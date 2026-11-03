Furias : Rami Kodeih compitiendo en Marrakech

Furies, de Rami Kodeih, fue una de las catorce películas que compitieron en el Festival Internacional de Cine de Marrakech del 20 al 28 de noviembre de 2026. La coproducción libanesa-brasileña transforma el bloqueo de depósitos bancarios en un punto de partida para una ficción criminal centrada en dos hermanas. Ya programada en Venecia en septiembre, el largometraje se une a una selección marroquí incluyendo obras de Danielle Arbid y Rakan Mayasi. El jurado estará presidido por Marion Cotillard.

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El cine libanés estará presente en el concurso del Festival Internacional de Cine de Marrakech conMobiliarioDe Rami Kodeih. La selección presentada el 2 de noviembre incluye esta coproducción libanesa-brasileña entre los 14 primeros y segundo largometrajes en la carrera de Golden Star. La 23a edición tendrá lugar del 20 al 28 de noviembre de 2026, con un jurado presidido por Marion Cotillard.

Furias: un robo para encontrar tu propio dinero

La sinopsis publicada por la Bienal de Venecia sitúa la historia en el colapso económico libanés. Maro, una madre soltera, necesita sus ahorros para financiar una operación vital para su hermana Dalia. El banco le niega el acceso a su dinero. Las dos mujeres entonces desarrollaron un robo nocturno, con la ayuda de un ex miliciano y un camionero. Su proyecto los lleva a una sucesión de acontecimientos que escapan de ellos.

En su memo, Rami Kodeih vincula el origen de la película a una experiencia personal de bloqueo de depósitos en 2019. El cineasta describe una ficción criminal alimentada por esta impotencia y vínculos familiares.

Tráfico internacional ya en marcha

Mobiliariono será descubierto por primera vez en Marrakech. La programación oficial de Venecia da fe de una sesión el 5 de septiembre de 2026 en Sala Giardino. El largometraje fue presentado en la sección de Venecia Spotlight.

Disparo en árabe y con una duración anunciada de 133 minutos, la película incluye a Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil e Issam Bou Khaled. El guión está firmado por Rami Kodeih y Nora Mariana. La producción combina RT Features y Nausika Films, mientras que Le Pacte es un vendedor internacional en la hoja veneciana.

Varios enlaces con Líbano en la selección

El programa de Marrakech establece queMobiliariose beneficiaron de Atlas Workshops, la instalación profesional del festival. Sin embargo, la presencia libanesa no se limita a la competencia. El 11o Continente será el anfitriónSólo los rebeldes ganande Danielle Arbid, yHoy el ojo no, de Rakan Mayasi, dos producciones incluyendo Líbano.

En total, el festival anuncia 76 películas de 39 países. Las proyecciones están previstas en el Palais des Congrès, en el cine Le Colosseum y en el Musée Yves Saint Laurent Marrakech. Queda por anunciar el calendario detallado de las reuniones.

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