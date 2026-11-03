Florida: El voto terrestre pone en juego los presupuestos locales

Florida vota por un aumento de la exención de tierras de las residencias principales. El proyecto excluye las tasas escolares y sigue sujeto a votación. Miami-Dade anticipa una reducción de los ingresos por sus servicios locales. Las economías dependerán de las medidas de vivienda, tasas y decisiones presupuestarias adoptadas tras la posible aprobación del texto.

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El 3 de noviembre de 2026, los votantes de Florida votaron sobre la Enmienda 3, que aumentaría la exención de residencias principales. En Miami-Dade, las autoridades prevén una disminución significativa de los ingresos de los servicios locales. El texto sigue sujeto a la votación: no abolirá automáticamente ningún impuesto sobre la propiedad.

Según el Perceptor del Condado de Hillsborough, consultado el 3 de noviembre, la propuesta debe obtener al menos el 60% del voto estatal. Su posible adopción no tendría ningún efecto en los impuestos que debían presentarse en 2026. El primer plazo sería el 1o de enero de 2027.

Exención ampliada, excluyendo los gastos escolares

La votación oficial de Miami-Dade para las elecciones del 3 de noviembre proporcionó una exención de 150.000 dólares en 2027 y 250.000 dólares en 2028 para gastos no escolares. Esta es una fracción del valor de la propiedad exenta de impuestos, no un pago al propietario. La indexación de la inflación seguiría.

Esta medida se aplica a la vivienda elegible para la residencia principal permanente, conocida como « hogar ». No se aplica a residencias secundarias y viviendas alquiladas.

El boletín también distingue a las personas que no residen en Florida al 31 de diciembre de 2026. Una vez elegibles, se beneficiarían de la exención existente y luego del aumento de su quinto año de exención, dentro de los límites permitidos por la Constitución Federal.

Miami-Dade calcula las consecuencias presupuestarias

En su presentación oficial consultada el 3 de noviembre, el condado de Miami-Dade estima que recibiría 385,8 millones de dólares menos de ingresos de tierras de octubre de 2027 y 696,7 millones de dólares de octubre de 2028. Estas proyecciones implican la adopción del texto y el mantenimiento de las tasas actuales.

La segunda cifra representa una disminución anual tras la aplicación de la exención de 250.000 dólares. No se suma a la primera para calcular una pérdida anual. Estas cantidades conciernen a este condado, no a toda Florida.

Los recibos de tierra incluyen financiación para bomberos, bibliotecas, parques, transporte y servicios a los ancianos. La pérdida estimada de ganancias no es una lista de recortes ya decididos. Su efecto sobre los habitantes dependerá de futuros arbitrajes presupuestarios.

Las facturas permanecerían diferentes dependiendo de la vivienda

El coleccionista de Hillsborough señaló que los ingresos variarían con valor fiscal, exenciones y tarifas locales. Los cargos por valor de propiedad separados, en particular para aguas residuales o de tormenta, permanecerían. Por consiguiente, un aumento de la exención no eliminaría ninguna factura.

La Resolución Parlamentaria CS/HJR 1F también prevé una reducción del 10% al 5% del límite máximo anual para la evaluación de ciertos bienes distintos de las residencias principales, excluyendo las tarifas escolares. Esto podría incluir viviendas de alquiler y locales comerciales. Limita una evaluación fiscal, no un aumento de ninguna cantidad reclamada por el propietario.

Las comunidades conservarán las decisiones de adoptar

El sistema parlamentario prevé un procedimiento que permita a los condados y municipios ampliar aún más la exención de sus respectivos impuestos hasta el valor total evaluado. Los distritos especiales tendrían una posibilidad comparable, con sujeción a un referéndum.

El boletín también regula el uso de los ingresos de la tierra, al tiempo que permite a los funcionarios locales aprobar otros gastos si la ley estatal no los prohíbe. Esto no implica una prohibición automática de todos los servicios no incluidos en la lista. Los resultados de las elecciones y las decisiones posteriores determinarán el alcance efectivo de la reforma.

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