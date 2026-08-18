Israel continúa operando en varios frentes

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Eloperaciones israelíesen el Oriente Medio, a pesar de los esfuerzos diplomáticos por reducir las tensiones. El 18 de agosto de 2026 se notificaron nuevos bombardeos y incendios en la Franja de Gaza a pesar de la cesación del fuego, mientras que la Ribera Occidental siguió enfrentando fuerzas y operaciones de colonos israelíes. En el sur de Siria, una fuerza israelí de unos cien soldados entró en la aldea de Abidin en el oeste de Deraa e hizo cuatro arrestos. El bombardeo también afectó a la zona de Tell Ahmar al-Sharqi en Quneitra. Estos acontecimientos prolongan una situación regional en la que las iniciativas diplomáticas aún no han dado lugar a una plena estabilización sobre el terreno.

En Gaza, el fuego continúa a pesar de la cesación del fuego

En la Franja de Gaza, el 18 de agosto se informó de nuevos bombardeos y incendios israelíes. Intervienen cuando está en vigor una cesación del fuego y los debates diplomáticos tratan de preservar el acuerdo. El Ministerio de Salud de Gaza informó de nuevas víctimas y dijo que el historial desde que entró en vigor la cesación del fuego seguía aumentando. Sin embargo, la información disponible no permite asimilar esos incidentes a una reanudación general de los combates a su intensidad anterior.

Esta persistencia de la violencia ilustra la fragilidad de la situación. Una cesación del fuego puede reducir considerablemente los enfrentamientos sin eliminar todos los incidentes militares. Sin embargo, cada bombardeo o incendio letal aumenta el riesgo de una mayor escalada y complica los esfuerzos de los mediadores. Para los habitantes de Gaza, esta inestabilidad significa, sobre todo, que la disminución de los combates todavía no garantiza una seguridad duradera.

La situación militar sigue estrechamente vinculada a las negociaciones sobre el futuro del enclave palestino. Los debates deben gestionar simultáneamente el cumplimiento de la cesación del fuego, las cuestiones de seguridad y la urgencia humanitaria. Así pues, la diferencia entre la diplomacia y el terreno sigue siendo uno de los principales elementos de la situación al 18 de agosto.

Gaza enfrenta una escasez crítica de oxígeno

La crisis de salud es una segunda emergencia. Según datos comunicados el 18 de agosto, sólo 12 de las 34 estaciones de producción de oxígeno permanecerían en funcionamiento en la Franja de Gaza. La pérdida de casi dos tercios de la capacidad mencionada amenaza directamente los servicios hospitalarios que dependen de un suministro permanente de oxígeno médico.

Las unidades de cuidados intensivos están entre las más vulnerables. Los pacientes que requieren asistencia respiratoria dependen directamente de este recurso. Los servicios para los recién nacidos también están en riesgo, especialmente cuando los niños prematuros necesitan asistencia continua. Por consiguiente, un nuevo fracaso de las instalaciones restantes podría tener consecuencias inmediatas para la capacidad de gestión.

Esta situación recuerda que los efectos del conflicto exceden sólo a las víctimas de los bombardeos. Un hospital necesita electricidad, combustible, medicina, agua y equipo técnico funcional. La destrucción o el cese de estas infraestructuras sigue produciendo efectos de salud incluso cuando la intensidad de los combates disminuye.

Más de dos millones de personas todavía desplazadas

La cuestión de la vivienda también sigue sin resolverse. Más de dos millones de personas siguen viviendo en condiciones de desplazamiento en la Franja de Gaza. Según se informa, casi 200.000 familias se han asentado en tiendas rudimentarias que deben sustituirse, según la información comunicada el 18 de agosto.

Estos datos muestran la brecha entre la conclusión de una cesación del fuego y un retorno real a la normalidad. Para gran parte de la población, regresar a su barrio no significa necesariamente poder regresar a sus hogares. The destruction and damage to infrastructure forces many families to stay in temporary facilities.

Las consecuencias son múltiples. Los refugios precarios complican el acceso a la higiene y exponen a los residentes a las condiciones meteorológicas. La promiscuidad también aumenta los riesgos para la salud, mientras que el sistema médico ha reducido la capacidad. Por consiguiente, la reconstrucción y sustitución de los refugios son una condición esencial para transformar la cesación del fuego en una mejora concreta de la vida cotidiana.

En la Ribera Occidental, Qusra bajo presión

La Ribera Occidental tiene una dinámica diferente. On 18 August, new Israeli forces and colonr operations against Palestinians and their property were reported. El pueblo de Qusra, al sur de Naplusa, es una de las localidades afectadas. Several houses were reportedly surrounded and restrictions imposed on the inhabitants.

Estas operaciones recuerdan que la evolución de Gaza no resume la cuestión palestina. La Ribera Occidental sigue enfrentando intervenciones militares, restricciones de movimiento y tensiones relacionadas con los asentamientos israelíes. Los habitantes de las localidades cercanas a los asentamientos son particularmente vulnerables a los enfrentamientos y ataques contra sus bienes.

Por consiguiente, la situación palestina sigue dividida entre dos realidades. En Gaza, la prioridad es consolidar una cesación del fuego todavía frágil y responder a una crisis humanitaria masiva. En la Ribera Occidental, las operaciones continúan en un contexto diferente, sin un mecanismo equivalente para el cese sostenido de las tensiones.

Las operaciones israelíes también continúan en Siria

Más al norte, el sur de Siria sigue enfrentando directamenteoperaciones israelíesEl 18 de agosto, unos cien soldados israelíes, acompañados de una docena de vehículos militares, entraron en la aldea de Abidin, en la cuenca de Yarmouk, al oeste de la provincia de Dar ‘ a. drones y helicópteros de reconocimiento acompañaron la incursión.

La importancia del dispositivo distingue esta operación de una simple patrulla. La presencia de aproximadamente un centenar de efectivos militares, vehículos y apoyo aéreo es una respuesta terrestre estructurada. Confirma que la actividad israelí en la República Árabe Siria meridional ya no se limita a señalar huelgas o movimientos aéreos en las inmediaciones de las líneas de separación.

Cuatro jóvenes sirios fueron detenidos durante la operación. Two were then released, while two others remained detained according to available information. The accurate reasons for their arrest were not established in the evidence. Por consiguiente, no es posible atribuir actividades o pertenencias no confirmadas a los detenidos.

La cuenca de Yarmouk, una zona especialmente sensible

Abidin se encuentra en una región estratégica del extremo suroeste de Siria. La cuenca de Yarmouk está cerca de Jordania y las Alturas del Golán ocupadas por Israel. Su ubicación geográfica le da especial importancia a las preocupaciones de seguridad israelíes y a los esfuerzos de Damasco por restaurar su autoridad sobre las regiones del sur.

La guerra siria ha debilitado profundamente este espacio. Varios grupos armados han estado activos durante los años de conflicto y las relaciones de poder locales han evolucionado en varias ocasiones. Los levantamientos políticos de los últimos años han añadido un reto adicional: las autoridades sirias deben reconstruir sus capacidades institucionales al tiempo que tratan de controlar los territorios de larga data.

Las incursiones israelíes complican directamente este objetivo. Una operación que permite a una fuerza extranjera entrar en un pueblo, hacer arrestos y luego retirar resalta las limitaciones del control de Damasco. También plantea una cuestión de soberanía distinta de las consideraciones de seguridad planteadas por Israel para sus operaciones en zonas cercanas al Golán.

Reported bombardment in Quneitra

La incursión de Abidin no es la única operación informada en Siria el 18 de agosto. An Israeli bombardment also targeted the Tell Ahmar al-Sharqi area in Quneitra province. La información disponible no proporciona una evaluación humana suficientemente establecida ni una descripción precisa del objetivo.

Esta falta de datos requiere que un objetivo no confirmado no se atribuya al bombardeo. Sin embargo, su ubicación sigue siendo importante. Quneitra limita con las Alturas del Golán y ha sido una de las zonas más sensibles en las relaciones de Israel con Siria durante décadas.

La combinación de una operación terrestre en Deraa y un bombardeo en Quneitra ilustra la diversidad de medios empleados. Los movimientos israelíes en el sur de Siria incluyen ahora incursiones, detenciones, reconocimiento aéreo y huelgas.

El Líbano observa la misma tensión entre el terreno y la diplomacia

El Líbano forma parte del mismo entorno regional, aunque su situación no puede confundirse con la de Gaza, la Ribera Occidental o Siria. La cuestión del sur del Líbano sigue dominada por la búsqueda de un acuerdo para reducir las tensiones de manera duradera, consolidar la autoridad estatal y evitar un nuevo enfrentamiento importante.

Sin embargo, la continuidad de las operaciones israelíes en el medio ambiente regional refuerza las preocupaciones del Líbano. Los desarrollos en Siria se vigilan especialmente debido a la proximidad geográfica y los vínculos de seguridad entre diferentes frentes. Una escalada en el sur de Siria o en los territorios palestinos puede alterar los cálculos de los actores presentes en el Líbano, incluso cuando no produce automáticamente una extensión del conflicto.

Por consiguiente, el desafío para Beirut sigue siendo aislar en la medida de lo posible el frente libanés de otras crisis regionales. Esta estrategia depende de los esfuerzos diplomáticos, el control del territorio por las instituciones libanesas y la evolución de las operaciones israelíes.

Tres frentes distintos, una persistente inestabilidad

Los acontecimientos del 18 de agosto no deben presentarse como una sola operación regional. En Gaza, los bombardeos se producen a pesar de una cesación del fuego y agravan una crisis humanitaria ya extrema. En la Ribera Occidental, las operaciones forman parte del contexto de la ocupación, los asentamientos y las restricciones impuestas a los palestinos. En Siria, las incursiones plantean directamente la cuestión de la soberanía territorial y el control de la región meridional.

El punto común es la persistencia de la actividad militar, mientras que varios procesos políticos tratan de reducir las tensiones. La diplomacia ha cambiado ciertos parámetros, especialmente en Gaza, pero todavía no ha producido suficiente estabilización para poner fin a los incidentes sobre el terreno.

Al 18 de agosto, los acontecimientos inmediatos siguen suspendidos de varios desconocidos: el mantenimiento efectivo de la cesación del fuego en Gaza, la evolución de las operaciones en la Ribera Occidental, la suerte de los dos sirios detenidos después de la incursión de Abidján y la posibilidad de nuevas operaciones en torno a Daraa y Quneitra. Estos elementos determinarán si la presión observada en varios frentes permanece contenida o abre una nueva fase de tensiones regionales.