ALECSO: tres antiguas ciudades argelinas registradas

Las antiguas ciudades argelinas de Nedroma, Bejaia y Mila se unen al Registro de la Architectural y Patrimonio Urbano Árabe, adscrito a ALECSO. El anuncio acompaña la reunión del Observatorio en El Cairo a finales de octubre de 2026. Los tres grupos ya tienen protecciones nacionales. Este reconocimiento regional pretende apoyar su documentación y preservación, sin constituir una clasificación del patrimonio mundial. En Nedroma, la presencia en la lista indicativa Unesco es otro procedimiento. No se especifica financiación específica en el anuncio.

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Las antiguas ciudades de Nedroma, Bejaia y Mila han sido registradas en Lálecso como un registro histórico arquitectónico y urbano de los países árabes. El Ministerio de Cultura y Artes de Argelia anunció este reconocimiento a finales de octubre de 2026. Se refiere a tres grupos urbanos históricos, ya protegidos en Argelia. No constituye una inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El anuncio acompaña la undécima reunión del Observatorio del Patrimonio Arquitectónico y Urbano en los países árabes. Organizada en la sede de la Liga Árabe en El Cairo, este período de sesiones se celebró del 25 al 27 de octubre. El Observatorio forma parte de la Organización Árabe de Educación, Cultura y Ciencia (ALECSO).

El Registro ALECSO, una herramienta de documentación

La organización presenta este mecanismo como una forma de comprender mejor el patrimonio construido e intercambiar información entre los países árabes. Su objetivo es documentar sitios, reunir expertos y apoyar enfoques de protección.

Para la reunión de El Cairo, ALECSO había anunciado el examen de más de 60 solicitudes. Un comité experto fue evaluar los archivos según las condiciones y criterios del registro. Este número corresponde a los sitios propuestos, no al total de los listados finalmente seleccionados.

El ministerio argelino espera que este reconocimiento aumente la visibilidad de las tres ciudades antiguas. También quiere fortalecer su protección y promover proyectos de restauración. El desarrollo del turismo cultural es uno de los efectos deseados.

Protecciones nacionales anteriores

Según el Ministerio de Cultura, los tres grupos ya gozan de la condición de sector protegido.

En Nedroma, en la wilaya de Tlemcen, el decreto de creación y delimitación se remonta al 29 de noviembre de 2009. El casco antiguo de Mila tiene un área protegida creada el mismo día, por un decreto separado. Para Bejaia, este marco data del 6 de mayo de 2013.

Por consiguiente, la protección nacional de los barrios antiguos precede a su reconocimiento en este registro regional.

Nedroma, otro caso con Unesco

Nedroma es también parte de un enfoque separado de Unesco. La propiedad titulada « Nedroma y Trara » ha estado en la lista indicativa argelina desde el 28 de abril de 2025. Su perímetro incluye la ciudad histórica, Honaïne y una porción de las Montañas Trara.

Una lista indicativa enumera los bienes que un Estado tiene la intención de proponer al patrimonio mundial. La entrada de Nedroma en esta lista sigue siendo distinta de una clasificación del Patrimonio Mundial.

Para las tres ciudades antiguas, el comunicado argelino se refiere a los programas de salvaguardia y restauración que se desarrollarán. No especifica ningún financiamiento específico o calendario de trabajo relacionado con el nuevo registro. Quedan por especificar los medios y plazos para estos programas.

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