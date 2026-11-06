Según Al-Akhbar, Berri está tratando de reactivar el diálogo Aoun-Hezbollah

Según Al-Akhbar, Nabih Berri busca restablecer el diálogo entre Joseph Aoun y Hezbollah, sin ningún progreso anunciado. El Presidente del Parlamento también desea un diálogo nacional apoyado por Walid Jumblatt. Estos informes de prensa se basan en constantes desacuerdos sobre las armas y las decisiones del Gobierno del Líbano.

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Según Al-Akhbar del viernes 6 de noviembre de 2026, Nabih Berri busca restaurar el diálogo entre Joseph Aoun y Hezbollah. El diario se basa en fuentes políticas sin nombre y no reporta ningún progreso.

En un artículo firmado Firas Choufi, titulado« ¿Habrá éxito Berri en sus esfuerzos de diálogo? », el diario describe las presiones de ambas partes para reanudar el comercio.

Disagreement on the conditions for dialogue

El periódico afirma que Hezbollah está pidiendo un obstáculo del gobierno sobre las decisiones del 2 de marzo relativas a sus actividades militares y de seguridad, mientras que Joseph Aoun considera que este requisito es imposible de satisfacer. Esta presentación de los intercambios sigue siendo la de Al-Akhbar, cerca de Hezbollah. No es un comunicado conjunto de las partes.

Nabih Berri también desea un diálogo nacional bajo los auspicios del Presidente, apoyado por Walid Jumblatt. Al-Akhbar, sin embargo, le da a Joseph Aoun una renuencia persistente. No se anuncian reuniones.

La línea pública de Joseph Aoun

El día anterior, Joseph Aoun había reafirmado el carácter indivisible de la soberanía libanesa. En una reunión en Baabda con el ex ministro y diputado Michel Faraón, también había defendido la neutralidad positiva para mantener al país alejado de los conflictos regionales, según elactas de las declaraciones.

El presidente había pedido a los funcionarios que buscaban apoyo externo contra sus compatriotas que dieran prioridad al apoyo de sus conciudadanos ante la presión extranjera. Estas declaraciones públicas aclaran su posición sobre soberanía y unidad nacional. Sin embargo, no confirman los detalles de los contactos descritos por Al-Akhbar ni concluyen que se ha rechazado oficialmente cualquier mediación.

El monopolio de las armas sigue siendo el centro del debate

Los informes también siguen la declaración conjunta de las embajadas de los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, el Canadá y el Japón, transmitida el jueves. Las cinco representaciones apoyaron el monopolio de armas del Estado y la competencia exclusiva del Estado para decidir la guerra y la paz.

Susa los parlamentarios y las partesse refiere a un compromiso público con esta línea. Al mismo tiempo, pide procedimientos judiciales independientes en el caso Dahr al-Baydar. La mediación política a la que se refiere el diario se refiere así a un clima de confrontación que no se limita a las relaciones personales entre los dirigentes: afecta a la competencia del Estado, las armas y la conducta de la justicia.

Por consiguiente, las partes interesadas deben confirmar la reanudación efectiva del diálogo.

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