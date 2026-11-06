Israel: Los poderes del gobierno saliente

El gobierno israelí saliente sigue funcionando durante las negociaciones de la coalición. La ley organiza esta continuidad, mientras que la jurisprudencia impone una moderación adecuada. La diplomacia, las decisiones militares y el control parlamentario siguen sujetos a sus procedimientos. Por consiguiente, para el Líbano una transición política no significa una suspensión de las decisiones.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Los poderes del gobierno israelí saliente no desaparecen con las elecciones. Durante las negociaciones de la coalición, Benjamin Netanyahu y sus ministros continuaron desempeñando sus funciones. Esta continuidad se basa en la Ley Fundamental de Gobierno. Sin embargo, no les da libertad ilimitada: la jurisprudencia requiere moderación adaptada a su situación, al tiempo que les permite actuar cuando un interés público vital lo dicta.

Para el Líbano, la distinción es esencial. Las negociaciones abiertas después de las elecciones israelíes no suspenden automáticamente las decisiones diplomáticas o militares. Tampoco garantizan que un ejecutivo debilitado pueda involucrarse en cualquier nueva política sin control. La cuestión se refiere a la competencia jurídica, los procedimientos y las circunstancias de cada decisión.

Los poderes del gobierno saliente siguen siendo legalmente válidos

El artículo 30 de la Ley Fundamental prevé la continuidad del poder ejecutivo. Después de la elección de un nuevo Knesset, el actual gobierno sigue desempeñando sus funciones hasta que se establezca el próximo. El plan evita que una negociación de coalición, incluso si se prolonga, abandone la administración sin autoridad política.

Por consiguiente, el mandato otorgado por el Presidente a un candidato no conduce únicamente a la salida del Primer Ministro saliente. Abre un intento de entrenamiento. El próximo gobierno todavía no se ha formado según los procedimientos establecidos, y luego ganar la confianza del Knesset.

Estos pasos no son intercambiables. Recomendar a un candidato al Presidente, recibir la misión de formar una coalición y realmente ocupar el cargo son tres eventos diferentes. Tampoco un acuerdo entre los dirigentes del partido sustituye los actos institucionales necesarios.

La ley prevé incluso la posibilidad de sustituir a algunos ministros que dejen de ejercer funciones durante ese período. Article 30 allows the outgoing government to appoint a member of the Knesset in their place without seeking parliamentary approval normally necessary. Esta disposición ilustra la prioridad otorgada a la continuidad administrativa.

Una obligación de restricción, en lugar de una lista de medidas permitidas

El texto constitucional no reduce al ejecutivo a una lista de tareas diarias. Las limitaciones también provienen de la jurisprudencia y las directivas del abogado del Gobierno. En particular, tienen por objeto impedir el uso del período electoral para imponer opciones difíciles de corregir.

El Instituto de Democracia israelí resume esta doctrina en una explicación publicada en mayo de 2026. Los gobiernos de transición tienen un margen de apreciación más estrecho. Deben ejercer moderación, a menos que haya una necesidad vital de actuar. En particular, las restricciones se aplican a los nombramientos superiores y a las decisiones presupuestarias que puedan servir a una estrategia electoral.

La distinción es concreta. Garantizar la continuidad de un servicio y elegir a su nuevo líder durante varios años no plantea exactamente las mismas cuestiones. Del mismo modo, la respuesta a una emergencia inmediata no se compara automáticamente con la adopción de una política estructural que podría esperar el establecimiento de un nuevo gobierno.

Por lo tanto, no existe una respuesta universal que un ejecutivo saliente pueda hacer cualquier cosa, o ya no pueda decidir nada. La urgencia, el alcance del acto, sus efectos duraderos y la posibilidad de esperar forman parte de la evaluación. La existencia de un poder legal no excluye la consideración de cómo ejercerlo.

No se prohíben automáticamente las negociaciones diplomáticas

Un precedente importante se refiere a las conversaciones celebradas por Ehud Barak con la Autoridad Palestina antes de las elecciones de 2001. Los demandantes pidieron al Tribunal Supremo que pusiera fin a esas deliberaciones alegando que el Primer Ministro había renunciado.

En el fallo de Weiss de 25 de enero de 2001, la mayoría no prohibía las negociaciones. Se distinguen las competencias del ejecutivo saliente de la evaluación de sus decisiones. El Gobierno debe conciliar la necesidad de continuidad e intereses públicos esenciales. One judge expressed a dissenting opinion, which recalls that the application of the principle could cause debate.

Este precedente no da lugar a ningún acuerdo futuro. Muestra que un gobierno saliente por sí solo no es suficiente para que las negociaciones sean ilegales. La naturaleza del compromiso propuesto y las aprobaciones necesarias deben considerarse por separado.

Por consiguiente, para los debates relativos al Líbano sería excesivo considerar que el interlocutor israelí no tenía capacidad para actuar. Sería igualmente excesivo anunciar que se podría llegar a un acuerdo sin ninguna limitación porque el gobierno sigue vigente. El contenido del texto y el procedimiento seguido siguen siendo decisivos.

Las decisiones militares siempre son de procedimiento

El artículo 40 de la Ley Fundamental regula la entrada en guerra y ciertas operaciones militares importantes. Prevé una decisión del gobierno. En las condiciones establecidas por la ley, dicha jurisdicción puede ser delegada a un comité ministerial previsto por la ley.

El texto distingue estas decisiones de otras acciones militares necesarias para la defensa del Estado y la seguridad pública. También organiza la información de los órganos parlamentarios pertinentes. El estado del gobierno saliente no borra esta arquitectura.

Estas disposiciones no prevén una operación específica. Indican las autoridades y procedimientos que el derecho israelí reconoce. No declaran si una decisión determinada cumple con el derecho internacional, una cuestión separada de la división interna de poderes.

Por consiguiente, un acto militar puede entrar en la jurisdicción de las instituciones facultadas en virtud del derecho interno y seguir impugnado en virtud de otras obligaciones. Para el Líbano, el análisis del período de transición debe mantener estos dos planes separados. La continuidad del Gobierno de Israel no constituye una justificación jurídica general de sus operaciones en el territorio libanés.

El Parlamento mantiene su propio papel

La formación de una coalición ocupa el debate político, pero no absorbe todas las funciones del Knesset. The Basic Law provides for the collective responsibility of the Government before it. También organiza la transmisión de información a los comités, con sujeción a las normas aplicables a cuestiones delicadas.

Por consiguiente, el informe de las fuerzas parlamentarias sigue siendo importante durante la transición. Una nueva mayoría política puede influir en el control del ejecutivo, incluso antes de que se establezca otro gabinete. Sin embargo, sus posibilidades dependen de las normas y la organización parlamentarias, no sólo de las declaraciones de los dirigentes del partido.

Para monitorear las consecuencias de las elecciones israelíes, se deben observar tres casos por separado: la formación del gobierno, las decisiones del Gabinete aún en el cargo y el ejercicio del control parlamentario. El próximo nombramiento de un candidato para formar una coalición sólo responderá al primero. Los actos diplomáticos y militares deben seguir examinándose según su contenido y procedimiento.

Credit Line

La Knesset, 5 de junio de 2005. Foto Joshua Paquin, CC BY 2.0; perspectiva corregida por Berthold Werner en la versión fuente. Ilustración de archivos. Libnanews vestido. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knesset building.jpg . License: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ . Redimensionar la imagen completa, sin nuevos retoques o cambios de perspectiva. Textos añadidos fuera de la fotografía.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews