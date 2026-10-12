12 octobre 2026
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El mosaico de los 7 hombres sabios

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El Mosaico de los 7 Reyes Magos, el Tesoro del Museo Nacional, Beirut, el Museo Nacional de Beirut, un mosaico da la bienvenida a los visitantes de la entrada: el de los 7 Reyes Magos de la antigua Grecia. – Sí

La Mosaïque des 7 Sages 🏛️ Trésor du Musée National | Beyrouth
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El mosaico de los 7 hombres sabios

En el Museo Nacional de Beirut, un mosaico da la bienvenida a los visitantes de la entrada: los 7 Sabios de la antigua Grecia.

En ella Sócrates ocupa el lugar del honor, bien a la vista de todos: según la tradición, él mismo habría preparado la lista de los siete sabios.

A su alrededor, siete medallones representan los Sabios de Grecia, cada uno acompañado por su máxima más famosa.

Entre ellos, « nada demasiado » de Solon de Atenas, o « conozca usted mismo » de Chilon de Esparta.

Nacido del siglo III dC, la obra viene de Soueidié, en los suburbios de Baalbek, descubierto por el arqueólogo Maurice Chehab.

Decoró el comedor de una rica villa romana, donde también se descubrió el mosaico del nacimiento de Alejandro.

El mosaico incluso lleva la firma de su creador, grabado en la piedra: la del anfión musulmán.

El Museo Nacional de Beirut

Vea el vídeo original en YouTube

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