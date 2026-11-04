Según la Associated Press, Mark Warner fue reelegido como senador de Virginia contra el republicano Bert Mizusawa. La agencia atribuyó esta victoria al Demócrata a las 7 p.m. hora oriental del martes 3 de noviembre, es decir, 2 a.m. miércoles en Beirut. El senador obtuvo un cuarto mandato y mantuvo un puesto demócrata. Esta asignación no determina la mayoría del Senado. La certificación oficial sigue separada del anuncio de los medios de comunicación, mientras que otras elecciones continúan.

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El demócrata Mark Warner fue reelegido al Senado de Estados Unidos en Virginia durante los períodos intermedios, según la Associated Press. La agencia le atribuyó la victoria sobre el republicano Bert Mizusawa el martes 3 de noviembre a las 7 p.m. hora oriental. Eran las dos de la mañana del miércoles en Beirut.

Esta asignación abre un cuarto término para Mark Warner. Los demócratas conservan así un asiento que ya tenían. No representa un cambio político y, por sí solo, no permite la futura mayoría del Senado.

Midterms: un cuarto término para Mark Warner

Mark Warner fue elegido por primera vez en el Senado en noviembre de 2008, y fue nombrado nuevamente en 2014 y 2020. Antes de Washington, había liderado a Virginia como gobernador de 2002 a 2006.

Actualmente es Vicepresidente del Comité Senatorial de Inteligencia. También es miembro de los comités de Finanzas, Banca, Presupuesto y Reglamento. Su actividad profesional había comenzado en el sector tecnológico antes de su entrada en la política.

Premio de victoria, antes de la certificación

El anuncio de la Autoridad Palestina llega a tiempo normal de votación en Virginia. El envío de la asignación no proporciona ninguna puntuación final o proporción de blancos. Bert Mizusawa, su oponente republicano, es un general de división del ejército retirado.

Un premio mediático distingue una raza que se considera que se ha adquirido de un conteo todavía en curso. La certificación es responsabilidad de las autoridades electorales. Otras elecciones de mitad de período continúan en el país a medida que continúan los cierres y ascensos locales.

Cubierta: retrato oficial de Mark Warner, 22 de abril de 2025. Ryan Donnell / EE.UU. Servicios Fotográficos del Senado, dominio público; Libnanews dressing.

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