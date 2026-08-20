Ormuz ya está rediseñando la economía política del Golfo

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La crisis en el Estrecho de Ormuz ya no se limita al número de petroleros que cruzan el cruce o en el barril de Brent. Después de varios meses de perturbación, los Estados del Golfo están empezando a cambiar sus canales comerciales, estrategias de exportación y opciones de seguridad. El Iraq está acelerando la búsqueda de mercados para el Mediterráneo, los Emiratos Árabes Unidos han suspendido su comercio económico con Irán y los armadores ahora están cobrando directamente por el riesgo militar. Si la crisis continúa, podría reducir permanentemente la dependencia regional de una ruta marítima que sigue siendo una de las principales infraestructuras energéticas del mundo.

El Estrecho de Ormuz sigue abierto a un tráfico reducido, pero su operación ya no es normal. Las declaraciones políticas se contradicen entre sí, el número de buques sigue siendo inferior a los niveles de preguerra y algunos compradores siguen siendo reacios a enviar buques tanques a terminales del Golfo. Esta incertidumbre está empezando a producir efectos mucho más allá del mercado petrolero.

Ahora afecta la forma en que los estados productores piensan en sus relaciones con sus vecinos, alianzas militares e inversiones en infraestructura. El Iraq está tratando de reducir su dependencia de sus terminales meridionales. Arabia Saudita se beneficia de su capacidad al Mar Rojo. Abu Dhabi adapta su flota y circuitos de exportación. Qatar sigue expuesto debido al peso del estrecho en sus envíos de gas natural licuado.

La crisis actúa así como una prueba de tamaño natural de un problema de larga data: muchas de las economías hidrocarburos más ricas del mundo siguen dependiendo de un estrecho pasaje marítimo en las inmediaciones de Irán.

Ormuz sigue siendo una infraestructura económica mundial

Antes de las perturbaciones actuales, alrededor de la quinta parte del consumo mundial de petróleo y petróleo pasó por el Estrecho de Ormuz. En la primera mitad de 2025, los flujos alcanzaron alrededor20,9 millones de barriles por díade los cuales 14,7 millones de barriles de crudo y condensados y 6,1 millones de productos derivados del petróleo.

La dependencia también se refiere al gas. Más del 20% del comercio mundial de gas natural licuado cruzó Ormuz en la primera mitad de 2025, principalmente de Qatar. Este último no tiene una auténtica ruta marítima alternativa para evitar que el Estrecho exporte la mayor parte de su GNL.

Las perturbaciones desencadenadas en 2026 ya han mostrado el alcance de esta vulnerabilidad. En el primer trimestre, los flujos de petróleo a través del Estrecho habían caído alrededor14.6 millones de barriles por día, en comparación con más de 20 millones en el trimestre anterior. Los volúmenes de GNL también disminuyeron considerablemente.

Indicador Orden de magnitud documentada Productos petrolíferos a través de Ormuz en la primera mitad de 2025 20,9 millones b/d Crudo y condensados 14,7 millones b/d Productos derivados del petróleo 6,1 millones b/d Parte de Ormuz en el comercio mundial de GNL Más del 20 % Flujos de aceite a través de Ormuz en el primer trimestre 2026 14,6 millones b/d Brent 20 de agosto 2026 Acerca de $93

La comparación explica por qué una perturbación de Ormuz produce inmediatamente efectos mucho más allá del Golfo. Afecta a las refinerías asiáticas, el mercado de gas europeo, los aseguradores de Londres, los armadores internacionales y los gobiernos importadores de energía.

Pero también cambia los cálculos de los propios productores. Cuanto más tiempo continúe el cierre parcial o la amenaza de otra interrupción, más una infraestructura terrestre que puede pasar por alto Ormuz adquiere un valor estratégico mucho más allá de su rentabilidad inmediata.

Iraq busca romper su dependencia del Golfo

El Iraq proporciona el ejemplo más visible de este desarrollo. La mayor parte de su petróleo se exporta normalmente desde las terminales sur alrededor de Bassora. Esta organización trabaja mientras los petroleros puedan entrar y salir del Golfo. La crisis de Ormuz ha recordado brutalmente a Bagdad que una gran capacidad de producción sólo tiene un valor limitado si su acceso al mercado mundial puede ser interrumpido aguas abajo.

Las autoridades iraquíes solicitaron arreglos especiales para el paso de sus cargamentos. Al mismo tiempo, los comerciantes trataron de convencer a los compradores de aceptar el riesgo del viaje. A principios de agosto, el grupo público iraquí responsable de comercializar el petróleo crudo propuso importantes descuentos en ciertos cargamentos de Basora Heavy y Basora Medium, mientras que varios armadores se mostraron reacios a enviar sus barcos al Golfo.

Esta situación produce una paradoja económica. El aceite disponible físicamente puede tener que ser vendido más barato precisamente porque el comprador tiene que soportar un costo logístico y de seguridad adicional para conseguirlo.

Otra respuesta es mover el punto de entrega. A mediados de agosto, la rama comercial de TotalEnergies ofreció petróleo crudo iraquí entregado fuera del Estrecho, con una prima significativa. El producto sigue siendo el mismo; qué cambios es el valor económico del lugar donde el petróleo se hace accesible.

Bagdad está acelerando sus caminos alternativos. Un acuerdo con Turquía prevé un mayor uso del oleoducto que une Kirkuk al puerto mediterráneo de Ceyhan, con una capacidad mínima anunciada750.000 barriles por día. Este corredor ofrece a Iraq una salida al Mediterráneo sin pasar por Ormuz.

De Turquía a Siria, el Mediterráneo vuelve a ser estratégico

La opción turca es sólo parte de una estrategia más amplia. Iraq también está estudiando un nuevo enlace a través de Siria con el puerto mediterráneo de Banias. El proyecto propuesto atravesaría Haditha y vincularía los campos del norte y el sur del país con la costa siria.

Sin embargo, el proyecto todavía está lejos de encargarse. La infraestructura antigua está demasiado degradada para permitir una rehabilitación sencilla, y las estimaciones disponibles se refieren a varios años de trabajo y una inversión multimillonaria en dólares. Por consiguiente, los estudios técnicos y financieros todavía no son una nueva capacidad de exportación.

El cambio es otro: un proyecto que podría haberse tratado principalmente como inversión industrial se considera ahora un elemento de seguridad nacional.

El mismo razonamiento aparece en los debates relativos a un vínculo con Aqaba, Jordania y en los proyectos de tránsito por Siria y el Líbano. En Beirut, el Gobierno de Nawaf Salam convocó a los ministerios pertinentes el 10 de agosto para examinar las condiciones para el regreso de productos iraquíes o petróleo crudo al Líbano. Un primer paso podría ser el transporte terrestre y el almacenamiento antes de la reexportación.

Estas rutas no ofrecen una solución rápida a la crisis actual. Requieren inversiones, acuerdos entre varios gobiernos y asegurar rutas terrestres en Siria. Sin embargo, su regreso a las discusiones muestra que el valor geopolítico de la fachada mediterránea aumenta a medida que el de Ormuz se vuelve más incierto.

Emirates Breaks Major Economic Link with Iran

La segunda transformación aparece en los Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi anunció esta semana la suspensión de sus relaciones económicas y financieras con Irán después de acusar a Teherán de estar en el origen de los disparos de misiles dirigidos hacia la zona marítima de Emirati. Irán rechazó esta acusación.

La decisión es de particular importancia porque las relaciones económicas entre ambos países han sobrevivido durante mucho tiempo a las crisis políticas.

Dubai ha sido una de las principales interfaces comerciales de Irán con el mundo exterior durante décadas. Las empresas iraníes y comerciales utilizaron la infraestructura portuaria, los canales de reexportación, los servicios logísticos y las redes financieras del emirato. Esta función se había vuelto aún más importante con el fortalecimiento de las sanciones de los Estados Unidos contra Teherán.

Por lo tanto, la suspensión anunciada por los Emiratos puede cerrar un camino mucho más importante que un mero flujo bilateral de mercancías. Si se aplica de manera sostenible y estricta, complicaría el acceso iraní a divisas, financiación comercial, determinados bienes importados y canales de reexportación.

También obliga a Dubai a arbitrar entre varios intereses. Lemirat quiere mantener su condición de plataforma comercial abierta y un centro financiero internacional. Al mismo tiempo, sin embargo, las autoridades federales deben proteger al país de los riesgos militares y responder a la presión estadounidense contra los canales financieros iraníes.

Por consiguiente, la duración y sobre todo la aplicación efectiva de la suspensión serán indicadores importantes. Una ruptura duradera significaría que la crisis de seguridad había logrado cambiar una relación comercial que había resistido décadas de rivalidad entre Irán y las monarquías árabes del Golfo.

Las bases americanas también se convierten en un riesgo económico

Al mismo tiempo, la crisis está transformando el valor de las alianzas de seguridad. Durante décadas, la presencia militar estadounidense ha sido una garantía esencial para varias monarquías del Golfo. Debe proteger las rutas marítimas, disuadir de un ataque y garantizar el acceso occidental a la región.

Pero esta misma presencia ahora puede aumentar la exposición de los países anfitriones.

A principios de agosto, Teherán advirtió a varios estados de la región que nuevos ataques estadounidenses contra Irán podrían provocar represalias contra la energía y la infraestructura estratégica en el Golfo. El mensaje incluía a socios de Washington que albergaban fuerzas o instalaciones estadounidenses.

Esta amenaza plantea un dilema para los gobiernos interesados. Necesitan protección militar estadounidense, especialmente cuando se amenazan las rutas de transporte y las instalaciones petroleras. Al mismo tiempo, sin embargo, buscan impedir que sus territorios sirvan como punto de partida para operaciones que puedan provocar una respuesta iraní.

Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita no todos tienen la misma relación con Washington o el mismo nivel de exposición. Su problema común es, sin embargo, la proximidad geográfica. Una escalada entre Estados Unidos e Irán puede afectar a sus puertos, aeropuertos, instalaciones petroleras e infraestructura de desalinización, incluso cuando desean permanecer fuera del conflicto.

La seguridad y la economía ya no pueden ser tratados como dos archivos separados. Para un Estado del Golfo, determinar el grado de cooperación militar con Washington también equivale a calcular su exposición económica a una posible respuesta iraní.

Seguro y transporte: el precio invisible de la crisis

El precio del barril sigue siendo el indicador más visible. El 20 de agosto, el Brent operaba alrededor$93, en su nivel más alto en varias semanas. Pero este curso sólo representa parte del proyecto de ley creado por Ormuz.

Para transportar petróleo, hay que encontrar un barco, una tripulación, un seguro y un armador dispuesto a aceptar el riesgo.

Las primas adicionales que cubren el riesgo de guerra para los buques que cruzan Ormuz han aumentado considerablemente. A finales de julio, llegaron aproximadamente7,5% a 10% del valor de los proyectiles, comparado con 1% a 3% unas semanas antes.

Tal evolución transforma la economía de un cargamento. Algunos propietarios prefieren no entrar en el área. Aquellos que aceptan demanda mucho mayor paga. Las tasas de alquiler de algunos tanques importantes han alcanzado niveles excepcionalmente altos, con tasas de hasta cientos de miles de dólares diarios para los viajes más arriesgados.

Este mecanismo explica por qué una reapertura teórica del Estrecho no es necesariamente suficiente para normalizar inmediatamente el comercio. Un canal puede ser navegable mientras sigue siendo económicamente difícil de usar.

Los aseguradores deben considerar el riesgo aceptable. Los armadores deben estar de acuerdo en exponer sus barcos. Los puertos deben funcionar. Crews debe ser capaz de ser reclutado y los compradores deben estar dispuestos a pagar el costo extra.

Por esta razón, las estadísticas de tráfico se han vuelto tan importantes como las declaraciones políticas. A principios de agosto, sólo 33 buques habían cruzado el estrecho entre el lunes y el jueves de la misma semana, en comparación con 50 buques en el período comparable de la semana anterior. Antes de la crisis, los volúmenes de tráfico fueron significativamente mayores.

Las carreteras alternativas se convierten en activos estratégicos

No todos los productores del Golfo son iguales en este riesgo. Arabia Saudita tiene una gran ventaja con su oleoducto Este-Oeste, que transporta petróleo crudo desde el este del reino a Yanbu, en el Mar Rojo. Saudi Aramco afirma que esta infraestructura tiene una capacidad de alrededor7 millones de barriles al día, incluso si parte se utiliza para refinerías y la capacidad de puerto es en sí mismo un límite.

Los Emiratos también tienen los medios para enviar parte de su producción sin depender completamente de Ormuz. Al mismo tiempo, ADNOC ha fortalecido su flota de camiones cisterna y organizado sistemas de transporte para mantener sus exportaciones a pesar de los riesgos.

El Iraq está en una posición mucho más vulnerable y está tratando precisamente de ponerse al día con este retraso. Qatar, por su parte, sigue dependiendo en gran medida del Estrecho para sus exportaciones de GNL.

La crisis crea así una nueva jerarquía económica entre productores. La capacidad de extraer petróleo o gas sigue siendo fundamental, pero la capacidad de exportación a través de varias carreteras adquiere un valor comparable.

Esto puede cambiar las decisiones de inversión en los próximos años. Las tuberías transárabes, las terminales mediterráneas, los puertos del Mar Rojo y la capacidad de almacenamiento fuera del Golfo ya no son sólo infraestructuras logísticas. Se convierten en garantías geopolíticas.

Una crisis que puede alterar las relaciones entre vecinos

Ormuz también está transformando la interdependencia regional. Un nuevo oleoducto iraquí por Siria aumentaría el valor económico de las relaciones entre Bagdad y Damasco. Un vínculo que utiliza instalaciones libanesas crearía un interés adicional en la estabilidad de las carreteras que cruzan Siria. El uso de Ceyhan fortalece la relación entre Bagdad y Ankara.

Por lo tanto, la diversificación energética puede producir nuevas dependencias al mismo tiempo que reduce otra.

Evitar Ormuz a veces significa depender más de Turquía, Siria, Jordania o la infraestructura del Mar Rojo. Cada corredor tiene sus propios riesgos políticos, de seguridad y comerciales. Ninguna es una solución totalmente neutral.

La lección económica de la crisis es precisamente esta: la diversificación no elimina el riesgo geopolítico. Evita que un solo riesgo pueda inmovilizar lo esencial de una capacidad de exportación.

Por lo tanto, para los gobiernos del Golfo la cuestión se hace menos de cómo reemplazar a Ormuz que de cómo asegurar que Ormuz ya no sea irreemplazable.

Transformación sostenible o adaptación temporal?

La crisis aún no ha durado lo suficiente como para concluir una revisión definitiva de la economía política del Golfo. Algunos cambios pueden desaparecer rápidamente si el tráfico vuelve a sus niveles anteriores y las relaciones entre Irán y sus vecinos se estabilizan.

Otras decisiones son más difíciles de revertir. Una vez construido, un oleoducto al Mediterráneo conserva su valor incluso después de una reapertura completa de Ormuz. Sigue disponible una flota de camiones cisterna comprados para responder a la crisis. Los terminales desarrollados en el Mar Rojo se están convirtiendo en nuevos activos comerciales. Las empresas que mueven sus circuitos financieros fuera de un país de manera sostenible no pueden restaurarlos inmediatamente después de la relajación diplomática.

Por lo tanto, se utilizarán cinco indicadores para determinar si la crisis de 2026 es una ruptura o sólo una paréntesis: la duración de las restricciones en el Estrecho, el nivel real del tráfico marítimo, la reanudación o no del comercio entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán, las decisiones de invertir en corredores alternativos y la capacidad de los mediadores regionales para restablecer las normas de navegación aceptadas por los distintos actores.

Por ahora, tal vez la señal más importante no es de los precios del petróleo. Viene de Bagdad, Abu Dhabi y proyectos que reaparecen entre Mesopotamia, Siria, Turquía, Jordania y el Mediterráneo. Los Estados que habían construido su comercio energético alrededor de Ormuz están empezando a calcular el costo de un futuro en el que deberían poder pasar.