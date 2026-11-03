Patriot : Kyiv ofrece un descanso en las refinerías rusas

Volodymyr Zelensky ofrece un descanso de un mes de las huelgas en refinerías rusas contra misiles Patriot americanos. También evoca un cese recíproco de los ataques energéticos. Se autorizó la venta de 500 interceptores, pero la entrega sigue separada de esa decisión. No se anunció ningún acuerdo sobre esta propuesta.

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Volodymyr Zelensky propone una suspensión de un mes de huelgas ucranianas contra refinerías rusas si Estados Unidos proporciona a Kiev misiles Patriot para cubrir este período. Esta oferta, formulada en una entrevista emitida el 1 de noviembre de 2026, sigue siendo condicional: no constituye el anuncio de un acuerdo con Washington o Moscú.

En sus comentarios a Fox News, reportado el 2 de noviembre por Interfax-Ukraine y AFP, el presidente ucraniano presenta dos posibilidades distintas. La primera sería una cesación recíproca de los ataques contra la infraestructura energética. El segundo sería obtener interceptores Patriot a cambio de un descanso ucraniano en las refinerías rusas.

Una propuesta a Washington

Según Interfax-Ukraine, Volodymyr Zelensky dijo que había abordado repetidamente este tema con Donald Trump y su equipo. Justifica la continuación de las huelgas ucranianas por ataques rusos contra el sistema energético de su país. Esta justificación es la del Presidente de Ucrania.

El Jefe de Estado dijo que Kiev buscaría financiación para misiles. Por lo tanto, su solicitud se refiere a su disponibilidad, no sólo a la ayuda gratuita. The AFP also reports that it want transfers from US and European stocks, which would then be reconstituted by new orders.

Una venta autorizada, no una entrega

Esta propuesta viene después de la aprobación de EE.UU. el 30 de octubre de una venta potencial de 500 interceptores Patriot PAC-3 MSE, estimados en $2.1 mil millones con equipo y servicios asociados. Reuters informó esta decisión el mismo día. La Presidencia de Ucrania toma las cifras en su informe diplomático de octubre, publicado el 3 de noviembre.

Son misiles para sistemas Patriot, no 500 baterías completas. Una autorización de ventas no significa que ya se hayan entregado armas a Ucrania.

Según AFP, Volodymyr Zelensky advierte que las entregas podrían tardar varios años. Esta advertencia explica su solicitud de eliminación inmediata de acciones aliadas; no es válida para un calendario contractual confirmado. Las fuentes consultadas no indican ninguna aceptación del intercambio propuesto por un mes.

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