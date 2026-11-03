Midterms: Discontented electorate according to AP survey

Votante acompaña la noche electoral. Cómo leer sus primeros datos sin confundirlo con el conteo de las boletas.

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Las primeras figuras de la Votante Poll de l’Associated Press describen un electorado descontento: alrededor de tres cuartas partes de los encuestados dicen que están enojados o insatisfechos con la dirección del país. Alrededor de seis de cada diez desaprueban la presidencia de Donald Trump y casi el 70% quiere que el Congreso ejerza más poder.

Estos datos, publicados el martes 3 de noviembre durante la votación, siguen siendo provisionales. Miden opiniones declaradas, no votos despojados, y no permiten que se conceda una mayoría parlamentaria.

Una investigación realizada antes y durante las elecciones

Voto Poll es producido por el Instituto SSRS para AP y varios canales americanos. Su método prevé entrevistas del 19 de octubre al 3 de noviembre, a través de Internet, teléfono y a la salida de ciertas mesas electorales. El plan abarca los cincuenta estados, pero no Washington, DC.

El estudio combina varios métodos de reclutamiento, algunos de los cuales no se basan en un dibujo probabilístico. Las respuestas se ponderan para representar al electorado estimado. Esta ponderación debe ajustarse a los resultados registrados en cada Estado.

Los datos todavía probablemente cambien

El programa prevé un total de aproximadamente 100.000 entrevistas. Esta figura es un objetivo de recogida, no la fuerza confirmada de los primeros datos publicados el martes. Por consiguiente, los porcentajes iniciales no deben presentarse como las respuestas ya acordadas de 100.000 votantes.

El tamaño de la muestra, su composición y los ajustes estadísticos se incluyen en la interpretación de las cifras. Los subgrupos son más inciertos que el grupo nacional. La redacción de las preguntas y los que aceptan o se niegan a responder también puede influir en una investigación.

La votación sigue siendo necesaria para determinar la elección de los votantes en cada distrito electoral y estado. La insatisfacción expresada en un cuestionario no se convierte automáticamente en asientos ganados por una parte.

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