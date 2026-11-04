Irán: Trump no dice huelga inmediata

Donald Trump dice al Financial Times que Estados Unidos no anticipa una huelga inmediata contra Irán, según Reuters. Esta declaración viene cuando la mediación de Qatar continúa y las posiciones de Washington y Teherán permanecen distantes.

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Estados Unidos no anticipa una huelga inmediata contra Irán, Donald Trump dijo al Financial Times en una entrevista telefónica el martes 3 de noviembre, según un despacho de Reuters emitido a las 11:48 PM UTC. El Presidente de los Estados Unidos se complace en la situación, ya que los esfuerzos diplomáticos siguen evitando una mayor escalada regional.

« Parece que tenemos todo lo que queremos », dice Trump, según Reuters. La agencia afirma que la entrevista duró seis minutos. El propio Financial Times repite la ausencia de un proyecto de huelga inmediata en el título de su artículo.

Declaración inmediata

El término utilizado limita el alcance de este anuncio. Donald Trump describe la intención americana a corto plazo. Las declaraciones notificadas no fijan la duración de esta posición y no presentan ningún compromiso recíproco con Teherán. Por lo tanto, no hacen posible concluir que Washington renuncia permanentemente a la opción militar.

Qatari mediation remains active

A principios del martes, Reuters informó que un alto funcionario iraní juzgó a los dos países todavía lejos de un acuerdo. Según esta fuente, Teherán pide una reducción de las sanciones petroleras, un fin al bloqueo naval de los Estados Unidos y la liberación de fondos iraníes congelados antes de la reapertura del Estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, indicó que Washington y Teherán estaban examinando las propuestas de los mediadores. El equipo de Qatar regresó de Teherán continuó los intercambios, según su informe transmitido por Reuters. Doha dijo que seguía esperando que un acuerdo pudiera allanar el camino para nuevas negociaciones.

Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses citados por la agencia habían descrito las huelgas Qeshm como limitadas y defensivas, apuntando a misiles tierra a aire utilizados contra medios estadounidenses. Uno de ellos consideró que no reflejaban la reanudación de las principales operaciones de combate.

La ausencia de una huelga inmediata por Washington deja abierta las cuestiones del contenido de un acuerdo y su calendario. La información disponible no permite anunciar el fin del conflicto.

Fuentes

Fotografía de archivo: retrato oficial de Donald Trump, 2 de junio de 2025. Daniel Torok / Casa Blanca, dominio público. La fotografía no representa la entrevista del 3 de noviembre de 2026. Composición gráfica clásica Libnanews, sin generación ni toque facial.Fuente de foto;notificación de derechos.

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