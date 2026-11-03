Libra egipcia: El banco central eleva sus tarifas

El Banco Central de Egipto está elevando sus tasas en 100 puntos básicos contra los riesgos inflacionarios. La tasa de depósito es del 20%. Los datos oficiales arrojan luz sobre las tensiones sobre la libra, la desaceleración del precio anual y la volatilidad del capital, sin garantizar una estabilización duradera del tipo de cambio egipcio.

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El Banco Central de Egipto decidió el 29 de octubre de 2026 elevar sus tasas clave en un punto. Responde a los riesgos inflacionarios relacionados con las tensiones regionales, los productos básicos y la intensificación financiera mundial. El tipo de cambio flexible afecta a los movimientos de capital en la libra egipcia, con efectos sobre el costo de las importaciones.

Según su comunicado del 29 de octubre, el Comité de Política Monetaria aumenta la tasa de depósito de la noche a 20% y la tasa de préstamo a 21%. La tasa de transacción principal y la tasa de descuento aumentan al 20,5%. El banco central presenta este aumento de 100 puntos como medida preventiva para anclar las expectativas de inflación.

La libra egipcia frente al aumento externo

La decisión viene en un contexto de tensiones cambiarias. En las tarifas bancarias centrales de fecha 29 de octubre de 2026, el dólar era de 55,9866 libras para la compra y 56,1234 libras para la venta. Esta observación de fecha no constituye un curso del 3 de noviembre.

En su comunicado de prensa de 29 de octubre, la EPC apunta a la inflación del 7%, con un margen de dos puntos, en promedio en el cuarto trimestre de 2027. Este objetivo depende en particular de la evolución del conflicto regional y de los precios internacionales.

El mecanismo monetario distingue estos dos temas. El corredor de tarifas cubre el costo diario del dinero entre los bancos. Promueve la orientación política monetaria al mercado. El cambio de divisas responde a la oferta y demanda de monedas.

Menor inflación anual, pero un mes más tenso

El comunicado del Banco Central del 11 de octubre de 2026 muestra una menor inflación durante un año, pero una aceleración del aumento mensual de los precios. En septiembre, la inflación urbana general alcanzó el 13,9% al año, frente al 14,5% en agosto. La inflación subyacente también disminuyó del 14,9% al 14,1%.

Más de un mes, los precios urbanos aumentaron un 1,3% en septiembre, después del 0,1% en agosto. La inflación básica mensual aumentó del 0,3% al 0,8%. Por lo tanto, las comparaciones anuales y mensuales describen diferentes movimientos.

Inflación en Egipto: dos horizontes de comparación Indicador Agosto 2026 Septiembre 2026 Inflación urbana anual 14,5% 13,9% Inflación urbana mensual 0,1 % 1.3 % Inflación anual subyacente 14,9% 14,1% Inflación mensual subyacente 0,3% 0,8%

El intercambio absorbe un choque sin evitar salidas

In a communiqué of 9 February 2026 on the AlUla conference, the central bank reported the explanations of its governor Hassan Abdalla. Presentó la flexibilidad de los tipos de cambio, aprobada desde marzo de 2024, como marco basado en la oferta y la demanda. El Gobernador hizo hincapié en el ajuste del mercado en lugar de un nivel de moneda predefinido.

Un episodio documentado por el Fondo Monetario Internacional ilustra esta operación. En su suplemento de fecha 27 de julio de 2026, el FMI describió un libro que había pasado de alrededor de 48.81 por un dólar a principios de julio a 50.7. Esto se asoció con el retorno de las tensiones regionales y el aumento del petróleo.

A continuación, el Fondo informó de corrientes modestas de capital, absorbidas por ajustes cambiarios. El precio de la moneda absorbió así parte del choque. El Fondo también observó las presiones inflacionarias adicionales relacionadas con las tensiones regionales.

El FMI estimó que los valores nacionales del gobierno mantenidos por no residentes ascendían a 37.200 millones de dólares a finales de junio. Este stock estaba cerca del pico de 39,1 mil millones observado el 18 de febrero. Estas sumas describen las inversiones en valores públicos en esas fechas.

Importantes reservas, pero medidas separadas

El 7 de octubre de 2026, el banco central anunció 57.350 millones de dólares en reservas internacionales netas a finales de septiembre, según un resultado provisional.

Su comunicado de prensa del 12 de octubre de 2026 sobre la balanza de pagos proporciona más información. El déficit de cuenta corriente para el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026 fue de 22.5 billones de dólares. La cuenta de capital y financiera registró 23.200 millones de entradas netas.

Las corrientes de cuentas financieras consisten en varias formas de financiación durante el ejercicio económico, más allá de las inversiones de cartera solas.

La financiación prolongada sigue siendo un objetivo separado

En una declaración emitida por el Ministerio de Finanzas el 1 de noviembre de 2026 sobre el Foro de El Cairo, Ahmed Kouchouk defiende una diversificación de la financiación. Quiere atraer a más inversores a bonos largos y desarrollar financiamiento de divisas locales con instituciones internacionales. El Ministro presenta la financiación en monedas locales como medio de reducir los riesgos cambiarios.

Quedan por especificar los detalles de esos fondos. Los próximos datos sobre la inflación y la balanza de pagos servirán de base para la evolución de los precios y las corrientes financieras tras el aumento de las tasas.

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