Antisemitismo e islamofobia: ¿dos lados de la misma medalla?

Por Jihad Wachill, In Memoriam, Jihad Wachill, Presidente del Consejo de Movimiento de la Paz Franciscana, murió el 8 de julio de 2026. Contrariamente a las ideas populares, el antisemitismo y la islamofobia están íntimamente ligados en Francia. Se preguntó: ¿La islamofobia es hoy un « nuevo antisemitismo »? O no es un retorno […]

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Por Jihad Wachill,

In Memoriam, Jihad Wachill, Presidente del Consejo de Movimiento de la Paz Franciscana, falleció el 8 de julio de 2026.

Contrariamente a las ideas populares, el antisemitismo y la islamofobia están íntimamente ligados en Francia.

Se preguntó: ¿La islamofobia es hoy un « nuevo antisemitismo »? ¿O no es un retorno a las fuentes árabesofóbicas (y islamofóbicas) de un « antisemitismo a francés »?

El debate político-media tiende a competir con el antisemitismo y la islamofobia. Nada más artificial. De hecho, en Francia, la tolerancia hacia las minorías religiosas no siempre ha sido obvia, lejos de ella. Y se puede ver un hilo entre cruzada contra los cátaros, guerra religiosa contra los protestantes, antisemitismo, y hoy la islamofobia. Cada vez, la principal minoría religiosa del país está dirigida.

El arreglo de las guerras de la religión en el siglo XVII por los tratados de Westfalia de 1648 consagrados en Europa el principio « tan soberano, tal pueblo ». Transpuesto a Francia, este principio marcó una regresión del edicto de tolerancia de 1598, y su derogación en 1685.

Un antisemitismo de estilo francés marcado por la arabofobia.

Peor aún, entre este principio de Westfalia « tan soberano, tal gente » impuesto por los príncipes protestantes alemanes y el lema nazi « ein Reich, ein Volk, ein Führer », un continuo es aún más obvio.

Si, en toda Europa, una vez que se ha resuelto esta disputa intercristiana, es a las comunidades judías que la intolerancia se vuelve, con una aceleración en la segunda mitad del siglo XIX, en Francia hay sinuosidades por parte del antisemitismo en gestación entre Judeofobia y Arabofobia.

Así, casi hasta el caso Dreyfus, el movimiento antisemita francés duda en el Semite para luchar entre el árabe y el judío.

El escritor francés Ernest Renan, asumió y afirmó antisemita, incluso teorizó que los judíos europeos no eran o eran más verdaderamente semitas y que tenían que ser removidos del campo del antisemitismo.

¿Cómo podemos explicar este « antisemitismo al francés » marcado por la Arabofobia? En los años 1850, cuando el antisemitismo comenzó a desarrollarse en Europa, Francia acababa de conquistar Argelia en condiciones extremadamente cuestionables. La razón de esta guerra es desfavorable (para liquidar una deuda a Argelia al liquidar al acreedor…).

Y la forma en que se llevó a cabo fue fuertemente criticada por la prensa (Algeria habría perdido entre 1830 y 1860 más de la mitad de su población, alrededor de un cuarto de muertos y otro trimestre forzado al exilio). De ahí la necesidad de justificar a posteriori esta conquista y luego su colonización.

Así, las teorías racialistas y antisemitas se pusieron al servicio de la propaganda de guerra, con la prioridad de denigrar, inferiorizar o incluso deshumanizar, argelinos en opinión pública, pero también, ya, dividirlos entre árabes y kabyles.

¿La islamofobia, el verdadero « nuevo antisemitismo »?

Es en este contexto que la gestación del antisemitismo en Francia, tomada inicialmente en el sentido literal, el odio del semita, y por el cual el enemigo semita para luchar está en el origen más bien árabe (y ya su mayoría religión, Islam…) que el judío. Fue sólo desde 1870 y la humillante derrota contra Prusia que el antisemitismo francés experimentó una clara traducción del árabe al judío, esto en etapas hasta el caso Dreyfus.

Dos elementos explican: Argelia fue « pacificada » (en sangre…) primero y el momento es más bien en busca de un « enemigo interior » para explicar una derrota militar inesperada y traumática. Y el judío, diásporo y cosmopolita, es entonces un chivo expiatorio. Pero hoy tenemos el derecho de preguntarnos si no vamos a asistir a esta caza cruzada otra vez, pero esta vez en la otra dirección.

El hecho es que la islamofobia actual recicla en gran medida el sustrato de elementos de imagen y lenguaje antisemita: denuncia de una supuesta « doble lealtad », existencia de un supuesto « complot » para la dominación mundial, supuesta imposibilidad de integración debido a su diferencia, etc.

De la reanudación islamofóbica de la caricatura antisemita (y anticomunista) del pulpo de Rachel Khan a la aseveración infundada de Florence Bergeaud-Blacker sobre supuestos vínculos entre « Hermanos musulmanes » y la Masonería (una actualización islámica-fobia del poncif antisemita del « complot judío-masonístico ») a la música de fondo.

NDLR

En Redeem judío. El fin de un pacto de lavado recíproco (La Découverte, 224 páginas, 16.50 euros), Michel Feher, filósofo, fundador de la editorial de Nueva York Zone Books y los programas de medios en línea, considera que la estrategia de asimilar el antisemitismo al antisionismo está en el corazón del proyecto internacional reaccionario. Que acto. Fin de la nota

Artículo publicado en el número de abril de 2026 de « Planète Paix » (publicado mensualmente por el Movimiento por la Paz)

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West Islamophobia: un archivo de 4 partes

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