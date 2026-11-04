Kandinsky: Un lienzo estimado de 60 a 80 M$

El 17 de noviembre de 2026, Christie ha anunciado la venta de Betonte Ecken, un lienzo de Wassily Kandinsky pintado en 1922-1923. Su estimación de 60 millones de dólares a 80 millones de dólares no es un resultado de subasta y excluye las tasas de comprador. El catálogo traza su visita a Hilla Rebay, Solomon R. Guggenheim y su fundación, luego al mercado privado. Esta obra de los inicios en la Bauhaus vuelve a subasta cuarenta años después de su adquisición por el actual propietario.

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Un lienzo de Wassily Kandinsky,Betonte Ecken, será propuesto el 17 de noviembre de 2026 en Christie La casa de ventas estima entre $60 millones y $80 millones. Pintada en Weimar entre diciembre de 1922 y enero de 1923, perteneció a Solomon R. Guggenheim. La venta aún no ha tenido lugar.

Este aceite sobre lienzo mide 130 centímetros. Su título alemán se puede traducir como « Maquinas Estresadas ». Es una de las obras principales anunciadas para la venta nocturna dedicada al arte del siglo XX.

Kandinsky: una estimación sin costo

El rango publicado expresa la evaluación de Christie antes de la subasta. Sus términos y condiciones de venta en Nueva York declaran que las estimaciones excluyen los honorarios del comprador y los impuestos aplicables. No son una predicción ni una garantía del precio final.

El precio por martillo corresponde a la subasta realizada. La tarifa se añade para formar la cantidad debida a la casa, a la que se pueden aplicar impuestos.

Christie está mostrando la ambición de un nuevo disco para el artista. Para localizar el anuncio,Murnau mit Kirche IIhabía alcanzado £37,196,800 en Sothebys en Londres en marzo de 2023. Más recientemente, ChristieDas Bunte Lebenvendido en Londres en octubre de 2026. Estos resultados se refieren a otras tablas.

De Berlín a la colección Guggenheim

La procedencia publicada traza varias etapas antes de la entrada de la tabla en las colecciones americanas. Apareció en una venta de la colección Schwarz en Berlin-Charlottenburg el 2 de noviembre de 1926. Galería Nierendorf adquirida en 1928. Hilla Rebay lo poseía desde 1929.

Artista y asesor de Solomon R. Guggenheim, Rebay juega un papel importante en sus adquisiciones de arte abstracto. Guggenheim le compró el lienzo. Lo dio en 1941 a la fundación que lleva su nombre.

La fundación vendió el trabajo en Sotheby & Co., Londres, 30 de junio de 1964. El comerciante de Nueva York, Stephen Hahn, adquirió. El catálogo lo coloca entre los coleccionistas Sandra y David Bakalar, en Boston, a más tardar en 1984.

El actual propietario lo compró en la venta de Sothebys el 13 de mayo de 1986, en Nueva York. Christie lo presenta hoy como procedente de una colección europea, sin nombrar a este vendedor en el aviso de la procedencia.

Una pintura de los comienzos en Bauhaus

El período de creación da al lienzo un lugar especial en el viaje del pintor. Kandinsky se unió al equipo docente de Bauhaus en 1922, por invitación de Walter Gropius. La escuela reúne investigación sobre arte, arquitectura y objetos cotidianos.

En su presentación deBetonte EckenChristie está destacando una organización en X. Dos diagonales cruzan alrededor de una forma azul central y dirigen la mirada hacia los ángulos. Esta construcción da su significado al título. Pertenece a un período en que la geometría tiene más lugar en la abstracción de Kandinsky.

El aviso también vincula esta organización a su reflexión sobre la relación entre la pintura y la música. Los colores, las líneas y sus tensiones forman parte de una composición que ya no busca simplemente reproducir un paisaje.

La pintura también apareció en una exposición del Museo Barberini de Potsdam en 2025, según el catálogo de ventas. La subasta del 17 de noviembre en Nueva York determinará el resultado de su nueva presentación del mercado.

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