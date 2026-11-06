Ali Ammar acusa a las cinco embajadas de injerencia en el Líbano

Ali Ammar acusa a cinco embajadas de interferencia después de apoyar el monopolio estatal de armas. El diputado Hezbollah pide una reacción de las autoridades libanesas. El comunicado diplomático también pide justicia independiente en el caso Dahr al-Baydar, sin pronunciarse sobre la culpabilidad de los procesados en este caso delicado.

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Ali Ammar acusó a cinco embajadas de interferencia el viernes 6 de noviembre de 2026 y pidió una reacción de las autoridades libanesas. Hezbollah MP responde a su declaración sobre el monopolio de armas del estado y Dahr al-Baydar.

En una declaraciónnotificada por Naharnety reanudado en árabe, describió el comunicado como « una cumbre de baja e insolencia ». Cree que las embajadas buscan imponer orientaciones políticas al país, en violación de su soberanía y la independencia de su sistema de justicia.

Un llamamiento a las autoridades para que reaccionen

Ali Ammar culpa al poder de trivializar estas posiciones y pide una acción eficaz contra estas presuntas interferencias.

El honorable Miembro cree que los cinco países deberían condenar la ocupación israelí del territorio libanés, ataques, destrucción y desplazamiento. Los exhorta a que apoyen el derecho del Líbano a defenderse por medios legítimos y a promover el diálogo nacional. Su cargo de injerencia expresa una posición política: no constituye una conclusión judicial de una violación del derecho diplomático.

Lo que dice la Declaración de la Embajada

Eltexto común transmitido el jueves 5 noviembrepor las embajadas de los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, el Canadá y el Japón apoyan al gobierno libanés para garantizar el monopolio estatal de las armas. Pide al Estado que mantenga la decisión de guerra y paz por sí solo.

Las representaciones diplomáticas también exhortan a todos los parlamentarios y partidos a que apoyen públicamente las declaraciones del Presidente Joseph Aoun y del Primer Ministro Nawaf Salam sobre esta competencia exclusiva. Reafirman su deseo de que se ejerza una autoridad soberana libanesa efectiva en todo el país.

En lo que respecta a Dahr al-Baydar, reconocen las medidas adoptadas por las autoridades y alientan a que se inicien procedimientos judiciales rápidos e independientes, sin injerencias políticas, para establecer responsabilidades. El comunicado no pronuncia ninguna condena ni solicita el establecimiento de una investigación internacional.

Un caso judicial que se ha convertido en un punto de tensión

La controversia se refiere a la incautación de un cargamento de explosivos en una presa en Dahr al-Baydar, sobre el eje entre Beirut y Bekaa. Hezbollah declaró que estos explosivos le pertenecían y tenían la intención de luchar contra las fuerzas israelíes en el sur, según elmemorias publicadas Jueves por Naharnet. Esta explicación es la del movimiento; La investigación debe establecer los hechos y responsabilidades.

The same media, quoting MTV, reported the issuance of two arrest warrants after the hearing of the two persons detained by Judge Ghada Bou Alwan. Estas medidas de procedimiento no constituyen una condena. La presunción de inocencia sigue siendo aplicable al acusado.

La reacción de Ali Ammar aborda así dos cuestiones relacionadas con la declaración diplomática: el lugar de las armas fuera del control estatal y la independencia del tratamiento judicial de un caso sensible. Las embajadas invocan la soberanía del Estado; el Miembro impugna su intervención en el debate interno libanés.

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