La Liga Árabe pidió a Londres medidas adicionales para los derechos de los palestinos con motivo del 109o aniversario de Balfour. El Reino Unido reconoció a Palestina en septiembre de 2025. Este avance diplomático deja abierta las cuestiones de soberanía, colonización y derechos, en el corazón de las demandas árabes en 2026.

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La Declaración de Balfour sigue siendo el centro de las demandas palestinas de reconocimiento de sus derechos, 109 años después de su publicación. Según la WAFA del 2 de noviembre de 2026, la Liga Árabe acogió con beneplácito la evolución de la política británica. Sin embargo, pidió que se adoptaran medidas adicionales para poner fin a la ocupación y permitir un Estado palestino soberano.

La Declaración de Balfour y la cuestión de los derechos

El texto reproducido en Hansard el 30 de octubre de 2017 recuerda los términos de la declaración. La carta del ministro británico Arthur Balfour a Lord Rothschild fue fechada el 2 de noviembre de 1917. Anunció el apoyo de Londres a un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. También prevé la preservación de los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en ese territorio. También protege los derechos y la condición política de los judíos en otros países.

Esta diferencia de redacción sigue siendo fundamental para el debate histórico. El texto establece un objetivo nacional para el pueblo judío. Evoca a los demás habitantes a través de sus comunidades y sus derechos civiles y religiosos. No reconoce explícitamente un derecho político nacional equivalente.

En el centenario del 30 de octubre de 2017, Boris Johnson había defendido el papel británico en la creación de Israel. También mencionó ante las Comunas la garantía de protección de los derechos de otras comunidades. Estas comunidades eran los palestinos, dijo. Reconoció que esta garantía no se había realizado plenamente.

Un reconocimiento británico ya actuó

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico anunció una etapa diplomática el 21 de septiembre de 2025. El Reino Unido reconoció oficialmente al Estado de Palestina, junto con el Canadá y Australia. Por lo tanto, este reconocimiento no es una nueva decisión anunciada con motivo del 2026 aniversario.

El gobierno británico lo había incluido en una estrategia de dos estados, combinando la seguridad de Israel con un estado palestino viable y soberano. Requirió la reforma de la Autoridad Palestina y excluyó un papel de Hamas en la futura gobernanza. Londres también destacó que el reconocimiento diplomático por sí solo no era suficiente para transformar la situación sobre el terreno.

Liga Árabe pide que se adopten nuevas medidas

En su declaración de 2 de noviembre de 2026, retransmitida por la WAFA, la Liga Árabe presenta enfoques británicos como positivos. Sin embargo, pide que se complete su aplicación. Exhorta a Londres y a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Israel. Su objetivo declarado sigue siendo el final de la ocupación y un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital.

La colonización sigue siendo un punto de confrontación diplomática. El Gobierno británico reiteró su posición en una respuesta parlamentaria publicada el 14 de octubre de 2026. Considera los asentamientos ilegales en virtud del derecho internacional y contrariamente a la viabilidad de una solución biestatal. However, he stated that he had not approached the Balfour statement with his Israeli interlocutor since 8 September 2026. Así pues, la referencia histórica y los enfoques diplomáticos actuales siguen calendarios separados.

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