El billete representa sólo parte del presupuesto para un partido de fútbol. Ahmad y Karim, que apoyan a Trípoli, se refieren al costo del combustible, las comidas y los gastos adicionales para una salida familiar. Samer, partidario del Hikma, explica tener que lidiar con las necesidades del hogar y los cargos mensuales. Estas limitaciones influyen en su movimiento hacia los estadios. En Jouaya, sin embargo, el partido contra Nejmeh el 1 de noviembre de 2026 atrajo a una gran audiencia, antes de terminar en un empate en blanco.

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Para algunos simpatizantes libaneses, ir al estadio requiere arbitraje incluso antes de comprar el billete. Combustible, transporte y comidas agregan a los gastos familiares. En Jounieh, fieles de Trípoli e Hikma explican que tienen que elegir sus clases según estos cargos. En Jouaya, sin embargo, el mismo día del campeonato atrajo a un gran público.

Libaneses partidarios: un gasto más allá del billete

Ahmad, partidario de Trípoli, explica a un diario libanés que el combustible de retorno es ahora importante en su decisión. Se había unido a Jounieh para ver a su equipo enfrentar el Hikma. Los gastos asociados requieren más reflexión antes de salir. Su apego al club sigue siendo, pero otras obligaciones de las salidas límite del hogar.

Karim, otro partidario tripolitano, insiste en añadir los costos. Al precio de entrada, el transporte y la comida se añaden para él. Llegar como familia se suma al presupuesto. A veces dice que prefiere seguir la reunión desde su casa, a pesar del deseo de encontrar los stands.

El lugar del partido también cuenta

Samer, partidario del Hikma, también entrevistado por este diario, analiza las necesidades familiares, el trabajo y los cargos mensuales. El fútbol tiene un lugar importante en su vida, pero no siempre tiene precedencia sobre estos gastos.

Según él, los partidarios de su club vienen más a Jounieh que a otros oradores. Por lo tanto, la elección de la etapa también cambia la ruta a financiar.

En Jouaya, un contrapunto en las gradas

En Jouaya, en el sur, la reunión contra Nejmeh atrajo a un gran público en el Estadio Mohammad Said Saad, según la prensa local.

El cartel se opuso a ambos equipos el domingo 1 de noviembre de 2026, el quinto día del campeonato. Ambos equipos se dividieron en cero y en blanco.

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