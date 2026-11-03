Irán: Doctrina nuclear en debate · Voces globales

En Irán, Mohsen Rezai afirma que ninguna nueva decisión oficial altera la doctrina nuclear. Manouchehr Mottaki pide que se revise la adhesión al tratado de no proliferación bajo la autoridad de la guía. Sus declaraciones, de fecha 31 de octubre y 1o de noviembre, arrojan luz sobre un debate político separado sobre un procedimiento oficial para retirar el Tratado.

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La doctrina nuclear de Irán plantea un llamado a la revisión, pero Mohsen Rezai afirma que no se ha tomado ninguna nueva decisión oficial. El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional habló en televisión pública. Press TV reporta el 31 de octubre de 2026.

En su edición del 2 de noviembre de 2026, Mehr reporta las palabras del ex ministro y diputado Manouchehr Mottaki. El día anterior pidió que se examinara la adhesión al tratado de no proliferación nuclear. Devolvió la decisión a la guía.

Rezai confirma el debate sobre la doctrina nuclear

El funcionario iraní se refirió a un debate sobre la política que debía seguirse en caso de reanudación de la guerra. Al mismo tiempo, destacó la ausencia de una nueva decisión gubernamental. También recordó que el Irán seguía siendo miembro del TNP y tenía la intención de hacer valer sus derechos en posibles debates nucleares.

Mottaki pide que se examine la adhesión al TNP

Miembro del Comité Parlamentario de Seguridad Nacional y Política Exterior, Mottaki habló el domingo por la noche, 1 de noviembre. Consideró que el Irán había recibido pocos beneficios de sus miembros.

En su opinión, los Miembros aprobarían por unanimidad un examen si lo solicitaran las autoridades. Esta perspectiva sigue siendo su evaluación de un futuro voto. Su intervención defiende una orientación política y la coloca bajo la autoridad de la guía, presentada como la toma de decisiones final.

Una iniciativa parlamentaria anunciada en septiembre

El debate sobre el Tratado ya precedió a estas intervenciones. Press TV informó esta iniciativa el 20 de septiembre de 2026. El diputado Hossein-Ali Haji Deligani había anunciado la presentación de un proyecto de retiro en la oficina del Parlamento. Pidió una revisión de triple emergencia.

En ese momento, el texto esperaba el acuerdo del Presidente, Mohammad Bagher Ghalibaf, según el MP. El acuerdo tenía por objeto permitir un debate en sesión abierta. Por consiguiente, la etapa comunicada era la de presentar y solicitar la inclusión en el programa.

Procedimiento internacional para dejar el tratado

Así pues, un llamamiento parlamentario o una declaración sobre la doctrina escapa al alcance de la notificación internacional prevista en el tratado. El procedimiento se refiere a los compromisos jurídicos de un Estado. No demuestra en sí misma la fabricación o posesión de un arma nuclear.

Dejar el TNP inicia un procedimiento internacional. En el artículo X se prevé el derecho de retiro de los acontecimientos extraordinarios relacionados con el Tratado. El Estado debe considerar que socavan sus intereses supremos.

El texto del Tratado, publicado por las Naciones Unidas, requiere la notificación de retirada. Los demás Estados Partes y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son los destinatarios. Esta notificación debe realizarse con tres meses de antelación y especificar los hechos invocados.

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