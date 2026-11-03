In Kherson, the Ukrainian authorities report further attacks after the local truce of Olechky. La Fiscalía anunció siete lesiones en varios incidentes el 2 de noviembre. Las evacuaciones ayudaron a rescatar a cientos de personas. The charges of military movements during this pause remain contested by several officials concerned.

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Las autoridades ucranianas informaron de nuevos ataques rusos en Kherson el lunes 2 de noviembre de 2026, después del fin de la tregua humanitaria local en Olechky. La oficina del fiscal regional registró siete lesiones en varios incidentes, en un informe se detuvo a las 17.30 horas. Esta pausa limitada permitió evacuaciones y entrega de ayuda.

Siete heridos en el informe de la fiscalía

Según la fiscalía regional, citada por Ukrinform el 2 de noviembre, cinco residentes de Kherson y un residente de Oleksandrivka resultaron heridos por drones. Another civilian suffered a flash injury during detonation of an explosive device. Por lo tanto, estas siete personas no son el resultado de una sola huelga. The prosecution has announced investigations into possible war crimes.

A medical facility in Kherson centre was also affected. Yaroslav Chanko, jefe de la administración militar municipal, localizó el ataque de drones a unas 0740 horas. According to his statements reported by Ukrinform on 2 November, several rooms, windows and interior door were damaged. No se informó de lesiones en su primer informe sobre el edificio.

On the morning of 3 November, Ukrinform reported another report by Governor Oleksandr Prokudine: seven people had been injured in the area during the previous 24 hours. Esta cifra no se suma al registro de la fiscalía anunció el día anterior.

Una tregua local terminada el 1 de noviembre

El 1o de noviembre, la administración regional de Kherson anunció el fin de la cesación del fuego temporal a las 2259 horas. La pausa se refería a la misión humanitaria de Olechky. No constituye un paro de la lucha en todo el frente ucraniano.

Según la cronología reportada por Ukrainska Pravda el 2 de noviembre, la tregua había comenzado el 27 de octubre a las 3:00 horas de Kiev. Olechky está en la orilla izquierda del Dnieper, bajo ocupación rusa. Kherson, ubicado en el otro banco, permanece bajo control ucraniano.

Reuters informó el 2 de noviembre que casi 800 personas habían sido evacuadas de Olechky, según Melania Trump. Los residentes se unieron a Ucrania por Rusia y Belarús. Sin embargo, el mediador ucraniano Dmytro Lubinets no especificó la distribución de los evacuados entre los territorios controlados por Kiev y Moscú. Por consiguiente, esta cifra no debe presentarse como el número de regresos al territorio ucraniano.

Concurso de Cargos Militares

Según Reuters, el 2 de noviembre, el personal ucraniano acusó al ejército ruso de fortalecer sus posiciones durante el descanso. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que no tenía información exacta sobre estos movimientos. Asumió que Ucrania también había reorganizado sus posiciones.

En una conferencia de prensa de Ucraniaska Pravda el 2 de noviembre, Dmytro Loubinets trajo una importante reserva. Según él, los vehículos rusos mostrados en algunas imágenes fueron utilizados para desminado bajo supervisión ucraniana. Señaló que se habían cumplido los compromisos. Estas declaraciones contradictorias no permiten una evaluación independiente de los movimientos militares durante la tregua.

Reuters también informó el 2 de noviembre que los mediadores ucranianos y rusos querían solicitar a Melania Trump nuevas operaciones humanitarias. Este deseo de cooperación no vale la pena anunciar una nueva cesación del fuego.

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