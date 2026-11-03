Tindouf: mantenimiento de escuelas y servicios esenciales

En Tinduf, las escuelas y los servicios esenciales siguen dependiendo de la financiación sostenible. Los datos del UNICEF arrojan luz sobre las necesidades educativas, mientras que las evaluaciones humanitarias documentan los problemas de salud y alimentación. El plan para 2026–27 distingue las necesidades programadas de la ayuda recibida y el número de beneficiarios de cada programa.

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En los campamentos de refugiados saharauis cerca de Tinduf, Argelia, las escuelas, la atención y el acceso al agua dependen de la financiación sostenible. En una nota del UNICEF publicada en septiembre de 2026 se destaca la fragilidad del sistema educativo. El plan humanitario para 2026–27 combina estas necesidades con otros servicios esenciales.

Los cinco campamentos han acogido a familias del Sáhara Occidental desde 1975. En su comunicado de 16 de febrero de 2026, el Programa Mundial de Alimentos recuerda que su aislamiento en el desierto tiene una fuerte dependencia de la ayuda alimentaria. El mantenimiento de los servicios también se basa en los propios equipos de refugiados, como se destaca en el plan de respuesta de las Naciones Unidas.

Una escuela dirigida por voluntarios

En la nota de educación del UNICEF de 2026 se informó de que 41.700 niños matriculados en la enseñanza preescolar a la enseñanza secundaria inferior se habían matriculado en el año 2026 a 27. Tiene alrededor de 1.800 funcionarios de educación voluntaria, más del 80% de los cuales son mujeres. Las demoras en la indemnización pueden durar hasta seis meses y debilitar la retención de equipos.

El Organismo promueve compromisos plurianuales acordes con el calendario escolar. Se distingue un sobre anual de 3,7 millones de dólares a 4,1 millones de dólares para prestaciones, materiales y apoyo docente del costo de la estrategia educativa integral, cerca de 12 millones de dólares para 2026. Estas son necesidades indicativas, no la financiación ya obtenida.

La nota también recomienda una mejor vigilancia del aprendizaje. En particular, se basa en una evaluación de las matemáticas llevada a cabo en abril de 2024 con una muestra específica y no rara. Las dificultades identificadas justifican el apoyo educativo, pero los resultados no son una medida representativa de todos los estudiantes en los campamentos.

Un plan de dos años, poblaciones distintas

Publicado en noviembre de 2025, el Plan de respuesta para los refugiados saharauis 2026–27 reúne a 27 asociados y estima sus necesidades a más de 177 millones de dólares. Este sobre cubre dos años de intervención en alimentos, salud, educación, agua y refugio en particular. No proporciona información sobre las cantidades efectivamente recibidas al 3 de noviembre de 2026.

El plan selecciona a 173.600 personas como base para calcular la asistencia. Su nota metodológica indica que esta cifra proviene de un estudio interinstitucional de 2018 que hace referencias cruzadas a datos de identificación, salud y educación. Por lo tanto, no corresponde a un censo realizado en 2026. Los destinatarios de cada programa deben distinguirse de esta población de planificación.

Necesidades sanitarias documentadas en 2025

En su examen de 2025 publicado el 28 de abril de 2026, el UNICEF informó de que casi la mitad de los centros comunitarios de salud necesitaban rehabilitación urgente. El Organismo observa la escasez de voluntarios capacitados, suministros médicos irregulares y dificultades en los servicios de maternidad y neonatal. Un brote de difteria, ocurrido en octubre de 2025, también requería una respuesta vacunal.

Los resultados preliminares del estudio de nutrición de 2025, anunciado por los organismos de las Naciones Unidas el 25 de junio de este año, informaron del 13,6% del total de malnutrición aguda entre los niños pequeños y de una tasa de crecimiento aturdida en aproximadamente uno de cada tres niños. El estudio, realizado por University College London con asociados humanitarios, también reportó una alta incidencia de anemia. Estos datos describen la encuesta 2025, no una nueva evaluación del 2026 de noviembre.

El PMA informó en su comunicado de 16 de febrero de 2026 de que distribuía más de 22.000 toneladas de alimentos a 133.000 beneficiarios en 2025. También se han proporcionado alimentos nutricionales especiales a 15.000 niños menores de 5 años. Estas cifras describen la asistencia prestada, sin constituir un recuento de todos los habitantes de los campamentos.

Agua, de perforación a distribución

El Plan 2026–27 describe un suministro basado en el tratamiento profundo del agua y el agua, en particular para reducir la salinidad. Algunos de los habitantes siguen dependiendo de camiones cisterna. Las prioridades incluyen la expansión de la red y el mantenimiento. Además de las nuevas instalaciones, la disponibilidad de piezas y equipos técnicos determina la continuidad del servicio.

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