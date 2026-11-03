Abdel Fattah al-Burhan ofrece sitios mineros en Rusia. No se especifica ninguna inversión o concesión concedida. Al mismo tiempo, el banco central está examinando las dificultades de repatriar los ingresos de exportación de oro. Estas cuestiones separadas plantean la cuestión de los ingresos públicos y las condiciones para la cooperación anunciada con Moscú.

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Abdel Fattah al-Burhan ofreció a Rusia lugares de extracción de oro, cobre y otros minerales durante su reunión con Vladimir Putin el 30 de octubre de 2026. El anuncio no especifica ninguna concesión concedida o inversión pagada. Al mismo tiempo, el banco central sudanés está tratando de mejorar la repatriación de los ingresos de exportación de oro.

Una oferta de cooperación minera

Según el informe oficial del Sudán publicado por la SUNA el 30 de octubre, el Presidente del Consejo de Soberanía presentó esta oferta al Kremlin, al margen de la cumbre entre Rusia y África. Pidió la ejecución de proyectos de cooperación económica y la firma de documentos pertinentes en una fecha apropiada en Moscú.

En el mismo informe se atribuía a Vladimir Putin el deseo de eliminar los obstáculos a la cooperación y de establecer asociaciones entre empresas. Sin embargo, estas declaraciones no detallan los sitios propuestos, operadores o condiciones financieras de una tenencia. Por lo tanto, el suministro público no mide en esta etapa los ingresos que podrían volver al Sudán.

Ganancias de exportación en el centro de una reunión

Otro caso se refiere a las ventas de oro ya realizadas. According to the report published by SUNA on 2 November 2026, the Governor of the Central Bank convened in Khartoum the Minister of Mines, private exporters and the relevant supervisory bodies. Los participantes examinaron las dificultades relacionadas con el pago de los ingresos de exportación.

En particular, los debates se centraron en la fijación de precios teniendo en cuenta los precios mundiales, los límites y las restricciones a las transferencias y los procedimientos mejorados. También figura en el programa la diversificación de los mercados de exportación. Las autoridades dicen que quieren facilitar la llegada de monedas a través de canales oficiales, al tiempo que concilian los intereses del Estado, los productores y los exportadores.

En el presente informe se describen los debates y las orientaciones. No conduce a la conclusión de que ya ha entrado en vigor una nueva reglamentación. Tampoco vincula las dificultades examinadas por el banco central con los proyectos propuestos a Rusia.

El contexto de la economía de guerra

In an intervention published by the United Nations on 3 July 2026, the High Commissioner for Human Rights Volker Türk denounced the economic interests fuelled by the Sudanese war. Nombraba oro y ganado entre los recursos importantes, junto con el arabe de la encía.

Esta alerta general precede a la oferta hecha en Moscú. It does not demonstrate that the projects announced in October fund hostilities. Para evaluar sus efectos económicos, las condiciones de funcionamiento, los beneficiarios y los pagos efectivos siguen siendo determinados.

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