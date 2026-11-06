Gaza: hasta 68 millones de toneladas de desechos

La Autoridad Palestina de Calidad Ambiental advierte sobre la acumulación de 61 a 68 millones de toneladas de escombros en Gaza. El daño también afecta a la tierra agrícola, los huertos y los sistemas de agua. El despojo requiere hacer frente a los explosivos, los desechos peligrosos y los restos humanos. Las evaluaciones internacionales distinguen la destrucción, las instalaciones fuera de servicio y las zonas inaccesibles. A medida que se acerca el invierno, la rehabilitación de cuencas y oleoductos sigue siendo urgente para los residentes desplazados.

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La Autoridad Palestina de Calidad Ambiental estima, el 6 de noviembre de 2026, que la destrucción israelí produjo entre 61 y 68 millones de toneladas de escombros en Gaza. It also reports massive losses in agriculture and water systems. Bajo las ruinas, artefactos sin detonar, materiales peligrosos y sigue retrasando la limpieza. La rehabilitación de tierras y oleoductos es una condición para el regreso de los residentes, así como para la reconstrucción de viviendas.

La alerta tiene lugar con motivo del Día Internacional para la Prevención de la Explotación Ambiental en Tiempo de Guerra. La Autoridad Palestina afirma que las operaciones israelíes destruyeron o nivelaron el 82% de las tierras agrícolas. También está promoviendo la destrucción del 97% de los árboles frutales y olivos y del 84% de las infraestructuras de agua y saneamiento.

Las evaluaciones internacionales documentan una devastación de magnitud comparable, con diferentes categorías. Miden las zonas de cultivo dañadas, las instalaciones fuera de servicio o las tierras que se han vuelto inaccesibles. Varias evaluaciones internacionales se basan en 2025 observaciones. Las últimas encuestas disponibles también muestran que la pérdida de acceso puede prevenir la producción en parcelas no dañadas.

Gravats in Gaza: tens of millions of tons to be processed

El volumen de 68 millones de toneladas ya estaba en una evaluación antes de la alerta de noviembre. La evaluación conjunta de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea, publicada el 20 de abril de 2026, ya contenía 68,1 millones de toneladas de desechos generados el 31 de octubre de 2025. El informe ambiental publicado en septiembre de 2025 estimó anteriormente este volumen en más de 61 millones de toneladas.

Estas estimaciones se basan principalmente en imágenes por satélite. Los analistas identifican los edificios afectados, luego cruzan su camino hacia el suelo con su altura y grado de destrucción. El escenario para el 8 de julio de 2025 utilizó el análisis de daños del UNOSAT y una base de edificios actualizada hasta mayo de 2023. El resultado se acerca a una masa de materiales a ser gestionado. No corresponde al pesaje de cada carga ni a un inventario diario de los escombros restantes.

Su distribución cuenta tanto como su peso. Un edificio colapsó en una red de bloques principales. Los desechos acumulados frente a un centro de salud evitan que las ambulancias se acerquen. Por el contrario, una carretera clara puede restaurar varios servicios: socorro de emergencia, suministro de agua y acceso a tiendas.

Por lo tanto, las primeras obras favorecen las carreteras y el equipo esencial. En su informe de 23 de julio de 2026, la coordinación humanitaria de las Naciones Unidas informó de que se habían liberado casi 630.000 toneladas. Estos incluyen carreteras y sitios de servicio público. Gran parte de los escombros seguían siendo inaccesibles.

Dos estimaciones de desechos generados en Gaza en julio y octubre de 2025. Archivo fotográfico: Jabaliya, 31 de mayo de 2024. © Hussein Jaber / OOPS. Infografía: Libnanews, CC BY-SA 3.0 IGO.

Explosivos bajo edificios y carreteras

Los equipos de trabajo participan en zonas contaminadas con municiones sin detonar. La amenaza se refiere a los trabajadores, pero también a las familias que buscan bienes en sus hogares. También expone a niños y personas que recuperan materiales para construir refugio o ganar ingresos.

El UNMAS realiza evaluaciones de riesgos antes de algunas operaciones de limpieza. Sus registros abarcan lugares accesibles y misiones solicitadas. Por consiguiente, no constituyen una cartografía exhaustiva de explosivos en toda la Franja de Gaza.

En su examen de 2025, la organización registró 130 accidentes relacionados con artefactos explosivos, con 52 muertos y 267 heridos denunciados. Considera que las declaraciones probablemente subestiman el número real de víctimas. Estos datos describen accidentes registrados, sin calcular la cantidad total de municiones enterradas.

El despejado también requiere comprobar la estabilidad de los edificios todavía en pie. Las paredes y losas frágiles pueden colapsar durante la construcción. Por lo tanto, la remoción mecánica de desechos debe vincularse con las inspecciones, la seguridad de los locales y la intervención de especialistas en explosivos. La llegada de más camiones no es suficiente para acelerar todos estos pasos.

El asbesto requiere clasificación antes del reciclaje

The Palestinian Environmental Quality Authority reports about four million tonnes of hazardous waste. También menciona al menos 50.000 toneladas de asbesto. El informe ambiental de las Naciones Unidas de septiembre de 2025 presenta esta última cifra como un orden de magnitud de los materiales que pueden contener amianto en los escombros de los campamentos de refugiados. Su composición aún no ha sido confirmada por muestreo.

Esta estimación es para materiales basados en amianto, no una masa medida de fibras puras. Su aplastamiento no cauteloso puede liberar fibras de carcinógeno. Los desechos de talleres y zonas industriales también pueden contener productos químicos. La mezcla de estos desechos con hormigón recuperable complicaría su tratamiento.

Por lo tanto, la recirculación de materiales requiere canales separados. El hormigón eliminado de elementos peligrosos puede utilizarse para ciertos fines. Los desechos contaminados requieren almacenamiento y eliminación adecuados. Su uso en nuevos trabajos depende de controles ambientales y de las características técnicas buscadas.

Un informe de la UNOPS publicado en junio de 2026 pone de relieve el valor económico del reempleo. La clasificación y el reciclaje pueden costar más inicialmente que el relleno de tierra. Luego reducen las compras de nuevos materiales y transportes. En Gaza, estas oportunidades siguen dependiendo de los mecanismos disponibles, la energía y el acceso a lugares seguros.

Campos destrozados, otros fuera del alcance

Los daños agrícolas combinan varias pérdidas: árboles desarraigados, cultivos afeitados, invernaderos dañados, riego interrumpido y acceso prohibido o peligroso. Una tenencia puede combinar estas dificultades. Un paquete retenido por la destrucción también puede permanecer inutilizable debido a la falta de acceso, agua o semillas.

En el informe ambiental de septiembre de 2025, las tasas de 97,1% y 82,4% se refieren, respectivamente, a áreas de árboles y cultivos anuales dañados. Los cultivos de árboles incluyen huertos y olivares. Estas encuestas cubren hectáreas, no un recuento individual de todos los árboles muertos.

A FAO-UNOSAT assessment published on 18 August 2026 describes the situation as at 24 June. Se identifican 4.091 hectáreas accesibles, que representan el 27% de las tierras cultivadas. De ellas, sólo 448 hectáreas son accesibles y no son dañados. Las otras 3.643 hectáreas accesibles requieren rehabilitación.

Las parcelas accesibles e intactas representan alrededor del 3% de todas las tierras cultivadas. Su área aumentó de 601 hectáreas en octubre de 2025 a 448 hectáreas en junio de 2026. La FAO atribuye principalmente esta disminución a la reducción del acceso, asociada con la extensión hacia el oeste de la « línea amarilla ». Esta línea separa la zona de cesación del fuego del espacio controlado militarmente.

La recuperación requiere diferentes medios dependiendo del daño. Los cultivos anuales se pueden reiniciar después de la restauración de la tierra y el riego. Un huerto recortado requiere replantar, y luego varios años antes de replantear. En ambos casos, los agricultores deben poder trabajar sin arriesgar sus vidas.

Distribución de tierras agrícolas accesibles en Gaza al 24 de junio de 2026. Archivo fotográfico: Jabaliya, 31 de mayo de 2024. © Hussein Jaber / OOPS. Infografía: Libnanews, CC BY-SA 3.0 IGO.

Cifras de alerta y evaluaciones disponibles

Indicador Anuncio palestino del 6 de noviembre de 2026 Evaluación internacional Gravats 61 a 68 millones de toneladas RDNA publicó en abril de 2026: 68,1 millones de toneladas generadas al 31 de octubre de 2025. Agricultural land 82% destruido o nivelado FAO-UNOSAT: 3% de las tierras cultivadas, accesibles e intactas, al 24 de junio de 2026. Olivos y árboles frutales 97% destruido UNEP, September 2025 report: 97.1 per cent of damaged forested area. Agua y saneamiento 84% de la infraestructura destruida RDNA publicó en abril de 2026, daños hasta octubre de 2025: 88% de los equipos de superficie y 76% de las redes subterráneas parcialmente o completamente dañadas.

Los porcentajes agrícolas no describen el mismo conjunto de tierras. Las evaluaciones de la red también distinguen los daños físicos de la capacidad de prestar servicio. Una instalación puede permanecer fuera de operación debido a una falla eléctrica o incapacidad para acceder a ella.

Un sistema de agua dependiente de carreteras, corrientes y partes

La cifra del 84% avanzada por la Autoridad Palestina es el agua y el saneamiento. Las evaluaciones sectoriales detallan diferentes situaciones dependiendo del equipo. El informe conjunto publicado en abril de 2026, que abarca principalmente los daños de octubre de 2023 a octubre de 2025, identificó seis plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionales. Se estimó que el daño a la zona era de 1.700 millones de dólares.

El 5 de noviembre de 2026, el UNICEF publicó un nuevo informe sobre los ataques contra los sistemas de agua. Su balance, que abarca un período hasta junio de 2026, menciona más de 130 kilómetros de tuberías de aguas residuales dañadas en Gaza desde octubre de 2023. Las aguas residuales no tratadas se descargan al Mediterráneo o a zonas de retención temporales.

La puesta en marcha de las redes depende de varios suministros simultáneos. Las bombas necesitan electricidad o combustible. Los equipos deben tener oleoductos, repuestos y productos de procesamiento. Las carreteras deben permitirles llegar a las instalaciones y llevar el equipo.

Las interrupciones de la distribución obligan a los residentes a buscar agua fuera de sus hogares. Las instalaciones sanitarias también dependen de este recurso para limpiar sus locales, esterilizar el equipo y tratar a los niños malnutridos. El agua no sana promueve la diarrea y empeora las dificultades nutricionales. La reparación de alcantarillado también reduce la exposición a descargas en barrios habitados.

Por último, la contaminación se refiere a la tierra y a la mesa costera. Su alcance requiere muestreo, mientras que el acceso y los medios de análisis siguen siendo limitados. El regar de una tubería por sí solo no garantiza la calidad de todos los recursos utilizados alrededor de esta tubería.

Más de 1.700 millones de dólares para desechos

El resumen de la evaluación conjunta del 2026 de abril asciende a más de 1.700 millones de dólares en remoción y gestión de desechos. Estima la necesidad general de rehabilitación y reconstrucción de 71.400 millones de dólares. La financiación debe abarcar la vivienda y la infraestructura, pero también el restablecimiento de los servicios y la actividad económica.

Necesidades estimadas Monto Perímetro Eliminación y gestión de desechos Más de 1.700 millones Estimación presentada en la síntesis del RDNA del 2026 de abril. Recuperación y reconstrucción 71,4 millones de dólares Todos los sectores abarcados por la evaluación conjunta. Primeros 18 meses 26,3 millones de dólares Compartir las necesidades mundiales en materia de servicios esenciales y reiniciar.

Estas sumas representan necesidades estimadas, no la financiación adquirida. Los costos pueden cambiar con condiciones de acceso, precios de materiales e inspecciones sobre el terreno. Los sobres del sector no suman automáticamente a las necesidades generales, algunas de las cuales cubren.

La duración del trabajo depende de las mismas limitaciones. El 20 de noviembre de 2025, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo consideró posible despejar la mayoría de los desechos en siete años. Se requiere acceso sin trabas, entrada de equipo pesado, entregas regulares de combustible y un entorno estable.

Esta proyección no estableció un plazo para reconstruir toda la Franja de Gaza. La restauración de los barrios también requiere redes funcionales, empresas capaces de trabajar y una solución de vivienda durante las obras de construcción. Las reparaciones pueden comenzar en algunos sitios mientras que la limpieza continúa en otros lugares.

Los restos y derechos de las familias

Las ruinas todavía contienen restos humanos. Su recuperación requiere equipos especializados, la identificación de las víctimas y la preservación de información útil para las familias. El tratamiento de estos sitios requiere un ritmo diferente al de un sitio ordinario.

En septiembre de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó sobre un examen de la defensa civil palestina. It reported more than 630 bodies and other human remains found under the buildings between November 2025 and September 2026. La investigación continúa en un territorio donde muchos lugares permanecen fuera del alcance.

Las transacciones también plantean cuestiones de propiedad. La desaparición de edificios y monumentos físicos complica la identificación de parcelas. Los documentos, testimonios y registros deben permitir a los residentes ejercer sus derechos. El movimiento de los escombros debe vincularse con esta documentación, antes de la instalación de equipo o reconstrucción.

En Jabaliya, una cuenca amenaza refugios antes del invierno

Las necesidades inmediatas siguen siendo visibles alrededor de la cuenca de agua de lluvia de Abu Rashid en Jabaliya, cerca de la línea amarilla. En su informe de 29 de octubre de 2026, la coordinación humanitaria de las Naciones Unidas describió un mecanismo paralizado por la falta de electricidad y la inseguridad del acceso. Sin intervención, su desbordamiento podría afectar a los lugares de desplazamiento vecinos durante el invierno.

En Khan Yunes, los equipos también evaluaron los refugios expuestos a inundaciones y erosión. El PNUD utiliza hormigón triturado reciclado para elevar y nivelar algunas tierras protegidas. Así pues, los desechos tratados se utilizan para el trabajo de protección, mientras que su eliminación sigue lejos de ser completa.

Para Abu Rashid, una nueva evaluación debería especificar posibles medidas. La intervención depende siempre del acceso de los técnicos, el suministro de bombas y los medios necesarios para estabilizar la cuenca antes de las lluvias pesadas.

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