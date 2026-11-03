Siria: más de cinco millones de documentos comerciales para digitalizar

Siria planea digitalizar más de cinco millones de documentos comerciales. El programa debe simplificar los procesos institucionales. Un acuerdo separado se refiere a los registros de tierras en cinco provincias. Ambos proyectos tienen presupuestos separados y permanecen en la etapa prevista anunciada, sin que se disponga de un informe de ejecución pública.

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Siria planea digitalizar más de cinco millones de documentos históricos relacionados con el negocio. Según SANA, de 1 de noviembre de 2026, este volumen está incluido en el plan para modernizar su registro. Este es un objetivo anunciado, no los archivos ya procesados.

El programa incluye al Ministerio de Industria, Comercio Interior y Protección al Consumidor, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Creative Associates International. Su presupuesto anunciado es de 1 millón de dólares, por hasta seis meses.

Enfoques comerciales remotos

El sistema prevé un centro de datos, una plataforma para registrar empresas y organismos de forma remota, así como la conexión de catorce direcciones. Se dirige a 500.000 inversores y empresas. Este número de posibles beneficiarios difiere del volumen de archivos.

En un despacho de fecha 3 de noviembre de 2026, SANA proporciona precisión técnica. Mohammad Hamish, jefe de Creative en Siria, explica que el proyecto se basará en la plataforma de registro existente para las empresas locales. Por consiguiente, la labor también debe examinar y simplificar los procedimientos actuales.

Es necesario mejorar los servicios para las empresas extranjeras, sus sucursales y sus organismos. La capacitación debe preparar a los oficiales para gestionar, operar y mantener el sistema. Estos detalles describen el trabajo planeado. No constituyen un equilibrio de puesta en marcha.

Un acuerdo de tierra separado

Otro proyecto se refiere a registros inmobiliarios. SANA, de 2 de noviembre de 2026, informa de la firma de un protocolo entre el Ministerio de Administración Local y Medio Ambiente y Creativo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos proporciona la financiación anunciada.

Su sobre de 2 millones de dólares está destinado a equipar cinco centros de archivo. Están planificadas en las provincias de Damasco, Alepo, Deir ez-Zor, Hama y Raqqa. También se debe establecer un centro de datos en Damasco.

El Ministro Mohammad Anjarani mencionó unos seis meses de ejecución y el comienzo del trabajo en la siguiente fase. Se prevén equipos especializados y capacitación local. El departamento presenta este proyecto como primer paso, a seguir por otros proyectos.

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