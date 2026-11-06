American Jewish vote: 72% Democrat, Israel en cuestión

La encuesta del GBAO para J Street, realizada entre 800 votantes judíos del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2026, estima su voto democrático al 72%. También observa una gran mayoría de preocupación por los efectos de las acciones israelíes en Gaza y la Ribera Occidental, sin establecer la causalidad. Las sanciones selectivas están ampliamente respaldadas, mientras que la ayuda militar se divide.

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Los votantes judíos estadounidenses renovaron en gran medida su apoyo a los demócratas en las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre de 2026: el 72% dijo que habían elegido a su candidato para el Congreso, en comparación con el 24% para los republicanos, según una encuesta nacional de GBAO para la calle J. Otro resultado notable es que el 80% de los encuestados creen que las acciones de Israel en Gaza y la Ribera Occidental están aumentando el antisemitismo en los Estados Unidos.

Published on 5 November, these figures draw an electorate attached to the Democratic Camp while expressing strong reservations about Israeli policy. Se refieren a declaraciones de votantes entrevistados por un instituto. Por lo tanto, el 72% de los resultados es una estimación de los votos, no un recuento oficial de votos por religión.

El voto democrático resiste las tensiones sobre Israel

En la serie de encuestas realizadas por el mismo instituto, la participación democrática en el Congreso ya alcanzó el 72% en 2024, y el 74% en los períodos intermedios de 2022. La diferencia de dos puntos con 2022 sigue siendo demasiado pequeña para mostrar un descenso significativo solo. El resultado de 2026 no muestra un cambio masivo hacia los republicanos.

Donald Trump sigue siendo fuertemente rechazado: el 76% de los encuestados discrepan con su acción presidencial. Sin embargo, esta oposición no debe confundirse con satisfacción general con los demócratas. En el mismo cuestionario, el Partido Demócrata recibió el 45% de opiniones favorables y el 47% de opiniones desfavorables. Votar por un candidato puede coexistir con la crítica de su partido.

La jerarquía de preocupaciones ayuda a entender esta elección. Invitado a seleccionar los dos temas más importantes para su voto, el 44% de los encuestados citó el futuro de la democracia y el 34% citó el costo de la vida y la economía. El antisemitismo aparece en el 21%, Israel en el 14%. Estas múltiples respuestas no se suman como las acciones de una elección.

Por lo tanto, Israel cuenta con la decisión de algunos votantes, pero no resume sus prioridades. Reducir su voto a la posición de los candidatos sobre el gobierno israelí eliminaría las cuestiones institucionales y sociales que se plantean primero.

Lo que cubre el 80%

La pregunta se refiere específicamente a las acciones de Israel en dos territorios: Gaza y la Ribera Occidental. Pregunta a los encuestados si piensan que esas medidas están aumentando el antisemitismo en los Estados Unidos. El cuestionario propone dos respuestas, sí o no: 80% elegir el primero, 20% el segundo. No ofrece, para esta pregunta, una categoría « sin opinión » o grado de acuerdo.

La palabra « acciones » es más amplia que « operaciones militares ». La encuesta no requiere que los encuestados aíslen una ofensiva, una decisión gubernamental o un episodio específico. Por lo tanto, sería excesivo vincular este resultado con una sola operación.

Esta respuesta mide la percepción del vínculo entre la política israelí y el clima en los Estados Unidos. It does not demonstrate that Israeli actions alone explain the evolution of anti-Semitic acts. El establecimiento de la causalidad requeriría más datos y un análisis separado de los hechos identificados.

Tampoco traslada a los judíos americanos la responsabilidad de las decisiones de un gobierno extranjero. Mantener a las personas responsables de estas decisiones debido a su identidad es precisamente una amalgama. La votación reúne aquí las opiniones de los votantes estadounidenses, no de un grupo político encabezado por Israel.

Sanciones sostenidas, desacuerdos sobre la ayuda militar

El crítico se traduce en preferencias concretas. El 76% apoya las sanciones de los Estados Unidos contra los colonos de la Ribera Occidental que cometen actos de violencia contra los palestinos. El mismo nivel de apoyo se mide para las sanciones contra los ministros israelíes que promueven o facilitan esa violencia. Estas preguntas se refieren a comportamientos específicos, no a todos los israelíes.

El apoyo corresponde al 59% cuando se trata de castigar a empresas y personas que ayudan a construir o financiar asentamientos en la Ribera Occidental. Estas diferencias muestran que los encuestados distinguen las medidas propuestas, en lugar de expresar un acuerdo no diferenciado con cualquier forma de presión.

La ayuda militar revela una división mucho más clara. Sobre la cuestión de mantener los 4.000 millones de dólares en subvenciones que permitirían a Israel comprar armas estadounidenses, el 51% deseaba conservarlas y el 49% deseaba abolirlas. Con una brecha tan estrecha, la encuesta describe sobre todo un intercambio de opiniones.

Por consiguiente, el 80% del antisemitismo no puede transformarse en un 80% a favor de un embargo de armas ni de una ruptura con Israel. Las preguntas se refieren a diferentes temas y producen diferentes mayorías.

Investigación de 800 votantes, con límites conocidos

Del 28 de octubre al 3 de noviembre, 800 personas declararon a judíos y votaron por adelantado o el día de votación. Los participantes fueron contactados por SMS desde un registro nacional de votantes registrados, con el objetivo inicial basado en el nombre o la geografía. Entonces respondieron por teléfono o por computadora.

La identificación como judío se basó en las respuestas de los participantes, incluso cuando no declararon el judaísmo como una religión. Por lo tanto, la muestra no se limita a los practicantes o miembros de una sinagoga. Tampoco representa a todos los judíos que viven en los Estados Unidos, ya que la encuesta se centra en los votantes.

GBAO anuncia un margen de error de más o menos 3,5 puntos a un nivel de confianza del 95% para toda la muestra. Esta indicación no agota las incertidumbres relacionadas con la contratación, las personas que no responden o la formulación de preguntas. Los resultados para pequeños subgrupos también son menos precisos.

El contexto de producción también cuenta: J Street es una organización judía progresista, pro-israelí, de dos estados. GBAO trabaja en particular para los candidatos demócratas. Se trata de una encuesta comisionada por un actor involucrado en el debate político, con un cuestionario y método hecho público.

El resultado más fuerte es el de una amplia preferencia democrática en esta muestra, junto con una preocupación muy mayoritaria por los efectos de la política israelí. Entre esta preocupación, las sanciones selectivas y la financiación de las armas, las respuestas siguen siendo matizadas. En estas elecciones específicas se espera que los futuros representantes elegidos, en lugar de la idea de un voto judío uniforme.

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