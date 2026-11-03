In Basra, the Iraqi Ministry of the Environment announceds legal measures against international oil companies. En una reunión separada se abordaron las emisiones y las aguas industriales. El archivo también destaca el costo energético del vuelo, mientras que también se anuncian nuevas estaciones de monitoreo de aire y agua.

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In Basra, international oil companies face a warning from the Iraqi Ministry of Environment. Según Shafaq News, el 2 de noviembre de 2026, Sarwa Abdelwahed anunció medidas jurídicas relacionadas con la contaminación de sus actividades.

El ministro habló con el gobernador Assaad Al-Eidani. Pidió a los operadores que aplicaran las mismas normas ambientales que en sus países de origen.

El registro no denomina a ninguna empresa internacional interesada. No menciona un juicio o una sanción numérica. Por consiguiente, en la declaración se indica la intención de actuar sin hacer posible la conclusión de una condena.

Reunión sobre emisiones y aguas industriales

En un despacho separado del 2 de noviembre de 2026, Nina informó una reunión con Bassem Abdelkarim, director gerente de Basra Oil Company. El comercio se centró en las emisiones gaseosas y el agua asociada a la extracción. Los efectos ambientales de las actividades petroleras también se incluyeron en el programa.

Sarwa Abdelwahed pidió mayor coordinación entre su ministerio y la empresa. The Director affirmed his willingness to cooperate and to comply with existing standards. Sin embargo, este compromiso general no detalla el trabajo correcto, costo o calendario.

Flaring, un problema energético nacional

El informe 2026 del Banco Mundial sobre el vuelo proporciona iluminación nacional. Iraq quemó 24 mil millones de metros cúbicos de gas en 2025. Este volumen representaba cuatro veces sus importaciones de gas en el mismo año, estimadas en seis mil millones de metros cúbicos.

Estos datos describen un recurso perdido. No miden la exposición de los habitantes de Bassora a los contaminantes. El Banco Mundial destaca las barreras normativas, financieras e de infraestructura para la recuperación de gas. Su recogida y procesamiento podrían aumentar el suministro de energía.

According to Shafaq News, local authorities have also approved the provision of air and water monitoring stations. El anuncio no es válido para confirmar su encargo.

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