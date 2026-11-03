Arabia Saudita: 9.500 millones de dólares en déficit corriente T2 2026

La cuenta corriente saudí tenía un déficit de 9.500 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, por un año. El boletín de septiembre detalla el papel del petróleo, los servicios y las transferencias. Las reservas oficiales alcanzaron los 465.700 millones de dólares a finales de septiembre, según datos del SAMA.

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El déficit de la cuenta corriente saudí alcanzó los 9.500 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, frente a los 13.400 millones anuales anteriores. El boletín estadístico del Banco Central de la Arabia Saudita confirma esta mejora anual, pero también el retorno al déficit después del superávit a principios del año. Las exportaciones de petróleo apoyan cuentas externas. Los servicios y transferencias de los trabajadores siguen pesando sobre su sueldo.

Las cifras del Banco Central de la Arabia Saudita, SAMA, describen dos acontecimientos distintos. Este resultado trimestral ya fue conocido en octubre: Tim Callen, del Instituto de los Estados del Golfo Árabe, analizado el 2 de octubre de 2026. Entre abril y junio, el déficit disminuyó un 29,5% en comparación con el mismo período de 2025. Por otra parte, sigue un superávit de 4.100 millones de dólares en el primer trimestre de 2026.

Estos datos siguen siendo provisionales. SAMA clasifica el segundo trimestre 2026 entre las estimaciones y trimestres anteriores como resultados preliminares. El boletín de septiembre reúne series con fechas diferentes: reservas corren hasta septiembre, balance de pagos hasta junio.

El déficit de la cuenta corriente saudita disminuye más de un año

La cuenta actual incluye el comercio de bienes, servicios, ingresos primarios y secundarios. Mide las operaciones económicas actuales con el resto del mundo. Se diferencia del saldo presupuestario, que compara los ingresos y los gastos del Gobierno. Por lo tanto, un déficit actual no es una medida del déficit presupuestario saudí.

En el segundo trimestre, Arabia Saudita mantiene un superávit comercial de mercancías de 21.700 millones de dólares. Aumenta en casi 5.900 millones de dólares durante un año. Se compensa parcialmente las salidas de servicios y transferencias.

Componentes actuales de la cuenta, en miles de millones de dólares Saldo T2 2025 T2 2026 Bienes +15,822 +21.739 Servicios -17.308 -16.351 Ingresos básicos +3,532 +4,386 Ingresos secundarios -15.487 -19.247 Cuenta actual -13.441 -9,473

La mejora de las mercancías domina la comparación anual. Los servicios también reducen su déficit, mientras que el superávit de ingresos primarios aumenta. El deterioro de los ingresos secundarios, que incluyen transferencias personales, absorbe algunas de estas ganancias.

El petróleo sigue siendo la principal entrada

Las exportaciones de petróleo alcanzaron 54,2 millones de dólares entre abril y junio de 2026. Son un 9,4% al año. Pero cayeron un 12% en comparación con el primer trimestre cuando superaron 61.6 mil millones. Este movimiento representa una parte significativa de la facturación trimestral.

Las exportaciones no petroleras ascendieron a 21.000 millones de dólares, frente a casi 23 mil millones de dólares al año anterior. Su disminución es del 8,3%. Esta categoría combina productos fabricados en el reino y reexportaciones.

Ingresos de 76.400 millones de dólares y gastos de 54.700 millones de dólares en el segundo trimestre del total de bienes. Las compras varían poco del trimestre anterior, mientras que las ventas disminuyen. Así pues, el superávit de las mercancías aumentó de 30.100 millones de dólares a 21.700 millones de dólares.

Los servicios y las transferencias absorben el superávit comercial

Los servicios tienen un déficit de $16.4 mil millones. Sus ingresos alcanzan los 15.900 millones de dólares, frente a los 32.200 millones de dólares en gastos. El saldo mejoró más de un año, pero se deterioró en comparación con el primer trimestre.

El viaje sigue siendo superávit de 2.400 millones de dólares. Los ingresos correspondientes fueron de 9.000 millones, en comparación con 6.700 millones. Este resultado positivo no es suficiente para compensar los déficits en transporte, construcción y otros servicios.

La transferencia de trabajadores al extranjero asciende a 18.200 millones de dólares. Aumentaron un 31,4% en comparación con el segundo trimestre de 2025 y superaron los 17.300 millones a principios de 2026. Esta salida es el componente principal del déficit de ingresos secundarios.

Reservas de 465.700 millones a finales de septiembre

El mismo boletín especifica la cantidad de reservas oficiales. El SAMA representa 1.746.300 millones de riales de activos de reserva a finales de septiembre de 2026. A razón de 3,75 riyals por dólar, esto representa 465,7 mil millones de dólares, frente a 487,3 mil millones de dólares a finales de agosto.

La cifra de 440.700 millones de dólares representa un alcance más estrecho. Añade monedas extranjeras y depósitos en el extranjero a inversiones extranjeras de valores. Se excluye el oro monetario, los derechos especiales de giro y la posición de reserva con el Fondo Monetario Internacional.

En el mismo ámbito, los activos totales de reserva disminuyeron en 21.600 millones de dólares entre agosto y septiembre. Esta tendencia es distinta de los flujos de corriente de primavera.

En los primeros seis meses de 2026, la cuenta corriente tenía un déficit acumulativo de 5.400 millones de dólares. Alcanzó 16.300 millones en la primera mitad de 2025. Esta cuestión del boletín todavía no proporciona el resultado de la cuenta corriente del tercer trimestre. Las estimaciones trimestrales presentadas no constituyen una previsión para el conjunto de 2026.

Fuente de datos: Banco Central de Arabia Saudita, 2026 Boletín Estadístico Mensual, Balance de Pagos y Tablas de Activos de Reserva. Los datos consultados el 3 de noviembre de 2026; las reservas en dólares se calculan a una tasa de 3,75 riyales por dólar.

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