Aramco: caídas de fiabilidad de entrega en el tercer trimestre

La fiabilidad de entrega de Aramco fue del 97,8% en el tercer trimestre de 2026, en comparación con el 99,9% al año anterior. La producción data del trimestre anterior. El grupo reconoce perturbaciones en su oleoducto Este-Oeste y está preparando una extensión, todavía en la etapa de estudio, sin un programa anunciado de servicio.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Aramco presenta, el 3 de noviembre de 2026, un equilibrio contrastante de su capacidad de entrega. La producción de petróleo data del tercer trimestre, pero su indicador de fiabilidad de la oferta cayó al 97,8%. El grupo saudí destaca sus equipos de tuberías, acciones y reparaciones. También especifica trabajar en una extensión del eje Este-Oeste. La extensión sigue en fase de ingeniería preliminar.

Aramco tiene menor fiabilidad que 2025

En su informe publicado el 3 de noviembre de 2026, Aramco valora la fiabilidad de los suministros al 97,8%, en comparación con el 98,4% en el trimestre anterior y el 99,9% un año antes. Este indicador se incluye en la sección sobre las actividades del grupo. Se está deteriorando a pesar de los continuos partos.

El indicador sigue una definición precisa. Aramco reporta volúmenes enviados o entregados dentro de las 24 horas del horario programado a los volúmenes prometidos. Las demoras relacionadas con los artículos bajo su control penalizan el resultado. Los que provienen de condiciones externas, como el clima adverso, no lo penalizan.

Este porcentaje mide el cumplimiento de los plazos de entrega. Los volúmenes de exportación y la tasa de utilización de los oleoductos están cubiertos por otros indicadores.

Indicador publicado T3 2026 T2 2026 T3 2025 Confiabilidad de los suministros 97,8% 98,4% 99,9% Producción total de petróleo, millones de barriles equivalente al petróleo por día 11.0 9.5 13.3 Ingresos netos ajustados, billones de dólares 31.2 33.4 28.6

La producción total incluye petróleo y gas convertido en equivalente al petróleo. Su perímetro supera las únicas exportaciones de crudo.

Resuma de volúmenes, sin retorno al nivel anterior

La producción total alcanzó 11 millones de barriles de petróleo equivalente al día entre julio y septiembre. Superó los 9,5 millones en el segundo trimestre, pero permaneció por debajo de 13,3 millones en el tercer trimestre de 2025. La comparación anual y la comparación trimestral revelan así dos movimientos diferentes.

Los ingresos netos ajustados financieramente ascendieron a 31.200 millones de dólares, frente a 28.600 millones de dólares anuales antes. El resultado operativo ajustado de las actividades de abajo, que incluye la refinación, está aumentando significativamente. Aramco atribuye este aumento a mejores márgenes de refinación.

Estas cantidades ajustadas son indicadores complementarios definidos por la empresa, separados de las medidas de contabilidad estándar.

El eje Este-Oeste también experimentó perturbaciones

Aramco reconoce interrupciones en su oleoducto Este-Oeste durante el trimestre. El grupo afirma haber restaurado rápidamente las cargas en el oeste del reino gracias a la configuración de la red en varias tuberías. Combina esta recuperación con sus instalaciones de almacenamiento y capacidades logísticas.

Prórrogas estudiadas, aún no corrientes adicionales

La presentación a los inversores el 3 de noviembre distingue varios proyectos. Aramco busca aumentar el volumen de la infraestructura existente. El grupo también evalúa rutas alternativas a través de su red principal de gas. Finalmente mencionó una ingeniería preliminar para aumentar la capacidad del oleoducto Este-Oeste.

La ingeniería preliminar está preparando una posible extensión. Queda por especificar la capacidad adicional y la fecha de puesta en marcha.

El grupo también está examinando la capacidad de almacenamiento adicional en el extranjero, cerca de los mercados y rutas de exportación. El almacenamiento completa las rutas de transporte al acercar la carga a los centros de consumo.

Los proyectos tendrán que especificar los sitios seleccionados, las decisiones de inversión y el calendario de explotación. Para el eje Este-Oeste, la etapa anunciada sigue siendo la de los estudios preliminares.

Fuentes: Aramco, tercer trimestre y primeros nueve meses de 2026, páginas 8, 9 y 23; presentación de resultados, diapositivas 6 y 10. Documentos publicados el 3 de noviembre de 2026. Las cifras y evaluaciones operacionales son las de la empresa.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews