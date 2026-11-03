Fútbol de playa: dos fechas para Líbano

La selección de fútbol de playa libanesa se espera en dos competiciones en noviembre de 2026. LUAFA está planeando la Copa Árabe del 5 al 10 de noviembre en Port Said, Egipto. El Líbano está incluido con Omán, Marruecos y Libia. La Copa Asia seguirá el 18-28 de noviembre en Tailandia. El sorteo de la AFC colocó al Líbano con Irán, Vietnam y Afganistán. Ambos torneos tienen tablas separadas, aunque Líbano pertenece al Grupo B en ambos casos.

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Líbano debe competir en dos competiciones de fútbol en la playa en noviembre de 2026. La Copa Árabe está programada del 5 al 10 de noviembre en Port Said, Egipto, según UAFA. La Copa Asia seguirá en Tailandia del 18 al 28 de noviembre. La selección libanesa se incluye en el Grupo B de cada uno de los dos torneos, con diferentes oponentes.

Fútbol de playa: primera etapa en Port Said

La quinta Copa Árabe contará con ocho selecciones en el estadio Porto Said. La Unión de Asociaciones de Fútbol Árabes organiza el concurso, organizado por la Federación Egipcia. Su lanzamiento está programado para el jueves 5 de noviembre.

El Líbano compartirá el Grupo B con Omán, Marruecos y Libia. El Grupo A reunirá a Egipto, Arabia Saudita, Mauritania e Iraq.

Egipto defenderá el título ganado en la edición 2023, celebrada en Arabia Saudita. Omán terminó segundo. El Líbano también tiene una posición finalista en la historia del evento: había terminado segundo en 2014, detrás de Egipto.

LUAF anuncia la difusión de las reuniones sobre los canales ON Sport. La competición abrió su temporada deportiva 2026-2027.

En Tailandia, el Líbano volverá a Irán

La Copa Asiática comenzará el 18 de noviembre, ocho días después del final del período anunciado para el torneo árabe. La AFC estableció esta reunión continental del 18 al 28 de noviembre en Tailandia.

El sorteo realizado el 10 de septiembre en Kuala Lumpur sitúa al Líbano con Irán, Vietnam y Afganistán. Irán se acerca a la competencia como titular del título.

Esta duodécima edición de la Copa Asiática reunirá doce equipos, divididos en tres grupos de cuatro.

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