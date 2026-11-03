Europa-Golfe: carga de petróleo, otro costo de la crisis

Los datos de septiembre y mediados de octubre de 2026 muestran una recuperación desigual en las exportaciones de petróleo del Golfo. El transporte a Europa sigue siendo caro en las encuestas de EIA, incluso de proveedores alternativos. Los productos refinados rebotan más rápido que el crudo, mientras que las reservas estratégicas están más movilizadas.

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A mediados de octubre de 2026, el transporte de petróleo crudo a Europa costó más de cuatro veces los niveles de preguerra en dos grandes rutas alternativas en el Golfo. La Agencia Internacional de Energía (IEA) toma nota de ello en su análisis del 21 de octubre. Desde África Occidental, en un buque cisterna Suezmax, el flete superó los 22 dólares por barril. Desde la costa americana del Golfo de México, alcanzó $24. Estas tasas describen este período, no las citas del 3 de noviembre.

Por consiguiente, la diversificación de las adquisiciones no es suficiente para evitar los costos marítimos adicionales. Según el IEA, los desvíos, la congestión y las transferencias entre buques aumentaron los viajes. La flota transportaba menos eficiencia. Algunos armadores también utilizaron aceite de crudo de grandes tanques usados generalmente para productos refinados. Este cambio redujo la capacidad disponible para los combustibles.

El crudo del Golfo rebota más rápido que los productos refinados

El informe sobre el petróleo de la OIE, publicado el 14 de octubre de 2026, describe una recuperación desigual en las exportaciones regionales. En septiembre, los productores del Golfo enviaron 13,9 millones de barriles de crudo al día. El aumento es de 4,4 millones de barriles al día durante un mes. Estos volúmenes, de todos los destinos, superan los tres cuartos del nivel de preguerra.

Los productos refinados del Medio Oriente siguen una trayectoria más lenta. Sus envíos alcanzaron 1,9 millones de barriles al día en septiembre, en comparación con 4,7 millones de barriles al día antes de la guerra. Quedan por debajo de la mitad de este nivel. Estas cifras no describen las entregas europeas solas o la capacidad nominal de las plantas.

El informe también apunta a una persistente tensión en el diesel. Las exportaciones mundiales en septiembre fueron 700.000 barriles por día inferiores a las de septiembre de 2025. Así, la recuperación del petróleo crudo no significa un retorno simultáneo a la normalidad para los combustibles.

Reservas movilizadas para acelerar las entregas

La Junta Directiva de la OIE anunció el 15 de octubre de 2026 que aceleraría la liberación de las existencias restantes. A continuación, se pusieron a disposición unos 330 millones de barriles como parte de la acción colectiva iniciada en marzo. Quedan por liberar unos 100 millones de barriles.

Los planes de aceleración incluyeron más de 20 millones de barriles de diesel. Se trataba de un programa de ejecución, no de un volumen completo entregado para esa fecha. Some members had raised their commitments, bringing the total to over 400 million barrels initially announced. La OIE también pidió a los países con capacidades de petróleo y refinación para aumentar la oferta, en particular el diesel.

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