Pakistan: Afghans leave for fear of arrests

El último boletín conjunto del ACNUR y la OIM registró 948 arrestos y detenciones afganos en el Pakistán entre el 18 y el 24 de octubre de 2026. El temor a la detención sigue siendo una razón importante para la salida entre los encuestados. El análisis distingue entre los retornos, los desalojos y la asistencia humanitaria, tres categorías a menudo combinadas. También pone de relieve las necesidades de las familias, especialmente los niños, a través de la frontera en un Afganistán cuya capacidad de proporcionar refugio y servicios ya está debilitada.

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El boletín conjunto de 29 de octubre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones documenta un resurgimiento de las detenciones afganas en el Pakistán a mediados de octubre. Publicado en el portal del ACNUR el 30 de octubre, registró 948 detenciones y detenciones entre el 18 y el 24 de octubre de 2026, lo que representa un aumento del 83% durante la semana anterior. Esta revisión abarca un período específico, no los primeros días de noviembre.

Afghans in Pakistan: Fear of arrests

Los dos organismos estiman que hubo 4.648 retornos durante la semana, de los cuales 856 fueron expulsados. Indican que el temor a la detención sigue siendo la razón principal para salir del país, según lo informado por el 95% de los que no tienen documentos o titulares de una tarjeta ciudadana afgana entrevistada, en comparación con el 68% de los que tienen una tarjeta de refugiados PoR.

Estos resultados muestran por qué una salida sin expulsión administrativa no es suficiente para establecer una libre elección. El boletín recuerda también el llamamiento del ACNUR para proteger a las personas que necesitan protección internacional y a las que tienen vulnerabilidades particulares contra el regreso involuntario.

Estadísticas para leer con su perímetro

El cuadro regional del ACNUR y la OIM distingue los retornos de los desalojos. En esta serie consolidada, que se detuvo el 24 de octubre, los regresos del Pakistán han alcanzado aproximadamente 721.700 personas desde principios de 2026. Las expulsiones son una categoría más restringida, con aproximadamente 70.500 personas. Por lo tanto, estos números no deben añadirse juntos.

La sección de retorno abarca varias situaciones: repatriación voluntaria asistida, expulsión y otros movimientos de personas con diferentes documentos. Se excluye el pasaporte o los titulares de visados dentro del ámbito descrito por el portal. Un total de pasajes por sí solos no miden las condiciones bajo las cuales una familia deja Pakistán, ni la posibilidad real de reconstruir su vida a su llegada.

La recepción no para en la frontera

El informe de emergencia del Pakistán y el Afganistán publicado el 8 de octubre describe una presión duradera sobre los servicios humanitarios ya frágiles. Para los regresos desde abril de 2025, los niños representan el 54% de los afectados. El documento distingue a esta población de la que realmente recibe asistencia del ACNUR: la asistencia recibida no es sinónimo de un retorno identificado, y las necesidades no se limitan a las ya apoyadas.

La organización explica que su apoyo en el Afganistán incluye el registro y la asistencia financiera, que está dirigida a las familias que a veces se marchan con prisa. En su respuesta, destacó tanto las necesidades de los repatriados como las de las comunidades de acogida. Así pues, el cruce fronterizo no detiene el movimiento: la vivienda, los ingresos y el acceso a los servicios permiten establecerse de manera sostenible.

La encuesta semanal publicada el 1o de noviembre abarcaba a las personas con la asistencia del ACNUR que regresaban del Pakistán, el Irán y otros países. Su perímetro incluye varios países de salida más allá del Pakistán. Esta distinción entre personas registradas, asistidas y expulsadas es esencial para medir la magnitud de las necesidades sin inflar el número ni eliminar las limitaciones que causan salidas.

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