Bulgaria: La victoria de Iliana Iotova proclamada oficialmente

La Comisión Electoral de Bulgaria proclama la victoria de Iliana Iotova y Kiril Valchev en la segunda ronda presidencial. Su tándem obtuvo el 57,6% de los votos. Ya jefe de estado desde enero, Iotova defiende un resultado diplomático en Ucrania y coloca la seguridad del Mar Negro entre sus prioridades diplomáticas y de seguridad.

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El 3 de noviembre de 2026, la Comisión Electoral Central de Bulgaria proclamó la victoria de Iliana Iotova y Kiril Valchev. El tándem ganó la segunda ronda presidencial el 1 de noviembre. Iotova ya ha asumido la presidencia desde enero, tras la renuncia de Rumen Radev.

Una victoria proclamada

La Decisión No 441 de la Comisión Electoral Central establece los resultados finales de las elecciones. Iotova y Valchev recibieron 1.093.852 votos, contra 750.251 para Andrei Gyurov y Georgi Kandev. La opción de no apoyar a ningún candidato asciende a 56.080 votos.

El portal oficial de la segunda ronda asignó 57.566% y 39.483% respectivamente a los dos tándems. Estos porcentajes incluyen la opción « ningún candidato », que representa el 2,951% de los votos registrados en esta asignación. La puntuación de Iotova es así 57,6%.

La proclamación del 3 de noviembre va más allá de la etapa de las estimaciones electorales y del recuento regional completo publicado el día anterior. La Comisión declara a Iotova elegido Presidente y Valchev elegido Vicepresidente. En él se prevé la publicación de su decisión en el Diario Oficial de Bulgaria.

Ya jefe de estado desde enero

Esta victoria no corresponde a una primera toma inmediata de tareas. Según su biografía oficial publicada el 23 de enero de 2026, Iotova se convirtió en jefe de estado ese día. El Tribunal Constitucional luego rescindió los poderes de Rumen Radev después de su renuncia.

Fue elegida vicepresidenta junto a Radev en noviembre de 2016, y reelegida en 2021. Una ex periodista de televisión pública, entonces trabajó en el Partido Socialista Búlgaro. De 2005 a 2007, también sirvió en el Parlamento Europeo. Su trayectoria combina así las responsabilidades parlamentarias y el ejercicio de las funciones presidenciales.

Seguridad en el Mar Negro en el centro de sus posiciones

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU del 23 de septiembre de 2026, publicado por la Presidencia, Iotova defendió un resultado diplomático a la guerra en Ucrania. Pidió que el conflicto se trasladara al terreno político y a las negociaciones con garantías.

También situó la seguridad del Mar Negro entre sus prioridades. El Presidente se refirió a una iniciativa búlgara para tratar de llegar a un acuerdo con los países de la región y las partes interesadas. The stated aim was to protect freedom and safety of navigation. Estas directrices corresponden a sus posiciones públicas; El resultado electoral por sí solo no es un acuerdo diplomático.

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