Aeropuerto de Qlayaat: apertura parcial a finales de octubre

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El proyecto de servicio en el aeropuerto René-Moawad en Qlayaat, Akkar, está entrando en una nueva fase. Sky Lounge Services, responsable del desarrollo y operación, anuncia una puesta en marcha parcial a finales de octubre de 2026. La terminal se ha ampliado de 2.000 a 4.700 metros cuadrados y su estructura principal está ahora completa. El trabajo interior, el equipo electromecánico y la preparación de la pista deben seguir progresando antes de la recepción de los primeros pasajeros.

La reactivación del aeropuerto de Qlayaat está empezando a tomar forma concreta en el norte del Líbano. En un estado de progreso publicado el 19 de agosto, Sky Lounge Services reporta avances simultáneos en la terminal, el equipo técnico y la preparación del trabajo de pista.

Sobre todo, la empresa mantiene un objetivo que le permitirá medir rápidamente el progreso real del proyecto:explotación parcial a finales de octubre. La apertura completa tendrá lugar más adelante, después de completar las necesidades operacionales y de trabajo restantes. Aún no se ha anunciado fecha específica para esta segunda etapa.

El calendario sigue siendo estricto. En poco más de dos meses, será necesario continuar el desarrollo interior de la terminal, instalar el equipo necesario, avanzar en la pista y obtener la preparación operacional necesaria para la recepción de los vuelos. Por consiguiente, la apertura parcial anunciada no debe confundirse con la puesta en marcha final de toda la capacidad planificada.

La terminal Qlayaat aumenta de 2.000 a 4.700 m2

El cambio más visible se refiere al buque de pasajeros. Su área, inicialmente prevista para2.000 metros cuadradosse ha ampliado4.700 metros cuadradoso una extensión de2.700 metros cuadrados.

Según Sky Lounge Services, esta enmienda responde en particular a las necesidades expresadas por los servicios de seguridad y las agencias responsables de operar el aeropuerto. El espacio adicional debería permitir más equipo y mejorar el tráfico de pasajeros.

El proyecto incluye un aumento del número de monitores de rayos X. El nuevo dimensionamiento también debe permitir el procesamiento simultáneo de más pasajeros y la reducción de las restricciones asociadas con los cheques y las diversas etapas antes del embarque.

Esta extensión es significativa para un proyecto diseñado inicialmente en torno a una infraestructura relativamente pequeña. Muestra que se han reevaluado las necesidades operacionales a medida que se está preparando la reintroducción.

Sin embargo, por sí solo no se determina la capacidad anual futura del aeropuerto. Sky Lounge Services no comunica en su anuncio ningún pronóstico de tráfico anual, número de movimientos diarios o lista de aerolíneas llamadas a utilizar Qlayaat.

Estos datos serán cruciales para medir la importancia real del segundo punto de entrada aéreo previsto para el país.

La estructura principal del edificio se completa

En el sitio, el terminal ha alcanzado ahora su forma estructural final. El marco de metal lateral y el marco de techo fueron instalados.

Este paso no significa que el edificio esté terminado. El trabajo debe cubrir ahora su cierre completo, los pisos y los diversos acabados necesarios antes de ser utilizado.

También se atribuyó el trabajo electromecánico. Incluyen instalaciones esenciales para el funcionamiento de un terminal, aunque la empresa no proporcionó los detalles del equipo de que se trata o su horario de instalación en su comunicado de prensa.

El avance simultáneo de estos diferentes lotes debe prepararse para la apertura parcial anunciada en octubre. Para entonces, sólo la infraestructura y las funciones necesarias para esta primera fase tendrán que ser operativas. El trabajo puede continuar al mismo tiempo hasta la plena puesta en marcha.

Esta organización paso a paso acelerará el regreso de la actividad aérea a Qlayaat sin esperar necesariamente la terminación de todo el proyecto.

Sin embargo, requiere una estrecha coordinación entre la construcción y la operación para que el trabajo restante no interrumpa las operaciones ya abiertas a los pasajeros.

El trabajo en la pista es el siguiente paso

La terminal es sólo parte de la infraestructura necesaria para operar un aeropuerto. Sky Lounge Services está anunciando el comienzo de los preparativos para el equipo de pista.

Este componente será especialmente importante para determinar la naturaleza de las operaciones que pueden ser alojadas en Qlayaat.

Una pista destinada a vuelos comerciales debe cumplir los requisitos técnicos y de seguridad, incluyendo su condición, marcación, equipo necesario para el movimiento de aeronaves y procedimientos para su funcionamiento.

El comunicado de prensa todavía no proporciona detalles sobre el alcance de las intervenciones planificadas o su calendario preciso. Sólo establece que se están preparando para fortalecer la disponibilidad operacional del aeropuerto.

Por lo tanto, el progreso de estas obras debe seguirse por separado del terminal. Un buque de pasajeros puede estar listo sin que se permita que toda infraestructura aeronáutica funcione a plena capacidad.

Es también por esta razón que la empresa habla primero de una operación parcial.

Varias administraciones involucradas en el regreso al servicio

La reactivación de Qlayaat también requiere coordinación entre varias instituciones públicas. Sky Lounge Services informa que trabaja con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Ministerio del Interior y Municipalidades, la Dirección General de Aviación Civil y los servicios de seguridad pertinentes.

Esta coordinación es esencial para organizar las diversas funciones de un aeropuerto internacional: aviación civil, seguridad, controles de pasajeros y gestión de flujos.

Por lo tanto, el desarrollo físico de la infraestructura es sólo parte del proceso. Al mismo tiempo, las autoridades deben preparar el personal, los procedimientos y el equipo necesarios para el funcionamiento del sitio.

El aumento de la zona terminal en respuesta a las necesidades de los organismos de seguridad ya ilustra esta interacción entre la construcción y la operación.

La prueba real de la fecha anunciada para octubre no sólo será la terminación visible de los edificios. Será la capacidad de todas las administraciones interesadas para operar simultáneamente a la llegada de los primeros vuelos.

Qlayaat para crear una segunda puerta de aire para el Líbano

El nuevo servicio del aeropuerto René-Moawad tiene un rango más allá de Akkar. El Líbano depende actualmente del aeropuerto internacional de Rafic Hariri en Beirut para la mayor parte de su tráfico aéreo comercial.

La reactivación de Qlayaat debe introducir una segunda infraestructura capaz de acoger parte de esta actividad.

Esta diversificación tiene un interés económico. Un aeropuerto en el norte puede mejorar el acceso a Akkar, Trípoli y al norte del Líbano. También puede crear nuevas oportunidades para el transporte de pasajeros y, dependiendo de las capacidades que se desarrollen en una etapa posterior, para otras actividades aéreas.

También tiene una dimensión estratégica. La dependencia de un aeropuerto importante hace que todo el tráfico aéreo libanés sea vulnerable a cualquier perturbación que afecte a Beirut. Las diversas crisis de seguridad en el país han recordado periódicamente esta debilidad.

Sin embargo, Qlayaat sólo podrá desempeñar este papel sobre la base de sus capacidades reales, las certificaciones obtenidas, las empresas que aceptarán servirlo y la frecuencia de los vuelos propuestos.

Abrir un terminal no es suficiente para crear un segundo poste aéreo. Debe tener suficiente tráfico regular para ser económica y operacionalmente sostenible.

Infraestructura especialmente esperada en el Norte

Para Akkar y Trípoli, la reapertura tiene otra dimensión. Durante mucho tiempo el Norte ha pedido una mejor integración con las principales infraestructuras nacionales y una reducción de la concentración de actividades en Beirut.

Un aeropuerto operativo puede generar actividad directa en torno al transporte, mantenimiento, seguridad y servicios de pasajeros. También puede promover actividades empresariales en torno a la infraestructura.

Sin embargo, estos efectos quedan por medir. No se proporcionan cifras oficiales en el anuncio del 19 de agosto sobre el número previsto de puestos de trabajo, las inversiones privadas probablemente acompañarán la apertura o los beneficios económicos previstos para Akkar.

Por consiguiente, sería prematuro cuantificar los efectos regionales.

La primera consecuencia concreta será más simple: permitir a los pasajeros salir o llegar directamente al norte del país sin pasar sistemáticamente por el aeropuerto de Beirut.

El alcance de este beneficio dependerá entonces de la red propuesta de destinos.

Las empresas y los destinos siguen siendo los principales desconocidos

Las aerolíneas se convierten en la próxima prueba

El servicio de Qlayaat no sólo se basa en la terminación de la terminal y la pista de aterrizaje. Ahora depende de la capacidad del nuevo aeropuerto para atraer empresas capaces de instalar rutas regulares.

Una primera empresa ya ha sido posicionada públicamente.Mada Airwaysindicó en junio que quería estar entre los primeros transportistas para iniciar operaciones desde Qlayaat. Su Director Gerente, Imad Raad, publicó este compromiso en el lanzamiento de la fase ejecutiva del proyecto.

Al mismo tiempo, el gobierno preparó el marco regulatorio. El 9 de julio, el Consejo de Ministros aprobó una solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de licencias para servicios de transporte aéreo programados en el aeropuerto de René-Moawad.

El Ministro Fayez Rasamny también indicó que su departamento estaba trabajando para atraervarias empresas de bajo costo, con el objetivo de vincular Qlayaat con destinos regionales e internacionales. Sin embargo, todavía no se ha anunciado oficialmente ningún conjunto definitivo de transportistas o destinos.

Este matiz es esencial. Los intereses y contactos de Mada Airways con compañías de bajo costo muestran que la preparación comercial de Qlayaat ha comenzado. Aún no permiten considerar que se constituye una red aérea completa.

Por lo tanto, el siguiente indicador será la publicación de las primeras líneas regulares: empresas seleccionadas, destinos, frecuencias, horarios y fecha efectiva de comercialización de entradas.

Fayez Rasamny anunció en julio que el primer avión iba a despegar de Qlayaat en octubre. Sky Lounge Services ahora tiene como objetivo una operación parcial a finales del mismo mes. Si se mantiene este calendario, las próximas semanas tendrán que aclarar qué transportistas realmente abrirán la nueva plataforma.

Octubre tardío se convierte en la primera prueba

Las próximas semanas medirán si se puede mantener el calendario anunciado. Varios indicadores serán especialmente importantes: cierre completo de la terminal, progreso del suelo y acabados, instalación de equipos electromecánicos, instalación de dispositivos de seguridad y progreso del trabajo relacionado con la pista.

Entonces será necesario conocer las autorizaciones operativas obtenidas y especialmente las primeras empresas listas para servir al aeropuerto.

Sky Lounge Services afirma continuar trabajando en todos estos ejes con el objetivo de iniciar una operación parcial a finales de octubre, mientras continúa las intervenciones necesarias para la apertura completa.

La reactivación de Qlayaat pasa de un proyecto de larga distancia a un plazo ya mensurable. El sitio tiene una terminal ampliada y una estructura completa; Queda por transformar estos edificios en un aeropuerto capaz de albergar aviones y pasajeros en poco más de dos meses.