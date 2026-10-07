Berri-Salam: detrás de las escenas de una desescalación para evitar la ruptura entre el gobierno y Hezbollah

Nabih Berri actuó como intermediarios entre Nawaf Salam y Hezbollah para evitar que su disputa estratégica se convierta en una ruptura política. Sin una reunión tripartita o acuerdo sustantivo, la mediación permitió a Nabatiyeh visitar, reabrir canales de diálogo y restablecer la reconstrucción y la presencia estatal en el centro.

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Mediación sin una reunión tripartita

La relajación que ha surgido en los últimos días entre el Primer Ministro Nawaf Salam y el entorno político de Hezbollah no ha surgido de un acuerdo sustantivo. Es el resultado de un trabajo de desescalación dirigido por Nabih Berri entre el Gran Serail y Haret Hreik. Antes de la última visita de Salam a Nabatiyah, el tono fue endurecido. The Head of Government and Hezbollah exchanged critical messages without always naming themselves directly. Las respuestas pasaron por los discursos, los medios de comunicación y las alusiones suficientemente claras para ser comprendidas por ambos lados. El riesgo ya no es el de desacuerdo político sobre las armas, la autoridad estatal o la forma de lidiar con la ocupación israelí. Una extensión de esta confrontación podría convertir la disputa en una ruptura entre el gobierno y un importante componente político y social del Sur.

Berri eligió un método discreto. No celebró una reunión tripartita con Salam y Hezbollah. Por el contrario, las pruebas disponibles indican que trabajó a través de canales separados, contactos políticos y mensajes transmitidos de un campo a otro. El primer objetivo fue limitado pero concreto: parar la escalada verbal antes de la visita de Salam a Nabatiyah. Por consiguiente, la prioridad no es resolver el desacuerdo estratégico. Consistió en impedir el desplazamiento oficial del Primer Ministro al Sur de convertirse en una demostración de rechazo, un boicot político o una nueva secuencia de confrontación pública. Esta distinción es importante: la mediación se centra en las condiciones de convivencia política, no en la reconciliación doctrinal.

Nabatiyeh, prueba de desescalación de tamaño natural

La visita de Salam a Nabatiyeh fue particularmente sensible porque estaba en el corazón de la cuestión de la presencia del estado en el sur. Esta fue su tercera visita a la ciudad desde su llegada como Presidente del Consejo. El primero, después de ganarse la confianza parlamentaria, se dedicó a las exigencias de los habitantes. La segunda se ocupó del proceso de reconstrucción. El tercero ha adoptado una dimensión más política: demostrar que el Estado tiene la intención de permanecer presente en una región devastada por la guerra, la destrucción, el desplazamiento y la persistencia de las operaciones israelíes. En este contexto, dar la bienvenida al propio Primer Ministro se convirtió en un mensaje político.

El trabajo preparatorio de Berri aparece en la composición de esta recepción. El diputado Hani Kobeissi, miembro del bloque Berri, estuvo presente. El ministro de Finanzas Yassine Jaber también participó en la secuencia. Más significativamente, varios presidentes de municipios considerados cerca de Hezbollah en aldeas del distrito de Nabatiyah participaron en la recepción. Sería excesivo interpretar su presencia como un mitin en la política de Salam. It shows, however, that displacement has not been treated as a provocation to combat. Berri había obtenido así la mayor parte de lo que buscaba: hacer posible una visita oficial a una región donde el Primer Ministro podría haber estado expuesto a un desafío políticamente muy costoso.

Salam responde separando el diálogo del desacuerdo

Nawaf Salam aprovechó esta atmósfera para modificar el registro también. Alegó que no estaba en una situación de hostilidad a un campamento en particular e insistió en que el diálogo no estaba roto. También recordó que ya se habían acordado algunos compromisos y que ahora debían aplicarse. Su mensaje a los habitantes se refiere a la presencia del Estado: no deben considerarse abandonados. Esta formulación le permitió mantener la línea gubernamental sin transformar Hezbollah o su entorno en un oponente interno. El jefe de gobierno no retiró las cuestiones de desacuerdo, pero se negó a presentarlas como una guerra política total.

Esta sombra responde directamente a la estrategia de Berri. El Presidente de la Sala trata de disociar dos niveles: desacuerdo sobre las opciones estratégicas y el funcionamiento diario del Estado. El primero permanece profundo. Las posiciones sobre las negociaciones directas con Israel, el marco para las discusiones, las armas de Hezbollah y las condiciones para un retiro israelí siguen siendo remotas. El segundo nivel se refiere a la reconstrucción, los servicios, el regreso de las personas desplazadas, el funcionamiento de las administraciones y el papel del ejército. Berri considera que una parálisis en estos casos costaría al pueblo del Sur el precio de un conflicto político nacional, mientras que ya soportan las consecuencias de la guerra.

El pasaje por la televisión de Amal no era insignificante

La secuencia continuó después de Nabatiyah. Salam apareció en la cadena de movimiento Amal. La elección de este foro fue especialmente importante en el contexto de la desescalificación. Proporcionó al Primer Ministro acceso directo a parte del público chií y le permitió explicar la posición del gobierno sobre el retiro israelí, el regreso del Estado y el funcionamiento de las instituciones en el Sur. Berri proporcionó así a Salam un espacio político donde podía presentar su política sin pasar por confrontación con Hezbollah. Este gesto no borró las diferencias, pero ayudó a sacar al Primer Ministro de la imagen de un funcionario externo o ambientalmente hostil en el Sur.

La respuesta de Hizbullah vino rápidamente por Hassan Fadllallah. El MP dijo que su parte estaba a favor de fortalecer el papel del Estado en el Sur y asumir sus responsabilidades. Sin embargo, es una condición política esencial: la prioridad debe ser la salida israelí, el cese de los ataques y el fin de la destrucción y el nivel de las aldeas. Pidió que las declaraciones fueran seguidas de medidas. Por consiguiente, la respuesta sigue siendo crítica, pero forma parte de un debate sobre prioridades y responsabilidades. No volvió al registro de confrontación personal que precedió a la mediación. Es precisamente en este terreno que Berri logró un resultado: no reunir doctrinas, sino cambiar la forma en que se expresa el conflicto.

¿Por qué Berri rechaza una guerra contra el gobierno

La función del Presidente de la Sala no puede entenderse únicamente como una mediación única. Su posición institucional y alianza con Hezbollah lo situaron en la encrucijada de varias limitaciones. Por un lado, comparte con su aliado importantes reservas sobre varias opciones gubernamentales, incluido el marco para las negociaciones con Israel. Por otro lado, considera que una caída del gobierno o una confrontación frontal con Nawaf Salam abriría una crisis que nadie controlaría. Su bloque parlamentario también dio confianza al gobierno. Este voto es un indicador más fuerte que los rumores de ruptura: Berri quiere mantener la posibilidad de criticar, corregir y bloquear ciertas opciones sin derrocar al ejecutivo.

Esta línea también llevó a frenar la hipótesis de una movilización contra el gobierno. La información disponible indica que ayudó a convencer a Hezbollah de que no empuje su oposición hasta un intento de desalojo Salam, ya sea por la calle o por el Parlamento. El cálculo está relacionado con el contexto. El Líbano sigue enfrentando una presencia israelí en el sur, huelgas, destrucción de aldeas, desplazamiento de habitantes y una reconstrucción todavía frágil. Agregar una crisis gubernamental importante podría crear un vacío político e institucional. Por encima de todo, una confrontación con un color denominacional correría el riesgo de convertir un desacuerdo sobre la estrategia nacional en un conflicto sunní-shií, escenario que Berri busca evitar.

Cooperar sin rally: la lógica de Ain el-Tineh

Por lo tanto, la relación entre Berri y Salam debe leerse como cooperación funcional, no como convergencia política. Los signos de relajación no significan que el Presidente haya abandonado sus posiciones. Sigue oponiéndose al marco de negociación que considera problemático y dirige las negociaciones con Israel. La dinámica entre Ain al-Tinh y el Gran Serail se basa en otra lógica: las instituciones deben seguir funcionando incluso cuando sus funcionarios no comparten la misma estrategia. Para Berri, el gobierno debe proporcionar servicios, necesidades financieras, participar en la reconstrucción y apoyar al pueblo del Sur. Para Salam, el apoyo o por lo menos la no objeción del Presidente de la Cámara es esencial para obtener las leyes y arbitrajes parlamentarios necesarios para la acción gubernamental.

Esta interdependencia explica por qué todos tienen interés en la descalificación. Salam lidera un gobierno que no puede funcionar de manera sostenible en un conflicto abierto con el Presidente de la Cámara y las principales fuerzas políticas chiitas. Berri, por otro lado, no puede exigir más apoyo estatal en el Sur, al tiempo que ayuda a debilitar al ejecutivo responsable del envío de administraciones, servicios financieros y la negociación de ayuda para la reconstrucción. Por lo tanto, los dos hombres no necesitan ser aliados. Necesitan evitar que su desacuerdo destruya los instrumentos que cada necesidad necesita. Esta lógica produce lo que es más como una resolución de conflicto que un acuerdo político.

La reconstrucción como terreno de compromiso

Berri eligió la reconstrucción y los servicios como la puerta de descalificación porque estos archivos permiten un interés común inmediato. El Sur necesita carreteras, electricidad, agua, servicios públicos, compensación y financiación para permitir que las personas regresen. Sobre estas cuestiones, la cuestión no es la correcta en el debate de armas. Es necesario determinar qué actos administrativos, qué presupuestos se publican y qué garantías permiten a las familias regresar. Al empujar a Salam a ir a Nabatiyah y facilitar su recepción, Berri también trató de hacer que el gobierno rindiera cuentas directamente de sus compromisos con la región.

Esta estrategia tiene otra dimensión. Cuanto más el estado está presente en el Sur, más el debate sobre su autoridad deja de ser abstracto. Una institución no adquiere legitimidad sólo mediante declaraciones de soberanía. Ella gana cuando repara una carretera, pone una escuela de nuevo en servicio, proporciona un hospital, compensa a una familia o asegura un pueblo. Por lo tanto, Berri puede defender simultáneamente dos ideas que parecen contradictorias: rechazar ciertas orientaciones de Salam y exigir que su gobierno esté más presente en las áreas de la mayoría chiíta. La reconstrucción se convierte entonces en un instrumento de desescalación interna, pero también en una prueba de credibilidad para el estado.

El punto de ruptura sigue siendo la secuencia: ¿el retiro israelí o el desarme primero?

Sin embargo, la mediación no resuelve el principal desacuerdo. Hezbollah sostiene que la salida de la crisis debe comenzar con la retirada israelí y el fin de los ataques. Naim Kassem resumió esta posición negando la idea de que su partido debería dar algo para conseguir la salida de Israel. En esta lectura, el Líbano es el partido agredido y los compromisos israelíes deben cumplirse antes de que se requiera resistencia para una concesión adicional. Por su parte, el Gobierno tiene que hacer frente a la presión internacional para ampliar la autoridad exclusiva del Estado y los mecanismos de negociación que vinculan las etapas de retiro con las medidas libanesas. Por lo tanto, la diferencia es menor en cuanto al objetivo declarado, el regreso del Estado y la retirada israelí, que en el orden en que deben tomarse las medidas.

Es precisamente esta cuestión que Berri no puede resolver a través de la mediación personal. Puede reducir los ataques verbales, organizar canales de comunicación y evitar un boicot. Por sí solo no puede resolver la contradicción entre una Hezbolá que se niega a desarmar bajo ocupación y un proceso internacional que busca hacer que la retirada esté condicionada a la reducción de sus capacidades militares. Mientras persista esta contradicción, la relajación seguirá siendo frágil. Puede permitir que el gobierno trabaje y Hezbollah participe indirectamente con él, pero no elimina la posibilidad de una nueva crisis cuando las negociaciones entren en una fase más vinculante.

Un equilibrio útil pero precario

El resultado obtenido por Berri debe ser medido con precisión. No hay acuerdo estratégico entre Salam y Hezbollah. No hubo reunión tripartita de reconciliación. Las diferencias en las negociaciones, las armas y las prioridades siguen intactas. Lo que ha cambiado es el nivel de confrontación. Se realizó una visita que podría haber provocado una manifestación hostil con la participación de funcionarios de Amal y municipios cercanos a Hezbollah. Salam respondió diciendo que el diálogo seguía abierto. Hezbollah formuló sus condiciones sin convertir la secuencia en una ruptura. Luego los contactos entre Ain al-Tineh y el Gran Serail se reanudaron en un clima más funcional.

El éxito de este método depende ahora de resultados concretos. Si el gobierno avanza en la reconstrucción, los servicios y el apoyo a los habitantes, Berri tendrá argumentos para mantener la cooperación institucional. Si las negociaciones con Israel producen retiros mensurables, Salam podrá argumentar que el camino estatal trae resultados. Por otra parte, si continúan las huelgas, si las aldeas permanecen destruidas y si el proceso político parece exigir concesiones libanesas sin compensación, Hezbollah recuperará el terreno para confrontar con el gobierno. La mediación de Berri sólo retrasó el conflicto. Por ahora, ha logrado algo más modesto pero real: evitar que un desacuerdo estratégico se convierta en una ruptura política entre el Estado y una parte del país.

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