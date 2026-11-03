Belén: Lo que las casas antiguas cuentan

En Belén, antiguas casas cuentan la vida de familias, artesanos y comerciantes. El valor y las casas adornadas forman un patrimonio alrededor de Star Street. Las casas Mansour y Ghazzawi muestran su diversidad. Su protección ha superado los límites del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2012.

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En Belén, las casas antiguas cuentan de la organización de las familias, la obra de los artesanos y el surgimiento del comercio. Los cursos, tiendas y residencias con decoración europea constituyen un patrimonio distinto de los santuarios. Alrededor de la calle Star, su conservación también implica proteger los alrededores de la ruta de peregrinación enumerada en Unesco.

En Belén, el patio en el centro de la vida familiar

El portal Belén Gate, accedido el 3 de noviembre de 2026, describe los barrios relacionados con las familias que las formaron. El nombre de Tarajmeh recuerda la profesión de intérprete. Los de Al-Najajreh y Al-Farahiyeh se refieren a grupos familiares de larga data. Esta geografía acerca la historia de los habitantes a la de los edificios.

En la guía Diyar firmó Ghadeer Najjar, cuyo prefacio data de julio de 2017, elhoshsignifica un conjunto de casas agrupadas alrededor de un patio. Este espacio alojaba actividades diarias, fiestas y reuniones familiares. Los estrechos pasajes conectaban las casas, mientras que las puertas marcaban los accesos. La vivienda formó así un conjunto colectivo, más allá de cada vivienda.

Star Street, una calle de peregrinación y trabajo

En la ruta hacia la Natividad, los edificios tradicionales de piedra caliza amarilla combinan alojamiento en el suelo y talleres a nivel de calle. Según Belén Gate, Star Street organizó el trabajo de olivares y madre de caracol. Artesanos hicieron objetos para visitantes y peregrinos. La calle también lleva la memoria de procesiones de bodas, funerales y desfiles Scout.

Los patriarcas latinos, ortodoxos y armenios tradicionalmente toman prestados sus entradas solemnes a Belén durante las celebraciones navideñas. Su papel ha evolucionado con el viaje en la ciudad. La apertura de Eating Street durante el mandato británico redujo su importancia. The work of Bethlehem 2000 then contributed to its rehabilitation.

Dos casas del siglo XX

La guía de Diyar describe Mansour House, construida en 1914 para Hanna Mansour. Muestra la influencia europea en las residencias de este período. Un gran porche arcade cubre una terraza con vistas a Star Street. Los motivos florales decoran las paredes y el techo del salón.

Ghazzawi House, de 1924, por su parte refleja la prosperidad de una familia comercial. Combina piedra roja, muebles de Francia y decoraciones florales. Dos tiendas con vistas a la calle alojaron el puesto bajo el mandato británico. Estas casas forman parte de un complejo donde las casas otomanas y las residencias del siglo XX coexisten con influencias italianas.

Perímetro Unesco para distinguir de su entorno

Patrimonio de la Humanidad Fechas de registro de 2012. Se refiere a la Iglesia de la Natividad, su conjunto arquitectónico y una parte de la ruta de peregrinación. Ella no clasifica todo el casco antiguo de Belén.

El Unesco afirma que los edificios tradicionales a lo largo de esta ruta no son parte de la propiedad registrada. Sin embargo, exige su protección y preservación como parte del enfoque de la iglesia. Por lo tanto, conservar el camino significa también tener en cuenta las casas que lo acompañan.

El 2 de julio de 2019, el Comité del Patrimonio Mundial retiró el sitio de la lista de patrimonio en riesgo. En particular, acoge con beneplácito el restablecimiento de la Natividad y la adopción de un plan de gestión.

Casas restauradas para nuevos usos

La rehabilitación también puede dar un nuevo uso a las unidades preservadas. Según Belén Gate, cerca de la Natividad, Hosh Al Syrian reúne cursos conectados por pasajes estrechos, escaleras y arcos de piedra. Todo fue construido a lo largo de siglos. Su restauración permitió la conversión en una casa de huéspedes. El trabajo también reveló partes subterráneas, bajo los espacios ya conocidos.

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