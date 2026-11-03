Jordania: Abdallah II da prioridad al agua

El rey Abdullah II hace del agua una prioridad de la soberanía. Su discurso del 2 de noviembre exige la continuación de los proyectos de agua. El programa Aqaba-Amman se dirige anualmente a 300 millones de metros cúbicos. La financiación aprobada no significa encargarse, mientras que los riesgos ambientales requieren vigilancia.

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Abdullah II hizo de la seguridad del agua una prioridad de la soberanía en su discurso del 2 de noviembre de 2026. El texto publicado el mismo día por el Tribunal Real de Jordania exhorta al Gobierno a proseguir proyectos de agua. El soberano también pide planes preventivos para proteger los recursos y derechos de las generaciones futuras.

Este mensaje se presenta en la apertura del tercer período ordinario de sesiones del 20o Parlamento. Acompaña un llamado a acelerar grandes proyectos económicos. El rey pide que sus efectos se miden en la vida de los ciudadanos, especialmente en los servicios y oportunidades ofrecidos a las familias.

Aqaba-Amman, a large-scale desalination project

El discurso no denomina el proyecto Aqaba-Amman en su pasaje dedicado al agua. Sin embargo, este programa nos permite medir los medios previstos para fortalecer el suministro del reino. Su realización no debe confundirse con una capacidad ya disponible.

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo describe una planta dirigida a 300 millones de metros cúbicos anuales. Un oleoducto de 438 kilómetros debe transportar agua desalinada de Aqaba a Ammán. La instalación también incluye una instalación de energía renovable. Se basa en una asociación público-privada y una concesión de 30 años al Ministerio de Agua e Irrigación de Jordania.

La hoja informativa EBRD, consultada el 3 de noviembre de 2026, indica una aprobación al 25 de febrero de 2026. El préstamo previsto asciende a 475 millones de dólares. Su beneficiario es National Carrier Project Company, propiedad de Meridiam y Suez. Para el banco, este recurso debe reducir la presión sobre los acuíferos sobreexplotados y fortalecer la resistencia a los efectos del cambio climático.

Financiación aprobada, efectos pendientes

El Banco Asiático de Inversiones de Infraestructura está proporcionando otro componente financiero. La ficha informativa, consultada el 3 de noviembre de 2026, indica $250 millones aprobados el 25 de marzo de 2026. La producción anual prevista oscila entre 250 millones de metros cúbicos para Ammán y 50 millones de metros cúbicos para Aqaba. Estas cifras describen objetivos, no volúmenes ya entregados.

El Banco se encarga de la clasificación ambiental y social A del EBRD. El derecho a la tierra, la sensibilidad del medio marino y el alcance geográfico del proyecto justifican esta categoría. Los riesgos identificados incluyen efectos sobre corales, liberaciones de salmuera y consumo energético. Las evaluaciones y los planes de gestión guían su procesamiento.

Por lo tanto, las aprobaciones financieras no demuestran el desembolso total o la puesta en marcha. En su discurso del 2 de noviembre, Abdullah II también recuerda la misión de supervisión del Parlamento sobre la acción gubernamental. La continuación de los proyectos de agua es parte de este marco, más allá de la capacidad anunciada.

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