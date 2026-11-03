Reclusos palestinos: las familias piden noticias

En Gaza, las familias están pidiendo noticias de los detenidos palestinos. Se ha enviado una lista al CICR, pero aún no se han restablecido las visitas. El 2 de noviembre prosiguieron los esfuerzos humanitarios en Ginebra. Las solicitudes de información sobre la familia y acceso independiente siguen separadas de los cargos de violencia en las cárceles israelíes.

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On 2 November, families of Palestinian detainees requested information from their relatives at ICRC headquarters in Gaza. Su movilización viene después de que Israel transmita una lista de nombres a la organización humanitaria. El restablecimiento de las visitas sigue siendo el centro de los esfuerzos humanitarios, mencionados nuevamente en Ginebra el 2 de noviembre.

A la reunión asistieron familiares de prisioneros y representantes de movimientos palestinos en la ciudad occidental de Gaza. Afnan al-Jazzar, esposa del detenido Saïf al-Jazzar, representó a las familias allí. Denuncia la incertidumbre sobre el destino de los presos y describe su trato como castigo colectivo.

Estaba buscando información sobre su hijo Sobhi Abdelrahman. Según su testimonio de la prensa, había ido a comer casi dos años antes y no había regresado. Los vecinos le dijeron que soldados israelíes lo habían arrestado con otros jóvenes. Dice que no tiene noticias desde entonces.

Palestinos detenidos: listas, pero no visitas

El 25 de octubre, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que había recibido recientemente una lista de autoridades israelíes. Sus equipos han comenzado a transmitir información a las familias interesadas. El portavoz Gilad Grossman dijo, sin embargo, que Israel todavía no había permitido la reanudación de las visitas a las prisiones. Por consiguiente, la comunicación de nombres y el acceso directo a los detenidos son dos enfoques distintos.

On 2 November, ICRC President Mirjana Spoljaric met in Geneva with the Palestinian representative to the United Nations, Ibrahim Khraishi. Según el informe de la agencia de noticias palestina, informó de que cada día se mantenían contactos. They aim to restore access to detainees and visits. Por consiguiente, el presente informe no anuncia su reanudación.

El 9 de septiembre el CICR ya había destacado esta distinción. Ese día, sus delegados se reunieron con las autoridades de un establecimiento militar israelí y visitaron algunas de sus instalaciones. They had not met or had any direct contact with any inmate. La organización presentó esta reunión técnica como un paso hacia la reanudación de sus visitas, que se habían interrumpido desde octubre de 2023.

En defensa de la suspensión, el gobierno israelí había invocado la negativa de Hamás de permitir el acceso del CICR a los rehenes en Gaza. En junio de 2026, el Tribunal Supremo israelí anuló la prohibición general de las visitas y el intercambio de información.

Las familias impugnan el alcance de la información proporcionada

El Centro Palestino para Personas Desaparecidas y Víctimas de Desapariciones Forzadas encontró la lista incompleta. In its statement of 25 October, the association states that some families learned that their relatives were alive. Solicita la comunicación de todos los nombres y lugares de detención, incluidos los detenidos en instalaciones militares. También pidió una investigación internacional sobre las desapariciones que atribuía a las fuerzas israelíes.

Los balances disponibles no miden la misma realidad. On 6 October, Palestinian institutions for the defence of prisoners estimated the number of detainees at approximately 9.300. These included 3,101 administrative detainees, without charge or trial. El informe identificó por separado unas 26.000 detenciones en la Ribera Occidental ocupada y Jerusalén desde octubre de 2023. Esta combinación de arrestos no representa a la población todavía encarcelada, ni representa un registro de los desaparecidos en Gaza.

Solicitud de investigación de la prisión de Ramla

El 1 de noviembre, la Liga Árabe solicitó una investigación internacional independiente sobre la violencia que denuncia en la sección Rakefet de Ramla. She claims that detainees from Gaza suffered injuries and burns during repeated interventions. Esta posición sigue las acusaciones formuladas el 27 de octubre por la Oficina Palestina de Información sobre Prisiones. La administración penitenciaria israelí rechazó las acusaciones de malos tratos sistemáticos, en una respuesta comunicada el 7 de septiembre. Por lo tanto, esta negación precedió a los nuevos cargos contra Ramla.

El archivo ya había generado un enfoque específico de la ONU. En una carta de fecha 18 de marzo de 2026, los relatores especiales Alice Jill Edwards y Morris Tidball-Binz pidieron explicaciones de Israel. They requested, inter alia, information on conditions in the Rakefet section, deaths in custody and investigations. Insistieron en inspecciones independientes y en la restauración de contactos familiares.

La Liga Árabe pide ahora que el CICR y los observadores independientes tengan acceso sin restricciones a Ramla. She called for care for the wounded and the release of sick detainees.

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