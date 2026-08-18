Press Review: South Lebanon Between the Battle of Ali al-Taher, Israeli Pressure and Diplomatic Bet

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Ali al-Taher cristaliza el riesgo de una nueva confrontación

La situación en el sur del Líbano domina las páginas políticas de la prensa del 18 de agosto de 2026. Los diversos periódicos convergen en un hallazgo. Las negociaciones entre el Líbano e Israel no produjeron progresos previstos. Al mismo tiempo, continúan las operaciones militares israelíes. La zona de Ali al-Taher se centra ahora en las preocupaciones. Se presenta como cuestión militar, objeto de negociación y posible punto de partida para un enfrentamiento más amplio.Al JoumhouriyatEl 18 de agosto de 2026, informa de que la intensificación brusca de los ataques israelíes contra Ali al-Taher planteó la preocupación de que los enfrentamientos que comenzaron el 2 de marzo serían un tipo similar de brote. El periódico señala que el expediente fue central en las discusiones entre el comandante del ejército, el general Rodolphe Haykal, y el general estadounidense Joseph Clearfield. La parte libanesa describió las consecuencias del bombardeo, la destrucción y las operaciones israelíes en varias localidades meridionales.Al Joumhouriyatit also reports on a security official saying that a large-scale Israeli operation against Ali al-Taher remains possible. Sin embargo, según el periódico, Washington todavía no ha dado su luz verde a tal ofensiva.

Al AkhbarEl 18 de agosto de 2026 también describe un proceso diplomático que sigue bloqueado. El periódico considera que la visita de Joseph Clearfield no produjo el avance buscado por Washington. Cree que Israel busca consolidar sus posiciones antes de los próximos plazos políticos israelíes. Ali al-Taher ocupa un lugar central en esta lectura. Según el diario, el valor de la zona se encuentra en su posición dominante sobre una vasta zona como Nabatiyah, la Bekaa Occidental y las afueras del Monte Hermon. El periódico también reporta operaciones de bombardeo, destrucción y movimiento terrestre en varios sectores del Sur. Considera que estas operaciones demuestran que Israel no se comporta como si fuera inminente detener la lucha. Al mismo tiempo, el diario señala que todavía no se han establecido las modalidades del mecanismo de verificación del desarme y la composición del foro internacional para supervisar su aplicación. Varios países se mencionan para participar. Por ejemplo, los debates ya se centran en la forma de aplicar un posible arreglo, mientras que las condiciones militares para su aplicación siguen siendo frágiles.

Al Sharq Al AwsatOn 18 August 2026, Ali al-Taher was also in the foreground. El periódico informa, citando a una fuente política cercana a un alto funcionario de Hizbullah, que el partido se prepararía para un enfrentamiento si Israel decidió tomar el control de la zona. La misma fuente afirma que Hezbollah sigue esperando determinar si Israel ha elegido realmente el enfrentamiento o si utiliza presión militar para obtener concesiones. Advierte que una ofensiva provocaría una respuesta de diferente magnitud. El diario presenta a Ali al-Taher como el posible teatro de la siguiente prueba de fuerza entre Israel y Hezbolá. Esta lectura se suma a algunas de las preocupaciones expresadas porAl Joumhouriyat, aunque las dos publicaciones no describen de la misma manera las intenciones de los diferentes actores.

El Líbano mantiene la elección de negociaciones a pesar de los bombardeos

Ante esta presión militar, la Presidencia libanesa sigue defendiendo el camino diplomático.Ad DiyarEl 18 de agosto de 2026, Joseph Aoun informó a una delegación del Grupo de Trabajo para el Líbano. El Presidente dice que el Líbano no quiere volver al acuerdo marco a pesar de las dificultades encontradas. Por el contrario, quiere fortalecerla y lograr progresos en los presos, la frontera, la zona experimental y la cesación del fuego. Joseph Aoun dice que cuenta con Estados Unidos, patrocinadores del acuerdo. Cree que Washington sigue comprometido con este proceso. El Jefe de Estado anunció también que el Líbano esperaba una nueva ronda de negociaciones. En la misma entrevista, criticó la estrategia israelí. Según él, Israel razona a corto plazo favoreciendo el poder militar, mientras que este método no puede permitirle alcanzar sus objetivos de manera sostenible. Por consiguiente, el Presidente defiende una línea basada en dos principios: continuar las negociaciones y obtener al mismo tiempo los medios necesarios para fortalecer el ejército libanés.

El mismo enfoque aparece en varias publicaciones.Al BinaEl 18 de agosto de 2026, Joseph Aoun reiteró su compromiso con el acuerdo marco y presentó la diplomacia como una alternativa a la guerra. Recuerda que el Líbano ha emprendido esta iniciativa y tiene la intención de seguir aplicandola. El periódico también reproduce su posición sobre Irán: las relaciones deben ser relaciones entre dos Estados, basadas en el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Nawaf Salam está elaborando un enfoque que combina el restablecimiento de la autoridad pública y las reformas. SegúnAl BinaEl 18 de agosto de 2026, el Primer Ministro explicó a la delegación estadounidense que la política gubernamental se basaba en dos líneas inextricables: la reforma y el restablecimiento de la autoridad estatal en todo el país. Los debates también se centraron en las relaciones económicas con los Estados Unidos y las asociaciones en materia de transporte, infraestructura y energía.

La dificultad radica en la creciente brecha entre esta estrategia diplomática y los acontecimientos militares.Annaharel 18 de agosto de 2026, destaca que todavía no se ha fijado fecha firme para la octava ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel en Roma. Los informes diarios de que los debates con Joseph Clearfield siguen centrándose en el mecanismo de verificación y los países que probablemente participen. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre la extensión de las zonas experimentales. Tampoco se detuvo definitivamente la retirada israelí de las posiciones ocupadas en el Líbano. Al mismo tiempo, las operaciones israelíes continúan en Mays al-Jabal, Khiam, Hadatha, Mansuri, Aitarun y la zona de Ali al-Taher. Por lo tanto, el periódico revela dos dinámicas paralelas: una negociación que apenas progresa y una presión militar que no para.

La FPNUL se convierte en un segundo frente diplomático

La cuestión de mantener una presencia internacional en el Sur es la otra cuestión importante del día.Ad DiyarEl 18 de agosto de 2026, una delegación parlamentaria dirigida por Melhem Khalaf proporcionó a Joseph Aoun un texto firmado por 86 diputados de diversos bloques para apoyar la continuación de la misión de la FPNUL. El Presidente dijo que la prioridad del Líbano seguía siendo la extensión de esta misión. Si esta opción fracasa, Beirut quiere que se haga cargo de otra fuerza internacional con un marco jurídico adecuado. Joseph Aoun insiste sobre todo en la necesidad de evitar cualquier vacío internacional en el Sur. También afirma que Israel se opone a la presencia de la FPNUL y ha ejercido presión en esta dirección durante casi un año. Nawaf Salam defiende una posición comparable. Según él, una fuerza de las Naciones Unidas debe seguir siendo responsable de tres tareas: observación e información, coordinación y enlace.

Al Joumhouriyatel 18 de agosto de 2026, añade un elemento adicional presentando datos de la FPNUL sobre las actividades militares israelíes. Entre el 5 y el 16 de agosto, la fuerza internacional reportó un promedio diario de 137 proyectiles, con 208 proyectiles los sábados y 185 los domingos. Destaca las consecuencias directas de esta escalada en los civiles, con nuevos desplazamientos familiares y un empeoramiento de la seguridad. Estos datos dan una dimensión cuantitativa a la escalada descrita por los diversos periódicos. También explican por qué la cuestión de mantener una fuerza internacional ya no se trata como un simple expediente institucional. Está directamente vinculada a la seguridad de los habitantes, el regreso de los desplazados y las condiciones para un posible retiro israelí.

Al LiwaPor su parte, el 18 de agosto de 2026 se refiere a los debates sobre una alternativa si la FPNUL no se renueva en su forma actual. Los informes diarios de reflexiones sobre una fuerza multinacional que podría recibir una misión diferente a la del personal de mantenimiento de la paz. En particular, sería responsable de verificar la aplicación de los arreglos en las esferas experimentales. Sin embargo, el documento presenta este escenario como una hipótesis todavía en discusión. Esta cuestión acompaña las consultas internacionales en Beirut. También debe incluirse entre los casos defendidos por Joseph Aoun durante sus intercambios en Roma. Por consiguiente, la posición oficial sigue siendo fundamentalmente favorable a la continuación de la FPNUL, mientras que se están estudiando diversas opciones para evitar un vacío si esta opción resulta imposible.

El enfrentamiento entre Washington y Teherán pesa sobre el caso libanés

La crisis en el Sur no puede finalmente separarse de la confrontación entre Estados Unidos e Irán, ubicua en el 18 de agosto.Al Sharq Al AwsatEl 18 de agosto de 2026, Donald Trump informó que después de la expiración del período de 60 días previsto en el memorando de Islamabad, pidió nuevamente a Irán que abandonara su programa nuclear y « llevara la bandera blanca ». Teherán, por su parte, disputa la interpretación americana de este plazo. Al mismo tiempo, los funcionarios iraníes se refieren a la posibilidad de pasar de la lógica defensiva a la lógica ofensiva si la diplomacia falla. El periódico también informa que un funcionario iraní amenazó otra escalada en el Estrecho de Ormuz. Estos acontecimientos mantienen un clima regional en el que la situación libanesa sigue expuesta a las consecuencias de un mayor deterioro entre Washington y Teherán.

Annaharel 18 de agosto de 2026, establece explícitamente este enlace. El diario cree que los funcionarios libaneses temen las consecuencias de las tensiones entre Washington y Teherán en el Sur. En particular, toma nota de las declaraciones del Presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que afirma estar en contacto con los combatientes presentes en las primeras filas del Líbano. El periódico ve esto como una manifestación directa de la participación iraní. It also reports information attributed to the US press that Iran had taken advantage of the lull in coordinating its regional allies. En esta lectura, un empeoramiento del conflicto en torno al Estrecho de Ormuz podría tener repercusiones inmediatas en el Líbano. Hezbollah, por su parte, sigue retratando las operaciones en torno a Ali al-Taher como una iniciativa israelí.AnnaharOn 18 August 2026, he reported on the statements of the deputy Hassan Ezzeddine, who accused Israel of seeking to gradually take control of the sector while avoid an open war for the moment.

El día 18 de agosto hace que Ali al-Taher aparezca como el punto donde casi todos los archivos se reúnen. El sector se centra en el enfrentamiento militar entre Israel y Hezbollah, las dificultades del ejército libanés en la aplicación de los arreglos previstos, las negociaciones mediadas por los Estados Unidos y las tensiones entre Washington y Teherán. Los periódicos divergen enormemente cuando atribuyen responsabilidades o interpretan las intenciones de los actores. Sin embargo, convergen en la existencia de un riesgo real de escalada. Al mismo tiempo, Joseph Aoun y Nawaf Salam mantienen la elección de negociación, fortalecimiento estatal y presencia internacional en el Sur. Esta estrategia sigue suspendida de tres acontecimientos concretos: la cesación de los ataques, la definición de las modalidades de verificación del acuerdo marco y la posibilidad de obtener nuevos retiros israelíes. Al 18 de agosto de 2026, ninguna de estas tres cuestiones se ha resuelto definitivamente.

Política local: el Estado enfrenta el doble desafío del acuerdo marco y la restauración de su autoridad

Joseph Aoun mantiene el liderazgo diplomático a pesar de bloqueos

La política nacional libanesa de 18 de agosto de 2026 sigue dominada por las consecuencias de la crisis en el Sur y por la capacidad del Estado para reanudar la iniciativa. La Presidencia coloca el acuerdo marco en el centro de esta estrategia. SegúnAl BinaEl 18 de agosto de 2026, Joseph Aoun dijo a una delegación del Grupo de Trabajo para el Líbano que el Líbano no volvería al acuerdo. El Jefe de Estado reconoce la existencia de dificultades en su aplicación. Sin embargo, quería fortalecerlo y avanzar en varias cuestiones. Se cita a prisioneros, la frontera, la zona experimental y el cese de la lucha. El Presidente considera que los Estados Unidos, como patrocinadores del acuerdo, siguen comprometidos con este proceso. También recordó que el Líbano esperaba una nueva ronda de negociaciones. Su línea es presentar la diplomacia como la única manera de evitar una nueva guerra. Aoun afirma que el país enfrenta dos posibilidades, guerra o diplomacia, y rechaza la idea de que una tercera manera puede resolver la crisis. Añadió que el ejército libanés tenía un alto nivel profesional, pero necesitaba recursos adicionales para llevar a cabo sus misiones. Esta cuestión va más allá del dominio militar. El Presidente asocia el despliegue del Estado al Sur con el regreso de los servicios públicos y la presencia de ministerios en las localidades pertinentes.

Esta orientación se refleja enAl Sharq18 agosto 2026. El periódico informa que Joseph Aoun considera la continuación del acuerdo marco como una política asumida y no como una simple respuesta a las presiones externas. También afirma que las relaciones con Irán deben organizarse de Estado a Estado, sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia. Esta declaración tiene un alcance interno directo. Llega en un momento en que el papel regional de Teherán y sus relaciones con Hezbolá permanecen en el centro del debate sobre la soberanía y el monopolio de la fuerza armada. Al mismo tiempo, la Presidencia insiste en la lucha contra la corrupción, la continuación de las reformas, el desarrollo del gobierno electrónico y el funcionamiento de la justicia. Por lo tanto, la política interna se estructura en torno a dos cuestiones interrelacionadas: el restablecimiento de la autoridad estatal en materia de seguridad y la reconstrucción de su capacidad institucional. Sin embargo, esta línea no resuelve el desacuerdo sobre las armas de Hezbollah. Más bien, establece el marco en el que la Presidencia se propone abordar el problema, priorizando instituciones y negociaciones en lugar de confrontación interna.

Nawaf Salam combina soberanía y reforma

Nawaf Salam está desarrollando un enfoque cercano, pero más centrado en el funcionamiento del estado.Al Binaon 18 August 2026, reports that the Prime Minister presented government policy as based on two interrelated lines: reform and restoration of state authority throughout the territory. Esta redacción resume una parte importante de la línea gubernamental. La soberanía no se presenta como una cuestión exclusivamente militar. También requiere una administración, una infraestructura, una economía más estable e instituciones con los medios para actuar. Durante su reunión con la delegación estadounidense, Nawaf Salam discutió las posibilidades para el desarrollo de las relaciones económicas entre el Líbano y los Estados Unidos. El comercio se centró en las inversiones y las asociaciones entre los sectores público y privado en el transporte, la infraestructura y la energía. Por lo tanto, el Gobierno está tratando de vincular el regreso del Estado a una mejora concreta de su capacidad de prestar servicios. Este enfoque es particularmente importante en el Sur, donde el regreso sostenible de las personas depende de la seguridad, la infraestructura y la reconstrucción.

Sin embargo, la cuestión sigue siendo políticamente delicada. Existe un amplio apoyo institucional al principio de restablecer la autoridad pública, pero los medios para hacerlo dividen a los agentes. MP Qassem Hashem, citado porAl BinaEl 18 de agosto de 2026, la cuestión de las armas debe seguir siendo un asunto interno. Cree que debe resolverse por consenso nacional y no por voluntad extranjera o israelí. También recuerda la posición de Nabih Berri de que la evolución es posible si Israel respeta primero la cesación del fuego y comienza su retirada. Esta posición introduce una condición en la secuencia política. For part of the Shiite camp, the State cannot ask Hezbollah to deal with the issue of its armament independently of the maintenance of Israeli forces on Lebanese territory. Por el contrario, otros actores consideran que el monopolio de armas del Estado debe ser implementado sin esperar la resolución de toda la disputa con Israel. Por lo tanto, hay menos desacuerdo sobre el objetivo declarado de soberanía que sobre el orden en que deben tomarse medidas.

La FPNUL reúne una mayoría parlamentaria inusual

Al mismo tiempo, la cuestión de la presencia internacional en el Sur produjo un acercamiento entre los diputados de diferentes campamentos.Al Binaon 18 August 2026, reports that a parliamentary delegation led by Melhem Khalaf gave Joseph Aoun a letter signed by 86 deputies from several blocs and sensitivities. El texto apoya la continuación de la misión de la FPNUL. Para Khalaf, estas firmas representan más que un enfoque técnico. En su opinión, muestran que se pueden encontrar fuerzas políticas divergentes cuando se trata de la seguridad del Sur, la soberanía del Estado y el futuro de sus habitantes. Joseph Aoun respondió que la primera opción del Líbano seguía siendo la extensión de la misión. Si esto es imposible, espera que otra fuerza con un marco jurídico internacional pueda evitar el vacío. El Presidente consideró que esta cuestión debía prepararse antes de la expiración de los plazos y no tratarse en el último momento.

La misma delegación visitó Nawaf Salam. El Primer Ministro reafirmó la necesidad de una presencia de las Naciones Unidas en el Sur. Se le asignan tres funciones esenciales: observación y presentación de informes, coordinación y mantenimiento de contactos. Así pues, el archivo de la FPNUL es un ejemplo raro de la movilización parlamentaria intersectorial en un período de profundas divisiones. Sin embargo, esta convergencia no significa que los Miembros compartan un entendimiento común de la seguridad nacional. Para algunos, la fuerza internacional debe acompañar el fortalecimiento del papel del ejército. Para otros, su existencia continua es principalmente un medio de reducir los riesgos asociados a las operaciones israelíes. Por consiguiente, existe un consenso sobre la necesidad de evitar el vacío, en lugar de todos los arreglos políticos y militares que deben seguir. Sin embargo, la movilización de los 86 Miembros sigue siendo significativa. Permite a la Presidencia y al Gobierno presentar su solicitud de mantener una presencia internacional como una posición más allá del poder ejecutivo.

La ley de Amnistía abre una nueva relación de poder interno

Aparte del expediente sur, la Ley General de Amnistía es una de las principales fuentes de tensión política.Ad Diyarel 18 de agosto de 2026, informa que las familias de los soldados asesinados en la batalla de Abra están preparando una movilización para evitar la entrada en vigor del texto en su forma actual. Su acción debe seguir dos direcciones. El primero es Joseph Aoun. Las familias quieren que el presidente se niegue a firmar el texto o remitirlo al Parlamento. Recuerdan una declaración formulada por el Jefe de Estado en una reunión anterior en la que aseguró que la sangre de los soldados y miembros de las fuerzas de seguridad no podía verse comprometida. The second approach is for MPs opposed to the law. Las familias consideran con ellas la posibilidad de remitir al Consejo Constitucional las disposiciones que consideran injustas a las víctimas. Su objetivo declarado es evitar que se conceda una amnistía sin condiciones a las personas procesadas o condenadas en casos relacionados con ataques contra el ejército.

SegúnAd DiyarSin embargo, el 18 de agosto de 2026, las familias trataron de mantener su movimiento en un marco jurídico y evitar que se transformara en un enfrentamiento partidista. Reconocen que algunas fuerzas políticas apoyan su posición, pero se niegan a presentar esta convergencia como una alianza política permanente. El periódico también menciona la búsqueda de una solución que permita al presidente remitir el texto al Parlamento para enmendar ciertas disposiciones. Tal decisión permitiría a Joseph Aoun expresar sus reservas sin entrar en un enfrentamiento institucional frontal con la Cámara. Pero de inmediato reabriría el debate político. Por consiguiente, el Presidente se enfrenta a una delicada elección entre los equilibrios parlamentarios, las expectativas familiares y las preocupaciones expresadas dentro de la institución militar. La ley de amnistía se convierte así en una prueba de la relación entre la Presidencia, el Parlamento y una parte de la opinión pública directamente afectada por la violencia pasada.

Media law raises another institutional challenge

Un segundo texto votado por el Parlamento plantea solicitudes de intervención presidencial.Al Binael 18 de agosto de 2026, informa que los funcionarios de los sindicatos y editores de prensa pidieron a Joseph Aoun que desestimara la nueva ley mediática. Denuncian varias disposiciones que consideran incompatibles con las libertades públicas. Su principal objeción es a la legislación que permite a un periodista ser encarcelado. También rechazan cualquier disposición que pueda reducir el papel de las organizaciones profesionales existentes o promover la fragmentación del sector. Ambos sindicatos presentan su movilización como defensa de la libertad de prensa y no como una mera demanda corporativa. Pidieron una nueva lectura del texto para armonizarlo con la Constitución y la tradición libanesa del pluralismo mediático.

This challenge comes at a time when the Presidency has just published Act No. 68 abolishing the death penalty, also adopted by Parliament. Así, la actividad legislativa se convierte en otra esfera en la que Joseph Aoun debe definir su práctica institucional. Varios textos delicados se presentan simultáneamente a la Presidencia. La cuestión no es sólo si el Jefe de Estado comparte su contenido. También debe determinar cómo utilizar sus prerrogativas sin causar un conflicto permanente con la Cámara. El debate sobre la amnistía y el debate sobre los medios de comunicación ponen de relieve una presidencia llamada por grupos muy diferentes a desempeñar un papel de vigilancia después de los votos parlamentarios. Esto fortalece el peso político de Baabda, pero también expone al Presidente a expectativas conflictivas.

Las instituciones sociales y administrativas vuelven a la agenda gubernamental

La política local del 18 de agosto no se limita a cuestiones de seguridad.Al Binaon 18 August 2026, also reports the installation of the new board of directors of the National Social Security Fund. Bechara Asmar asumió la presidencia, mientras que Wissam Alik se convirtió en vicepresidente y Haroun al-Siqli secretario. El Ministro de Trabajo Mohammad Haidar acogió con beneplácito la conclusión del proceso de nombramiento y pidió al nuevo Consejo que trabajara en un espíritu de responsabilidad y cooperación. Este nombramiento tiene lugar en un contexto en el que las instituciones sociales siguen enfrentando las consecuencias de la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo. Refleja el compromiso declarado del Gobierno de reactivar los organismos públicos en paralelo con el manejo de cuestiones de soberanía.

La coexistencia de estos dossiers define la política interna del día. Joseph Aoun defiende la continuación de las negociaciones y la presencia internacional en el Sur. Nawaf Salam vincula el regreso de la autoridad pública a las reformas y servicios. Nabih Berri y los miembros cercanos a su campamento insisten en la necesidad de un retiro israelí antes de que se realicen progresos decisivos en materia de armas. Las familias de las víctimas de Abra cuestionan la ley de amnistía. Los representantes de la prensa solicitaron una revisión de la Ley de medios de comunicación. Al mismo tiempo, el gobierno está tratando de restaurar varias instituciones administrativas y sociales. Estos distintos frentes se refieren a la misma cuestión: la capacidad del Estado para transformar sus decisiones en políticas aplicables, en un país donde el equilibrio de poder entre seguridad, parlamentarios y fuerzas sociales sigue limitando severamente la flexibilidad institucional.

Citas y discursos de figuras políticas: soberanía, armas y negociaciones en el corazón de la batalla por palabras

Joseph Aoun defiende la diplomacia y se niega a regresar

Las declaraciones del Presidente Joseph Aoun ocupan un lugar central en la prensa libanesa del 18 de agosto de 2026. Aprovechan una línea política basada en el mantenimiento del acuerdo marco, las negociaciones continuas y el fortalecimiento de la autoridad estatal.Ad Diyarel 18 de agosto de 2026, informa de las observaciones formuladas por el Jefe de Estado a una delegación del Grupo de Trabajo para el Líbano. Joseph Aoun reconoció que había dificultades para aplicar el acuerdo. However, he refused to question the action taken. « Hay dificultades para implementar el acuerdo marco, pero no queremos retroceder », dice. Por el contrario, el Presidente quiere fortalecer el mecanismo y obtener progresos en los casos de prisioneros, la frontera, la zona experimental y la cesación del fuego. Coloca algunas de las responsabilidades en Washington. Los Estados Unidos son los patrocinadores del plan y el Presidente asegura que siguen comprometidos con su aplicación. Por lo tanto, el Líbano espera una nueva ronda de negociaciones para evaluar las posibilidades de progreso concreto.

La formulación presidencial va más allá de apoyar simplemente el proceso en curso.Al BinaEl 18 de agosto de 2026, Joseph Aoun presentó la elección como guerra o diplomacia. Según el Jefe de Estado, no hay tercera solución. El orador cree que la guerra no producirá un resultado duradero y que, por lo tanto, es necesario tratar la situación por vía diplomática. En este contexto, el Presidente también critica la conducta israelí. Él cree que Israel está razonando a nivel táctico mientras descuida las consecuencias estratégicas de sus operaciones. La destrucción masiva y el uso de la fuerza, dijo, no podían lograr una solución duradera. Sin embargo, esta crítica va acompañada de negociaciones continuas. El presidente no presenta los bombardeos israelíes como una razón para abandonar el acuerdo, sino como una razón adicional para pedirle a su patrocinador estadounidense que lo ejecute.

El Jefe de Estado también declara su posición hacia Irán.Ad DiyarOn 18 August 2026, he reported that he called for a « State-to-State » relationship based on mutual respect and non-interference in internal affairs. Esta declaración tiene un significado particular en el contexto del debate de Hezbollah y el enfrentamiento entre Washington y Teherán. Permite a Joseph Aoun colocar el caso iraní en un marco institucional. El presidente no pide un descanso con Teherán. Sin embargo, define un límite: la relación debe pasar por las instituciones de la República. Esta posición se suma a su discurso sobre el acuerdo marco, el ejército y la restauración de la autoridad pública. En los tres casos, la Presidencia procura convertir al Estado en el principal interlocutor tanto dentro como fuera.

Nawaf Salam

El Primer Ministro Nawaf Salam hizo un discurso menos centrado en el ejército, pero se unió a Joseph Aoun por el principio de restablecer la autoridad pública.Al Binael 18 de agosto de 2026, informa que Salam explicó a la delegación del Grupo de Trabajo para el Líbano que el gobierno estaba trabajando en « dos caminos inseparables »: la reforma y restauración de la autoridad estatal en todo su territorio. Esta fórmula da al discurso del Primer Ministro una dimensión más amplia que la cuestión del sur. En su enfoque, la reanudación del control territorial debe ir acompañada de una reconstrucción institucional y económica. Las conversaciones con la delegación de Estados Unidos incluyeron la inversión, el transporte, la infraestructura y la energía.

Al mismo tiempo, Salam insiste en la presencia internacional en el Sur. En las observacionesAd DiyarEl 18 de agosto de 2026 reafirmó que la posición oficial del Líbano seguía comprometida con la existencia de una fuerza de las Naciones Unidas. Se encarga de tres tareas principales: observación e información, coordinación y enlace. El Primer Ministro afirma que ha transmitido directamente esta posición al Secretario General de las Naciones Unidas. Afirma que entendía la necesidad de mantener una presencia internacional que pudiera tener éxito en la FPNUL si la misión actual terminara. Por lo tanto, el discurso de Salam combina tres niveles: el papel del ejército, el de las instituciones civiles y el de la cobertura internacional. Para el jefe de gobierno, el regreso del Estado no se limita al despliegue de personal militar. También presupone que las administraciones pueden desempeñar sus funciones y que el Sur no queda sin un mecanismo internacional de estabilización.

Sin embargo, hay ataques políticos en esta dirección.Al Akhbarel 18 de agosto de 2026, informa que Samir Geagea desafió directamente a Joseph Aoun y Nawaf Salam. El líder de las Fuerzas Libanesas los acusa de no actuar lo suficientemente firme hacia Hezbollah y cree que esta actitud socava la credibilidad del Estado. Atribuye las dificultades del acuerdo marco al incumplimiento de las decisiones gubernamentales relativas al monopolio de armas del Estado. Geagea también criticó a Joseph Aoun por haber mantenido, según él, al Ministro de Relaciones Exteriores Youssef Raggi lejos de ciertas negociaciones y visitas presidenciales. Por lo tanto, el debate político no es sólo el objetivo declarado de restaurar el Estado. También se refiere a la velocidad y los medios utilizados para alcanzarla.

Nabih Berri condiciona el progreso hacia la retirada israelí

La posición de Nabih Berri se transmite en particular a través de las declaraciones del MP Qassem Hashem.Al Binaon 18 August 2026, reports that the latter considers that the daily events in the South cannot be described as a genuine cease. Pidió un cese total de las operaciones y la retirada de Israel de los territorios ocupados. Sobre todo, Hashem afirma que la cuestión de las armas es un asunto interno que debe tratarse por consenso nacional. No puede, en su opinión, ser sometido a una voluntad extranjera o israelí. Luego resume la posición de Nabih Berri: si Israel respeta el cese de la lucha y comienza su retirada, Hezbollah ha asumido un compromiso y el campamento de Berri tomará lo necesario para preservar la seguridad y estabilidad del Líbano.

Esta declaración establecerá una secuencia precisa. El retiro israelí debe preceder o acompañar las medidas internas relativas a las armas. Por consiguiente, el campamento de Berri rechaza una lectura en la que el desarme sería un requisito previo para cualquier desarrollo militar israelí. Esta posición va directamente contra la que se atribuye a Israel en varios periódicos el 18 de agosto, que, por el contrario, vincula su retirada al progreso en el desarme de Hezbolá. Por lo tanto, el bloqueo no es sólo militar. Resulta de dos órdenes de prioridad opuestas. Para Berri y sus familiares, el fin de los ataques y la retirada debe crear condiciones para el tratamiento interno de las armas. Para Israel, según la información comunicada en el corpus, las garantías de armas deben preceder a nuevas retiradas.

Berri también interviene en la lectura regional de eventos.Ad Diyarel 18 de agosto de 2026, informa, a través de fuentes de Druze, una declaración en la que el Presidente del Parlamento pregunta si Hezbollah está presente en Gaza, la Ribera Occidental o el sur de Siria. La cuestión sirve para apoyar la idea de que las operaciones israelíes en varios espacios no pueden explicarse únicamente por la presencia del partido libanés. Las fuentes citadas utilizan esta declaración para referirse al riesgo de proyectos de fragmentación regional, especialmente en las zonas drusas de Siria. Las observaciones de Berri van más allá del debate libanés y colocan la ofensiva israelí en una lectura regional más amplia.

Naim Kassem pone el equilibrio del poder en el centro del debate

Las declaraciones de Naim Kassem alimentan otro aspecto de la confrontación política. Varios periódicos el 18 de agosto recitaron su discurso y su crítica a la política seguida por el Estado. El debate es particularmente animado sobre la continuación de las negociaciones y la cuestión de las armas.Al LiwaEl 18 de agosto de 2026, Hizbullah respondió directamente a la petición de Hizbullah de salir del acuerdo marco. El periódico cuestiona al partido la alternativa que propone y rechaza las acusaciones contra el gobierno de Nawaf Salam. Recuerda que el Estado no decidió la guerra que precedió a las negociaciones y considera que no puede ser considerado únicamente responsable de las consecuencias del conflicto. El tono de esta respuesta muestra cuánto las declaraciones de Naim Kassem se han convertido en objeto de confrontación interna.

El Secretario General de Hezbolá defiende, en los elementos reportados por el cuerpo, una lógica basada en el mantenimiento de la capacidad de resistencia mientras Israel ocupe territorios y continúe sus operaciones. Esta línea está en tensión directa con fuerzas que piden la rápida aplicación del monopolio estatal de las armas. También estaba en tensión con la estrategia de Joseph Aoun, que se negó a abandonar las negociaciones a pesar de las dificultades. Por consiguiente, las diferencias se refieren a la evaluación del equilibrio de poder. Hezbollah cree que mantener sus capacidades sigue siendo una garantía contra las operaciones israelíes. Por el contrario, sus oponentes políticos creen que la existencia de estas armas prolonga la vulnerabilidad del Líbano e impide que el Estado ejerza su plena autoridad.

Esta controversia también aparece en las reacciones a la situación de Ali al-Taher. Los representantes de Hezbollah citados en varios periódicos afirman que Israel está tratando de avanzar progresivamente hacia esta posición estratégica. Presentan combatientes que se encuentran en una postura defensiva. El partido considera así que el problema inmediato no es su armamento, sino el intento israelí de cambiar las líneas sobre el terreno. Esta lectura lleva a sus funcionarios a pedir al Estado que revise su política de negociación si no resulta en la retirada o cese de los ataques.

Samir Geagea ataca la gestión presidencial del caso de armas

El discurso de Samir Geagea ofrece el contrapunto más claro para Hezbollah.Al AkhbarOn 18 August 2026, the Lebanese Forces leader reported that he had broken with a phase of restraint to directly attack the management of Joseph Aoun and Nawaf Salam. Considera que la desaceleración del proceso de negociación es el resultado de la falta de aplicación de las decisiones sobre las armas no estatales. Por lo tanto, reprochó al ejecutivo por no ir lo suficientemente lejos como para restaurar el monopolio de la fuerza legítima.

El discurso de Geagea mueve parte del debate. Cuando Joseph Aoun insiste en los obstáculos israelíes y en la necesidad de mantener el proceso diplomático, el líder de las Fuerzas Libanesas subraya las responsabilidades internas. Esta diferencia es importante. Muestra que los defensores del fortalecimiento estatal no comparten la misma estrategia. La Presidencia favorece el progreso gradual, vinculado a las negociaciones y los acontecimientos sobre el terreno. Geagea pide una mayor aplicación de las decisiones adoptadas por las instituciones. Por consiguiente, el desacuerdo no se refiere a la reclamación de un Estado que ejerce su autoridad en todo el territorio. Se centra en el momento y el nivel de enfrentamiento político aceptable con Hezbollah.

Qassem Hashem y los representantes elegidos del Sur rechazan una solución impuesta desde el exterior

Qassem Hashem aparece como uno de los relés más explícitos de la posición del bloque de desarrollo y liberación. SegúnAl BinaEl 18 de agosto de 2026, afirma que las operaciones israelíes cotidianas hacen inapropiado la expresión de una cesación del fuego. Pidió que se pusiera fin a los ataques antes de hablar de una normalización de la situación. Su fórmula de armamento es igualmente clara: la cuestión debe abordarse mediante un acuerdo entre el Líbano. Esta posición tiene por objeto impedir que las negociaciones con Israel se conviertan, en sus términos, en un instrumento que permita a una parte extranjera determinar la organización de la seguridad interna libanesa.

El mismo funcionario defiende el mantenimiento de la FPNUL. Cree que la presencia internacional sigue siendo necesaria para la aplicación de la resolución 1701 y para documentar las violaciones israelíes. Esta combinación es significativa. Hashem rechaza la intervención externa en el arreglo político de la cuestión de las armas, pero apoya una presencia internacional para vigilar la situación en el Sur. La distinción se basa en la naturaleza de las misiones. La solución de la cuestión de las armas debe seguir siendo libanesa. Sin embargo, la observación de las violaciones y el acompañamiento de la estabilidad pueden ser un marco internacional.

Melhem Khalaf transforma a la FPNUL en un terreno de convergencia parlamentaria

El diputado Melhem Khalaf, por su parte, defiende una iniciativa que reúne a 86 parlamentarios.Ad DiyarOn 18 August 2026, he reported that he had presented the signatures given to Joseph Aoun as a national message. Según él, muestran que los libaneses pueden reunirse a pesar de sus diferencias cuando están en juego la seguridad del Sur, la soberanía y el futuro de los habitantes. Khalaf pide al Presidente que prosiga sus esfuerzos por la presencia internacional, el ejército y el Estado.

La elección de términos es importante. El MP no presenta a la FPNUL como sustituto del Estado. Por el contrario, combina su apoyo continuo con el apoyo del ejército y el restablecimiento de la soberanía. Así, la petición ofrece a Joseph Aoun un apoyo parlamentario relativamente amplio en un caso en que las posiciones de los bloques permanecen muy distantes en otros temas. Esta convergencia no resuelve los desacuerdos sobre Hezbolá ni las negociaciones con Israel. Sin embargo, muestra que la mayoría de los diputados rechazan el surgimiento de un vacío internacional en el Sur.

Las declaraciones políticas del 18 de agosto dibujan así varias líneas de fractura. Joseph Aoun afirma que el Líbano no se retirará de las dificultades del acuerdo marco y coloca la diplomacia en el centro de su acción. Nawaf Salam combina la soberanía con la reforma y el retorno de las instituciones. Nabih Berri y Qassem Hashem exigen un retiro israelí y defienden el trato nacional del archivo de armas. Naim Kassem mantiene la lógica de la resistencia y impugna la estrategia seguida por el estado. Por el contrario, Samir Geagea acusa al ejecutivo de falta de firmeza hacia Hezbollah. Melhem Khalaf finalmente está buscando terreno común alrededor del mantenimiento de una presencia internacional en el Sur. Así pues, la batalla política se desarrolla tanto en declaraciones como sobre el terreno: todo el mundo utiliza la soberanía como referencia, pero los funcionarios libaneses divergen profundamente sobre las condiciones necesarias para restaurarla.

Diplomacia: Washington en el centro de la Armada Sur y el futuro de la presencia internacional

Washington trata de preservar el acuerdo marco a pesar del bloqueo del terreno

La diplomacia libanesa sigue centrada en el intento de preservar el acuerdo marco con Israel a pesar de la falta de progresos decisivos y la continuación de las operaciones militares en el Sur.Al Joumhouriyatel 18 de agosto de 2026, informa de que la visita a Beirut del general estadounidense Joseph Clearfield, presidente del grupo de coordinación militar sobre el Líbano, forma parte directamente de este esfuerzo. Su reunión con el comandante del ejército, el General Rodolphe Haykal, se centró en los últimos acontecimientos en el Sur y los arreglos de seguridad relacionados con el acuerdo marco. Sin embargo, el contexto complica la misión estadounidense. El periódico informa de un aumento de los bombardeos israelíes, la destrucción de edificios e infraestructura y las operaciones dirigidas a varias localidades. La parte libanesa presentó estos elementos al funcionario estadounidense como obstáculos para la aplicación de los acuerdos negociados. According to the information reported byAl JoumhouriyatSin embargo, Washington sigue considerando el éxito del Acuerdo Marco como una prioridad. Los Estados Unidos tratan de impedir el regreso a un enfrentamiento general y exhortan a las partes a que cumplan los compromisos contraídos. Sin embargo, el periódico cita a un alto funcionario libanés que señala una contradicción central: Israel continúa sus ataques y se niega a retirarse de varias posiciones, mientras que estos actos afectan directamente el corazón del mecanismo que Washington busca preservar. Por consiguiente, para este funcionario las dificultades no son sólo un desafío para Beirut. También ponen a prueba la capacidad de los Estados Unidos para hacer cumplir un acuerdo que ellos mismos han patrocinado.

La visita de Joseph Clearfield no resolvió las principales disputas.Al AkhbarEl 18 de agosto de 2026, se estima que el desplazamiento no produjo el avance deseado. El periódico informa que Washington quiere pasar de principios generales a mecanismos concretos para el despliegue militar, las armas y las zonas experimentales. Sin embargo, varios elementos siguen sin resolverse. El mecanismo para verificar la retirada de las armas no está establecido definitivamente. También se está examinando la composición del foro internacional que podría supervisar las operaciones. Se cita a varios Estados como posibles participantes, entre ellos el Reino Unido, Italia, Suiza y el Canadá. The Lebanese Armed Forces also reportedly expressed its objection to the continuing of Israeli attacks, which made it more difficult to implement new security measures.Al Akhbarlo más importante es la brecha entre el lenguaje diplomático americano y los acontecimientos sobre el terreno. El periódico informa que el Embajador de EE.UU. Michel Issa presenta las discusiones en Roma de manera positiva y asegura que continúen las negociaciones. Sin embargo, no se anuncian fechas específicas para la próxima reunión. Al mismo tiempo, continúan las operaciones israelíes. Por lo tanto, la diplomacia estadounidense se encuentra en una posición delicada: debe mantener abierto el proceso evitando los acontecimientos militares privándolo gradualmente de su sustancia.

Joseph Aoun hace de Estados Unidos el principal garante del proceso

El Presidente Joseph Aoun sigue colocando a Washington en el centro de la estrategia diplomática libanesa.Ad DiyarOn 18 August 2026, he reported to the delegation of the Task Force for Lebanon that Lebanon was counting on the United States to implement the Framework Agreement. El Presidente reconoció las dificultades encontradas, pero se negó a regresar. Quiere conseguir algunos progresos en los prisioneros, la frontera, la zona experimental y el cese de la lucha. Según él, Estados Unidos sigue siendo « serio y comprometido » y ha proporcionado una asistencia significativa. Por consiguiente, el Jefe de Estado espera una nueva ronda de negociaciones para determinar si es posible lograr progresos concretos. Esta confianza no significa que Beirut acepte plenamente la gestión estadounidense del caso. Joseph Aoun critica directamente los métodos israelíes y considera que el uso masivo de la fuerza impide una solución duradera. Explicó que las operaciones militares pueden producir resultados tácticos sin resolver el problema estratégico. Por lo tanto, el proceso presidencial consiste en pedir a Washington que utilice su influencia en Israel, evitando al mismo tiempo la ruptura del mecanismo de negociación. Esta posición impone a los Estados Unidos una mayor responsabilidad. Mientras más la Presidencia libanesa presente a Washington como garante del acuerdo, más la ausencia de retirada israelí o la continuación de los ataques se convierten en una pregunta directamente sobre la credibilidad de la mediación estadounidense.

Al BinaEl 18 de agosto de 2026, Joseph Aoun también informó que defendía la elección diplomática como decisión estratégica. El Presidente dijo que el Líbano se encuentra entre la guerra y la diplomacia y que la guerra no traerá una solución. Este enfoque explica la continuación de las discusiones a pesar de las tensiones que rodean a Ali al-Taher. Está acompañada de una solicitud de apoyo de las Fuerzas Armadas Libanesas. Aoun lo describe como profesional y bien entrenado, pero sin los medios necesarios para llevar a cabo todas sus tareas. Esta cuestión está directamente relacionada con las negociaciones. Parte de los arreglos examinados se basan en la ampliación del papel del ejército en las zonas afectadas por posibles retiros israelíes. El fortalecimiento militar del Estado se convierte así en un elemento de la diplomacia libanesa en Washington. La Presidencia no sólo está pidiendo presión política sobre Israel. También está solicitando asistencia para que el ejército pueda cumplir sus obligaciones en virtud del acuerdo.

Los intercambios con la delegación de Estados Unidos también tienen una dimensión económica.Al Binael 18 de agosto de 2026, informa que Nawaf Salam discutió el desarrollo de las relaciones libaneses-americanas, particularmente en las áreas de inversión, transporte, infraestructura y energía. El Primer Ministro presenta la política gubernamental basada en la reforma y restauración de la autoridad estatal. Esta dimensión permite a Beirut no reducir su relación con Washington al único problema de seguridad. El objetivo declarado es incluir el apoyo de los Estados Unidos en un conjunto más amplio, incluyendo la inversión y la creación de instituciones. Así pues, la diplomacia libanesa trata de transformar la estabilización del Sur en un punto de partida para una cooperación económica y política más sostenible.

Ali al-Taher se convierte en una cuestión diplomática y militar

La situación en torno a Ali al-Taher es ahora el principal riesgo de nuevas negociaciones.Al Sharq Al Awsatel 18 de agosto de 2026, informa que una fuente política cercana a un alto funcionario de Hizbullah afirma que el partido se preparó para un enfrentamiento si Israel decide tomar el control del sector. Según esta fuente, Hezbollah todavía está tratando de determinar si Israel se está acercando a una decisión a gran escala o si mantiene presión para obtener concesiones. Los informes diarios de que el partido prometería una respuesta importante en caso de ofensiva. En estas circunstancias, el expediente excede con creces la discusión local de una posición militar. Un ataque importante podría poner en tela de juicio todo el proceso diplomático y reintroducir el riesgo de confrontación regional.

Al JoumhouriyatEl 18 de agosto de 2026, por su parte, informa de que en esta etapa no habría luz verde estadounidense para una operación israelí a gran escala contra Ali al-Taher. El periódico cita a un oficial de seguridad que Washington no quiere otra escalada. Sin embargo, agregó que esta situación podría cambiar. Los datos regionales, incluido el enfrentamiento entre los Estados Unidos e Irán, podrían alterar los cálculos. Según la misma fuente, Teherán ha transmitido mensajes indicando que ahora considera la situación alrededor de Ali al-Taher como un caso al que está directamente atento. In particular, the President of the Iranian Parliament, Mohammad Bagher Ghalibaf, said that he was in daily contact with frontline fighters in Lebanon. Para el encargado citado porAl JoumhouriyatPor consiguiente, la importancia de Ali al-Taher ya no se limita a la región de Nabatiyah. Se extiende a la confrontación alrededor del Estrecho de Ormuz y las relaciones entre Estados Unidos e Irán.

Esta internacionalización del archivo reduce el espacio libanés para maniobrar. Beirut busca mantener negociaciones bilaterales con Israel bajo el patrocinio americano. Sin embargo, las apuestas relacionadas con Hezbollah se refieren directamente a la relación de poder entre Washington y Teherán.Al AkhbarOn 18 August 2026, he asked about the American capacity to separate the Lebanese issue from its negotiations with Iran. El periódico considera que Washington pudo separar las salas de negociación, pero no necesariamente las cuestiones estratégicas. El poder militar de Hezbollah permanece, para Estados Unidos e Israel, vinculado a la influencia iraní en la región. Teherán considera a Hezbollah como parte de sus acuerdos regionales. Según esta lectura, la negociación libanesa-israelí mantiene la autonomía institucional, pero sus resultados siguen influidos por un enfrentamiento mucho más amplio.

La FPNUL pone al Líbano por delante de la segunda negociación internacional

En paralelo con el acuerdo marco, Beirut está librando otra batalla diplomática relativa al futuro de la FPNUL.Ad DiyarOn 18 August 2026, a delegation led by MP Melhem Khalaf reported to Joseph Aoun that a document signed by 86 parliamentarians supporting the continue of the UN mission. El Presidente respondió que la extensión de la FPNUL era la primera opción del Líbano. Si no es posible, desearía que se estableciera otra fuerza internacional con un marco jurídico adecuado. Su objetivo declarado es prevenir cualquier vacío en el sur. Joseph Aoun afirma que Israel se opone a la presencia de la FPNUL y ejerce presión a este respecto durante casi un año. Por consiguiente, el enfoque libanés consiste en movilizar a los asociados internacionales lo antes posible para evitar la solución urgente de la cuestión.

Nawaf Salam ocupa una posición similar. El Primer Ministro afirma que ha informado personalmente al Secretario General de las Naciones Unidas de la necesidad de mantener una presencia internacional. Define tres funciones esenciales: observación e información, coordinación y enlace. Así pues, la cuestión no es sólo mantener el nombre o la estructura actual de la FPNUL. Para el Gobierno, deben preservarse las funciones internacionales consideradas esenciales para la estabilización del Sur. Esta distinción se vuelve importante cuando se discuten varios escenarios.

Al Liwael 18 de agosto de 2026, se informa de que se celebraron consultas sobre una posible fuerza internacional o multinacional que podría tener éxito en la FPNUL en otra forma. El diario se refiere a una estructura cuya misión podría estar más vinculada directamente a la verificación de los arreglos en zonas experimentales. Señaló que los debates seguían centrados en los países participantes, las misiones y el marco operativo. Por consiguiente, la diplomacia libanesa debe trabajar simultáneamente en dos hipótesis: asegurar la continuación de la FPNUL o negociar un arreglo alternativo que sea suficientemente robusto para evitar un vacío de seguridad.

Roma adquiere mayor importancia en los cálculos de Beirut

Italia ocupa un lugar especial en estas consultas.AnnaharEl 18 de agosto de 2026 informa que Joseph Aoun visitará Roma y el Vaticano, donde se reunirá con el Papa León XIV, el Presidente italiano Sergio Mattarella y el Presidente Giorgia Meloni. El debate de día a día debería centrarse en el papel que podría desempeñar Italia en el mecanismo de verificación de las zonas experimentales. El interés de Roma se ve reforzado por su participación significativa en la FPNUL y por el debate sobre el futuro de la presencia internacional en el Sur.

Esta visita ofrece a la Presidencia una manera de ampliar su apoyo más allá del canal americano. Los Estados Unidos siguen siendo el principal patrocinador de las negociaciones con Israel, pero la aplicación de un posible acuerdo requiere la participación de otros Estados. Italia puede intervenir en esta fase debido a su experiencia en la fuerza internacional y sus relaciones con el Líbano. La visita al Vaticano también tiene una dimensión política. Permite a Joseph Aoun presentar la estabilidad del Líbano como un problema que va más allá del equilibrio militar del Sur y se relaciona con el mantenimiento del modelo político y social libanés.

La relación con Irán sigue enmarcada por la fórmula « Estado a Estado »

El caso iraní es finalmente uno de los aspectos más sensibles de la diplomacia libanesa. Joseph Aoun reitera que las relaciones con Teherán deben basarse en el respeto mutuo y la no injerencia. This wording, reported in particular byAl BinayAd Diyaron 18 August 2026, several newspapers reported statements by Iranian officials on Hezbollah and the South. Su objetivo es preservar las relaciones diplomáticas con el Irán y afirmar que las decisiones relativas al territorio libanés deben ser responsabilidad de las instituciones nacionales.

La dificultad está reforzada por la escalada entre Washington y Teherán.Al Sharq Al Awsatel 18 de agosto de 2026, informa de que la expiración del período de sesenta días asociado al memorando Islamabad no produjo ningún avance decisivo. Donald Trump mantiene la presión sobre Irán, mientras que funcionarios iraníes sugieren un posible cambio de postura defensiva a postura ofensiva. Las tensiones alrededor del Estrecho Ormuz siguen siendo altas. Para el Líbano, un deterioro de este frente puede tener consecuencias directas. Se arriesga a cambiar los cálculos israelíes alrededor de Ali al-Taher, la posición de Hezbollah y el margen de maniobra estadounidense.

La diplomacia libanesa el 18 de agosto evoluciona en varios niveles estrechamente relacionados. Beirut mantiene negociaciones con Israel bajo mediación estadounidense. Pidió a Washington que redujera la presión militar y alentara nuevos retiros. También procura garantizar la presencia de una fuerza internacional en el Sur, en forma de FPNUL o reemplazo. Pide a Italia y a otros asociados que participen en los mecanismos de verificación. Finalmente, trata de mantener una relación institucional con Irán al negar que las elecciones regionales de Teherán determinan oficialmente la política libanesa. Las declaraciones y enfoques del 18 de agosto muestran que el Líbano todavía tiene varios canales diplomáticos. También muestran que su eficacia depende en gran medida de las decisiones adoptadas en Washington, Tel Aviv y Teherán, mientras que las operaciones sobre el terreno siguen amenazando el proceso que Beirut busca preservar.

Política internacional: la confrontación de Washington-Theran domina un tenso Oriente Medio

Washington y Teherán a finales de 60 días sin acuerdo

La confrontación entre Estados Unidos e Irán es el principal archivo de prensa internacional del 18 de agosto de 2026. La expiración del período de sesenta días asociado al memorando de Islamabad no dio lugar a un acuerdo definitivo ni a una reanudación clara de las negociaciones.Al Sharq Al AwsatEl 18 de agosto de 2026, Donald Trump informó que mantenía una línea de alta presión. El Presidente de los Estados Unidos declara que su objetivo prioritario sigue siendo evitar que Irán posea armas nucleares. Pidió a Teherán que « llevara la bandera blanca » y se rindiera. Sin embargo, afirma que no tiene prisa para poner fin a la confrontación. Al mismo tiempo, el Presidente de los Estados Unidos advierte que no aceptará ningún acuerdo para el Estrecho de Ormuz que sea contrario a los intereses de los Estados Unidos. Por lo tanto, la diplomacia sigue siendo teóricamente abierta, pero está acompañada por demandas estadounidenses que Teherán considera inaceptable. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní también impugna la idea de que el memorando imponía un plazo firme de 60 días. Según su lectura, el período previsto podría ampliarse para continuar los debates sobre el programa nuclear y las sanciones. Teherán atribuye la falta de negociaciones a las violaciones estadounidenses.

La posición de Irán está creciendo más fuerte en el terreno militar.Al Sharq Al AwsatEl 18 de agosto de 2026, Yadollah Javani, un líder político con los Guardias Revolucionarios, informó que las operaciones de Irán ahora podrían ser ofensivas. También advierte contra las « prensiones estratégicas ». Otro funcionario iraní, citado por el periódico, afirma que Teherán podría aumentar la tensión en el Estrecho de Ormuz y en toda la región si fracasan los esfuerzos diplomáticos. A su juicio, Washington tendría unas semanas para aplicar las disposiciones del memorando. Sin embargo, el debate existe dentro del propio sistema iraní. Saeed Ajorlou, miembro del equipo de negociación y asesor del Presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, reconoce que algunos funcionarios están defendiendo la idea de un ataque preventivo contra los Estados Unidos. Advirtió, sin embargo, que Washington podría ser fácilmente agotado por la confrontación prolongada. La prensa describe así un poder iraní que endurece su retórica mientras sigue debatiendo el costo de una nueva escalada.

Al Binael 18 de agosto de 2026, también insiste en la ausencia de resultados al final de los 60 días. El periódico señala que Donald Trump minimiza la importancia del plazo y se niega a considerar la fecha como un límite vinculante. Teherán y Washington siguen en desacuerdo con la aplicación del memorando, incluido el levantamiento de las sanciones y las condiciones para reanudar las negociaciones. El periódico vincula directamente esta incertidumbre con los mercados petroleros. Las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz han causado importantes cambios de precio desde el comienzo de la confrontación. Por lo tanto, el riesgo no es sólo militar. También afecta al tráfico marítimo, las exportaciones de energía y las expectativas económicas internacionales.

El estrecho de Ormuz se convierte en el principal instrumento de presión iraní

La situación en el Estrecho de Ormuz ocupa un lugar especial en los diversos periódicos.Al Quds Al Arabi18 de agosto de 2026, reporta que Donald Trump amenazó con golpear a Omán si el sultanat obstruía las actividades estadounidenses en el Estrecho. Esta declaración llega en un momento en que Irán afirma haber llegado a un acuerdo con Muscat sobre la organización del tráfico marítimo. Al mismo tiempo, el Presidente de Estados Unidos sostiene que el bloqueo marítimo ejerce una presión económica significativa sobre Teherán. Aseguró que los Estados Unidos tuvieran un arsenal suficiente para intervenir más si fuera necesario. Trump también afirma que existe un canal indirecto con líderes de los Guardias Revolucionarios. Sin embargo, este último negó cualquier discusión directa y presentó declaraciones estadounidenses como un intento de ocultar las dificultades de Washington.

Así pues, el papel de Omán se vuelve particularmente delicado. Muscat conserva su papel tradicional como mediador entre Estados Unidos e Irán, mientras participa directamente en la gestión del cruce marítimo. La posibilidad de cierre prolongado o restricciones de tráfico pesado tendría consecuencias mucho más allá de los dos oponentes. The Strait is presented by several sources as the main means of pressure still available to Tehran. Pero su uso también expone a Irán a una confrontación más directa con Estados Unidos y con países dependientes de esta ruta marítima. Por lo tanto, las tensiones militares y económicas están estrechamente vinculadas.

Ad DiyarEl 18 de agosto de 2026, se reportaron las declaraciones de Donald Trump sobre la existencia de contactos directos con funcionarios de la Guardia Revolucionaria. El presidente estadounidense afirma que no tiene prisa y mantiene una retórica exigiendo la capitulación iraní. Teherán niega estos contactos. El contraste entre las dos versiones muestra la opacidad que rodea los intercambios. Ambas partes mantienen un fuerte discurso, permitiendo la posibilidad de canales indirectos. Sin embargo, ninguno de los periódicos del cuerpo informó de un nuevo acuerdo para salir de la crisis.

Gaza: Jared Kushner tratando de desbloquear una nueva fase

La Franja de Gaza es la segunda cuestión regional más importante.Al Quds Al ArabiEl 18 de agosto de 2026 informa que Jared Kushner se reunió con Benjamin Netanyahu después de celebrar una reunión excepcional en El Cairo con una delegación de Hamás dirigida por Khalil al-Hayya. Los debates se centraron en la transición a una nueva etapa de los arreglos de Gaza. Netanyahu y representantes del Consejo de Paz acordaron el establecimiento de dos grupos de trabajo. La primera debe ocuparse del desarme de las facciones palestinas. El segundo tiene que tratar con el saneamiento, el agua potable y la salud pública. Israel, sin embargo, vincula el comienzo de la reconstrucción con el desarme de Hamas. Un funcionario israelí citado por el periódico también afirma que Netanyahu se niega a retirarse antes de que se avance en las armas.

Hamas presenta un enfoque diferente. Según fuentes palestinas citadasAl Quds Al ArabiEl 18 de agosto de 2026, la delegación aseguró a Kushner que estaba dispuesta a abandonar completamente la administración de Gaza al comité nacional previsto por el Consejo de Paz. The movement would also agree to place the small arms of the police and security services under the authority of the new administration. Por otra parte, la cuestión de las armas de facciones sigue siendo el centro de las diferencias. Las deliberaciones también se centraron en el momento de la retirada israelí. Washington favorece un proceso gradual que combina el desarme y la retirada, mientras que Netanyahu pide que el desarme preceda a una evacuación israelí más amplia.

Al Liwael 18 de agosto de 2026, también informa que la visita de Kushner a Israel no produjo un avance definitivo. Según el diario, Netanyahu y Kushner coinciden en el principio de que ninguna reconstrucción debe comenzar antes del desarme de Hamás. Donald Trump también pidió a Israel que pusiera fin al bombardeo de Gaza, creyendo que el movimiento palestino había acordado poner sus armas. El periódico también reporta una amenaza política inusual del Presidente de Estados Unidos a Netanyahu: en caso de continua explosión, Trump podría apoyar a otro candidato en las próximas elecciones israelíes. Por lo tanto, las negociaciones sobre Gaza están mezcladas con los cálculos electorales israelíes y la voluntad estadounidense de lograr progresos diplomáticos.

Las operaciones israelíes continúan en Gaza y la Ribera Occidental

La diplomacia no terminó las operaciones sobre el terreno.Al Quds Al Arabiel 18 de agosto de 2026, informes de nuevos bombardeos y disparos israelíes en la Franja de Gaza a pesar de la cesación del fuego. El Ministerio de Salud de Gaza informa a nuevas víctimas y afirma que el registro desde la entrada en vigor del acuerdo sigue aumentando. El periódico también describe una situación de salud muy degradada. Sólo 12 de las 34 estaciones de producción de oxígeno permanecerían en funcionamiento, amenazando servicios intensivos de atención y unidades recién nacidas. Más de dos millones de personas siguen viviendo en condiciones de desplazamiento, y casi 200.000 familias están en tiendas rudimentarias que necesitan ser reemplazadas.

La Ribera Occidental también está sometida a fuertes presiones.Al BinaEl 18 de agosto de 2026 informa de la continuación de las operaciones de los colonos y de las fuerzas israelíes contra los palestinos y sus bienes. El periódico se refiere al asedio de varias casas en la aldea de Qusra, al sur de Naplusa, así como a las restricciones impuestas a los habitantes. Por consiguiente, la cuestión palestina sigue dividida entre las difíciles negociaciones en Gaza y una situación de enfrentamiento continuo sobre el resto de los territorios palestinos.

Siria: las incursiones israelíes continúan en el sur

Siria sigue enfrentando directamente las operaciones israelíes.Al Quds Al ArabiOn 18 August 2026, an Israeli force of approximately one hundred soldiers, supported by a dozen military vehicles, reported entering the village of Abidin in the Yarmouk cuenca in western Deraa province. La operación fue acompañada por drones y helicópteros de reconocimiento. Cuatro jóvenes sirios han sido arrestados. Two were then released, while two were detained. El periódico también reporta un bombardeo israelí de la zona de Tell Ahmar al-Sharqi en la provincia de Quneitra.

Estas operaciones confirman que el sur de Siria sigue siendo otro frente activo de la política israelí. Las incursiones ya no se limitan a señalar huelgas aéreas. Incluyen movimientos terrestres, registros y arrestos. La situación suscita preocupación por la capacidad de Damasco de restablecer plenamente su autoridad en las regiones del sur después de las convulsiones políticas de los últimos años.

Yemen se hunde en la escalada militar

Al mismo tiempo, el Yemen está experimentando una fuerte reanudación del enfrentamiento.Al Sharq Al Awsatel 18 de agosto de 2026, informa que los Houthis lanzaron cinco misiles balísticos hacia Bab al-Mandeb en el sur del Mar Rojo. Este ataque es el resultado de varias operaciones que dañaron gravemente el puerto de Mokha. Government forces claim to have conducted 181 operations in 24 hours against Huthies military positions and capabilities. Anuncian la pérdida de vidas y la destrucción de equipo y depósitos de armas.

Al Quds Al ArabiOn 18 August 2026, the Houthis also reported that they claimed to attack a ship which they presented as belonging to Saudi Arabia, as well as four accompanying boat. Fuentes cercanas a las fuerzas gubernamentales, sin embargo, proporcionan otra versión e indican que el buque fue propiedad y mantenido por un empresario yemení. Al mismo tiempo, fuerzas gubernamentales bombardearon Houthis rallies en las provincias de Al-Jawf y Marib. Por lo tanto, las versiones difieren en algunos objetivos, pero todos confirman una reanudación significativa de la actividad militar.

Iraq directamente afectado por el enfrentamiento iraní

La tensión entre Irán y sus vecinos también llega al Kurdistán iraquí.Al Sharq Al Awsaton 18 August 2026, reports that two Iranian explosive drones targeted in Erbil the office of the Kurdistan Prime Minister, Masrour Barzani, as well as the residence of the director of the local intelligence agency. No se informó de muertes, pero las autoridades kurdas describieron la operación como una grave escalada y violación de la soberanía iraquí. Masrour Barzani afirma que la región no participó en las guerras en curso. Funcionarios kurdos piden al gobierno federal que asuma sus responsabilidades y evite nuevos ataques.

El ataque ilustra la propagación geográfica de la confrontación. El conflicto entre Washington y Teherán no se limita al territorio iraní o al estrecho de Ormuz. Afecta a aliados, vecinos y zonas donde el Irán considera que sus intereses de seguridad están amenazados. Esta extensión aumenta el riesgo de un incidente local causando una reacción en cadena.

Riyadh y Jartum institucionalizan su reconciliación

En un registro diferente, Arabia Saudita y Sudán están fortaleciendo sus relaciones.Al Sharq Al Awsatel 18 de agosto de 2026, informa de la firma a Riyadh de un documento que establece un Consejo de Coordinación de Arabia Saudita-Sudanese. El Ministro de Relaciones Exteriores de la Arabia Saudita, Faisal bin Farhan y su homólogo sudanés, Mohieddin Salem Ahmed Ibrahim, firmaron el texto para proporcionar un marco institucional de cooperación entre ambos países. Los debates se refieren a las esferas política, de seguridad, económica y social. El Ministro del Sudán también destacó la importancia de la seguridad del Mar Rojo y dio las gracias a Riad por su apoyo desde el estallido de la guerra en Sudán.

El día internacional del 18 de agosto está marcado por una acumulación de puntos calientes. La cara a cara entre Estados Unidos e Irán sigue siendo el dossier structivo, con el Estrecho de Ormuz como el principal punto de presión. Gaza sigue suspendida de una compleja negociación sobre desarme, retiros y reconstrucción. Las operaciones israelíes continúan en territorio palestino y en el sur de Siria. Yemen está experimentando una nueva escalada alrededor de Bab al-Mandeb, mientras que el Kurdistán iraquí está directamente afectado por huelgas atribuidas a Irán. En este entorno, las iniciativas diplomáticas están aumentando, pero todavía se enfrentan a operaciones militares que siguen modificando el equilibrio de poder diariamente.

Economía: disminución de la competitividad, tensión eléctrica y reforma financiera en el corazón de la fragilidad libanesa

Los productos libaneses pierden terreno y la demanda del Golfo debilita

La economía libanesa aparece, en la prensa del 18 de agosto de 2026, frente a una combinación de problemas estructurales que van más allá de la crisis financiera. La competitividad de la producción local, el costo de la energía, el estado de infraestructura, la reestructuración bancaria y la capacidad del Estado para financiar sus instituciones constituyen el mismo panorama.Al AkhbarEl 18 de agosto de 2026, en particular, el deterioro de la competitividad de los productos libaneses y la disminución de la demanda de los países del Golfo se situaron a la vanguardia. El problema afecta directamente a un modelo económico que depende en gran medida de los mercados externos. La baja demanda reduce las oportunidades de los productores locales en un momento en que sus costos siguen siendo altos. El diario vincula así la situación de las empresas a un entorno económico más general en el que la producción libanesa lucha por recuperar las condiciones normales de funcionamiento después de varios años de crisis.

Este deterioro de la competitividad no puede separarse de la situación energética. Las empresas libanesas deben integrar un suministro inestable y costoso de electricidad en sus costos. Por lo tanto, los productores enfrentan un doble desafío. Deben mantener su cuota de mercado mientras llevan cargas que reducen su capacidad de competir con productos extranjeros. La disminución de la demanda del Golfo es particularmente importante en este contexto. Los mercados árabes han representado históricamente mercados esenciales para muchas producciones libanesas. Una contracción de estas ventas afecta no sólo a las empresas exportadoras, sino también al empleo, los proveedores y los circuitos locales que dependen de su negocio.

El dossier también tiene una dimensión política. La reactivación de la producción se presenta periódicamente como una de las condiciones para que el Líbano reduzca su dependencia de las corrientes financieras externas. Las dificultades descritasAl Akhbarmostrar que la reconstrucción de un aparato productivo no depende únicamente de las decisiones adoptadas por las empresas. Se trata de mejorar la infraestructura, la energía y las relaciones comerciales con los mercados regionales. La competitividad se convierte así en un indicador de la capacidad del Estado para crear un entorno económico más estable.

El proyecto de electricidad plantea preocupaciones sobre la liberalización sin un marco sólido

El sector de la electricidad es la otra cuestión económica importante que destacaAl Akhbar18 agosto 2026. El periódico dedica un artículo a un proyecto de reforma que presenta como una apertura desordenada del sector. Su tratamiento se centra en los riesgos de perturbación e intercambio de intereses en lugar de en la cuestión técnica de la producción. Sin embargo, la electricidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la recuperación económica. Afecta directamente a los hogares, pero también a la industria, el comercio y los servicios.

La cuestión es la naturaleza de la reforma. La apertura al sector privado puede atraer teóricamente inversiones y aumentar la capacidad de producción. Pero requiere normas precisas sobre concesiones, aranceles, regulación y división de responsabilidades. Sin estas garantías, el riesgo es sustituir las deficiencias del sistema público por una multiplicación de actores cuyos intereses no corresponden necesariamente a los de los consumidores.Al Akhbarinsiste precisamente en este miedo. Por lo tanto, el debate no se trata sólo de la necesidad de reformar la electricidad, que es ampliamente aceptada. Se centra en el modelo elegido y los mecanismos de control.

Esto está en consonancia con las declaraciones del Gobierno sobre las asociaciones entre los sectores público y privado.Al Binael 18 de agosto de 2026, informa que Nawaf Salam examinó con la delegación del Grupo de Trabajo para el Líbano el desarrollo de esas asociaciones en materia de energía, transporte e infraestructura. El Primer Ministro asocia estos proyectos con la política de reforma del gobierno. Así aparecen dos lecturas en el corpus. El ejecutivo considera la inversión privada como una forma de reiniciar sectores clave. Parte de la prensa advierte contra una apertura mal enmarcada que podría replicar las prácticas de compartir política y mala gobernanza.

La reestructuración bancaria sigue suspendida al retorno de la confianza

El sistema bancario es otro pilar de la crisis económica.Al JoumhouriyatEl 18 de agosto de 2026, el restablecimiento de la confianza se situó en el centro del proceso de recuperación. El periódico subraya que la legislación y las nuevas normas pueden allanar el camino para la reestructuración, pero que no son suficientes para devolver a los depositantes e inversores. La crisis bancaria ha alterado profundamente la relación entre el Líbano y las instituciones financieras. Por consiguiente, una reforma creíble debe abordar la cuestión de la pérdida, distribución y protección de los derechos de los solicitantes.

Esta dimensión es esencial para comprender los límites de un avivamiento basado únicamente en nuevas leyes. El sector bancario ha sido durante mucho tiempo central en la financiación de la economía libanesa. Su debilitamiento reduce el acceso al crédito para empresas y hogares. También complica la financiación de nuevas inversiones. Por consiguiente, el restablecimiento de la confianza requiere una aclaración de los balances y una división de responsabilidades entre los bancos, el Estado y otros agentes involucrados en la crisis financiera.

El retorno de la confianza también depende de la estabilidad institucional. Los inversores deben poder anticipar las reglas que rigen su negocio y cómo se aplicarán los contratos. Por eso los archivos bancarios, judiciales y administrativos se unen. La reestructuración del sector financiero no puede ser aislada del funcionamiento de la justicia, la lucha contra la corrupción y la reforma de la administración. Joseph Aoun también insistió, en sus declaraciones notificadas por varios periódicos el 18 de agosto de 2026, en la necesidad de enjuiciar las leyes contra la corrupción, la administración electrónica y la activación de la justicia.

El FMI sigue detrás del programa de reforma

Al SharqEl 18 de agosto de 2026, parte de sus páginas económicas se dedicó a los debates sobre las reformas y las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. El tema sigue relacionado con la capacidad del Líbano de adoptar los cambios necesarios durante varios años en las finanzas públicas y el sector bancario. El FMI representa tanto una posible fuente de financiación como un marco en el que las autoridades deben demostrar que pueden cumplir los compromisos contraídos.

El problema principal sigue siendo la aplicación. Ya se han anunciado o discutido varias reformas sin producir una transformación completa. La prensa del 18 de agosto muestra que esta cuestión también está pasando por el Sur: el Estado se enfrenta regularmente a una brecha entre las decisiones adoptadas y su aplicación efectiva. En el frente económico, esta brecha afecta directamente a la confianza de los asociados internacionales. Un acuerdo o una ley no es suficiente si las administraciones no tienen los medios necesarios o la voluntad política para aplicarlos.

Por lo tanto, la relación con el FMI es una prueba de credibilidad. Las autoridades deben demostrar que pueden actuar en bancos, finanzas públicas, gobernanza y empresas públicas. Al mismo tiempo, deben evitar poner la mayor parte de su costo en una población ya frágil mediante medidas de recuperación. Esta tensión explica por qué las discusiones financieras siguen siendo políticamente sensibles.

La seguridad social busca recuperar la capacidad de gestión

El nombramiento de una nueva junta directiva del Fondo Nacional de Seguridad Social es uno de los acontecimientos institucionales del día.Al Binael 18 de agosto de 2026, informa del nombramiento de Bechara Asmar como Presidente del Consejo, Wissam Alik como Vicepresidente y Haroun al-Siqli como Secretaría. El Ministro de Trabajo Mohammad Haidar pide al nuevo equipo que cumpla sus funciones con responsabilidad y con espíritu de cooperación.

La cuestión supera el único nombramiento administrativo. La seguridad social está directamente expuesta a la pérdida de ingresos, el aumento de los costos médicos y los cambios del mercado laboral. Su operación afecta a empleados y empresas. Una institución que no puede proporcionar sus beneficios aumenta adecuadamente los costos que soportan directamente los hogares. Por el contrario, la recuperación puede ayudar a restaurar parte de la protección social perdida durante la crisis.

Por lo tanto, la elección de Bechara Asmar viene en un momento en que la reforma económica también debe cumplir con los imperativos sociales. Una política de estabilización financiera que no vaya acompañada del restablecimiento de los mecanismos de protección podría exacerbar las desigualdades. Como tal, el Fondo es un indicador concreto de la capacidad del Estado para transformar las reformas institucionales en servicios accesibles.

El gasto público entra en debate sobre las prioridades estatales

Al Akhbarel 18 de agosto de 2026, destaca también el contraste entre algunos gastos públicos y la falta de recursos asignados a la Universidad Libanesa. El diario se refiere a un « estado de empresarios » capaz de encontrar millones para ciertos gastos mientras que la universidad pública carece de recursos. Esta crítica se refiere directamente a la cuestión de la asignación de fondos públicos.

El problema es económico y social. La Universidad Libanesa es una de las principales infraestructuras de formación del país. Un deterioro sostenido de sus recursos afecta la calidad de la educación y la capacidad de los estudiantes de hogares modestos para acceder a la educación superior. También puede aumentar la emigración de jóvenes graduados y debilitar los recursos humanos necesarios para una economía más productiva.

El debate sobre el gasto público contrasta así las necesidades inmediatas con las inversiones a largo plazo. La infraestructura, la reconstrucción, la electricidad y la protección social requieren una financiación significativa. En un contexto de recursos limitados, la priorización de los gastos se convierte en una opción de política importante. La crítica expresadaAl Akhbarel objetivo es precisamente la falta percibida de coherencia en esta jerarquía.

La guerra en el sur pesa sobre cualquier perspectiva de recuperación

Los archivos económicos del 18 de agosto no pueden por fin separarse de la situación de seguridad. El bombardeo y la destrucción en el Sur tienen un costo directo. Afectan la vivienda, la tierra agrícola, las tiendas, la infraestructura y los viajes. They also delay reconstruction and prevent many families from returning to normal activity.

Joseph Aoun insiste en este punto en sus declaraciones reportadas porAd Diyar18 agosto 2026. El presidente pidió ayuda para reconstruir el Sur y destacó que los ministerios deben estar presentes en las localidades donde se desplegó el ejército. Por lo tanto, la reconstrucción no se presenta como un paso lejano que sólo comenzaría después de un acuerdo político amplio. Ya forma parte de la responsabilidad del Estado.

La incertidumbre militar también afecta a la inversión. Mientras las empresas y los residentes no sepan si los combates pueden reanudarse, las decisiones de reconstrucción siguen siendo prudentes.AnnaharOn 18 August 2026, residents returned to their villages in the South and Western Bekaa were reluctant to make full reparations because they had no guarantee of the end of the war. A menudo se limitan al trabajo que necesitan para vivir en sus hogares. Esta actitud muestra cómo la incertidumbre geopolítica se convierte directamente en una desaceleración económica.

Las inversiones estadounidenses se presentan como una posible palanca

Al mismo tiempo, el gobierno busca atraer nuevas inversiones. Nawaf Salam habló con la delegación de Estados Unidos sobre las posibilidades de cooperación en transporte, energía e infraestructura. Joseph Aoun también habló de una asociación estratégica, económica y de seguridad con los Estados Unidos.Al BinaEl 18 de agosto de 2026, se informó de que las conversaciones presidenciales con Washington incluían la inversión estadounidense en el Líbano y la reanudación de los vínculos aéreos directos.

Esta estrategia pretende vincular la estabilización política y la recuperación económica. Un acuerdo duradero en el Sur podría reducir algunos de los riesgos que desalientan a los inversores. A su vez, las nuevas inversiones podrían fortalecer las instituciones y crear condiciones económicas que permitan al Estado ampliar su presencia. Pero esta relación también funciona en dirección opuesta. Sin mejorar la gobernanza, la banca y la infraestructura, la única estabilización segura no será suficiente para atraer capital de manera sostenible.

El panorama económico del 18 de agosto es, por tanto, el de una economía que sigue buscando las condiciones para salir de la crisis. La competitividad de los productos libaneses está disminuyendo y algunos mercados regionales están debilitando. La electricidad sigue siendo un obstáculo importante para la producción. La reestructuración bancaria progresa bajo la presión de una confianza profundamente degradada. El FMI sigue colocando reformas en el centro de la relación financiera internacional. La Seguridad Social y la Universidad Libanesa ilustran las dificultades de las instituciones públicas para cumplir sus tareas. Finalmente, la guerra en el Sur destruye activos y mantiene incertidumbre que dificulta la reconstrucción. Los proyectos de inversión y asociación mencionados por el gobierno ofrecen oportunidades, pero su implementación depende de una combinación que las fuentes del 18 de agosto todavía muestran es incompleta: seguridad, reforma financiera, servicios públicos funcionales y la capacidad real del Estado para implementar sus decisiones.

Justicia: amnistía, pena de muerte y extradición en el corazón de las tensiones judiciales

La ley de Amnistía abre una batalla entre las familias Abra y el Parlamento

La Ley General de Amnistía constituye el principal expediente judicial libanés en la prensa del 18 de agosto de 2026. El texto, aprobado por el Parlamento, no cierra el debate. Ahora se mueve la confrontación hacia la Presidencia de la República y posiblemente el Consejo Constitucional.Ad Diyarel 18 de agosto de 2026, informa que las familias de los soldados asesinados en los enfrentamientos Abra están preparando una movilización política en dos frentes. La primera está dirigida al Presidente Joseph Aoun. Quieren no promulgar la ley en su forma actual y utilizar sus prerrogativas constitucionales para remitirla al Parlamento. Las familias dependen de una declaración formulada por el Jefe de Estado en una reunión celebrada en junio. Joseph Aoun les aseguró que la sangre de las fuerzas militares y de seguridad no estaría comprometida, independientemente de las circunstancias políticas. El segundo frente se refiere a los Miembros que han luchado contra ciertas disposiciones del texto. The families wish that an appeal may be brought before the Constitutional Council against the articles which they consider to be violatingng the rights of the victims.

El desacuerdo se refiere principalmente al alcance de la amnistía. SegúnAd DiyarOn 18 August 2026, families refused that a general settlement could be granted without sufficient guarantees to persons accused or convicted in cases related to attacks against the army. Insisten en que su enfoque no debe transformarse en confrontación partidista. Algunas fuerzas políticas apoyan sus demandas, pero las familias no quieren que esta convergencia sea equiparada con una alianza política. Su objetivo declarado sigue siendo la revisión de las disposiciones que consideran incompatibles con la memoria y los derechos de los muertos. The newspaper also reports that threatening statements have been attributed to relatives of victims against Islamist detainees who may be released. Los representantes de la familia minimizan su alcance y los presentan como expresiones de ira. Afirman querer permanecer dentro de la ley. Sin embargo, esta aclaración refleja la sensibilidad del archivo. Una amnistía concebida como instrumento de solución política podría convertirse en una fuente de tensión social si algunas familias consideran que los delitos cometidos contra la institución militar no se tienen en cuenta suficientemente.

Por consiguiente, se está buscando un compromiso institucional.Ad Diyarse refiere a la posibilidad de remitir la ley al Parlamento para enmendar ciertas disposiciones. Esto permitiría al Presidente expresar sus reservas sin entrar en un enfrentamiento final con la Cámara. Pero reabriría inmediatamente las negociaciones entre los bloques que permitieron la adopción del texto. Así pues, el Jefe de Estado se enfrenta a una decisión cuyas consecuencias van más allá de la esfera jurídica. Promulgar el texto podría ser interpretado por las familias como aprobación de disposiciones que discuten. Para enviarlo de vuelta causaría un nuevo debate parlamentario. El caso ilustra así la dificultad de conciliar una amnistía general con la protección de los derechos de las víctimas y la necesidad de distinguir categorías muy diferentes de hechos.

La abolición de la pena de muerte cambia el marco penal libanés

Otro cambio importante es la pena capital.Al JoumhouriyatOn 18 August 2026, Joseph Aoun reported that he had published Act No. 68, passed a few days earlier by Parliament, abolishing the death penalty.Al Sharqel 18 de agosto de 2026, también confirma la publicación de este texto por el Presidente de la República. La reforma representa un cambio significativo en el derecho penal libanés. Pero sus consecuencias aparecen inmediatamente en un caso de extradición particularmente sensible.

La cuestión del momento exacto en que se aplica la nueva ley tiene importancia práctica. Hasta que finalice su publicación oficial y su entrada en vigor, las autoridades judiciales deben trabajar con la legislación vigente. Esta transición legal está en el centro del archivo Adel Issa retirado del General sirio. El caso incluye varios principios: los compromisos judiciales entre el Líbano y Siria, las normas de extradición, la protección de una persona susceptible de ser castigada con capital y las solicitudes de refugio político.

La concomitancia entre la abolición y este procedimiento convierte una reforma general en un elemento inmediato de un expediente individual. También obliga a las autoridades judiciales y administrativas a determinar si la evolución del derecho libanés debería cambiar la forma en que el país examina las garantías ofrecidas por el Estado requirente. El cuerpo no permite afirmar que esta cuestión se resuelve finalmente el 18 de agosto. Por el contrario, la información disponible describe un procedimiento que aún puede evolucionar.

La extradición de Adel Issa hace justicia entre la ley y la diplomacia

Al JoumhouriyatEl 18 de agosto de 2026, se dedicó un largo expediente al General sirio retirado Adel Issa. Según el periódico, la Fiscalía General del Tribunal de Casación, encabezada por el Magistrado Ahmad Rami al-Haj, está avanzando hacia una decisión que autoriza su entrega a las autoridades judiciales sirias. The case was reportedly examined under the judicial agreement signed between Lebanon and Syria in 1951. Sin embargo, el diario señala que el procedimiento también tiene una fuerte dimensión política y diplomática. Damasco solicita la entrega del ex oficial, mientras que su abogado busca prevenir la ejecución de esta medida.

El abogado Tony Chdid solicitó refugio político para su cliente. SegúnAl JoumhouriyatOn 18 August 2026, this request was transmitted to the Minister of the Interior through the Director General Security, General Hassan Choucair. El objetivo es suspender la entrega a Siria. The defence also invokes the evolution of the law concerning the death penalty. At the time described by the newspaper, the abolition law had not yet produced all its administrative effects since it still had to follow the official publication process. La defensa espera que este desarrollo lleve a la Seguridad General a aplazar la extradición.

El periódico especifica varios elementos en Adel Issa. He reportedly ordered the 17th division of the Syrian army between 2011 and 2015.Al Joumhouriyatafirma que el principal enfrentamiento militar mencionado en su expediente fue el del aeropuerto de Tabqa contra la organización estatal islámica. The newspaper also reports that Issa has entered Lebanon legally, contrary to reports of illegal entry. Estos elementos son utilizados por la defensa para impugnar la rendición del general. Sin embargo, no son una decisión judicial definitiva.

Según el periódico, el razonamiento de extradición se basa en la Convención de 1951. Adel Issa es nacional sirio y los presuntos actos cometidos en Siria. The request was reportedly transmitted to the Lebanese Public Prosecutor ‘ s Office by the Syrian judicial authorities with the required documentation. El registro no sería alcanzado por la prescripción. Los actos procesados no se considerarán delitos políticos excluidos de la extradición. Por último, los delitos mencionados tendrían sus equivalentes en el derecho libanés. Estos criterios son, según elAl Joumhouriyat, la base legal principal para la rendición.

Garantías judiciales en Siria apoyan las objeciones

Sin embargo, el expediente no se limita a la interpretación de la convención bilateral.Al Joumhouriyaton 18 August 2026, reports the concerns of lawyers and rights defenders regarding a surrender to the Syrian authorities. Invocan, entre otras cosas, las condiciones de detención, el riesgo de malos tratos y la situación general de las garantías judiciales en Siria. Por lo tanto, el debate se refiere a la posibilidad de que el Líbano ejecute una extradición cuando la persona interesada afirma estar en grave riesgo en el Estado requirente.

Otra preocupación se refiere al precedente que podría crear esta decisión. Según el periódico, los funcionarios de seguridad creen que la entrega de un ex alto funcionario sirio podría servir de referencia para otras solicitudes relativas a personas que viven en el Líbano. Esta cuestión incluye a los sirios que abandonaron su país después de los cambios políticos en Damasco. El debate va más allá del caso individual de Adel Issa. Se refiere a la forma en que el Líbano tiene la intención de tramitar las solicitudes de extradición de las nuevas autoridades sirias.

El principio de reciprocidad también aparece en los debates.Al Joumhouriyatrecuerda que el propio Líbano reclama a Siria varias personas buscadas por su justicia. El diario informa de una lista de unos 80 libaneses cuya liberación solicita Beirut. En particular, se refiere a un ex miembro de las fuerzas de seguridad que se unió al Frente Nusra al comienzo de la guerra siria y que ahora tendría una posición de seguridad en Homs. El periódico también recuerda la solicitud del Líbano relativa a Habib Chartouni. Según esta lectura, las relaciones judiciales entre Beirut y Damasco no pueden evaluarse únicamente mediante solicitudes sirias. También plantean la cuestión de la cooperación de Damasco con las solicitudes del Líbano.

La muerte de un gerente del banco desencadena una investigación

Otro expediente judicial aparece enAd Diyar18 agosto 2026. The daily reports that a manager working as a director at SGBL was found dead at his home in the Ghadir-Jounieh area. La víctima tenía una herida de bala en la cabeza. The security forces and the forensic police conducted an investigation to determine the circumstances and causes of death.

En esta etapa, las fuentes proporcionadas no permiten nuevos progresos. No hay pruebas suficientes en el cuerpo para calificar a la muerte como homicidio, suicidio o accidente. Tampoco es posible establecer un vínculo con las funciones bancarias de la víctima. El lugar dado al caso en varios comentarios muestra que plantea preguntas, pero éstas no son hechos judicialmente establecidos. Para un examen de la prensa de hecho, el archivo debe seguir siendo presentado como una investigación en curso.

Esta cautela es tanto más importante como el sector bancario sigue siendo políticamente sensible. Cualquier asociación prematura entre la función profesional de la víctima y su muerte podría convertir una hipótesis en información. Al 18 de agosto, el único elemento sólido proporcionado por las fuentes es el inicio de investigaciones por los servicios pertinentes.

Media law raises the issue of penalties for journalists

La justicia también aparece en el debate sobre la nueva ley mediática.Al Sharqel 18 de agosto de 2026, informa que el presidente del sindicato de prensa Aouni Kaaki y el del sindicato de editores Joseph Kosseifi pidieron a Joseph Aoun que devolviera el texto aprobado por el Parlamento. Their main objection concerns provisions which may lead to the imprisonment of a journalist. Both officials consider that a media law should protect and organize freedom of the press rather than create new instruments for penalizing journalists.

También impugnan las disposiciones que permiten el aumento de las organizaciones sindicales en el sector. Según ellos, tal evolución podría fragmentar la representación profesional. Pero la cuestión judicial sigue siendo la cuestión de las sanciones y la privación de libertad. Los sindicatos pidieron que se revisara la ley para respetar la Constitución y las libertades públicas.

Esta controversia llega en un momento en que el Líbano abolió la pena de muerte. Así, aparecen simultáneamente dos debates separados sobre política penal. La primera se refiere a la sanción más severa del sistema judicial. The second concerns the place of imprisonment in the treatment of press offences. En ambos casos, los debates cuestionan la relación entre la sanción penal y la protección de los derechos fundamentales.

Justicia libanesa frente a varios ensayos institucionales

Los archivos del 18 de agosto finalmente hicieron preguntas de una naturaleza muy diferente ante los tribunales. La amnistía general obliga a las instituciones a arbitrar entre la voluntad de establecerse y los derechos de las víctimas. Las familias de los soldados asesinados en Abra exigen que ciertos delitos no desaparezcan en un compromiso político general. Su movilización puede llevar a la remisión de la ley al Parlamento o a un recurso constitucional. La decisión de Joseph Aoun se convierte así en decisiva para la continuación del procedimiento.

La abolición de la pena de muerte abre una transformación del derecho penal cuyos efectos aparecen inmediatamente en el caso de Adel Issa. Su extradición se refiere a la convención judicial libanesa-siria, la cuestión del refugio político, las garantías ofrecidas a la persona buscada y las relaciones diplomáticas con Damasco. El procedimiento también demuestra que las decisiones judiciales no siempre pueden separarse del contexto regional.

The death of the SGBL framework recalls, in a different register, the need to distinguish established facts from assumeds until the investigation has delivered its conclusions. Por último, la Ley de medios de comunicación abre un debate sobre los límites de la pena penal cuando se refiere al ejercicio del periodismo.

Al 18 de agosto de 2026, no todos estos casos se completaron. Algunos están en la etapa de toma de decisiones presidencial, mientras que otros están ante la fiscalía o los servicios de investigación. Su punto común es la cuestión de la independencia y la credibilidad de las instituciones. La forma en que se tratará la amnistía, la extradición, las garantías penales y las investigaciones en curso determinará no sólo la suerte de las personas afectadas, sino también la capacidad del Estado para demostrar que las obligaciones políticas y diplomáticas siguen sujetas a normas judiciales claras.

Sociedad: el pueblo del Sur enfrenta desplazamiento, destrucción y retorno precario

El desplazamiento se convierte en una realidad diaria en las aldeas del Sur

The situation of the inhabitants of the South is the main subject of society in the Lebanese press of 18 August 2026. Detrás de las negociaciones, posiciones militares e intercambios diplomáticos, varios periódicos describen una población que vive de nuevo en incertidumbre. Los bombardeos israelíes y el temor a una extensión de los combates están cambiando las condiciones para regresar a las aldeas. Las familias que han recuperado la posesión de sus hogares deben considerar ahora la posibilidad de un nuevo comienzo.Ad DiyarOn 18 August 2026, this situation was described from attacks on Ansar and Deir al-Zahrani. The newspaper refers to residents who have returned to the South but who are forced to keep at hand the cases necessary for rapid displacement. It reports that population movements are repeated in each new phase of attacks. La precariedad del retorno se convierte así en una característica duradera de la vida cotidiana. La vivienda ya no es sólo un lugar para reconstruir. Todavía hay un espacio que la gente no sabe si pueden seguir ocupando.

Esta incertidumbre también se observaAnnahar18 agosto 2026. The daily reports that residents returning to their villages in the South and Western Bekaa are reluctant to undertake a full rehabilitation of their homes. Nadie, explican, les dio una garantía sobre el fin de la guerra. Lo más importante es que hacen las reparaciones necesarias para poder vivir allí. Esta actitud ilustra una consecuencia social concreta de la inseguridad. Incluso cuando las familias regresan, el regreso no significa que sus vidas hayan vuelto a la normalidad. El gasto está limitado por el miedo a que se destruya un nuevo trabajo. Los proyectos familiares siguen suspendidos del desarrollo del frente. La reconstrucción privada se vuelve temporal, aunque las necesidades son considerables.

Al JoumhouriyatEl 18 de agosto de 2026, la FPNUL proporcionó datos sobre esta situación. La fuerza internacional afirma que la actividad militar israelí aumentó considerablemente entre el 5 y el 16 de agosto. Grabó un promedio diario de 137 proyectiles, con picos a 208 el sábado y 185 el domingo. La FPNUL subraya que los civiles están pagando nuevamente el precio de esta escalada. Varias familias tuvieron que mover o cambiar su estilo de vida debido a la inseguridad y la incertidumbre. Por lo tanto, la observación se une a la de los testimonios reportados por los otros periódicos: las consecuencias sociales del enfrentamiento no comienzan con una guerra general. Parecen tan pronto como los bombardeos se vuelven lo suficientemente frecuentes para evitar que los habitantes consideren su regreso como sostenible.

La destrucción de aldeas amenaza el regreso sostenible de las familias

Las consecuencias sociales se agravan por la destrucción material. Las fuentes del 18 de agosto describen casas dañadas o destruidas, operaciones de tierra afectadas y movimientos terrestres en varias localidades.Al JoumhouriyatOn 18 August 2026, bombardments and destruction were reported in Bint Jbeil, Kounine, Markaba, Zawtar al-Sharqiya, Wadi Zibqine, Hadatha and Bani Hayyan. El periódico también reporta un intenso panorama de varias zonas de la costa sur. En este contexto, las familias no sólo deben decidir si pueden regresar. Deben determinar si su aldea todavía tiene las condiciones materiales para una vida normal.

La destrucción de viviendas es sólo parte del problema. Las tierras agrícolas, las plantaciones y la infraestructura local también se ven afectadas. Los incendios y las operaciones terrestres afectan a una economía de aldea en la que los ingresos agrícolas siguen desempeñando un papel importante. La pérdida de una casa puede ser visible inmediatamente. La destrucción de árboles, cultivos o equipos tiene consecuencias más largas. Reduce los ingresos futuros y puede hacer que la rentabilidad sea económicamente imposible incluso cuando la lucha se detiene.

Esta situación explica la insistencia de Joseph Aoun en la reconstrucción.Ad DiyarEl 18 de agosto de 2026 informa que el Presidente está solicitando asistencia para reconstruir el Sur. También hace hincapié en la necesidad de prestar servicios a los habitantes de las zonas donde se despliega el ejército. Por consiguiente, la reconstrucción está vinculada a la presencia del Estado. No es suficiente para permitir que la gente regrese físicamente a sus aldeas. Hay que disponer de electricidad, carreteras, telecomunicaciones, agua y servicios administrativos.

El presidente presentó la misma idea ante la delegación de Estados Unidos. SegúnAl BinaEl 18 de agosto de 2026, creía que la respuesta del gobierno debía ser integral e incluir las dimensiones económicas, sociales y políticas, no sólo la dimensión militar. Se cita, entre otras cosas, los Ministerios de Energía, Obras Públicas y Telecomunicaciones entre las autoridades encargadas de prestar servicios en las localidades meridionales. Esta declaración demuestra que la estabilización no puede reducirse al despliegue militar. La presencia institucional debe ser visible en la vida cotidiana de los habitantes.

La FPNUL también se considera un factor de seguridad social

El debate sobre la FPNUL tiene una dimensión social a menudo enmascarada por los debates militares. Joseph Aoun insiste precisamente en este aspecto.Al Joumhouriyaton 18 August 2026, reports that the President considers the presence of international force important for humanitarian, social, economic and security reasons. En su opinión, ayudó a dar a los habitantes una sensación de seguridad y los alentó a permanecer en sus aldeas.

Esta función explica en parte la movilización parlamentaria para su continuación. Una delegación que representa a 86 Miembros presentó una solicitud a la Presidencia para que se prorrogara la misión. La presencia de soldados internacionales está ciertamente vinculada a la observación y la coordinación. Pero también se ha convertido en parte de la vida de las localidades del sur. Por lo tanto, algunos podrían percibir la retirada de la FPNUL como la desaparición de protección adicional en un período en que el ejército israelí mantiene posiciones y ataques continúan.

La propia FPNUL afirma que mantiene patrullas, vigila los acontecimientos, identifica obstáculos y reduce los riesgos explosivos.Al JoumhouriyatOn 18 August 2026, it also reports that it facilitates access to humanitarian aid. Estas funciones afectan directamente la vida de los civiles. Son de particular importancia en las zonas en que todavía hay municiones sin detonar.

ElAd DiyarOn 18 August 2026, Lebanese soldiers dismantled unexploded air bombs in Kafra. Ad Diyar-18 08 2026.pdf Por lo tanto, el peligro persiste después de los bombardeos. Una munición que no explotó en el momento del ataque sigue amenazando a residentes, agricultores y niños. Por consiguiente, el regreso a las zonas afectadas requiere operaciones de seguridad y remoción de minas, además de necesidades de reconstrucción.

La protección social trata de restaurar el funcionamiento institucional

Fuera del Sur, la reorganización del Fondo Nacional de Seguridad Social es uno de los principales temas que afectan directamente las condiciones de vida.Al Binael 18 de agosto de 2026, informa de la instalación de la nueva junta directiva de la institución. Bechara Asmar se convierte en presidente, vicepresidente de Wissam Alik y secretario de Haroun al-Siqli. El Ministro de Trabajo Mohammad Haidar pide al nuevo Consejo que trabaje de manera responsable y colectiva.

El restablecimiento de esta institución es importante en una sociedad marcada por varios años de crisis económica. Los costos más altos de salud y la pérdida del valor de los ingresos han aumentado la carga directa que soportan los hogares. En este contexto, la eficacia de la seguridad social determina la capacidad de parte de los empleados para acceder a la atención y ciertos beneficios.

El nombramiento de un consejo obviamente no resuelve las dificultades financieras de la institución. Sin embargo, es un paso administrativo necesario. El desafío será transformar la reorganización en mejores beneficios. El cuerpo del 18 de agosto no proporciona pruebas suficientes para medir los resultados futuros del nuevo equipo. Por otra parte, permite establecer que la protección social vuelve a la agenda institucional después de un largo período en que la crisis ha reducido considerablemente la capacidad de los órganos públicos.

Este tema está en consonancia con la estrategia de Nawaf Salam. El Primer Ministro afirma que la reforma y el restablecimiento de la autoridad estatal son dos vías inextricablemente vinculadas. Para los ciudadanos, esta autoridad no se limita al control territorial. También mide la capacidad de obtener atención, servicios y protección social. Por consiguiente, la reconstrucción del Estado requiere instituciones que tengan un efecto inmediato en la vida cotidiana.

La Universidad Libanesa todavía se enfrenta a la falta de recursos

La situación de la educación pública es otro aspecto social del corpus.Al Akhbarel 18 de agosto de 2026, destaca la falta de recursos en la Universidad Libanesa y el contraste con otros gastos públicos. El diario critica una gestión en la que se pueden movilizar grandes fondos para ciertos gastos mientras que la universidad pública carece de recursos.

Al Akhbar-18 08 2026.pdf

La pregunta va más allá del presupuesto de una institución. La Universidad Libanesa sigue siendo una vía esencial de acceso a la educación superior para las familias que no pueden pagar las instituciones privadas. Por lo tanto, su debilitamiento tiene un efecto social directo. Reduce las oportunidades de formación de parte de los jóvenes y puede reforzar las desigualdades entre los estudiantes.

El deterioro de la educación pública también puede impulsar la emigración. Los jóvenes que no encuentran una formación satisfactoria o perspectivas de empleo pueden tratar de proseguir sus estudios o carreras en el extranjero. El Líbano pierde entonces algunas de las habilidades necesarias para su reconstrucción económica e institucional. Así que la financiación universitaria no es sólo una cuestión educativa. Afecta el mantenimiento del capital humano en el país.

El dossier finalmente destaca el debate sobre las prioridades públicas. Los recursos estatales son limitados y las necesidades son elevadas. Pero la elección de reducir o retrasar el gasto educativo tiene consecuencias a largo plazo. La crítica expresada enAl Akhbaresta brecha entre las necesidades de la universidad y las opciones presupuestarias observadas en otros lugares se aborda con precisión.

Dieta y salud preguntan hábitos diarios

Al JoumhouriyatEl 18 de agosto de 2026, también dedicó un dossier a una cuestión de la vida cotidiana: ¿la cocina doméstica siempre es mejor para la salud? El periódico examina las ideas recibidas que combinan automáticamente la preparación casera y la alimentación saludable. Su tratamiento recuerda que la calidad de una comida depende de su composición, las cantidades, los métodos de cocina y los productos utilizados, y no simplemente del hecho de que se prepara en casa.

Este tema difiere de las principales cuestiones políticas y de seguridad de la publicación. Sin embargo, demuestra que los desafíos sociales no son totalmente absorbidos por la guerra y la crisis institucional. Los hábitos alimentarios siguen siendo una cuestión de salud pública, especialmente en un momento en que las limitaciones económicas pueden cambiar las opciones de los hogares.

El costo de los productos, la disponibilidad de alimentos y el tiempo dedicado a la preparación influyen directamente en las prácticas. Por lo tanto, el concepto de cocina saludable debe situarse en las condiciones sociales de las familias. Un hogar enfrentado a una fuerte disminución del poder adquisitivo no tiene necesariamente las mismas opciones que otra. El dossier de alimentos se suma indirectamente a las cuestiones de ingresos y protección social.

Los servicios públicos se convierten en una condición para volver a la vida normal

La prensa del 18 de agosto demuestra finalmente que las dificultades sociales libanesas están fuertemente vinculadas al funcionamiento del Estado. En el Sur, la gente necesita seguridad, pero también agua, electricidad, carreteras y telecomunicaciones. Las familias desplazadas deben saber si su regreso es sostenible antes de efectuar gastos de reconstrucción. Los agricultores deben tener acceso a sus tierras sin estar expuestos a bombardeos o municiones sin explotar.

En el resto del país, las mismas expectativas adoptan otras formas. Los empleados dependen de un sistema de seguridad social capaz de cubrir parte de los gastos médicos. Los estudiantes necesitan una universidad pública financiada correctamente. Los hogares siguen enfrentando los efectos de la crisis en sus gastos alimentarios, sanitarios y esenciales.

Sin embargo, el Sur concentra las formas más agudas de esta fragilidad. El regreso de los habitantes no puede medirse únicamente por el número de personas que regresan a sus aldeas. Un verdadero retorno implica que las familias pueden reparar sus hogares sin temor a la destrucción unas semanas después. Supone que los niños pueden reanudar sus vidas regulares y que los adultos pueden regresar al trabajo. También requiere que la función de los servicios públicos y que se aseguren carreteras, tierras y viviendas.

Las fuentes del 18 de agosto de 2026 describen una sociedad que no sólo vive las consecuencias inmediatas de la confrontación. También debe gestionar la incertidumbre prolongada. La gente del Sur vuelve sin saber si tendrán que irse. Las instituciones sociales intentan recuperar su capacidad después de varios años de crisis. La Universidad Libanesa carece de recursos mientras que es un instrumento importante para la movilidad social. La protección social debe reconstruirse en un contexto de fuerte presión sobre los hogares. En estos casos, la cuestión central sigue siendo la continuidad de la vivienda, los ingresos, la atención, la educación y los servicios. Es esta continuidad que la guerra, la crisis económica y el debilitamiento institucional siguen debilitando.

Cultura: Ziad Rahbani en el corazón de los homenajes, entre memoria, música y creación libanesa

En Saida, la obra de Ziad Rahbani continúa uniendo artistas y público

La figura de Ziad Rahbani ocupa un lugar importante en las noticias culturales registradas por la prensa del 18 de agosto de 2026. En Saida, el homenaje al músico libanés, compositor y teatral tomó la forma de un evento multidisciplinario.Annahar, el 18 de agosto de 2026, informa que el Centro Cultural Maarouf Saad cerró un evento organizado bajo el título « Hola, por primera vez… no estamos juntos », dedicado a la memoria de Ziad Rahbani. El evento quería restaurar varias dimensiones de su viaje. No se limitó a la interpretación de sus canciones. Una exposición de archivos de la colección del ingeniero Hussein Maaz presentó fotografías y documentos que describen las etapas de su carrera musical y teatral. La programación asocia entonces poesía, canto, música, artes visuales y danza. El cantante Osama Zeidan ha realizado canciones nacionales y varias obras de Rahbani. Jaafar al-Taffar ofreció lecturas poéticas inspiradas en su universo y pensamiento. Un cortometraje dirigido por Ali al-Ibriq también fue proyectado, mientras que una compañía de baile presentó una creación construida sobre su música. Los artistas finalmente han hecho obras en vivo inspiradas por el músico.

La diversidad de esta programación refleja el lugar especial de Rahbani en la cultura libanesa. Su legado no es sólo una canción. Afecta al teatro, la composición, el comentario social y una forma de sátira política que ha marcado varias generaciones. El homenaje de Saida permite así el diálogo entre los diversos aspectos de este trabajo. La exposición de archivos juega un papel especial aquí. Transforma la memoria en material documental y permite seguir la construcción de un viaje artístico que ha acompañado varias décadas de historia libanesa. El evento también muestra cómo el trabajo sigue siendo asumido por jóvenes artistas. La danza, la creación de plástico y el cortometraje no simplemente reproducen las formas utilizadas por Rahbani. Los reinterpretan a través de otras disciplinas. El evento se convierte así en un trabajo de memoria como una nueva producción cultural.

La elección de Saida también da una dimensión local a este tributo. Coloca la memoria del artista en un espacio cultural fuera de los grandes salones beyruthine. La presencia de un público en torno a una exposición, conciertos y actuaciones demuestra el papel que pueden desempeñar los centros culturales regionales en la circulación de obras libanesas. En una noticia nacional dominada en gran medida por confrontaciones y dificultades económicas, esta programación ofrece otra historia del país: la de las instituciones locales que continúan organizando reuniones artísticas y conservando archivos.

Jerusalén abre su festival con un homenaje al músico libanés

La influencia de Ziad Rahbani va más allá del marco libanés.Al Quds Al Arabi18 de agosto de 2026, informa que el Festival de Jerusalén eligió sus canciones para abrir su trigésima edición, después de dos años de interrupción relacionada con la guerra en Gaza. En una habitación del Centro Cultural Yabous en Jerusalén Oriental, la Orquesta de Jerusalén para la Música Árabe dedicó aproximadamente una hora y media a una selección de obras del músico libanés. El diario recuerda que Rahbani no sólo era conocido como compositor y músico. Su posición a favor de la causa palestina también contribuyó a su importancia en la memoria cultural palestina.

El presidente de la junta directiva del Yabous Centre, músico Souheil Khoury, explica enAl Quds Al Arabique el festival alcanza su trigésima edición mientras que su historia abarca cuarenta años, varias interrupciones que han sido causadas por intifadas y guerras. Destacó la voluntad de los organizadores de regresar a pesar de la guerra y destrucción en Gaza. El festival se presenta como una manera de restaurar un espacio colectivo a una población que se enfrenta a un largo período de violencia. La música de Rahbani toma así un significado que va más allá del tributo a un artista desaparecido. Sirve de punto de recuperación para una manifestación cultural palestina interrumpida por la guerra.

La elección de un artista libanés para esta reapertura también muestra la circulación regional de referencias culturales. Las obras de Rahbani se han producido en un contexto libanés muy específico, pero algunas de sus dimensiones políticas y sociales han sido resonadas mucho más allá del país. La programación de Jerusalén transforma así el patrimonio libanés en lenguaje cultural compartido. También recuerda los vínculos históricos entre escenas de música libanesa y palestina.

Finalmente, el evento tiene una dimensión institucional. SegúnAl Quds Al ArabiLos organizadores consideran que un festival con el nombre de Jerusalén participa en el mantenimiento de una vida cultural en la ciudad. El regreso del evento después de dos años de interrupción se presenta como un acto de continuidad. En esta perspectiva, el homenaje a Ziad Rahbani combina la memoria artística y el mantenimiento de la actividad cultural en un entorno político difícil.

Música argelina revisitada a través del patrimonio de Dahmane El Harrachi

El cuerpo del 18 de agosto también amplía la mirada a la creación musical árabe.Al Quds Al Arabidedica un sujeto a Marwa Salah Metwally y su trabajo alrededor de Dahmane El Harrachi. El tratamiento vuelve a la obra del músico argelino y cómo su repertorio sigue siendo interpretado y transmitido. Al Quds-18 08 2026.pdf El interés del sujeto reside en esta circulación de la memoria musical entre generaciones y entre espacios árabes.

Dahmane El Harrachi pertenece a una tradición cuya recepción superó a Argelia. Su repertorio acompañaba la experiencia de emigración y las transformaciones sociales de parte del Magreb. El tema pone así la canción en un contexto histórico y humano más amplio. Como en los homenajes a Ziad Rahbani, el avivamiento contemporáneo no se limita a la nostalgia. Se plantea la cuestión de la transmisión de un patrimonio musical y la capacidad de los nuevos intérpretes para darle una forma presente.

Esta presencia de varios temas musicales en las ediciones del día muestra el lugar dado a obras que cruzan generaciones. Los periódicos no sólo tratan de novedades discográficas. También regresan a artistas cuya influencia continúa después de su desaparición. La reconciliación no significa que sus obras sean comparables. Más bien, destaca la misma cuestión cultural: ¿cómo preservar un patrimonio popular sin congelarlo solo en la conmemoración?

Cine y televisión mantienen diversas noticias artísticas

Las páginas culturales del corpus también dan un lugar importante para las producciones cinematográficas y audiovisuales. Varias publicaciones dedican espacios específicos a productos, intérpretes y proyectos en curso.Al Joumhouriyat, el 18 de agosto de 2026, así se reserva una página para las noticias cinematográficas, mientras queAl Sharq Al Awsatdesarrolla contenidos dedicados al cine y la cultura. Estas páginas nos permiten ampliar la sección más allá de la música, incluso si los temas estrictamente libaneses son menos numerosos que en los homenajes dedicados a Rahbani.

Al Quds Al ArabiEl 18 de agosto de 2026 presentó también varios temas relacionados con las artes y la creación. Su edición combina noticias políticas, páginas culturales, literatura y música. Esta diversidad es una característica importante del cuerpo. La cultura no aparece como un área aislada del contexto regional. A menudo se colocan obras y manifestaciones en las sociedades que las producen. El Festival de Jerusalén es el ejemplo más claro: la reanudación de la actividad artística está directamente vinculada a los efectos de la guerra.

Este vínculo entre la cultura y la situación política también es notable en el Líbano. Las manifestaciones dedicadas a Ziad Rahbani tienen lugar mientras que las páginas actuales están casi enteramente ocupadas por el Sur, las negociaciones y el riesgo de una nueva confrontación. La coexistencia de estos temas demuestra que la vida cultural continúa a pesar de la inestabilidad. No suprime las consecuencias de la crisis, pero mantiene lugares de encuentro y producción.

El patrimonio médico de Damasco se transformó en un espacio museo

El patrimonio es otro aspecto de las noticias culturales.Annahar18 de agosto de 2026, destaca el Bimaristán de Damasco, presentado como un museo dedicado a la medicina y la ciencia. El sujeto está interesado en transformar un sitio histórico de salud en un espacio de transmisión del patrimonio. Nahar-18 08 2026.pdf Este enfoque amplía el concepto de cultura para incluir el patrimonio científico, arquitectónico y médico.

Bimaristán recuerda que las instituciones de atención de la salud también han producido una arquitectura, prácticas y conocimientos cuya preservación es ahora una cuestión de patrimonio. Su transformación en un museo permite presentar al público la historia de la medicina en la región y el papel desempeñado por estas instituciones en la organización de la atención. El lugar no sólo vale la pena su arquitectura. Cuenta una historia social de la ciencia.

Este tipo de tema ocupa un lugar especial en un corpus dominado en gran medida por noticias inmediatas. Presenta una temporalidad más larga. Cuando las nuevas políticas siguen acontecimientos que a veces evolucionan de una hora a otra, el patrimonio requiere mirar la continuidad histórica. También recuerda que la preservación cultural no sólo se refiere a obras literarias o musicales. Los edificios, las prácticas científicas y las viejas instituciones también son elementos de memoria.

Traducción y literatura prolongan el debate sobre la circulación de obras

Páginas culturalesAnnaharel 18 de agosto de 2026, también incluye preguntas literarias y traducción. Nahar-18 08 2026.pdf El tema es esencial en un espacio cultural árabe donde una parte significativa de la circulación de obras depende del paso entre varios idiomas. La traducción permite el acceso a la literatura extranjera, pero también permite a los autores árabes llegar a otros públicos.

El trabajo del traductor no es solo reemplazar palabras. Debe mantener una voz, ritmo y referencias culturales. Los debates sobre la traducción afectan así directamente cómo se recibe un trabajo en otra sociedad. En una edición donde varios eventos muestran la circulación regional de la música, esta dimensión literaria completa la imagen: la cultura también se construye a través de los pasajes de un idioma y de un espacio a otro.

La presencia de temas literarios, patrimoniales, musicales y cinematográficos ayuda así a evitar reducir la cultura a la actualidad del espectáculo. Por el contrario, el cuerpo muestra varias formas de transmisión. Algunos pasan por archivos, como en Saida. Otros por reinterpretación musical, como en Jerusalén. Otros se basan en la preservación de un edificio o la traducción de un texto.

Cultura libanesa entre memoria y continuidad

Para el Líbano, sin embargo, la línea cultural principal del 18 de agosto sigue siendo la memoria de Ziad Rahbani. Los homenajes a Saida y Jerusalén le dan dos dimensiones complementarias. En Saida se hace hincapié en la pluralidad de su viaje y en la repropiación de su patrimonio por los artistas. En Jerusalén, su música acompaña la reanudación de un festival interrumpido por la guerra. En ambos casos, las obras no sólo se reproducen. Se utilizan para crear un espacio colectivo.

Esta noticia también destaca la importancia de los archivos. Las fotografías, documentos y objetos reunidos en Saida conservan rastros que de otro modo podrían quedar dispersos en colecciones privadas. La creación de una memoria cultural depende precisamente de esta capacidad de preservar y hacer accesibles los documentos. Los homenajes especiales pueden atraer a un público, pero la transmisión a largo plazo requiere fondos organizados, sitios de conservación y trabajo documental.

Al mismo tiempo, la diversidad de formas presentadas durante el evento Saïda muestra que el legado de un artista puede convertirse en un tema para nuevas creaciones. Poesía, danza, cine y artes visuales se han añadido a la música. Este enfoque impide que el tributo sea meramente un memorial. Muestra cómo una obra antigua puede continuar produciendo nuevas formas.

Agenda cultural: reuniones identificadas en 18 de agosto

El corpus permite identificar varias manifestaciones culturales, pero no proporciona un programa completo para todos los acontecimientos que se producen en el Líbano. La principal manifestación libanesa claramente documentada es el homenaje a Ziad Rahbani organizado por el Centro Cultural Maarouf Saad en Saida.AnnaharSin embargo, el 18 de agosto de 2026 fue el cierre del evento. La exposición de archivos, intervenciones musicales, proyección y performances, por lo tanto, pertenecen a una programación que termina en el momento de la publicación.

A nivel regional, sin embargo, el Festival de Jerusalén acaba de abrir su trigésima edición.Al Quds Al ArabiOn 18 August 2026, it was reported that the opening was dedicated to Ziad Rahbani after two years of interrupt of the festival. Al Quds-18 08 2026.pdf Este evento es el evento cultural en progreso mejor identificado en las fuentes.

Los PDF del 18 de agosto no proporcionan suficiente información confiable para establecer un calendario completo de exposiciones, conciertos y espectáculos actualmente programados en todo el Líbano. Por lo tanto, sería artificial añadir eventos no documentados por el corpus. El programa puede complementarse más adelante con una búsqueda externa específica si se desea un calendario completo. En las fuentes disponibles, las noticias culturales siguen estructuradas principalmente por la transmisión de obras, homenajes a Ziad Rahbani, la reanudación del Festival de Jerusalén, la música árabe, el cine, la literatura y la preservación del patrimonio.

Deporte: el fútbol femenino allana el camino para Asia mientras que las selecciones libanesas se preparan para la sucesión

No Limits lleva el fútbol femenino libanés por primera vez en la Liga de Campeones Asiáticos

El fútbol femenino libanés juega un papel central en las noticias deportivas nacionales del 18 de agosto de 2026.Al AkhbarEl 18 de agosto de 2026, dedicó un desarrollo a No Limits, campeón del Líbano femenino, comprometido con las calificaciones de la Liga de Campeones Asiáticos. El club ganó menos de un mes antes de su primer título de campeón nacional. Su gestión decidió entonces participar en la competencia continental a pesar de las dificultades financieras y el contexto general del país. El periódico destaca el alcance de esta decisión. El fútbol masculino libanés ya está sufriendo las consecuencias de la guerra. Las dificultades son aún mayores para un equipo de mujeres, cuyos recursos son más limitados. A pesar de estas limitaciones, No Limits obtuvo las instalaciones administrativas necesarias de la Federación Libanesa y entró en la competencia asiática. Esta es la primera participación de un club libanés en el principal concurso de mujeres asiáticas.Al Akhbarpor lo tanto, presenta la presencia de No Limits como un resultado significativo en sí mismo, independientemente del resultado deportivo de las calificaciones.

El club se debe a jugar su segundo juego el jueves contra Ayeyawady, un equipo Burma.Al Akhbarel 18 de agosto de 2026, describe una misión difícil para el representante libanés en estas calificaciones preliminares. Sin embargo, la cuestión va más allá del resultado de una sola reunión. El compromiso continental ofrece al fútbol femenino libanés una exposición y una experiencia que todavía carece. Interviene principalmente después del primer credo nacional de No Limits. El club debe pasar rápidamente de un éxito local a una competencia donde las limitaciones deportivas, financieras y logísticas son mayores. Esta transición es una prueba para la estructura misma, pero también para la capacidad del fútbol femenino libanés para competir permanentemente en competiciones asiáticas.

La participación tiene importancia adicional en el contexto descrito por el diario. Los efectos de la guerra no son sólo acerca de encuentros o movimientos. Afectan la financiación del club, la infraestructura, la preparación y la posibilidad de construir programas deportivos en varias temporadas. En estas condiciones, una presencia continental requiere una inversión que los ingresos habituales del fútbol femenino dificultan su cobertura. El acompañamiento de la Federación se convierte así en decisivo. El caso de No Limits plantea más ampliamente la cuestión de la transformación de un éxito único en una progresión sostenible. Una primera participación asiática puede allanar el camino. Sin embargo, no será suficiente desarrollar la disciplina si no está acompañada por un campeonato estable, una formación de los jugadores y recursos para mantener los clubes en la fuerza.

Los menores de 15 años ganan sobre Siria antes de las calificaciones asiáticas

La preparación de la sucesión es el otro tema fuerte del fútbol libanés.Al Akhbarel 18 de agosto de 2026, informa que la selección libanesa de menores de 15 años ganó un sorteo de 2-2 contra Siria en Jounieh. Esta reunión amistosa forma parte de la preparación de las calificaciones de la Copa Asiática programadas para noviembre. El sorteo está programado para el 27 de agosto. El Líbano inició el encuentro con un enfoque ofensivo a pesar de un objetivo sirio que se había recibido en el quinto minuto. El resultado se presenta como un cero obtenido con carácter contra una selección cercana utilizada como paso de preparación.

La reunión tiene sentido en un programa más largo. A esta edad, el objetivo no se limita al resultado inmediato. Los juegos amistosos deben permitir que los jugadores, asociaciones y una organización colectiva sean probados antes de la competencia oficial. Conocer Siria también permite al Líbano enfrentar un equipo de un entorno de fútbol cercano antes de descubrir a sus oponentes asiáticos. El calendario deja varios meses de preparación. El sorteo del 27 de agosto permitirá entonces adaptar el trabajo a los equipos a los que se enfrentará el Líbano.

El desarrollo de selecciones juveniles satisface directamente las ambiciones del equipo nacional superior. La cuestión de la continuidad entre categorías parece ser una cuestión importante para el fútbol libanés. La formación de una generación produce resultados sólo si los jugadores pueden progresar dentro de un marco coherente, encontrar tiempo de juego en sus clubes y acceder gradualmente a las mejores selecciones. Por lo tanto, la reunión con Siria forma parte de un proyecto más amplio.

Madjid Bougherra quiere transformar la identidad de juego de la selección

AnnaharEl 18 de agosto de 2026, dedicó un largo tema a Madjid Bougherra y el diseño que deseaba aplicar al fútbol libanés. El técnico argelino quiere romper con un enfoque de larga data basado en la prudencia defensiva. Dice que prefiere fútbol ofensivo, toma de riesgos, creatividad, conservación de globos y un juego dinámico. El cambio solicitado no sólo se refiere a la primera selección. Bougherra quiere que la misma filosofía se aplique gradualmente a diferentes grupos de edad para que un jugador pueda pasar de una selección a otra sin tener que aprender un sistema completamente nuevo.

Esto dará una dimensión particular a la labor realizada con niños menores de 15 años. El problema del fútbol libanés no es sólo el nivel de jugadores disponibles para el primer equipo. Se refiere a la forma en que están entrenados y la continuidad entre generaciones. SegúnAnnaharBougherra considera que el jugador libanés tiene cualidades compatibles con un juego más libre y técnico. Por lo tanto, se niega a considerar los límites del campeonato como una justificación permanente para un fútbol exclusivamente defensivo.

Sin embargo, el criador reconoció las dificultades del campeonato nacional.AnnaharOn 18 August 2026, he reported that he did not consider him without talent. Más bien, su principal problema es la falta de continuidad. Esta observación se refiere a la misma organización del fútbol libanés. Una selección nacional depende de los jugadores que tienen que evolucionar regularmente en sus clubes. Las interrupciones, la inestabilidad de las competiciones y las dificultades económicas reducen la capacidad de un criador para construir la automatización con el tiempo.

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Bougherra también afirma querer mantener su independencia en la elección de los jugadores. Sigue dispuesto a observar a un jugador que se le informaría, pero la decisión debe seguir siendo deportiva. Este enfoque pretende instalar una selección basada en el rendimiento y no en intervenciones externas. El principio parece básico en el deporte profesional. En un entorno donde las estructuras son frágiles, su aplicación se convierte en un elemento importante de la credibilidad del proyecto.

Libaneses bajo 18 baloncesto sufre en el Campeonato Asiático

Baloncesto ofrece una imagen más difícil.Al LiwaEl 18 de agosto de 2026, informa que la selección de hombres libaneses menores de 18 años sufrió su tercera derrota consecutiva en el Campeonato Asiático celebrado en Ahmedabad, India. El Líbano se inclinó fuertemente contra Nueva Zelandia, 113 a 62, al final de la primera ronda. Los libaneses ya habían perdido sus dos primeros partidos, contra Bahrein y luego contra Siria.

La brecha contra Nueva Zelanda muestra las dificultades encontradas por la selección en este torneo. Puntuaciones intermedias citadasAl Liwareflejan una dominación progresiva del adversario. Sin embargo, para un equipo de jóvenes, una serie de tres pérdidas no pueden evaluarse sólo a través del ranking. La competencia de Asia también nos permite medir la brecha entre las formaciones del Líbano con diferentes programas de desarrollo. Por lo tanto, debe utilizarse para identificar lagunas técnicas, físicas y colectivas antes de que estos jugadores se trasladen a categorías superiores.

El baloncesto ocupa un lugar especial en el deporte libanés. Las expectativas sobre las selecciones son altas debido al lugar de esta disciplina en el país. Por lo tanto, las dificultades de una categoría de jóvenes se convierten en un indicador a seguir. La renovación del equipo nacional superior depende de la capacidad de avance de las generaciones intermedias. La mala competencia no significa necesariamente una disminución duradera. Sin embargo, destaca la necesidad de que haya continuidad en la capacitación y la exposición regular a nivel continental.

La selección de baloncesto masculino prepara dos pruebas en Georgia y Turquía

Al mismo tiempo, el equipo nacional de hombres mayores continúa su preparación.Al Liwael 18 de agosto de 2026, informa que la delegación del Líbano visitó Georgia para participar en una pasantía. La selección debe jugar un juego amistoso contra el equipo del país anfitrión. Luego tuvo que unirse a Estambul para una segunda reunión preparatoria contra Portugal antes de regresar al Líbano.

Estas dos reuniones dan al personal la oportunidad de enfrentar al equipo con diferentes estilos. Georgia tiene una fuerte tradición de baloncesto y un perfil físico exigente. Portugal ofrece otro tipo de oposición europea. Para el Líbano, el valor de estos partidos reside menos en los resultados que en la capacidad de probar opciones tácticas y el estado de la fuerza laboral en un contexto competitivo.

También es interesante el contraste con la selección de niños menores de 18 años. Por un lado, la recuperación sale de una difícil primera gira asiática. Por otra parte, los ancianos tienen una preparación internacional que incluye varias reuniones. Por consiguiente, la cuestión de la transición entre esos niveles sigue siendo fundamental. El equipo de baloncesto libanés debe preservar el rendimiento de su primer equipo mientras prepara a los jugadores que puedan unirse en los próximos años.

Arsenal domina Manchester City y gana el escudo de la Comunidad

Las noticias internacionales están dominadas por el fútbol inglés.Al Quds Al ArabiEl 18 de agosto de 2026, Arsenal informó que ganó la 104a edición del Escudo Comunitario al vencer a Manchester City 3-0 en Cardiff. El club de Londres ganó el trofeo por 18 años en su historia. Riccardo Calafiori abrió la puntuación después de sólo 23 segundos, que, según el periódico, es el objetivo más rápido de la historia de esta competición. Kai Havertz anotó segundo en 28 minutos y Martin Ødegaard anotó tercero en 48. El capitán noruego estimó que su equipo había producido un fútbol de alto nivel y envió una señal antes del comienzo del campeonato.

El alcance de esta victoria se encuentra principalmente en el momento en que tiene lugar. Arsenal tiene que defender su título como campeón de Inglaterra y utiliza este partido como la última prueba antes del comienzo de la temporada. Beat Manchester City con tres objetivos de brecha refuerza la impresión de un equipo ya listo. Por el contrario, derrotar alimenta las preguntas alrededor de Ciudad y su adaptación.Al Joumhouriyatademás, en su edición del 18 de agosto, Tijjani Reijnders cuestiona las dificultades encontradas desde su llegada a Manchester City.

El escudo de la comunidad no solo determina la relación de poder de una temporada. Sin embargo, es un primer indicador. Arsenal mostró eficiencia inmediata y una capacidad para sancionar rápidamente a su oponente. El resultado aumenta las expectativas en torno al campeón defensor antes del regreso del campeonato de inglés.

Tennis entra en una nueva fase de la temporada americana

Al Quds Al Arabi, 18 de agosto de 2026, también sigue los grandes torneos de tenis. Elena Rybakina, segunda jugadora del mundo, venció a American Taylor Townsend en dos rondas, 6-3, 6-4. Mirra Andreeva, sexta mundial y Roland Garros campeón este año, dominaron Ucraniano Oleksandra Oliynykova 6-1, 6-0 en 65 minutos. El titular del título y el séptimo mundo Iga Wisek ganó 6-3, 6-0 contra la colombiana Emiliana Arango. Coco Gauff enfrentaba más dificultades contra Liudmila Samsonova antes de invertir el partido en tres rondas. Entre los hombres, el estadounidense Ben Shelton, que recientemente terminó sexto en el mundo después de su título en Montreal, fue eliminado por el portugués Jaime Faria.

Estos resultados muestran una jerarquía femenina fuerte y competitiva. Muchos de los principales jugadores del mundo están avanzando en el torneo, pero sus trayectorias de carrera no son las mismas. Andreeva y юwiśtek dominaron claramente a sus oponentes, mientras que Gauff tuvo que volver después de la pérdida del primer set. En los hombres, la eliminación de Shelton recuerda la dificultad de encadenar después de un gran éxito.

Se reanudará el campeonato español con varios hitos ya establecidos

El fútbol español completa noticias internacionales.Al Quds Al ArabiEl 18 de agosto de 2026, reportó en particular la victoria 3-0 de Espanyol contra Levante. Roberto Fernández anotó dos veces antes de que Tyreece Dolan agregara el tercer gol. El periódico también recuerda las victorias de Alavés contra Getafe y Sevilla contra Rayo Vallecano. El encuentro del FC Barcelona contra Athletic Bilbao se pospuso al 27 de agosto, mientras que el Real Madrid tuvo que enfrentarse a la Real Sociedad el día anterior.

La recuperación española llega en un momento en que los grandes clubes deben encontrar rápidamente su ritmo. Sin embargo, las transferencias cambian el calendario de favoritos y retrasan algunas comparaciones. Por lo tanto, los primeros resultados se refieren principalmente a equipos que buscan instalar inmediatamente una dinámica positiva.

Para el deporte libanés, las apuestas del 18 de agosto son más estructurales. No Limits descubrió el nivel más alto de mujeres asiáticas después de su primer título nacional. Los menores de 15 años preparan calificaciones continentales con cero contra Siria. Madjid Bougherra quiere establecer una identidad ofensiva común a las diferentes selecciones. En baloncesto, los menores de 18 años terminan una difícil primera gira asiática mientras que los mayores multiplican los juegos de preparación en el extranjero. Estos dossiers colocan entrenamiento y continuidad en el centro de noticias deportivas nacionales, antes de la ampliación para incluir los principales resultados del fútbol internacional y el tenis.