que los fertilizantes añaden presión adicional a los presupuestos de los productores.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Los 8.000 millones anunciados por Washington para apoyar a los agricultores podrían cubrir gran parte del aumento del gasto en combustible en 2026. Esta estimación, publicada el 2 de noviembre por la Reserva Federal de Kansas City, cubre toda la zona.

Un sobre comparado con el gasto del sector

En su nota, el economista Ty Kreitman compara el programa Harvest Fuel Relief con los costos agrícolas del año anterior. Es equivalente a un aumento del 50% de los gastos totales de combustible y petróleo, o el 80% de los gastos diésel solo. Estos porcentajes miden el tamaño del sobre: estos no son tasas de reembolso prometidas a los productores.

El Fed informa que los precios del diesel fueron aproximadamente un 75% más altos en octubre que en el año anterior. Por consiguiente, considera que la ayuda podría absorber una parte sustancial del costo adicional.

Un cálculo basado en pérdidas modeladas

El Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, USDA, anunció el programa el 19 de octubre de 2026, con Donald Trump y el Secretario de Agricultura Brooke Rollins. El Organismo de Servicios Agrícolas debe administrar estos pagos excepcionales, autorizados por la Corporación de Crédito de Productos Básicos.

Según este comunicado de prensa, el cálculo utilizará las zonas de siembra comunicadas, las estimaciones de los costos de producción y los rendimientos nacionales y los precios de referencia. Debe cubrir parte de las pérdidas modeladas de la temporada 2026. Por lo tanto, el dispositivo no se limita al reembolso de las facturas diésel individuales.

USDA planea publicar las escalas basadas en cultivos en el Título I de la legislación agrícola en noviembre. Un método separado debe especificarse en una etapa posterior para otras producciones elegibles. La cantidad anunciada aún no es suficiente para cuantificar el apoyo otorgado a una determinada tenencia.

Fertilizantes también añaden a la factura

En su previsión del 3 de septiembre de 2026, el departamento de investigación económica del USDA estimó que los gastos de producción agrícola ascendían a 492.800 millones de dólares para el año, lo que representa un aumento del 4,5% del valor actual. Se preveía que los combustibles y los petróleos representarían 4.800 millones de dólares en gastos adicionales. Fertilizantes, cal y enmiendas agregaron 5.300 millones. Estas son proyecciones, antes del anuncio de Harvest Fuel Relief, y no un balance de los gastos efectivos.

Las diferencias entre culturas son significativas. Un análisis publicado el 6 de octubre por la División de Agricultura de la Universidad de Arkansas estima los costos adicionales de diesel y diurnas para cinco cultivos de campo en el estado en $343.18 millones. Los autores vinculan estas tensiones con las perturbaciones del transporte marítimo en el Oriente Medio.

Su estimación compara los precios observados con las hipótesis presupuestarias iniciales. Resulta en un $119 adicional por acre para arroz, en comparación con alrededor de $34 por acre para soja. El cálculo no atribuye una carga seca a la soja o a los cacahuetes, dos legumbres. Estos resultados se refieren a Arkansas y no pueden extenderse a todas las granjas americanas. Muestran por qué la ayuda sustancial a nivel nacional puede aliviar la carga de los productores de manera muy diferente.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews